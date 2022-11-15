Bloomberg: банки в Китае обсуждают сокращение зарплат топ-менеджеров, чтобы соответствовать курсу на «общее процветание» Статьи редакции
Цель — сократить разрыв между зарплатами младших и старших сотрудников.
- Минимум четыре из крупнейших государственных инвесткомпаний и управляющих активами работают над планами по сокращению разрыва в зарплатах между старшими и младшими менеджерами, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом.
- По их словам, некоторые предложения представят регуляторам в ближайшие месяцы. Среди вариантов — ограничение общей зарплаты и отсрочка выплаты бонусов на более длительный период.
- В Гонконге, например, минимум два инвестбанка обсуждают, как выровнять зарплаты на разных уровнях и в подразделениях. Традиционно выплаты в Гонконге значительно выше, чем в материковом Китае. Отраслевые ассоциации не ответили на запросы о комментариях.
- Финансовые компании пошли на это после партийного съезда, на котором Си Цзиньпин напомнил о кампании «общего процветания». В рамках неё, в частности, власти продолжили нападки на частный бизнес, чтобы сдержать «беспорядочную экспансию капитала», отмечает агентство. Например, на этих опасениях после переизбрания Си Цзиньпина в октябре акции Alibaba, Tencent и других китайских ИТ-компаний упали на 11-14%.
- В августе 2022 года Минфин Китая уже обязал госбанки, страховые компании и Фонд национального благосостояния дополнительно ограничить зарплаты топ-менеджеров. В частности, выплаты более 40% бонусов должны отложить минимум на три года.
- В июне китайские власти, по данным Bloomberg, попросили Credit Suisse, Goldman Sachs и UBS Group детально рассказать о выплатах топ-менеджерам. По словам источников, регуляторы настаивали на сокращении вознаграждений.
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Как в том анекдоте - «А мой дед хотел, чтобы не было бедных»
Только у этого жирного чувака проёбанное здоровье, компетенции управленческие и полностью противоположные приоритеты в жизни, за что он должен получать больше, управляя такими амёбами тупыми, как чувак слева. Лучше бы помог чемодан ему до-тащить куда нужно, говорят, у некоторых нехило получается в жизни после такого. :D
Напялил бриллиант, и думаешь что можешь выебываться на дрыщавых пацанов?
Да. Смотрю и наслаждаюсь, как у нищих совкодрочеров очко летит, не могут себе брюлик купить на vc, пффф
Ну ты нарвался, че
Реформы Дэн Сяопина постепенно сворачиваются, видим явный дрейф к совковой парадигме, вангую замедление экономического роста Китая до околонуля лет через 10-15. Думаю американцы довольны
Там Китай сейчас может и за год в болото улететь. У них довольно серьезные проблемы уже.
Да по всей видимости, уже полетел туда
Надеюсь, что увижу крах трех "империй" при своей жизни. Было бы очень хорошо
Вы заметили, что в этом году топ-менеджерам вообще не везёт? Только где-то им меньше платят, а где-то они просто "пропадают"))
Выпадают
А где-то за условный рубль покупают крупный бизнес.
Равновесие в природе ))
Почему бы не сокращать зарплаты топ менеджерам, а поднять их младшему персоналу? Или я ничего не смыслю в процветании..
- Топ менджеры сбегут на Запад, если не платить достойно
- Если поднять персоналу, то увеличится инфляция, что никак нельзя
Там нам объясняют ))
Действительно, деньги же бесконечные. Но направление Китая конечно очень не радует.
https://www.youtube.com/watch?v=rw3I2JhmxmE
Тот же Bloomberg пишет о массовой миграции зажиточных китайцев (включая Гонконг) в Сингапур.
Сингапур не резиновый
Социалисты пытаются снова обхитрить природу.
Посмотрим что у них из этого получится, китайцы любят экспериментировать на одной -двух провинциях, а затем или сворачивают всё, либо повсеместно распространяют
Было такое при Брежневе, плохо кончилось
Непонятно, как сокращение разрыва между зарплатами младших и старших сотрудников повлияет на «общее процветание».
Если бы эта разница пошла на выплаты каких-нибудь пособий малообеспеченных категорий граждан, тогда понятно. А так получается, что просто одни банкиры будут получать чуть меньше, чтобы другие получали чуть больше.