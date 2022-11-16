Разработчики попросили 829 млн рублей на создание систем для оформления телеэфира и подготовки новостей — «Ъ» Статьи редакции
Лицензии на зарубежные решения есть, но поставщики их больше не обновляют и не обслуживают.
- Российские разработчики ПО для телеканалов Carrot Broadcast и BRAM Technologies попросили правительство выделить 829 млн рублей на разработку аналогов зарубежных систем, чьи поставщики прекратили обслуживание и обновление своих продуктов в России. Письма получил индустриальный центр компетенций «Телерадиовещание» при Минцифры.
- Речь о сервисах, через которые телевизионщики создают титры, подписи, бегущие строки и виртуальные студии. Так, на разработку системы графического оформления эфира потребуется 349 млн рублей. На платформу для автоматизации вещания, планирования и подготовки теленовостей — 480 млн рублей. Грант покрыл бы 80% затрат, а внедрить новые решения компании рассчитывают к 2025 году.
- «Якорный» заказчик систем — НТВ. Компания рассчитывает, что их можно будет продавать другим местным и федеральным каналам, а также в страны СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. «Первый канал» не исключает покупку инструментов, но сперва подождёт «доказательств их эффективности».
- Подобные системы используют около 90% телеканалов, уточняет технический директор телеинтегратора «Студия-Сервис» Анастасия Ушакова. По её словам, число заявок на переход на российские продукты растёт, но в стране мало отраслевых разработчиков: на десять зарубежных фирм приходится одна российская.
- Местные телекомпании обычно покупают бессрочные лицензии на ПО, поэтому отсутствие поддержки со стороны поставщиков вряд ли скажется на качестве вещания, отмечают в ТРК «Старт». Однако при этом они остаются без обновлений — например, поддержки новых видео- и аудиокодеков.
- В ведомстве рассказали «Ъ», что центр «Телерадиовещание» поддержал проекты, так как отрасль «остро нуждается в отечественном профессиональном ПО». Других деталей инициатив не раскрыли.
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А может ну его? Откатимся в прошлое, как при СССР. Целевая аудитория телевидения будет в восторге. А другим и не нужен этот телик.
Тогда народ окончательно в ютубы уйдет, а оно им (властям) надо?
А могли бы купить подписку plus на vc.ru и получить красивый синий бейдж 😉
Могли бы и Pro купить, чего уж там (-;
Вы уж извините, покупка подписки конечно поддерживает сайт, но с другой стороны это выглядит как покупка сертификата, который подтверждает что владелец не лох)
Ваще ничего не понял.
Не лох почему? А если не купил, то выходит лох, да еще и без сертификации?
Разрабы бы акуели от таких сумм)а распильщикам это мизер)
Я готов запилить всё за лямов 100, и в разы быстрее
Даже этой суммы дохера будет
исполнителю лям, остальное тонким разойдётся по прокладкам.
10% - фонд зп айтишников и админов
90% - железо и строительство, перевозки и грузчики
Как показывает российская практика, о разработке думают в последнюю очередь. Сначала организуют себе офис, разрекламируют себя, и только потом будут думать о разработке, это только в лучшем случае.
В худшем случае:
1. организуют офис и рекламу и потом обанкротятся.
2. Организуют офис, рекламу и скажут очень мало денег и закроются.
3. организуют исследования, попилят бабки на этом и скажут что нихуя не могут.
4. Просто попилят бабки.
я учавствовал в разработке такого продукта лет 10 назад, на DirectX9 на бразильском телевидении активно использовали :D, исходники остались ;-)
https://www.videomaker.com/article/c5/15898-intensikey-post-production-software-review/
Почему не миллиард?
Вы не торопитесь, это еще не конец анекдота. Там обычно в конце следует фраза: "Импортозаместить не смогли, но мы очень старались."
Да только денег не хватило...
Титры они не могут делать без апдейтов графического редактора))))) Очковтиратели.
Не понял логики...государство должно заплатить из бюджета 890 млн. Чтобы НТВ продавало ПО? А почему НТВ за свои не сделает?
Не так поняли, сейчас стоит задача импортозаместить все и вся, там такие огромные перспективы распила, все в плюсе будут, ну кроме самих граждан т.к. они оплачивают сей банкет
Зачем делать за свои, когда можно за чужие?
2% мне
Как то вы мало запросили, стандартная ставка 10 %
Демпингую
Разработчики за щеку не попросили за такую сумму?
Так в том и дело, что не разработчики. А вообще на реализацию. Включая обеды и HR. Разработчики конкретно тут каким боком? Да и это 15 млн $. Делать будут года 3. Опять ученый изнасиловал журналиста.
— 829 миллионов за поддержку новых видео и аудио-кодеков?
— Тссс! Не акцентируй внимание! Они там все равно ничего не поймут!
Упс, пропаганда может стать некрасивой?
Вот просто любопытно, разработчики, освоив этот бюджет, точно сумею "заместить" или скажут: "не, херня какая-то"?
Надеюсь, сделают и деньги действительно уйдут в разработку
А как вообще оценивать адекватность этой суммы не будучи погруженным в контекст задачи и не видя ТЗ? Если попробовать сделать грубую прикидку и предположить что вся сумма пойдет на разработку и только на разработку то получается 829 ляма на три года это 276 лямов в год. Вычитаем налоги и всякие взносы которые платятся за сотрудников работодателем (округлим до 40%), то остаётся 165 ляма в год на разработку. Вот тут дальше всё зависит от точно на чем писать, но это не такой уж и большой ФОТ для большой задачи. Получается что можно нанять команду в 25-30 человек. И это только если все деньги уйдут на разработку
Такой софт есть у JetTech (российская компания). На его базе работал ВТРК Россия-спорт(сейчас только отдельные эфиры), сейчас работает Матч ТВ. У них полностью своя разработка, от редактора для создания титров до софта для его вывода и взаимодействия с судейским оборудованием.
так что не ясно, что они собрались импортозамещать, когда подобные вещи есть на рынке. А еще есть StreamLab, там тоже свой софт и вообще свое железо делают для этого.
А есть еще бесплатный софт для титров и он opensource, достаточно мощный. Его иностранцы используют. Так что, это из разрядка "кто-то там" попросили денег на создание 3D движка в рамках импортозамещения.
Ой чего-то не про...ся ... дайте денег срочно!
Чувствую себя в компьютерной стратежке где я управляю каким-то островом с туземцами, и у меня выскакивают пуши
📩🔔 Разработчики требуют создание новых систем телеэфира [Проапгрейдить за 829 монет]
📩🔔 Производство микрочипов: уровень 2 [Апгрейд: 800000 монет]
...
Федеральным каналам, которые обходятся бюджету в 100 млрд руб ежегодно все мало. От их закрытия никто не потеряет.
Мне телевизор не нужен, поэтому нечего тратить на него такую кучу денег😁