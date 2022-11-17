День 267: «Почта России» запустила доставку из Китая и Европы для бизнеса, переход на ОС «Аврора» потребует 480 млрд Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
«Почта России» запустила международную коммерческую доставку небольших отправлений из Китая и Европы для бизнеса, узнал «Ъ». Так компания надеется помочь ритейлерам и производителям, которые испытывают трудности с доставкой товарных партий и образцов из-за рубежа.
Какие есть проблемы и трудности
Петербургскому аэропорту «Пулково» потребуется 23 млрд рублей, чтобы перейти на российское ПО и отечественные системы безопасности. На прямую госпомощь при этом он рассчитывать не может, но вправе претендовать на льготный кредит.
«Норникель» ищет способы доставки сырья в Финляндию, так как местный железнодорожный оператор VR отказался возить российские грузы: это может быть либо другой железнодорожный оператор, либо морской путь.
В России заморозили проект по созданию отечественной образовательной платформы для разработки электронных устройств «Восток». Она должна была заработать ещё 1 сентября 2022 года и стимулировать разработку аналогов иностранных решений. Один из источников «Ведомостей» говорит, что причина заморозки — «отсутствие внятного менеджмента».
Чтобы реализовать проект по созданию мобильной экосистемы на ОС «Аврора», потребуется 480 млрд рублей до 2030 года. Речь в первую очередь о выпуске около 70 млн смартфонов на данной системе. Участники рынка полагают, что собирать их будут в Китае или в России, но из китайских деталей.
Контекст
В октябре 2022 года самым упадочным сегментом розничного кредитования стали автокредиты. Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности.
С января по сентябрь 2022 года в российских отелях остановились 50,73 млн человек — это на 7,7% больше, чем в 2021 году, однако на 6,4% ниже уровней 2019 года. Росту мешают Москва и Санкт-Петербург — их загрузка, как правило, сильно зависит от притока иностранных туристов.
На фоне кризиса малый и средний бизнес стал чаще регистрироваться в строительстве, оптовой торговле и ИТ. Потеряли популярность тем временем отрасли торговли автомобилями, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также розничная торговля, выяснил РБК.
В странах СНГ и Европы, а также в ОАЭ, Турции и США набирает популярность мошенническая схема, давно известная в России: злоумышленники заманивают пользователей сайтов знакомств на фишинговые сервисы и крадут их деньги. Одна из причин — слишком высокая конкуренция внутри страны. Но вторая — массовый переезд россиян за рубеж.
Правительство рассматривает новую версию проекта по развитию отечественного телеком-оборудования. Расходы оценивают в 84 млрд рублей: 52 млрд выделят из бюджета, 31,4 млрд вложат участники.
Autonews узнал, как обстоят дела с продажами машин в российских салонах на фоне прихода в страну новых марок. Поставки действительно идут, но цены по-прежнему высокие — и гарантию не всегда дают.
Новости предыдущего дня, 16 ноября — здесь.
"Чтобы реализовать проект по созданию мобильной экосистемы на ОС «Аврора», потребуется 480 млрд рублей до 2030 года."
Ясно...а в 2030 никто эту новость и не вспомнит...
Вспомнят, но скажут, что деняк было недостаточно, надо ещё триллиончик докинуть до 2040 года.
Доброе утро, Вьетнам!
Если уехали надолго, не забывайте выбрасывать заварку из чайника. А то мы однажды забыли, и когда мы вернулись, она уже эволюционировала!
Вступила в партию и понеслась.
480 миллиардов чего?
Распила...
Конечно Додокоинов.
Пирожков
Баксов конечно, в день
Рублей в месяц на обсуждение проблемы...
Раз. 480 млрд раз в неделю нас наёбывают.
Россияне распространяют мошеннические схемы по миру. А все говорят мы только сырьё экспортруем.
Финтех-стартапы...
Вот, кстати, интересная история. Из моего круга общения (немолодые неайтишники) уехали в основном схематозники. Простым Иванам слишком сложно всë бросить.
Жульё разбежалось по миру из РФ?
"Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности" - как то скромно умолчали, что главная причина охереть какие цены (особенно "друзья" китайцы, по "дружбе" за тройной оверпрайс своё УГ предлагают)
Друзья, что прайс на китайские тачки накручивают сидят намного ближе, чем река Амур
Что такое "уг"?
А нужен он нам, этот 267-й? С Всемирным днём философии!
Почта хочет помогать с доставкой образцов товара. Поверим?
Очень дорого обходится ПО-независимость: 23 млрд ₽ только одному аэропорту и всё на свои.
Норникель ищет дорогу в Финляндию.
Разработка проекта по иазработке аналогов и устройств (всё очень отечественное) заморожена. Видимо, «всё, спи, жена».
Отчественные смартфоны с авророй на борту собирать будут, конечно, в Китае.
Автокредиты признали упадочным сегментом.
В отелях России останавливаются люди, это главное. А больше их или меньше — не так и важно.
Мошенники копируют известные нам схемы, но им помогают россияне.
Правительство придумало как распилить ещё 84 млрд ₽ на телеком-оборудовании.
Отличного всем дня и хорошего настроения 🤘🏻
Попробуем. Рада за остальных, потому что почта мне, самозанятой, как обычно устроит "вы не юрлицо, до свиданья" со всеми своими инициативами "для бизнеса", проходили уже.
*что их заставляют делать устроенным в мире*
да просто охуеть
Лайк за пикчу.
В общем ничего нового друзья...дайте денег этим, профинансируйте тех и тогда у нас будет...как всегда одни сказки...скука...
Может как в басне будет )
Заказы на Али для бизнеса, перекупы ваше время пришло!
Лет
"Петербургскому аэропорту «Пулково» потребуется 23 млрд рублей, чтобы перейти на российское ПО"
На самом деле не 23 млрд, а 1,4 млрд.
Слышал звон, да?)
А теперь полная циата:
Переход на российское ПО обойдется петербургскому аэропорту «Пулково» в 1,4 млрд руб. Усиление авиационной безопасности потребует еще 1,5 млрд руб., а совокупные дополнительные расходы в связи с ужесточением требований к безопасности аэропортов составят 23 млрд руб. Об этом 16 ноября рассказал гендиректор управляющей компании (УК) аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев на форуме «Транспортная неделя 2022».
Почему такая разница в цифрах?
Это дело я люблю
Это дело я люблю
Все бюджеты попилю...
Единственный бюджет который не могут попилить это мой) сегодня аж 89 рублей на еду
... Ты на суше, я на яхте
Нам обоим «по бую»?
"Она должна была заработать ещё 1 сентября 2022 года и стимулировать разработку аналогов иностранных решений. Один из источников «Ведомостей» говорит, что причина заморозки — «отсутствие внятного менеджмента»."
Чего чего? Это кто же так денег то просит...
А я все думал, куда берут работать джунов из скиллбокса...
Расходы оценивают в 84 млрд рублей:
Ухххх... каким попилом запахло
Называется….а давай те ка что уже что на планете Земля существует,мы «изобретем» заново,и пиплу скажем что это «импортозамещение» и денег попилим….ой ой,оговорочка «заработаем»
Ага бесконечные новости что мы опять переизобрели телегу только на этот раз она будет с треугольными колёсами...
480млрд/70млн смартфонов=6857₽ за смартфон продешевили что-то придется добавлять еще
Ну торопились они бывает нулём ошиблись...
Журнализды просто озвучили стоимость 70 млн смартфонов на этой ОС.
"В октябре 2022 года самым упадочным сегментом розничного кредитования стали автокредиты. Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности."-люди экономят деньги