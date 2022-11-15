Отчёт Ozon за квартал: 61,3 млрд рублей выручки при 20,7 млрд рублей убытка — около половины его получил из-за пожара Статьи редакции
Сейчас маркетплейс ведёт переговоры о компенсации за застрахованные товары.
- Общая выручка выросла на 48% год к году — до 61,3 млрд рублей. В том числе выручка от услуг выросла на 145%, до 34,7 млрд рублей и превысила выручку от продажи товаров.
- Чистый убыток вырос до 20,7 млрд рублей (в третьем квартале 2021-го он составлял 14 млрд рублей). Из них 10,8 млрд рублей — разовый эффект от пожара на складе на Новой Риге. Эта сумма включает в себя ущерб товарам, претензии от сторонних лиц и другие расходы. Без неё убыток составил бы 9,9 млрд рублей. Все товары были застрахованы, сейчас Ozon ведёт переговоры о выплате страховой компенсации — но убыток она не перекроет.
- Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 74% — до 188,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 1,6 млрд рублей по сравнению с убытком в 11,3 млрд рублей в третьем квартале 2021 года.
- Количество активных покупателей выросло на 54% год к году — до 32,7 млн, количество активных продавцов увеличилось в три раза — до более чем 180 тысяч.
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При всех его минусах, я рад что такая система у нас развивается. Это реально удобно иметь простой доступ к огромному количеству товаров, без необходимости куда-то ехать и искать.
Теперь при поиске жилья, наличие рядом ПВЗ является важным фактором.
Удобно, но с точки зрения централизации и влияния на мелкий бизнес не очень.
Судя по тому, что обсуждается вокруг Амазона в США, по крайней мере.
У нас хоть конкуренция среди маркетплейсов выше.
Ну не знаю на счет конкуренции. У меня лично сложилось такое отношение с маркетплейсами: Wildberries - шмотки, Ali - запчасти для электроники и всякая мелочевка типа, фильтров для пылесосов, каких-нибудь заглушек силиконовых для проводов. Ozon - всякое для дома и творчества, подарки + аналоги того, что слишком долго ждать с Ali. Yandex - на самый крайний случай, если нигде больше не нашлось. Короче маркетплейсы ни разу не конкуренты. :)
а я уже обленился маркеплейсами настолько, что выбираю просто, какой пункт выдачи ближе))
а курьером согласиться получить - это будет уже ваще прям край?)
У нас со всех маркетплейсов пункты выдачи в практически в одном месте. Так что пофигу)
"Wildberries - шмотки"
Чаще всего - поддельные или подвального качества.
Мерить которые надо в грязной темной подсобке в кабинке из картонных стен.
При этом у них у всех есть множество пересечений в товарах) И неизвестно, где цена лучше, пока не полезешь смотреть.
Например, подгузники 😄 или таблетки для посудомойки.
Да даже электроника, особенно мелкая по типу внешних аккумов.
Я вот смотрю многие товары в трех основных маркетплейсах. По одежде да, скорее вб выигрывает, к сожалению. Электроника иногда и на озоне лучше.
У яндекса в тинькофф в течение всего года большой кэшбек от 10% до 20%, за счет чего там чаще выгоднее, чем в других местах. Если в маркете чего-то нет, тогда уж вб и озон, или если чек небольшой, на повышенный кэшбек не подходит.
Озон быстрее и качественее всех добавляет домой, но бесит его неудобная озон карта, и ассортимент там меньше, чем в вб.
Люблю озон, но в последнее время часто пользуемся вб и маркетом, причем независимо от категории товара.
Да, хорошо, если хотя бы она останется.
Так-то понятно, что укрупнение неизбежно в том или ином виде.
прям птица Феникс, а не Озон))
про страховку все умалчивают)
в озоне топы не просто так хлеб едят)
на бумаге все в - )))
Инвестор в России не мамонт, инвестор не вымрет.
Восьмикратный рост комиссий относительно объемов при отрицательной прибыли. Это какой-то сказочный бусинесс
Я что-то упустил, где там восьмикратный рост комиссий?
Я ошибся