День 266: банки получат 5,5 млрд компенсации за кредиты ИТ-компаниям, прогнозы по рынку онлайн-покупок еды снижены Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 ноября: доллар — 60,31 рубля, евро — 62,62 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,49 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,73 рубля, евро — по 68,8 рубля.
Кто и как адаптируется
В 2023 году разработчик игр Lesta Games — до февраля 2022-го подразделение белорусской Wargaming — вложит $100-150 млн в развитие проектов «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» и других. Но компании понадобятся новые игры, поскольку Wargaming может отозвать лицензию на выпуск своих русифицированных продуктов, и она уже ведёт переговоры в том числе с «Яндексом» и «Ростелекомом».
Сеть кофеен «Даблби» запустила в Твери новый для себя формат продаж навынос — «Даблби экспресс». В 2023 году она намерена открыть 30 точек — в том числе по франчайзинговой программе — в городах у Санкт-Петербурга и Москвы с населением свыше 300 тысяч человек. Из возможных проблем — перебои поставок и удорожание продуктов, но с этими трудностями столкнулись после 24 февраля все кофейни
Какие есть проблемы и трудности
Импорт зарубежных вакцин для кошек и собак в Россию сократился за девять месяцев 2022 года на 26% по сравнению с тем же периодом в 2021 году — до 5,3 млн доз. На доступности сказываются ограничения от российских регуляторов, а также постпандемийный рост спроса на лекарства за рубежом. У импортных препаратов есть российские аналоги, но их не признают за рубежом — с ними вывезти питомца в другую страну не получится.
Рекламодатели рассказали исследователям соцсети TenChat и маркетинговой платформы Roistat, что им стало труднее привлекать потенциальных клиентов. На это указали 84% опрошенных (всего участвовало 4900 маркетологов и более 1000 предпринимателей). Около 50% связывают это с отключением привычных каналов продвижения вроде YouTube, Google Ads, TikTok, а также заблокированных экстремистских соцсетей. Оставшиеся каналы «перегреты».
Контекст
C января по сентябрь 2022-го пассажиропоток российских авиакомпаний за рубеж сократился на 13% до 12,1 млн человек. Почти 25% от этого показателя пришлись на первые два месяца.
Аналитики снизили прогнозы по рынку доставки продуктов питания и товаров первой необходимости по итогам 2022 года. В агентстве Infoline — с 800 млрд до 600-620 млрд рублей. Причина — общее ухудшение «экономической конъюнктуры». В Data Insight ожидали, что объём рынка составит 703 млрд рублей, а теперь — 554 млрд рублей.
В ноябре 2022 года динамика открытия новых долгосрочных вкладов в России вернулась к «стандартным сезонным показателям», говорят участники рынка. Помимо прочего, помог рост ставок: с 7 по 13 ноября индексы доходности по депозитам в пятидесяти крупнейших банках выросли на 0,05-0,08 процентных пунктов. Впрочем, рост ставок вряд ли будет долгосрочным: спрос на кредиты пока не самый высокий, лишние траты на хранение средств клиентов банкам не нужны.
Российские банки также заняли рекордную сумму через месячное репо — инструмент кредитования от ЦБ: она составила 1,4 трлн руб. Эти деньги они получили 9 ноября на месяц.
По итогам октября 2022 года средние цены на элитные новостройки Москвы превысили среднюю стоимость фактических сделок — на 53,5%. Разница между показателями была всегда, но не такая высокая, говорят аналитики. Продавцы пытаются заложить в цену риски — роста расходов на материалы и кредиты.
Российские разработчики ПО для телекомпаний хотят получить 829 млн рублей из бюджета, чтобы заместить зарубежное ПО, через которое на телевидении настраивают титры, подписи и виртуальные студии. Иностранные поставщики больше не оказывают техподдержку.
Правительство внесло поправки в проект госбюджета на 2023 и на плановый период 2024-2025 годов. Оно профинансирует федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов», чего раньше не предусматривало: в 2023-м оно выделит 5,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов, которые банки выдали системообразующим ИТ-компаниям.
Ассоциация туроператоров России выяснила, сколько стоят новые рейсы «Аэрофлота» из из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока в Стамбул, Гоа, Бангкок и на Пхукет.
Логистический партнёр McDonald’s — Havi Logistics— задумался о продаже российского бизнеса, рассказали источники РБК. В России это основанное в 2003 году ООО «Рулог». Помимо логистики компания занималась выпуском стаканчиков и поставкой одноразовой посуды для ресторанов сети в стране. В пресс-службе «Вкусно — и точка» сказали изданию, что пока продолжают работать с «Рулог» как «преемники».
Новости предыдущего дня, 15 ноября — здесь.
Эта картинка уже как родная
Без лишних слов!
Ещё читая новости ждал эту картинку. Всё на месте, я спокоен 👌
Ну ведь можно же было новость про авиаперевозки сделать более позитивной. Например, вот так:
C января по сентябрь 2022-го пассажиропоток ряда российских авиакомпаний за рубеж существенно вырос. Лидером по росту перевезённых пассажиров является авиакомпания "Азимут", показавшая более чем восьмикратный рост по сравнению с прошлым годом. Следом идут Utair и Red Wings с более чем трёхкратным и двукратным ростом показателей соответственно.
А причина тому... Тоже радостная новость)
Также в позитивной новости можно было развить успехи "Азимута". Например, сказать, что такой феноменальный рост вызван тем, что у неё весь авиапарк состоит из... только отечественных самолётов Сухой Суперджет 100. Это грандиозный успех отечественной авиационной отрасли! Ура, товарищи!
(бурные взрывающиеся аплодисменты, переходящие в овации)
А помните доллар по 30р, санкций не было, интеграция с Европой, ракеты не летали
Слава богу мы освободились от навязанного нам мира и теперь у нас свой путь.....
Ещё помните хлеб за 25 рублей?
Сейчас кажется что тогда трава была зеленее а небо яснее... Но всё так же как ни странно
Раньше хоть мобилизации не было
Вот и он: Международный день борьбы с анорексией, известный также как 266-й. С праздником!
Нас могут ждать новые игры про танки. Как будто в новостях про это мало.
В Твери новинка — кофе навынос, но хватит не всем.
Домашним питомцам нужны вакцины, но импортных не хватает, а с нашими нигде не примут.
Рекламодатели в печали — клиентов заманивать всё сложнее. Может, им реклама нужна?
Рынок доставки продуктов проседает. Денег всё меньше, можно и самим сходить.
Люди открывают новые вклады в банках. Банки рады.
В МСК, как обычно, дорожает всё элитное и не очень.
На ТВ нужны отечественные титры. Для этого достаточно 829 млн ₽.
Хорошего всем дня и прекрасного настроения 🤘🏻
"Рекламодатели в печали — клиентов заманивать всё сложнее. Может, им реклама нужна?"
Уже есть реклама рекламы...на плакатах и электронных табло видел...
Я помню время, когда доллар стоил 1 руб 30 копеек. Но даже тогда мне не нравилось, что он дороже рубля!
"На доступности сказываются ограничения от российских регуляторов"
Чтобы они негодяи нам не ограничили мы ... сами себе ограничим...
"Аналитики снизили прогнозы по рынку доставки продуктов питания и товаров первой необходимости по итогам 2022 года. В агентстве Infoline — с 800 млрд до 600-620 млрд рублей. Причина — общее ухудшение «экономической конъюнктуры». В Data Insight ожидали, что объём рынка составит 703 млрд рублей, а теперь — 554 млрд рублей."
Вот те на! Уже даже товары первой необходимости...
"Время новых уникальных возможностей" ага...ага...
"Российские разработчики ПО для телекомпаний хотят получить 829 млн рублей из бюджета"
Очередные хотят получить...
"Оно профинансирует федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов», чего раньше не предусматривало: в 2023-м оно выделит 5,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов, которые банки выдали системообразующим ИТ-компаниям."
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