Финансы
Полина Лааксо

Исследование: на развитие российского рынка микрочипов к 2040 году понадобится 700-800 млрд рублей Статьи редакции

Деньги нужны для строительства собственного оборудования и производства критически важных расходников. Окупятся ли инвестиции — неизвестно.

Источник: iTCrumbs
  • Аналитики бывшего российского подразделения McKinsey «Яков и партнёры» составили отчёт о рынке микрочипов в России — с ним ознакомились РБК и «Ъ». Без микрочипов, считают авторы, «не может нормально функционировать ни одно современное производство».
  • Доля российского выпуска микроэлектроники в мировом объёме составляет менее 1%. При этом с зарубежными контрактами у страны трудности с февраля 2022 года. Из-за санкций чипы в Россию не доставляют Intel и Nvidia, а тайваньская TSMC отказалась выпускать российские процессоры «Эльбрус» и Baikal.
  • Критические элементы, которых не хватает России для развития производства, — это оборудование для создания кремниевых пластин (основа чипа) и фотолитографии (нанесение схем на пластины). Текущие разработки «значительно отстают от мировых», заключают авторы. Строительство своих же может занять пять лет, допустил председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.
  • На это и на научные исследования понадобится около 400-500 млрд рублей, подсчитали аналитики «Яков и партнёры», причём половину нужно выделить из госбюджета. С этими деньгами страна «обеспечила бы базовый уровень» развития отрасли к 2030 году и покрыла бы внутренний спрос по «критичной номенклатуре». Чтобы к 2040-му отточить также «собственные компетенции в разработке», понадобится ещё 300 млрд.
  • Ещё одна задача, стоящая перед рынком, — не допустить, чтобы работу остановили действующие предприятия вроде «Микрона» и «Ангстрема». По оценке «Яков и партнёры», потенциально фабрики чипов размером более 90 нанометров (одни из наиболее востребованных) могли бы выпускать 26 тысяч пластин в месяц, но делают только 8000. Спрос на них при этом оценивают в 30 тысяч штук в месяц, а в 2030-2035 годах он может превысить 100-150 тысяч.
  • Помимо производства оборудования стране также придётся наладить изготовление качественных расходников — вроде газов и фотошаблонов, считают авторы. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский добавляет: чтобы технологии пользовались спросом, «нужно уходить от лобовой конкуренции с Китаем и США в кремнии и делать ставку на аналоговую, СВЧ и силовую электронику — в том числе некремниевую».
  • О том же говорят и авторы исследования. Они предлагают развивать создание тех материалов, которые помогут частично или полностью заменить кремний. Это синтетические алмазы, германий и графен.
  • Объём конечной продукции для России и стран-соседей, возможно, не поможет окупить вложения, не исключает Николай Комлев. Но, по его словам, «космические ракеты тоже не всегда окупаются». Авторы исследования также считают, что есть способы сэкономить и, например, купить подержанное оборудование у производителей из Юго-Восточной Азии.
  • 12 мая 2022 года министерства согласовали с Михаилом Мишустиным версию нацпроекта по развитию электронной промышленности в России. Чтобы реализовать его до 2030 года, требовалось 2,74 трлн рублей: 900 млрд из бюджета, остальное — внебюджетные источники.
  • В сентябре Минпромторг озвучил ключевые проблемы рынка: технологии отстают на 10-15 лет от мирового уровня, производственных мощностей не хватает, предприятия критически зависят от зарубежных поставок.

#исследование #новость #микросхемы

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Чтобы «развивать российский рынок микрочипов» он должен вообще существовать.

Как известно, развивать «то, чаво на белом свете вообче не может быть» невероятно сложно и доступно только в головах чиновников.

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Балкон.Ру
Окупятся ли инвестиции — неизвестно.

Известно.

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Бухой Пикачу

умножаем на x10

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Александр Пономарев

А лучше поделить на 10

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KK

Сумму или срок? Хотя наверное и то и другое, как показывает космодром восточный...

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Марат Мазитов

Уже 10% списали на "прочие" расходы при исследовании.

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Иван Иванов

Оценка выглядит заниженной.
Нужно построить не просто индустрию машин для печати чипанов. Начинать придется со всех утилит, науки, в том числе фундаментальной, исследований. Вплоть до шахт. И даже дальше: вплоть до образования, которое позволит наплодить спецов в одной стране столько, сколько ни у кого нет. Задача стоит заменить цепочки поставок и производств более 10-ка стран, от исследований до готового продукта.

Ну и не забываем, что все эти господа продолжают лярды долларов каждый год вкладывать коллективом производителей.

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lalka here.kek

Люди, которые строят такие прогнозы вообще не слышали, что Каррент-Ген это 3-5 лет? И либо окупилось, либо нет? Какие 20+ лет прогнозов? Чипы размером с Боинг и потреблением, как у Локомотива? Они вообще не понимают, как это работает?
1) Собираете 10-15-20 лет чипы для Китая и США
2) Параллельно открывая своё и воруете-копируя всё, что можно
4) Ворованное тестируете на военке, автопилоте сбера и троллейбусах
5) Отжимаете локальный рынок "своим аналоговнетом", когда подоспеет
6) Профит

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Andy M

Это надо было позавчера все делать.

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Красный Пахарь

половина потеряется по любому

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Вадим Д.

Ну что Вы такое говорите?! Вы что же, не верите в чиновников? «Потеряется» всё. Потом просто ещё пару раз «довыделят».

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Oleg N

$1000?

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Полупрограммист

Не окупится - и точка

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FigarrrrrrrRo Butchinini

Дело Чубайса цветёт и пахнет?
Времена новые - методы старые

Что там по "чёрно-белому планшету для школьников" ?

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Denis Bystruev
фабрики чипов размером более 90 нанометров

Советские большие интегральные схемы — самые большие интегральные схемы в мире!

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