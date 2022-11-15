Финансы
Октябрьский вентилятор

«Мегафон» прекратит обслуживание своих банковских карт с 27 декабря Статьи редакции

Оператор представил банковские карты для мобильных счетов абонентов в 2016 году.

  • Банк «Раунд», который выпускает банковские карты «Мегафона», сообщил в своём приложении, что с 27 декабря 2022 года эти карты перестанут действовать. Внимание на это обратил Telegram-канал «Дайджест».
  • Согласно скриншоту, после этого деньги останутся на счёте номера телефона пользователя. Процент на остаток перестанет начисляться с 1 декабря. Позже канал уточнил, что из приложения исчезло это сообщение, но в чате поддержки подтверждают закрытие карт.
  • «Мы действительно прекращаем обслуживание банковских карт Мегафона», — подтвердили vc.ru в пресс-службе оператора и уточнили, что дата — 27 декабря.

#новость #мегафон

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Фигасе, у Мегафона были банковские карты О_о

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Лана Соколова

Никто не знал, а они еще и закрыли.

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Ватная Корзиночка

Карты были оч популярны у своеобразного контингента. Во первых - у криптообменников для торчей (там можно было просто пополнить мегу и получить свои бетховены), а во вторых у "хоббистов" (так называют тех, кто абузит банковские программы лояльности) - существовали разные варианты пополнить мегафон со "вкусным" mcc кодом, чтоб нагнуть банк на 3-5% кешбэка, а потом вывести оттуда с минимальной комиссией. Ах да, еще был популярен у любителей перегрейсить свою кредитку, слив туда же на мегафон лимит.

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Nikolay Skidanov

когда вас отпустит, напишите еще раз на нормальном языке https://www.youtube.com/watch?v=lCK6OnD3bTQ

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Ватная Корзиночка

Ладно) Были и есть разные банковские карты, дающие до 5% кешбэка за все, часто тревел милями. Там была куча исключений по mcc, но почти всегда находились варианты пополнить с карты Мегафон с подходящим для кешбэка кодом, а потом вывести с минимальной комиссией и повторить пополнение. Делаешь на всю семью карты мегафона, на них же и эти карты с кешбэком, и больше никогда не платишь за перелеты, как-то так это работало.

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Гарри

Я так делал очень давно с кредитной картой Малина от Райффайзен. Оплачивал этой картой пополнение Qiwi, деньги с киви скидывал в Тиньк, из Тинька обратно в Райф. Тогда пополнение киви проходило как покупка, а пополнение Тинька из киви было без комиссии. У меня было дохренища этих баллов Малина. Заправлялся самым дорогим бензином в BP, жрал постоянно в Ильпатио, официанты всегда удивлялись, увидев сколько у меня баллов. Да, вот такой мразотой я был когда-то давно, до сих пор стыдно. Но ложками и вилками, купленными за Малиновые баллы, до сих пор пользуюсь.

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Ватная Корзиночка

Не беспокойся, бесплатность перевода Киви в Тиньк оплачивал банк, так что твое BP и Иль Патио были за счет Олега, переживать нечего:-)

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Гарри

По факту я ничего не нарушал, никого не обманывал, никакие махинации не проворачивал. Ни законов, ни даже правил банка не нарушал. Я просто пользовался теми возможностями, которые предоставляли мне эти банки. Но все равно присутствет какое-то нехорошее ощущение, что я сволочь.

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Просто Сергей

Перегрейсить?

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Ватная Корзиночка

Это из терминологии тех же хоббистов, оч удобный и полностью законный способ юзать деньги банка, не платя ему при этом никаких процентов за их использование.

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Просто Сергей

Хоббисты? О_о
Зовите меня бумером...Я фсё

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Khar Kapp

а жаль.
удобно было уже готовой сим-картой купленной где-то на вокзале как карт-счетом на незнамо кого расплачиваться там, где не хош палиться)

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Деда Миша

Еще поговаривают, что можно наличными деньгами расплачиваться, ну вроде как тоже без палева, сам не проверял

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Денис Кулагин

R.I.P. У меня это были карточки с ограниченным балансом для оплаты покупок в интернете в небольших магазинчиках с собственной формой оплаты. И для всяких штук типа проезда, самокатов и т.д. Было очень даже удобно.

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