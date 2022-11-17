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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 ноября: доллар — 60,34 рубля, евро — 62,66 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск: доллар — 60,42 рубля, евро — 62,69 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,56 рубля, евро — по 68,79 рубля.

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Курсы на Forex на 07:38 мск: доллар — 60,31 рубля, евро — 62,82 рубля.

Кто и как адаптируется

«Почта России» запустила международную коммерческую доставку небольших отправлений из Китая и Европы для бизнеса, узнал «Ъ». Так компания надеется помочь ритейлерам и производителям, которые испытывают трудности с доставкой товарных партий и образцов из-за рубежа.

Какие есть проблемы и трудности

Петербургскому аэропорту «Пулково» потребуется 23 млрд рублей, чтобы перейти на российское ПО и отечественные системы безопасности. На прямую госпомощь при этом он рассчитывать не может, но вправе претендовать на льготный кредит.

«Норникель» ищет способы доставки сырья в Финляндию, так как местный железнодорожный оператор VR отказался возить российские грузы: это может быть либо другой железнодорожный оператор, либо морской путь.

В России заморозили проект по созданию отечественной образовательной платформы для разработки электронных устройств «Восток». Она должна была заработать ещё 1 сентября 2022 года и стимулировать разработку аналогов иностранных решений. Один из источников «Ведомостей» говорит, что причина заморозки — «отсутствие внятного менеджмента».

Чтобы реализовать проект по созданию мобильной экосистемы на ОС «Аврора», потребуется 480 млрд рублей до 2030 года. Речь в первую очередь о выпуске около 70 млн смартфонов на данной системе. Участники рынка полагают, что собирать их будут в Китае или в России, но из китайских деталей.

Контекст

В октябре 2022 года самым упадочным сегментом розничного кредитования стали автокредиты. Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности.

С января по сентябрь 2022 года в российских отелях остановились 50,73 млн человек — это на 7,7% больше, чем в 2021 году, однако на 6,4% ниже уровней 2019 года. Росту мешают Москва и Санкт-Петербург — их загрузка, как правило, сильно зависит от притока иностранных туристов.

На фоне кризиса малый и средний бизнес стал чаще регистрироваться в строительстве, оптовой торговле и ИТ. Потеряли популярность тем временем отрасли торговли автомобилями, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также розничная торговля, выяснил РБК.

В странах СНГ и Европы, а также в ОАЭ, Турции и США набирает популярность мошенническая схема, давно известная в России: злоумышленники заманивают пользователей сайтов знакомств на фишинговые сервисы и крадут их деньги. Одна из причин — слишком высокая конкуренция внутри страны. Но вторая — массовый переезд россиян за рубеж.

Правительство рассматривает новую версию проекта по развитию отечественного телеком-оборудования. Расходы оценивают в 84 млрд рублей: 52 млрд выделят из бюджета, 31,4 млрд вложат участники.

Autonews узнал, как обстоят дела с продажами машин в российских салонах на фоне прихода в страну новых марок. Поставки действительно идут, но цены по-прежнему высокие — и гарантию не всегда дают.