Финансы
Октябрьский вентилятор

Bloomberg: банки в Китае обсуждают сокращение зарплат топ-менеджеров, чтобы соответствовать курсу на «общее процветание» Статьи редакции

Цель — сократить разрыв между зарплатами младших и старших сотрудников.

  • Минимум четыре из крупнейших государственных инвесткомпаний и управляющих активами работают над планами по сокращению разрыва в зарплатах между старшими и младшими менеджерами, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом.
  • По их словам, некоторые предложения представят регуляторам в ближайшие месяцы. Среди вариантов — ограничение общей зарплаты и отсрочка выплаты бонусов на более длительный период.
  • В Гонконге, например, минимум два инвестбанка обсуждают, как выровнять зарплаты на разных уровнях и в подразделениях. Традиционно выплаты в Гонконге значительно выше, чем в материковом Китае. Отраслевые ассоциации не ответили на запросы о комментариях.
  • Финансовые компании пошли на это после партийного съезда, на котором Си Цзиньпин напомнил о кампании «общего процветания». В рамках неё, в частности, власти продолжили нападки на частный бизнес, чтобы сдержать «беспорядочную экспансию капитала», отмечает агентство. Например, на этих опасениях после переизбрания Си Цзиньпина в октябре акции Alibaba, Tencent и других китайских ИТ-компаний упали на 11-14%.
  • В августе 2022 года Минфин Китая уже обязал госбанки, страховые компании и Фонд национального благосостояния дополнительно ограничить зарплаты топ-менеджеров. В частности, выплаты более 40% бонусов должны отложить минимум на три года.
  • В июне китайские власти, по данным Bloomberg, попросили Credit Suisse, Goldman Sachs и UBS Group детально рассказать о выплатах топ-менеджерам. По словам источников, регуляторы настаивали на сокращении вознаграждений.

#новость #китай

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25 комментариев
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 Вася Пражкин

Как в том анекдоте - «А мой дед хотел, чтобы не было бедных»

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Vadim Anjelov
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SearchEngine

Только у этого жирного чувака проёбанное здоровье, компетенции управленческие и полностью противоположные приоритеты в жизни, за что он должен получать больше, управляя такими амёбами тупыми, как чувак слева. Лучше бы помог чемодан ему до-тащить куда нужно, говорят, у некоторых нехило получается в жизни после такого. :D

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Ориентированный единорожек88

Напялил бриллиант, и думаешь что можешь выебываться на дрыщавых пацанов?

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Да. Смотрю и наслаждаюсь, как у нищих совкодрочеров очко летит, не могут себе брюлик купить на vc, пффф

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Ориентированный единорожек88

Ну ты нарвался, че

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Slava Reznor

Реформы Дэн Сяопина постепенно сворачиваются, видим явный дрейф к совковой парадигме, вангую замедление экономического роста Китая до околонуля лет через 10-15. Думаю американцы довольны

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Alexander Shibaev

Там Китай сейчас может и за год в болото улететь. У них довольно серьезные проблемы уже.

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SearchEngine

Да по всей видимости, уже полетел туда

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Lexx Sky

Надеюсь, что увижу крах трех "империй" при своей жизни. Было бы очень хорошо

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Александр Пономарев

Вы заметили, что в этом году топ-менеджерам вообще не везёт? Только где-то им меньше платят, а где-то они просто "пропадают"))

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Ложный кубок

Выпадают

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Dmitry

А где-то за условный рубль покупают крупный бизнес.

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Антон Большаков

Равновесие в природе ))

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Ivelevit

Почему бы не сокращать зарплаты топ менеджерам, а поднять их младшему персоналу? Или я ничего не смыслю в процветании..

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Финансовый будильник

- Топ менджеры сбегут на Запад, если не платить достойно
- Если поднять персоналу, то увеличится инфляция, что никак нельзя

Там нам объясняют ))

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Болотов Александр

Действительно, деньги же бесконечные. Но направление Китая конечно очень не радует.
https://www.youtube.com/watch?v=rw3I2JhmxmE

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Балкон.Ру
работают над планами по сокращению разрыва в зарплатах между старшими и младшими менеджерами
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Zoringer

Тот же Bloomberg пишет о массовой миграции зажиточных китайцев (включая Гонконг) в Сингапур.

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Ха Ха

Сингапур не резиновый

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Ware Wow

Социалисты пытаются снова обхитрить природу.

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Artur Kuramshin

Посмотрим что у них из этого получится, китайцы любят экспериментировать на одной -двух провинциях, а затем или сворачивают всё, либо повсеместно распространяют

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Allestor Klei

Было такое при Брежневе, плохо кончилось

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Маргарита Баженова

Непонятно, как сокращение разрыва между зарплатами младших и старших сотрудников повлияет на «общее процветание».
Если бы эта разница пошла на выплаты каких-нибудь пособий малообеспеченных категорий граждан, тогда понятно. А так получается, что просто одни банкиры будут получать чуть меньше, чтобы другие получали чуть больше.

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