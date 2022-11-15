День 265: дефицит складской техники, продажа российского бизнеса Dentsu и проблемы на рынке микрочипов Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15 ноября: доллар — 60,39 рубля, евро — 62,15 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,8 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,74 рубля, евро — по 68,22 рубля.
Кто и как адаптируется
Производитель корпусной мебели Mr.Doors планирует изготавливать мягкую мебель — кровати, диваны, пуфы — в премиальном сегменте на фабриках в Костроме и Московской области. Решение обусловлено уходом иностранных игроков. В целом в расширение бизнеса Mr.Doors намерен вложить свыше 100 млн рублей.
Магазин брендовых товаров в спортивном и уличном стиле Urban Vibes, которую развивает «Спортмастер», хочет поставлять в Россию китайские марки Li-Ning и 361. Продажи в частности повседневных кроссовок могут начаться весной 2023 года. В Urban Vibes также рассказали «Ъ», что общаются с американским брендом Etonic — тоже по поставкам обуви.
Рекламодатели предложили «Национальному рекламному альянсу», отвечающему за продажу более 90% рекламы на российском телевидении, ввести постоплату за размещение роликов. Это позволит брендам, в том числе новым и ещё только развивающимся, сперва запускать рекламу и получать деньги с продажи товаров и услуг, а уже потом за счёт этих денег платить по счетам.
Японская коммуникационная группа Dentsu продаст российские активы местным партнёрам, как только сделку согласуют с регуляторами. Убытки Dentsu могут составить около $264 млн.
Какие есть проблемы и трудности
В России на фоне оттока поставщиков и сложностей с поставками из Китая образовывается дефицит складской техники — в частности погрузочной. Из-за роста цен на обслуживание такого оборудования после 24 февраля 2022 года себестоимость логистики в среднем увеличилась на 16% за восемь месяцев.
Брокеры попросили ЦБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю не относить их системы информзащиты и безопасности к объектам критической инфраструктуры (КИИ), пишут «Ведомости». С 2025-го им будет запрещено использовать программы по защите информации из «недружественных», однако затраты на текущую перестройку смогут покрыть на все.
США признали российского разработчика интегральных систем «Миландр» компанией, нарушающей санкционный режим. Ограничения ввели в отношении гендиректора, а также связанных с ним иностранных структур на Тайване, в Армении и Швейцарии, которые, помимо прочего, помогали «Миландру» закупать электронику в Азии.
По оценке бывшей российской «дочки» McKinsey «Яков и партнёры», на развитие микроэлектроники в ближайшие 17 лет России понадобится 700-800 млрд рублей из госбюджета. Но для разработки конечных потребительских устройств наверняка потребуются ещё и частные инвестиции.
Контекст
У транспортных и логистических компаний в России сократился объём сделок на складском рынке: за девять месяцев 2022 года он составил 266 тысяч м², что на 32% меньше показателей того же периода в 2021 году. Как правило, спрос на склады растёт вместе с ростом товарооборота, но пока тренд в стране обратный, отмечают участники рынка.
Минфин США внёс в санкционный список компании, связанные с сенатором Сулейманом Керимовым — в частности фонд Bonum Capital. Последний владеет, например, 13% акций лесопромышленной Segezha Group, входящей в АФК «Система».
Образовательная компания EF Education First исследовала глобальный уровень владения английским языком, опросив 2,1 млн человек из 111 стран. Россия — среди стран со средним уровнем владения: на 40 месте — перед Беларусью и Ганой. Лидеры среди городов — Екатеринбург, Москва, Челябинск и Пятигорск.
Новости предыдущего дня, 14 ноября — здесь.
Если у вас тоже уныло стекла челюсть от всей этой происходящей вокруг "активности" в стране, занимающей столько много суши, то вот доброе!
Мужчины спасли от гибели котёнка, который сорвался с девятого этажа.
Жители Тольятти услышали жалобное мяуканье на балконе. Оказалось, что сверху на бельевой проволоке повис котёнок, который пролетел три этажа. Россияне соорудили тент, подцепили кроху шваброй и тот благополучно приземлился на покрывало.
Уровень жизни "Спустя 30 лет после развала СССР так сушат трусы на потеху всему двору на верёвках" позволил спастись котику.
У меня соседский мальчик 9ти лет еженедельно совершает подвиг по эвакуации котенков с деревьев:)
Молодец! Наградить срочно!
Хоть что-то позитивное с утра 🐱
Отлично! Надеюсь, после этого, они побили рекорд 3-х беременных, переплывших во главе стада диких лосей Камское водохранилище 👍🏻
Урааааэто так классно, прям настоение поднялось
где-то читал, что еще спасли (украли) некоторое количество енотов
Ну да, по поводу енотов шум невероятный, даже в верхах.
Ура! Ура! Малыша котопузика спасли! Это лучшая новость за сегодня! Ура! Ура! Ура!
Незыблемая классика
А где же этот расхваленный параллельный импорт, благодаря которому все "запрещатели" должны будут идти лесом со своими санкциями? И благодаря которому все должно было даже подешеветь на 5-10%?
Они смешат Искандеры.
Худо-бедно он таки работает, иначе бы еще полгода назад они поползли бы на коленях просить прощения.
Про удешевление это не к параллельному импорту, он лишь ограничивает аппетиты оф. поставщиков, но дешевле их он в принципе не возможен, так как больше посредников, а с санкциями их будет еще больше, кратно причем.
Неудачное совпадение: 265-й и Всероссийский день призывника. С праздником, что ли.
На безптичье и жопа — соловей, а на бездиванье и Mr.Doors — мягкая мебель.
Спортмастер возит "дочке" китайскую спортивную одежду.
Реклама с отсрочкой оплаты — новые веяния отрасли.
Скоро вместо погрузчиков будут просто грузчики. Долой автоматизацию и механизацию.
Брокеры боятся (скажем прямо — подссыкивают): не верят в отечественное ПО, да и дорого.
Миландр — нарушитель. Но микросхемы он только покупал, да и то немного.
Россияне впрлне средне владеют английским, следом — Беларусь и Гана, а это уже тревожно.
Замечательного дня и прекрасного настроения 🤘🏻
"настпоения" наливайте!
Английский в Гане - официальный язык, как Россия смогла обойти Гану по уровню владения?))
Великая свехдержава на то и сверхдержава! (Хахчэавэчэчэжвдвляьялят)
Меня скорее удивляет что у Пятигорска уровень языка выше чем у СПб
Там засели иностранные шпионы видимо...
"Лидеры среди городов — Екатеринбург, Москва, Челябинск и Пятигорск"
" хочет поставлять в Россию китайские марки Li-Ning и 361"
А что они на Али не продаются?
Можно будет заходить на спортмастер смотреть там цену, потом открывать Али и сравнивать цены
Примерка в Спортмастере, покупка на Али!
Вуаля
А-а-а...
Грустный праздник 😵💫
Ага..
Ну вот кстати может и согласятся - рынок-то тоже сжался. Где им клиентов брать?
"Ограничения ввели в отношении гендиректора, а также связанных с ним иностранных структур на Тайване, в Армении и Швейцарии, которые, помимо прочего, помогали «Миландру» закупать электронику в Азии"
Вот это, кстати, важная новость. После такого даже "серые" поставщики крепко призадумались. В общем, прощайте, полупроводники.
Ждём реализацию этой схемы и на других отраслях, к гадалке не ходи.
Мне кажется кто то к гадалке всё же сходит...
Курс не радует, уже не читаю часть про доллар, эх(
да и новости в принципе не радуют, главных новостей еще нет
"По оценке бывшей российской «дочки» McKinsey «Яков и партнёры», на развитие микроэлектроники в ближайшие 17 лет России понадобится 700-800 млрд рублей из госбюджета."
Оприходуют! Даже никаких сомнений...
"Но для разработки конечных потребительских устройств наверняка потребуются ещё и частные инвестиции."
И эти деньги так-же оприходуют...
"Рекламодатели предложили «Национальному рекламному альянсу», отвечающему за продажу более 90% рекламы на российском телевидении, ввести постоплату за размещение роликов. Это позволит брендам, в том числе новым и ещё только развивающимся, сперва запускать рекламу и получать деньги с продажи товаров и услуг, а уже потом за счёт этих денег платить по счетам."
А потом за неуплату долгов по размещению рекламы, можно и бизнес "отжать". Очень выгодно и удобно, но не предпринимателям)
"Рекламодатели предложили «Национальному рекламному альянсу», отвечающему за продажу более 90% рекламы на российском телевидении, ввести постоплату за размещение роликов."
У них товары для пенсов и ватных? Зачем вообще в ящике рекламироваться...
"В России на фоне оттока поставщиков и сложностей с поставками из Китая образовывается дефицит складской техники — в частности погрузочной."
Два Ашота и лопата заменяют экскаватор!
Ой...ну в смысле погрузчик конечно же...а то свои то грузчики у нас почему-то заканчиваются...наверное что-то такое случилось...
Не понятно как вообще такое допустили, что один игрок владеет такой долей на рынке? Хотя уже давно перестал удивляться такому.
" на развитие микроэлектроники в ближайшие 17 лет России понадобится 700-800 млрд рублей из госбюджета"
Нормальные такие аппетиты
Российская компания нарушила санкции против России ...