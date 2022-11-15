Исследование: на развитие российского рынка микрочипов к 2040 году понадобится 700-800 млрд рублей Статьи редакции
Деньги нужны для строительства собственного оборудования и производства критически важных расходников. Окупятся ли инвестиции — неизвестно.
- Аналитики бывшего российского подразделения McKinsey «Яков и партнёры» составили отчёт о рынке микрочипов в России — с ним ознакомились РБК и «Ъ». Без микрочипов, считают авторы, «не может нормально функционировать ни одно современное производство».
- Доля российского выпуска микроэлектроники в мировом объёме составляет менее 1%. При этом с зарубежными контрактами у страны трудности с февраля 2022 года. Из-за санкций чипы в Россию не доставляют Intel и Nvidia, а тайваньская TSMC отказалась выпускать российские процессоры «Эльбрус» и Baikal.
- Критические элементы, которых не хватает России для развития производства, — это оборудование для создания кремниевых пластин (основа чипа) и фотолитографии (нанесение схем на пластины). Текущие разработки «значительно отстают от мировых», заключают авторы. Строительство своих же может занять пять лет, допустил председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.
- На это и на научные исследования понадобится около 400-500 млрд рублей, подсчитали аналитики «Яков и партнёры», причём половину нужно выделить из госбюджета. С этими деньгами страна «обеспечила бы базовый уровень» развития отрасли к 2030 году и покрыла бы внутренний спрос по «критичной номенклатуре». Чтобы к 2040-му отточить также «собственные компетенции в разработке», понадобится ещё 300 млрд.
- Ещё одна задача, стоящая перед рынком, — не допустить, чтобы работу остановили действующие предприятия вроде «Микрона» и «Ангстрема». По оценке «Яков и партнёры», потенциально фабрики чипов размером более 90 нанометров (одни из наиболее востребованных) могли бы выпускать 26 тысяч пластин в месяц, но делают только 8000. Спрос на них при этом оценивают в 30 тысяч штук в месяц, а в 2030-2035 годах он может превысить 100-150 тысяч.
- Помимо производства оборудования стране также придётся наладить изготовление качественных расходников — вроде газов и фотошаблонов, считают авторы. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский добавляет: чтобы технологии пользовались спросом, «нужно уходить от лобовой конкуренции с Китаем и США в кремнии и делать ставку на аналоговую, СВЧ и силовую электронику — в том числе некремниевую».
- О том же говорят и авторы исследования. Они предлагают развивать создание тех материалов, которые помогут частично или полностью заменить кремний. Это синтетические алмазы, германий и графен.
- Объём конечной продукции для России и стран-соседей, возможно, не поможет окупить вложения, не исключает Николай Комлев. Но, по его словам, «космические ракеты тоже не всегда окупаются». Авторы исследования также считают, что есть способы сэкономить и, например, купить подержанное оборудование у производителей из Юго-Восточной Азии.
- 12 мая 2022 года министерства согласовали с Михаилом Мишустиным версию нацпроекта по развитию электронной промышленности в России. Чтобы реализовать его до 2030 года, требовалось 2,74 трлн рублей: 900 млрд из бюджета, остальное — внебюджетные источники.
- В сентябре Минпромторг озвучил ключевые проблемы рынка: технологии отстают на 10-15 лет от мирового уровня, производственных мощностей не хватает, предприятия критически зависят от зарубежных поставок.
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Чтобы «развивать российский рынок микрочипов» он должен вообще существовать.
Как известно, развивать «то, чаво на белом свете вообче не может быть» невероятно сложно и доступно только в головах чиновников.
Известно.
умножаем на x10
А лучше поделить на 10
Сумму или срок? Хотя наверное и то и другое, как показывает космодром восточный...
Уже 10% списали на "прочие" расходы при исследовании.
Оценка выглядит заниженной.
Нужно построить не просто индустрию машин для печати чипанов. Начинать придется со всех утилит, науки, в том числе фундаментальной, исследований. Вплоть до шахт. И даже дальше: вплоть до образования, которое позволит наплодить спецов в одной стране столько, сколько ни у кого нет. Задача стоит заменить цепочки поставок и производств более 10-ка стран, от исследований до готового продукта.
Ну и не забываем, что все эти господа продолжают лярды долларов каждый год вкладывать коллективом производителей.
Люди, которые строят такие прогнозы вообще не слышали, что Каррент-Ген это 3-5 лет? И либо окупилось, либо нет? Какие 20+ лет прогнозов? Чипы размером с Боинг и потреблением, как у Локомотива? Они вообще не понимают, как это работает?
1) Собираете 10-15-20 лет чипы для Китая и США
2) Параллельно открывая своё и воруете-копируя всё, что можно
4) Ворованное тестируете на военке, автопилоте сбера и троллейбусах
5) Отжимаете локальный рынок "своим аналоговнетом", когда подоспеет
6) Профит
Это надо было позавчера все делать.
половина потеряется по любому
Ну что Вы такое говорите?! Вы что же, не верите в чиновников? «Потеряется» всё. Потом просто ещё пару раз «довыделят».
$1000?
Не окупится - и точка
Дело Чубайса цветёт и пахнет?
Времена новые - методы старые
Что там по "чёрно-белому планшету для школьников" ?
Советские большие интегральные схемы — самые большие интегральные схемы в мире!