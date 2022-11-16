Финансы
Полина Лааксо

Разработчики попросили 829 млн рублей на создание систем для оформления телеэфира и подготовки новостей — «Ъ» Статьи редакции

Лицензии на зарубежные решения есть, но поставщики их больше не обновляют и не обслуживают.

  • Российские разработчики ПО для телеканалов Carrot Broadcast и BRAM Technologies попросили правительство выделить 829 млн рублей на разработку аналогов зарубежных систем, чьи поставщики прекратили обслуживание и обновление своих продуктов в России. Письма получил индустриальный центр компетенций «Телерадиовещание» при Минцифры.
  • Речь о сервисах, через которые телевизионщики создают титры, подписи, бегущие строки и виртуальные студии. Так, на разработку системы графического оформления эфира потребуется 349 млн рублей. На платформу для автоматизации вещания, планирования и подготовки теленовостей — 480 млн рублей. Грант покрыл бы 80% затрат, а внедрить новые решения компании рассчитывают к 2025 году.
  • «Якорный» заказчик систем — НТВ. Компания рассчитывает, что их можно будет продавать другим местным и федеральным каналам, а также в страны СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. «Первый канал» не исключает покупку инструментов, но сперва подождёт «доказательств их эффективности».
  • Подобные системы используют около 90% телеканалов, уточняет технический директор телеинтегратора «Студия-Сервис» Анастасия Ушакова. По её словам, число заявок на переход на российские продукты растёт, но в стране мало отраслевых разработчиков: на десять зарубежных фирм приходится одна российская.
  • Местные телекомпании обычно покупают бессрочные лицензии на ПО, поэтому отсутствие поддержки со стороны поставщиков вряд ли скажется на качестве вещания, отмечают в ТРК «Старт». Однако при этом они остаются без обновлений — например, поддержки новых видео- и аудиокодеков.
  • В ведомстве рассказали «Ъ», что центр «Телерадиовещание» поддержал проекты, так как отрасль «остро нуждается в отечественном профессиональном ПО». Других деталей инициатив не раскрыли.
Пример того, что можно «дорисовывать» в студиях через ПО ушедших поставщиков. Источник: Vizrt

#новость #телевидение

1091 просмотров
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35 комментариев
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 Илья Волочков

А может ну его? Откатимся в прошлое, как при СССР. Целевая аудитория телевидения будет в восторге. А другим и не нужен этот телик.

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sunblade

Тогда народ окончательно в ютубы уйдет, а оно им (властям) надо?

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Резиновый теркин30см

А могли бы купить подписку plus на vc.ru и получить красивый синий бейдж 😉

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Вадим Д.

Могли бы и Pro купить, чего уж там (-;

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Евгений Широков

Вы уж извините, покупка подписки конечно поддерживает сайт, но с другой стороны это выглядит как покупка сертификата, который подтверждает что владелец не лох)

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Резиновый теркин30см

Ваще ничего не понял.
Не лох почему? А если не купил, то выходит лох, да еще и без сертификации?

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Дресскод

Разрабы бы акуели от таких сумм)а распильщикам это мизер)

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Дресскод

Я готов запилить всё за лямов 100, и в разы быстрее

Даже этой суммы дохера будет

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Alexander Klimanskiy

исполнителю лям, остальное тонким разойдётся по прокладкам.

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lalka here.kek

10% - фонд зп айтишников и админов
90% - железо и строительство, перевозки и грузчики

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Евгений Широков

Как показывает российская практика, о разработке думают в последнюю очередь. Сначала организуют себе офис, разрекламируют себя, и только потом будут думать о разработке, это только в лучшем случае.
В худшем случае:
1. организуют офис и рекламу и потом обанкротятся.
2. Организуют офис, рекламу и скажут очень мало денег и закроются.
3. организуют исследования, попилят бабки на этом и скажут что нихуя не могут.
4. Просто попилят бабки.

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Voin Mraka

я учавствовал в разработке такого продукта лет 10 назад, на DirectX9 на бразильском телевидении активно использовали :D, исходники остались ;-)
https://www.videomaker.com/article/c5/15898-intensikey-post-production-software-review/

intensiKey Post-Production Software Review
We've all seen the slick virtual sets on TV, and for the average video producer, creating a 3D…
www.videomaker.com
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flash

Почему не миллиард?

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sunblade

Вы не торопитесь, это еще не конец анекдота. Там обычно в конце следует фраза: "Импортозаместить не смогли, но мы очень старались."

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Великий динозавр

Да только денег не хватило...

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Zloy Marketolog

Титры они не могут делать без апдейтов графического редактора))))) Очковтиратели.

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Никитин Сергей

Не понял логики...государство должно заплатить из бюджета 890 млн. Чтобы НТВ продавало ПО? А почему НТВ за свои не сделает?

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sunblade

Не так поняли, сейчас стоит задача импортозаместить все и вся, там такие огромные перспективы распила, все в плюсе будут, ну кроме самих граждан т.к. они оплачивают сей банкет

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Ха Ха

Зачем делать за свои, когда можно за чужие?

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Ха Ха

2% мне

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zinkovvi

Как то вы мало запросили, стандартная ставка 10 %

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Ха Ха

Демпингую

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Karabas Barabas

Разработчики за щеку не попросили за такую сумму?

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lalka here.kek

Так в том и дело, что не разработчики. А вообще на реализацию. Включая обеды и HR. Разработчики конкретно тут каким боком? Да и это 15 млн $. Делать будут года 3. Опять ученый изнасиловал журналиста.

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Олег Макаров

— 829 миллионов за поддержку новых видео и аудио-кодеков?
— Тссс! Не акцентируй внимание! Они там все равно ничего не поймут!

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Oleg Korzhanov

Упс, пропаганда может стать некрасивой?

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Администратор Аккаунта
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Вадим Д.

Вот просто любопытно, разработчики, освоив этот бюджет, точно сумею "заместить" или скажут: "не, херня какая-то"?

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Бедуин

Надеюсь, сделают и деньги действительно уйдут в разработку

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Евгений

А как вообще оценивать адекватность этой суммы не будучи погруженным в контекст задачи и не видя ТЗ? Если попробовать сделать грубую прикидку и предположить что вся сумма пойдет на разработку и только на разработку то получается 829 ляма на три года это 276 лямов в год. Вычитаем налоги и всякие взносы которые платятся за сотрудников работодателем (округлим до 40%), то остаётся 165 ляма в год на разработку. Вот тут дальше всё зависит от точно на чем писать, но это не такой уж и большой ФОТ для большой задачи. Получается что можно нанять команду в 25-30 человек. И это только если все деньги уйдут на разработку

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Ilya Zelenskiy

Такой софт есть у JetTech (российская компания). На его базе работал ВТРК Россия-спорт(сейчас только отдельные эфиры), сейчас работает Матч ТВ. У них полностью своя разработка, от редактора для создания титров до софта для его вывода и взаимодействия с судейским оборудованием.
так что не ясно, что они собрались импортозамещать, когда подобные вещи есть на рынке. А еще есть StreamLab, там тоже свой софт и вообще свое железо делают для этого.
А есть еще бесплатный софт для титров и он opensource, достаточно мощный. Его иностранцы используют. Так что, это из разрядка "кто-то там" попросили денег на создание 3D движка в рамках импортозамещения.

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Великий динозавр

Ой чего-то не про...ся ... дайте денег срочно!

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Андрей Лучина

Чувствую себя в компьютерной стратежке где я управляю каким-то островом с туземцами, и у меня выскакивают пуши

📩🔔 Разработчики требуют создание новых систем телеэфира [Проапгрейдить за 829 монет]

📩🔔 Производство микрочипов: уровень 2 [Апгрейд: 800000 монет]

...

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Zoringer

Федеральным каналам, которые обходятся бюджету в 100 млрд руб ежегодно все мало. От их закрытия никто не потеряет.

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i.i.

Мне телевизор не нужен, поэтому нечего тратить на него такую кучу денег😁

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