День 267: Siemens продала весь финансовый и лизинговый бизнес в России Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17 ноября: доллар — 60,34 рубля, евро — 62,66 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,56 рубля, евро — по 68,79 рубля.
Банк БКС временно приостановил переводы в долларах и евро в Турцию и Азербайджан для физлиц. Банк сообщил, что делает всё возможное, чтобы возобновить платежи, но причин остановки не раскрыл.
Кто и как адаптируется
«Почта России» запустила международную коммерческую доставку небольших отправлений из Китая и Европы для бизнеса, узнал «Ъ». Так компания надеется помочь ритейлерам и производителям, которые испытывают трудности с доставкой товарных партий и образцов из-за рубежа.
Какие есть проблемы и трудности
Петербургскому аэропорту «Пулково» потребуется 23 млрд рублей, чтобы перейти на российское ПО и отечественные системы безопасности. На прямую госпомощь при этом он рассчитывать не может, но вправе претендовать на льготный кредит.
«Норникель» ищет способы доставки сырья в Финляндию, так как местный железнодорожный оператор VR отказался возить российские грузы: это может быть либо другой железнодорожный оператор, либо морской путь.
В России заморозили проект по созданию отечественной образовательной платформы для разработки электронных устройств «Восток». Она должна была заработать ещё 1 сентября 2022 года и стимулировать разработку аналогов иностранных решений. Один из источников «Ведомостей» говорит, что причина заморозки — «отсутствие внятного менеджмента».
Чтобы реализовать проект по созданию мобильной экосистемы на ОС «Аврора», потребуется 480 млрд рублей до 2030 года. Речь в первую очередь о выпуске около 70 млн смартфонов на данной системе. Участники рынка полагают, что собирать их будут в Китае или в России, но из китайских деталей.
Контекст
В октябре 2022 года самым упадочным сегментом розничного кредитования стали автокредиты. Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности.
С января по сентябрь 2022 года в российских отелях остановились 50,73 млн человек — это на 7,7% больше, чем в 2021 году, однако на 6,4% ниже уровней 2019 года. Росту мешают Москва и Санкт-Петербург — их загрузка, как правило, сильно зависит от притока иностранных туристов.
На фоне кризиса малый и средний бизнес стал чаще регистрироваться в строительстве, оптовой торговле и ИТ. Потеряли популярность тем временем отрасли торговли автомобилями, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также розничная торговля, выяснил РБК.
В странах СНГ и Европы, а также в ОАЭ, Турции и США набирает популярность мошенническая схема, давно известная в России: злоумышленники заманивают пользователей сайтов знакомств на фишинговые сервисы и крадут их деньги. Одна из причин — слишком высокая конкуренция внутри страны. Но вторая — массовый переезд россиян за рубеж.
Правительство рассматривает новую версию проекта по развитию отечественного телеком-оборудования. Расходы оценивают в 84 млрд рублей: 52 млрд выделят из бюджета, 31,4 млрд вложат участники.
Autonews узнал, как обстоят дела с продажами машин в российских салонах на фоне прихода в страну новых марок. Поставки действительно идут, но цены по-прежнему высокие — и гарантию не всегда дают.
Siemens продала весь финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвёртого квартала 2022 финансового года, говорится в отчёте компании. Об уходе из России компания объявила ещё в мае 2022 года.
Новости предыдущего дня, 16 ноября — здесь.
"Чтобы реализовать проект по созданию мобильной экосистемы на ОС «Аврора», потребуется 480 млрд рублей до 2030 года."
Ясно...а в 2030 никто эту новость и не вспомнит...
Вспомнят, но скажут, что деняк было недостаточно, надо ещё триллиончик докинуть до 2040 года.
заморозят проект как "Восток" и всё
Мда, и вот опять интересно, выстрелит "Аврора" или нет.
а зато бюджет потратят между собой))
а деньги будут расфасованы по карманам
И не захотят. Вспоминать черные времена никому не приятно.
Доброе утро, Вьетнам!
Если уехали надолго, не забывайте выбрасывать заварку из чайника. А то мы однажды забыли, и когда мы вернулись, она уже эволюционировала!
Вступила в партию и понеслась.
Главное мясо в холодильнике не забыть.
А то мы как-то хотели вызывать полицую к соседям.
Россияне распространяют мошеннические схемы по миру. А все говорят мы только сырьё экспортруем.
Финтех-стартапы...
Жульё разбежалось по миру из РФ?
Вот, кстати, интересная история. Из моего круга общения (немолодые неайтишники) уехали в основном схематозники. Простым Иванам слишком сложно всë бросить.
480 миллиардов чего?
Распила...
Конечно Додокоинов.
Раз. 480 млрд раз в неделю нас наёбывают.
Рублей в месяц на обсуждение проблемы...
Пирожков
Баксов конечно, в день
Лещей
А нужен он нам, этот 267-й? С Всемирным днём философии!
Почта хочет помогать с доставкой образцов товара. Поверим?
Очень дорого обходится ПО-независимость: 23 млрд ₽ только одному аэропорту и всё на свои.
Норникель ищет дорогу в Финляндию.
Разработка проекта по иазработке аналогов и устройств (всё очень отечественное) заморожена. Видимо, «всё, спи, жена».
Отчественные смартфоны с авророй на борту собирать будут, конечно, в Китае.
Автокредиты признали упадочным сегментом.
В отелях России останавливаются люди, это главное. А больше их или меньше — не так и важно.
Мошенники копируют известные нам схемы, но им помогают россияне.
Правительство придумало как распилить ещё 84 млрд ₽ на телеком-оборудовании.
Отличного всем дня и хорошего настроения 🤘🏻
Попробуем. Рада за остальных, потому что почта мне, самозанятой, как обычно устроит "вы не юрлицо, до свиданья" со всеми своими инициативами "для бизнеса", проходили уже.
День как день, а вот новости и дела определённых лиц огорчают.
"Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности" - как то скромно умолчали, что главная причина охереть какие цены (особенно "друзья" китайцы, по "дружбе" за тройной оверпрайс своё УГ предлагают)
Друзья, что прайс на китайские тачки накручивают сидят намного ближе, чем река Амур
Что такое "уг"?
В общем ничего нового друзья...дайте денег этим, профинансируйте тех и тогда у нас будет...как всегда одни сказки...скука...
Может как в басне будет )
"Петербургскому аэропорту «Пулково» потребуется 23 млрд рублей, чтобы перейти на российское ПО"
На самом деле не 23 млрд, а 1,4 млрд.
Слышал звон, да?)
А теперь полная циата:
Переход на российское ПО обойдется петербургскому аэропорту «Пулково» в 1,4 млрд руб. Усиление авиационной безопасности потребует еще 1,5 млрд руб., а совокупные дополнительные расходы в связи с ужесточением требований к безопасности аэропортов составят 23 млрд руб. Об этом 16 ноября рассказал гендиректор управляющей компании (УК) аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев на форуме «Транспортная неделя 2022».
Почему такая разница в цифрах?
21,6 миллиардов на непредвиденные расходы. Нужны? Нужны!
*что их заставляют делать устроенным в мире*
да просто охуеть
Лайк за пикчу.
как обычно наверху дел наворотили,но помощи особо не ждите,можем дать вам кредит
Сегодня отличное утро - читать в онлайн жемчужины родного языка. Спасибо!
Лет
световых
Заказы на Али для бизнеса, перекупы ваше время пришло!
Я даже молчу о реализации, но у меня такое ощущение, что во всех подобных планах числа берутся просто от балды
Ой дурдом. Разосраться со всеми, чтобы "патриотам" через "костыли" продавать "врагу" сырье. Клоуны.
Это дело я люблю
Это дело я люблю
Все бюджеты попилю...
Единственный бюджет который не могут попилить это мой) сегодня аж 89 рублей на еду
... Ты на суше, я на яхте
Нам обоим «по бую»?
Называется….а давай те ка что уже что на планете Земля существует,мы «изобретем» заново,и пиплу скажем что это «импортозамещение» и денег попилим….ой ой,оговорочка «заработаем»
Ага бесконечные новости что мы опять переизобрели телегу только на этот раз она будет с треугольными колёсами...
"Она должна была заработать ещё 1 сентября 2022 года и стимулировать разработку аналогов иностранных решений. Один из источников «Ведомостей» говорит, что причина заморозки — «отсутствие внятного менеджмента»."
Чего чего? Это кто же так денег то просит...
А я все думал, куда берут работать джунов из скиллбокса...
«отсутствие внятного менеджмента» – это слишко слишком мало откатывали или слишком много воровали?
Расходы оценивают в 84 млрд рублей:
Ухххх... каким попилом запахло
Они что с Ростелекомом сговорились? Так кто из них двоих просит?
Новость про #почтароссии " в Коммерсанте начинается фразой «Почта России» запустит... Ключевое слово - запустит, т.к. никакой информации на самом сайте ПР нет. Более того, попытка дозвониться по телефону +7 (495) 276-55-55 доб. 02200 привела к результату - "неверно набран номер" . Попытка дозвониться без добавочного номера дала еще веселее результат - голосовой помощник, начинающий вещать: "если вы физическое лицо нажмите 1, если..." внезапно обрывается, и дальше можно только гадать, какие еще кнопки нажать что бы узнать то, что хочешь.
В общем, это наверно всё что хотелось узнать про "...запустит...". Желание воспользоваться "...сервис коммерческой доставки из Китая и Европы.." отрицательно растет к нулю.
я только что была в отделении, спрашивала, пройду ли я как самозанятая по этой новой программе и бизнес-тарифам - мне нужно и чешское стекло, и китайские запчасти.
Они про это пока первый раз слышат. Может, разузнаю чего.
Запустят! Даже не сомневаюсь! Запустение у нас очень любят...
480млрд/70млн смартфонов=6857₽ за смартфон продешевили что-то придется добавлять еще
Ну торопились они бывает нулём ошиблись...
вы просто неправильно считаете,нужно делить не на количество смартфонов,а на количество карманов
"В октябре 2022 года самым упадочным сегментом розничного кредитования стали автокредиты. Количество займов сократилось на 13,2% — до 46,6 тысяч. А объём выданных кредитов с января по сентябрь составил на 30-50% меньше показателей 2021 года. Одна из причин — падающий спрос на машины из-за дефицита предложения и общей экономической нестабильности."-люди экономят деньги
480 млрд рублей до 2030 года. Речь в первую очередь о выпуске около 70 млн смартфонов на данной системе
Предположим фантастическую историю, что они эти деньги не просто распилят, а даже что-то сделают. Кто будет покупать эти примитивные смартфоны при наличии китайских?? Йотафона мало было?
Или они их тоже запретят?
Журнализды просто озвучили стоимость 70 млн смартфонов на этой ОС.
Ну программа для обучения микроэлектроники нужна и не только для детей. Для того чтобы хоть базовые знания людям онлайн дать. Но у нас уверен кончиться все только распилом.
— Купили автомобиль у российского дилера? Фатальная ошибка!
В странах СНГ и Европы, а также в ОАЭ, Турции и США набирает популярность мошенническая схема, давно известная в России: злоумышленники заманивают пользователей сайтов знакомств на фишинговые сервисы и крадут их деньги. Одна из причин — слишком высокая конкуренция внутри страны. Но вторая — массовый переезд россиян за рубеж.
Лох не мамонт он не вымрет
постоянно жду что-то в духе
Шта? Забыли слово "Вменяемого" перед "предложения"