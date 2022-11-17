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Финансы
Полина Лааксо

День 267: «Почта России» запустила доставку из Китая и Европы для бизнеса, переход на ОС «Аврора» потребует 480 млрд Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Мир Белогорья»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 ноября: доллар — 60,34 рубля, евро — 62,66 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск: доллар — 60,42 рубля, евро — 62,69 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,56 рубля, евро — по 68,79 рубля.

Курсы на Forex на 07:38 мск: доллар — 60,31 рубля, евро — 62,82 рубля.

Кто и как адаптируется

«Почта России» запустила международную коммерческую доставку небольших отправлений из Китая и Европы для бизнеса, узнал «Ъ». Так компания надеется помочь ритейлерам и производителям, которые испытывают трудности с доставкой товарных партий и образцов из-за рубежа.

Какие есть проблемы и трудности

Петербургскому аэропорту «Пулково» потребуется 23 млрд рублей, чтобы перейти на российское ПО и отечественные системы безопасности. На прямую госпомощь при этом он рассчитывать не может, но вправе претендовать на льготный кредит.

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«Норникель» ищет способы доставки сырья в Финляндию, так как местный железнодорожный оператор VR отказался возить российские грузы: это может быть либо другой железнодорожный оператор, либо морской путь.

В России заморозили проект по созданию отечественной образовательной платформы для разработки электронных устройств «Восток». Она должна была заработать ещё 1 сентября 2022 года и стимулировать разработку аналогов иностранных решений. Один из источников «Ведомостей» говорит, что причина заморозки — «отсутствие внятного менеджмента».

Чтобы реализовать проект по созданию мобильной экосистемы на ОС «Аврора», потребуется 480 млрд рублей до 2030 года. Речь в первую очередь о выпуске около 70 млн смартфонов на данной системе. Участники рынка полагают, что собирать их будут в Китае или в России, но из китайских деталей.

Контекст

В октябре 2022 года самым упадочным сегментом розничного кредитования стали автокредиты. Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности.

С января по сентябрь 2022 года в российских отелях остановились 50,73 млн человек — это на 7,7% больше, чем в 2021 году, однако на 6,4% ниже уровней 2019 года. Росту мешают Москва и Санкт-Петербург — их загрузка, как правило, сильно зависит от притока иностранных туристов.

На фоне кризиса малый и средний бизнес стал чаще регистрироваться в строительстве, оптовой торговле и ИТ. Потеряли популярность тем временем отрасли торговли автомобилями, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также розничная торговля, выяснил РБК.

В странах СНГ и Европы, а также в ОАЭ, Турции и США набирает популярность мошенническая схема, давно известная в России: злоумышленники заманивают пользователей сайтов знакомств на фишинговые сервисы и крадут их деньги. Одна из причин — слишком высокая конкуренция внутри страны. Но вторая — массовый переезд россиян за рубеж.

Правительство рассматривает новую версию проекта по развитию отечественного телеком-оборудования. Расходы оценивают в 84 млрд рублей: 52 млрд выделят из бюджета, 31,4 млрд вложат участники.

Autonews узнал, как обстоят дела с продажами машин в российских салонах на фоне прихода в страну новых марок. Поставки действительно идут, но цены по-прежнему высокие — и гарантию не всегда дают.

Новости предыдущего дня, 16 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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87 комментариев
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Простой чайник

"Чтобы реализовать проект по созданию мобильной экосистемы на ОС «Аврора», потребуется 480 млрд рублей до 2030 года."
Ясно...а в 2030 никто эту новость и не вспомнит...

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Слегка Придурковатый

Вспомнят, но скажут, что деняк было недостаточно, надо ещё триллиончик докинуть до 2040 года.

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2 комментария
Сексорцист Милфхантерович

Доброе утро, Вьетнам!

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Детский единорожек88

Если уехали надолго, не забывайте выбрасывать заварку из чайника. А то мы однажды забыли, и когда мы вернулись, она уже эволюционировала!
Вступила в партию и понеслась.

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15 сантиметров в обхвате

480 миллиардов чего?

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Простой чайник

Распила...

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морда наглая
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Индийский томагавк_два

Конечно Додокоинов.

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1 комментарий
flash

Пирожков

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Виктор

Баксов конечно, в день

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Простой чайник

Рублей в месяц на обсуждение проблемы...

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Вадим Д.

Раз. 480 млрд раз в неделю нас наёбывают.

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Вадим Д.

Россияне распространяют мошеннические схемы по миру. А все говорят мы только сырьё экспортруем.

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Простой чайник

Финтех-стартапы...

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Francesco Pazolini

Вот, кстати, интересная история. Из моего круга общения (немолодые неайтишники) уехали в основном схематозники. Простым Иванам слишком сложно всë бросить.

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Alexander Golubev

Жульё разбежалось по миру из РФ?

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2 комментария
EHF

"Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности" - как то скромно умолчали, что главная причина охереть какие цены (особенно "друзья" китайцы, по "дружбе" за тройной оверпрайс своё УГ предлагают)

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Михаил Зеленин

Друзья, что прайс на китайские тачки накручивают сидят намного ближе, чем река Амур

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4 комментария
flash

Что такое "уг"?

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3 комментария
Вадим Д.

А нужен он нам, этот 267-й? С Всемирным днём философии!

Почта хочет помогать с доставкой образцов товара. Поверим?
Очень дорого обходится ПО-независимость: 23 млрд ₽ только одному аэропорту и всё на свои.
Норникель ищет дорогу в Финляндию.
Разработка проекта по иазработке аналогов и устройств (всё очень отечественное) заморожена. Видимо, «всё, спи, жена».
Отчественные смартфоны с авророй на борту собирать будут, конечно, в Китае.
Автокредиты признали упадочным сегментом.
В отелях России останавливаются люди, это главное. А больше их или меньше — не так и важно.
Мошенники копируют известные нам схемы, но им помогают россияне.
Правительство придумало как распилить ещё 84 млрд ₽ на телеком-оборудовании.

Отличного всем дня и хорошего настроения 🤘🏻

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Православный щит
Поверим?

Попробуем. Рада за остальных, потому что почта мне, самозанятой, как обычно устроит "вы не юрлицо, до свиданья" со всеми своими инициативами "для бизнеса", проходили уже.

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3 комментария
Православный щит
чтобы перейти на российское ПО и отечественные системы безопасности. На прямую госпомощь при этом он рассчитывать не может, но вправе претендовать на льготный кредит.

*что их заставляют делать устроенным в мире*
да просто охуеть

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Сексорцист Милфхантерович

Лайк за пикчу.

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Простой чайник

В общем ничего нового друзья...дайте денег этим, профинансируйте тех и тогда у нас будет...как всегда одни сказки...скука...

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flash

Может как в басне будет )

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3 комментария
flash

Заказы на Али для бизнеса, перекупы ваше время пришло!

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Сексорцист Милфхантерович
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Eli
переход на ОС «Аврора» потребует 480 млрд

Лет

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Слегка Придурковатый

"Петербургскому аэропорту «Пулково» потребуется 23 млрд рублей, чтобы перейти на российское ПО"

На самом деле не 23 млрд, а 1,4 млрд.

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Православный щит

Слышал звон, да?)
А теперь полная циата:
Переход на российское ПО обойдется петербургскому аэропорту «Пулково» в 1,4 млрд руб. Усиление авиационной безопасности потребует еще 1,5 млрд руб., а совокупные дополнительные расходы в связи с ужесточением требований к безопасности аэропортов составят 23 млрд руб. Об этом 16 ноября рассказал гендиректор управляющей компании (УК) аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев на форуме «Транспортная неделя 2022».

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14 комментариев
Яна Ангелова

Почему такая разница в цифрах?

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3 комментария
Простой чайник

Это дело я люблю
Это дело я люблю
Все бюджеты попилю...

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flash

Единственный бюджет который не могут попилить это мой) сегодня аж 89 рублей на еду

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6 комментариев
bySashka

... Ты на суше, я на яхте
Нам обоим «по бую»?

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Простой чайник

"Она должна была заработать ещё 1 сентября 2022 года и стимулировать разработку аналогов иностранных решений. Один из источников «Ведомостей» говорит, что причина заморозки — «отсутствие внятного менеджмента»."
Чего чего? Это кто же так денег то просит...

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bySashka

А я все думал, куда берут работать джунов из скиллбокса...

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николай

Расходы оценивают в 84 млрд рублей:
Ухххх... каким попилом запахло

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Mr Black

Называется….а давай те ка что уже что на планете Земля существует,мы «изобретем» заново,и пиплу скажем что это «импортозамещение» и денег попилим….ой ой,оговорочка «заработаем»

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Простой чайник

Ага бесконечные новости что мы опять переизобрели телегу только на этот раз она будет с треугольными колёсами...

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3 комментария
FOMIN ALEXEY

480млрд/70млн смартфонов=6857₽ за смартфон продешевили что-то придется добавлять еще

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Простой чайник

Ну торопились они бывает нулём ошиблись...

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роман долгополов

Журнализды просто озвучили стоимость 70 млн смартфонов на этой ОС.

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Alvin

"В октябре 2022 года самым упадочным сегментом розничного кредитования стали автокредиты. Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности."-люди экономят деньги

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