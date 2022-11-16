Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 ноября: доллар — 60,31 рубля, евро — 62,62 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 60,63 рубля, евро — 62,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,49 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,73 рубля, евро — по 68,8 рубля.

Курсы на Forex на 07:41 мск: доллар — 60,45 рубля, евро — 62,71 рубля.

Кто и как адаптируется

В 2023 году разработчик игр Lesta Games — до февраля 2022-го подразделение белорусской Wargaming — вложит $100-150 млн в развитие проектов «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» и других. Но компании понадобятся новые игры, поскольку Wargaming может отозвать лицензию на выпуск своих русифицированных продуктов, и она уже ведёт переговоры в том числе с «Яндексом» и «Ростелекомом».

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Сеть кофеен «Даблби» запустила в Твери новый для себя формат продаж навынос — «Даблби экспресс». В 2023 году она намерена открыть 30 точек — в том числе по франчайзинговой программе — в городах у Санкт-Петербурга и Москвы с населением свыше 300 тысяч человек. Из возможных проблем — перебои поставок и удорожание продуктов, но с этими трудностями столкнулись после 24 февраля все кофейни

Какие есть проблемы и трудности

Импорт зарубежных вакцин для кошек и собак в Россию сократился за девять месяцев 2022 года на 26% по сравнению с тем же периодом в 2021 году — до 5,3 млн доз. На доступности сказываются ограничения от российских регуляторов, а также постпандемийный рост спроса на лекарства за рубежом. У импортных препаратов есть российские аналоги, но их не признают за рубежом — с ними вывезти питомца в другую страну не получится.

Рекламодатели рассказали исследователям соцсети TenChat и маркетинговой платформы Roistat, что им стало труднее привлекать потенциальных клиентов. На это указали 84% опрошенных (всего участвовало 4900 маркетологов и более 1000 предпринимателей). Около 50% связывают это с отключением привычных каналов продвижения вроде YouTube, Google Ads, TikTok, а также заблокированных экстремистских соцсетей. Оставшиеся каналы «перегреты».

Контекст

C января по сентябрь 2022-го пассажиропоток российских авиакомпаний за рубеж сократился на 13% до 12,1 млн человек. Почти 25% от этого показателя пришлись на первые два месяца.

Источник: «Ъ»

Аналитики снизили прогнозы по рынку доставки продуктов питания и товаров первой необходимости по итогам 2022 года. В агентстве Infoline — с 800 млрд до 600-620 млрд рублей. Причина — общее ухудшение «экономической конъюнктуры». В Data Insight ожидали, что объём рынка составит 703 млрд рублей, а теперь — 554 млрд рублей.

В ноябре 2022 года динамика открытия новых долгосрочных вкладов в России вернулась к «стандартным сезонным показателям», говорят участники рынка. Помимо прочего, помог рост ставок: с 7 по 13 ноября индексы доходности по депозитам в пятидесяти крупнейших банках выросли на 0,05-0,08 процентных пунктов. Впрочем, рост ставок вряд ли будет долгосрочным: спрос на кредиты пока не самый высокий, лишние траты на хранение средств клиентов банкам не нужны.

Российские банки также заняли рекордную сумму через месячное репо — инструмент кредитования от ЦБ: она составила 1,4 трлн руб. Эти деньги они получили 9 ноября на месяц.

По итогам октября 2022 года средние цены на элитные новостройки Москвы превысили среднюю стоимость фактических сделок — на 53,5%. Разница между показателями была всегда, но не такая высокая, говорят аналитики. Продавцы пытаются заложить в цену риски — роста расходов на материалы и кредиты.

Российские разработчики ПО для телекомпаний хотят получить 829 млн рублей из бюджета, чтобы заместить зарубежное ПО, через которое на телевидении настраивают титры, подписи и виртуальные студии. Иностранные поставщики больше не оказывают техподдержку.

Правительство внесло поправки в проект госбюджета на 2023 и на плановый период 2024-2025 годов. Оно профинансирует федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов», чего раньше не предусматривало: в 2023-м оно выделит 5,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов, которые банки выдали системообразующим ИТ-компаниям.

Ассоциация туроператоров России выяснила, сколько стоят новые рейсы «Аэрофлота» из из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока в Стамбул, Гоа, Бангкок и на Пхукет.

Логистический партнёр McDonald’s — Havi Logistics— задумался о продаже российского бизнеса, рассказали источники РБК. В России это основанное в 2003 году ООО «Рулог». Помимо логистики компания занималась выпуском стаканчиков и поставкой одноразовой посуды для ресторанов сети в стране. В пресс-службе «Вкусно — и точка» сказали изданию, что пока продолжают работать с «Рулог» как «преемники».