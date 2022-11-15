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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 ноября: доллар — 60,39 рубля, евро — 62,15 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск: доллар — 60,69 рубля, евро — 62,28 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,8 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,74 рубля, евро — по 68,22 рубля.

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Курсы на Forex на 07:38 мск: доллар — 60,42 рубля, евро — 62,27 рубля.

Кто и как адаптируется

Производитель корпусной мебели Mr.Doors планирует изготавливать мягкую мебель — кровати, диваны, пуфы — в премиальном сегменте на фабриках в Костроме и Московской области. Решение обусловлено уходом иностранных игроков. В целом в расширение бизнеса Mr.Doors намерен вложить свыше 100 млн рублей.

Магазин брендовых товаров в спортивном и уличном стиле Urban Vibes, которую развивает «Спортмастер», хочет поставлять в Россию китайские марки Li-Ning и 361. Продажи в частности повседневных кроссовок могут начаться весной 2023 года. В Urban Vibes также рассказали «Ъ», что общаются с американским брендом Etonic — тоже по поставкам обуви.

Рекламодатели предложили «Национальному рекламному альянсу», отвечающему за продажу более 90% рекламы на российском телевидении, ввести постоплату за размещение роликов. Это позволит брендам, в том числе новым и ещё только развивающимся, сперва запускать рекламу и получать деньги с продажи товаров и услуг, а уже потом за счёт этих денег платить по счетам.

Японская коммуникационная группа Dentsu продаст российские активы местным партнёрам, как только сделку согласуют с регуляторами. Убытки Dentsu могут составить около $264 млн.

Какие есть проблемы и трудности

В России на фоне оттока поставщиков и сложностей с поставками из Китая образовывается дефицит складской техники — в частности погрузочной. Из-за роста цен на обслуживание такого оборудования после 24 февраля 2022 года себестоимость логистики в среднем увеличилась на 16% за восемь месяцев.

Брокеры попросили ЦБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю не относить их системы информзащиты и безопасности к объектам критической инфраструктуры (КИИ), пишут «Ведомости». С 2025-го им будет запрещено использовать программы по защите информации из «недружественных», однако затраты на текущую перестройку смогут покрыть на все.

США признали российского разработчика интегральных систем «Миландр» компанией, нарушающей санкционный режим. Ограничения ввели в отношении гендиректора, а также связанных с ним иностранных структур на Тайване, в Армении и Швейцарии, которые, помимо прочего, помогали «Миландру» закупать электронику в Азии.

По оценке бывшей российской «дочки» McKinsey «Яков и партнёры», на развитие микроэлектроники в ближайшие 17 лет России понадобится 700-800 млрд рублей из госбюджета. Но для разработки конечных потребительских устройств наверняка потребуются ещё и частные инвестиции.

Контекст

У транспортных и логистических компаний в России сократился объём сделок на складском рынке: за девять месяцев 2022 года он составил 266 тысяч м², что на 32% меньше показателей того же периода в 2021 году. Как правило, спрос на склады растёт вместе с ростом товарооборота, но пока тренд в стране обратный, отмечают участники рынка.

Минфин США внёс в санкционный список компании, связанные с сенатором Сулейманом Керимовым — в частности фонд Bonum Capital. Последний владеет, например, 13% акций лесопромышленной Segezha Group, входящей в АФК «Система».

Образовательная компания EF Education First исследовала глобальный уровень владения английским языком, опросив 2,1 млн человек из 111 стран. Россия — среди стран со средним уровнем владения: на 40 месте — перед Беларусью и Ганой. Лидеры среди городов — Екатеринбург, Москва, Челябинск и Пятигорск.