«Ростелеком» попросил 480 млрд рублей, чтобы построить мобильную экосистему на российской ОС «Аврора» — «Ъ» Статьи редакции
И выпустить в рамках проекта около 70 тысяч «отечественных» смартфонов и планшетов.
- Стоимость проекта по созданию национальной мобильной экосистемы и развитию отечественной ОС «Аврора» оценили в 480 млрд рублей, сообщил «Ъ» со ссылкой на паспорт инициативы от «Ростелекома». Его направили в центр компетенций разработки «Операционные системы» при Минцифры.
- Деньги нужны до 2030 года, чтобы создать и масштабировать инфраструктуру, обеспечить её техподдержку, закупить смартфоны и планшеты, установить ОС и необходимое ПО, а также чтобы выплачивать зарплаты. «Ростелеком» уточнил, что 480 млрд рублей — это «верхнеуровневая оценка».
- Согласно документу, средства выделят из бюджетов федерального проекта «Цифровое государственное управление» и национальной программы «Цифровая экономика». До этого авторы стратегии развития «Авроры» уточняли: финансирование могут также обеспечить операторы связи.
- Важность проекта «Ростелеком» объясняет «угрозой отключения России от мобильных экосистем Google и Apple и исчезновения из официальных магазинов важных российских приложений и сервисов». За первый год он рассчитывает получить 28 млрд рублей выручки от продажи устройств.
- План уже одобрило правительство, говорится в документе. Но источник «Ъ» пояснил: это промежуточное решение. Пока проект одобрен только рабочей группой, а ему ещё нужно получить решение грантового комитета, добавил другой собеседник газеты.
- В октябре 2022 года «Ъ» рассказал о планах «Ростелекома» разработать и выпустить три линейки смартфонов и планшетов для бизнеса, госсектора и граждан. К 2030 году — при «максимальном сценарии» — компания рассчитывала представить 65,9 млн устройств.
- Участники рынка говорили, что достичь показателей не поможет даже господдержка. К тому же на 2022 год единственным крупным проектом «Ростелекома» с использованием ОС «Аврора» остаётся поставка 300 тысяч планшетов для переписи населения в конце 2021-го.
- В разговоре с «Ъ» топ-менеджер одного российского производителя электроники также отметил: в паспорте проекта неоднозначные формулировки. Исходя из этого он предположил, что «российские» устройства будут производить в Китае — или в России, но из китайских деталей. Роль «Ростелекома» же «будет заключаться в развитии и портировании ОС и установке ПО по нормам российских законов».
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Сезон великих распилов начинается (
Ну почему же, продолжается.
в смысле начинается, распил не заканчивался
Халява закончилась. С нефтяной иглы слезаете. Теперь будет всё, как в Европе.
Не попрошайки, хуже. Они рынок, то есть нас, хотят за наши же деньги, загнать в безнадегу их творчества. Если телефон, то от Ростелеком. Бред. У нас всегда, только с вилами в бок, могут продавать свои поделки
Проще говоря - халява от китайцев закончилась, сами делайте свои телефоны. Ой, боже! Работать нужно! Бред! Вилы в бок! Где халява, где???
Российско-китайские смартфоны на российско-финской операционке, импортозаместнулись на 146%
всё наше (немного китайское)отечественное
Любая теплая компания начинающаяся на Рос (Ростех, Ростелеком, Роснано, Росатом...) считает вправе просить триллионы, если ее программа начинается со слова "Национальная"
И после того как деньги закончатся, а сделано ничего не будет - просто пожать плечами и прочить ещё.
Можно не надо?закупить смартфоны и планшеты
выплачивать зарплаты
Устанавливать софт на "китайцев" можно куда дешевле.
сомневаюсь, что под это будут писать приложения, кроме самого Ростелекома
Не покупайте, если не надо. Если конечно эцсамое в продажу поступит.:-)
Учитесь у ростелекома, щас ребята денег заработают на всю оставшуюся жизнь, машин понапокупают. А вы говорите в РФ возможностей нет!
Так вот оно какое "время новых уникальных возможностей"...
Я обычно радуюсь, когда у нас пытаются сделать что-то своё, но вот тут что-то стрёмно: ростелек, Аврора и полтриллиона рублей (эта сумма же так называется?)
Начали бы хоть с мвп какого-то. Расскажите им кто-нибудь про аджайл)
Это ещё зачем? Разрабатывать то никто ничего и не собирается.
они для этого как раз шли в корпоративный сектор сначала, поэтому работающий продукт для b2b использования есть.
Тут проблема курицы и яйца - условный Яндекс не будет портировать свои проложения на ОС с сотнями тысяч корпоративных пользователей, а условный житель РФ не будет покупать телефон без экосистемы привычных приложений.
Российские устройства из китайских деталей. Всё что стоит извлечь из этой новости. Ах, ну и Аврора, тоже не отстает.
Как же достала эта ложь помноженная на вопиющую наглость.
Почему «российской» без кавычек? ☝🏼
Там никаких денег не хватит, чтобы создать минимальный жизнеспособный продукт. Покажут Андроид с новой оболочкой и предустановленным рустором, назовут Маша Фон, пошумит в новостях полгодика, потом всё забросят и забудут, спихнув на большую конкуренцию и прозападные сми.
Напоминает Чубайса))) что говорил что сделает планшеты российские фактически бесплатно для школ... И где он? В Израиле отдыхает. Кто у нас Ростелекомом заведует? По-моему кто то из родни нашего глубоко уважаемого президента?
все как и вы не верят что к 2030 году они что то создадут,скорее всего отложат проект или отменят по итогу,а деньги все равно выделят...
Дайте денег нам на храм-храм. Совсем уже охерели. Налогоплатильщики им должны бл... Ничего не создали сами за 20 лет и не произвели, только купи-продай из-за бугра, а драть за паршивые услуги в три шкуры с клиентов это пожалуйста. Бох помощь. Володя им работы уже подкинул непочатый край на ближайшие 10 лет, причём на безвозмездной основе, по восстановлению если кто не понял
Самая мякотка 🥰
У товарища в Ростелекоме 8 лет аккаунт был из-за косяка в биллинге спарен с другим, и платежи регулярно уходили на оплату чужого интернета. Представляю, как они операционку реализуют :)
а не жирно ли им будет пилить такую сумму
Нет! Это только малюсенький задаток...основные суммы ещё впереди...
Почему то хочется читать новости о компаниях в формулировках "потратит", а не "попросил".
Понимаю если бюджет просит школа, больница, университет.
Я вот хочу табачную компанию открыть, у кого попросить?
Это создаст рабочие места для города и большую прибыль для меня, эти вложения очень важны.
Триллион пока боятся просить, всё-таки не очень привычное число для простого русского обывателя - не поймут.
То ли дело миллиард - сотня-другая туда-сюда, можно просить не стеснясь.
Всё жду, кто первый попросит *-иллиард на снабжение СВО нанопортянками
Попрошайки
Эпол опять напрягся, я правильно понимаю?
Google купил компанию Android, Inc создавшую операционную систему Android в 2005 году и с тех пор как бы зарабатывает деньги на ОС. Ну, вкладывая свои деньги зарабатывает, короче.
Ростелеком это вам не Гугл. Зачем что-то своё вкладывать, если можно просто попросить у государства
Гугл попал в нужный момент с нужной вещью, поэтому андроид и стрельнул. Аврора(сэйлфиш) пошла уже после популярности андроида, и чтобы заместить его, нужны невероятные усилия, деньги и приличное множество фишек, в которых она будет лучше андроида. Всё последнее перечисленное тупо невозможно. Поэтому она и остается черной дырой по поглощению денег ростелеко... простите, государства Российского.
Отдайте лучше эти деньги бизнесу. Сделайте конкурс, отберите 100 компаний и начните постепенное финансирование.
Вот тогда бы я был бы уверен, что действительно будет результат.
А так все уйдет на зарплаты.
Наивный, какая разница одна компания устроит распил или 98 и 2 сделают нежизнеспособные говнопроекты.
Все эти гос контракты уебищны по своей сути, потому что обитают вне рыночной экономики. Зачем что-то изобретать или искать новые бизнес модели, если бабло уже получено и инвесторы довольны по умолчанию?
Просто сиди в своем москоу сити и попивай смузи, а когда будет дедлайн, просто скажи что в россии народ не тот и не хотят покупать российские смартфоны, потому что либералы навязали западные ценности.
почему наши госкомпании чудовищно неэффективны? Почему вообще они что-то требуют вместо того чтобы работать как все на рынке? Почему в списках Форбс нет наших компаний? И вообще на первых местах как правило только частные компании, типа Эппл, Амазон, тесла, с одним лишь исключением сауди Арамко. Что только подтверждает нашу неэффективность, так как там нет уважаемого газпрома.
Роснано с миллиардами где вообще? Самое страшное, что бабло скорее всего найдут и успешно освоят
Вы говорите дело, только вот рынок капитализаций не совсем объективный подход. Так как американские компании традиционно раздуты, а российские сдуты на фондовом рынке.
Здесь лучше тогда сравнивать по прибылям и строить рейтинг.
На хромую лишать денег просят
Смрадфон...
Пробовал я эту ОС. Если оставить за скобками вопрос отсутствия экосистемы, сама она максимально неудобная. Дизайнеры составили концепцию дизайна из пяти виджетов, разработали на их основе заметную часть ОС. А потом оказалось, что для прикладного софта видов виджетов резко не хватает и начали сбоку прикручивать новые, которые пытаются усидеть на двух стульях - вписаться в существующую концепцию и быть удобными в использовании. В итоге, на текущий момент, еще относительно свежая ОС выглядит и ощущается как хлам который требует полного переосмысления. Новый софт в текущей концепции невозможно создавать и уж тем более развивать. Но проблема в том, что авторам все нравится и считают эти минусы преимуществом, потому что самобытно, ни у кого не воровали идеи.
я могу ошибаться, но вроде Аврора построена на концепции "приложение работает в облаке у провайдера, а на клиенте аналог браузера", что предъявляет высокие требования к каналам связи и требует огромный ЦОДЫ для серверов у провайдера
Замечательная ОС на самом деле, пользовался ей несколько лет с 2014 по 2019 год. Очень жаль, что оно умерло и нет хороших свежих телефонов на ней.
Парадоксально, но микростартап с никаким финансированием смог наваять UI на QT с самыми удобными интуитивными жестами, до которых современным ios и android как до луны. Плюс довольно живое комьюнити и комьюнити репозитории с портами годного софта, как в свое время было с maemo/meego.
Также забавно, что выхлоп от микростартапа и энтузиастов на порядки выше выхлопа от ростелекома и сколтеха.
Ну да, своих денег нет на это .ерьмо, надо у государства просить
зачем налоги платим...
Спасибо, нет. И совсем худо будет, лучше куплю китайский, чем спонсировать этот кал.
Дело не в том, что кто-то в это верит, а в том, что кто-то в это верит!
Телефончик за 6.8 млн. не хилые аппетиты у казнокрадов.
Импортозапущение даже с этой непонятной Авророй.
Но хотя бы к 2025-му, не к 2040-му (съезду партии)?
Вангую вот такой расклад
1 Денег не хватит будут просить ещё, может быть даже пару раза
2 Работать это хрень не будет, а если и будет, то востребованности не найдёт.
Как думаете, дадут им ?
Непременно и ещё и не раз...
Получается 7 миллионов за один смартфон/планшет...
Да в импотеку на 480лет...
Почему Apple и Google не просят у правительства США деньги на свои мобильные экосистемы?
Что-то не помню, чтобы у Ростелекома был опыт в этой сфере.
Ну норм, деньги попилят сейчас, а в 2030 уже другой мир будет, никто и не вспомнит че они там хотели
Конечно...попросят снова...
Мля куда мы катимся пиздец
Остановите землю,я сойду,но перед этим я срыгну..заеб...уже все
А если прокатит, то мезозойская эра айтишников продлится ещё на миллиарды камментов в рабочее время
Или отправьте лучше эти деньги в какой-нибудь ФРИИ с целевым использование мобильная экосистема и импортозамещение.
Эффект будет в 100 раз лучше.
То было 70млн. а уже стало 70тысяч? Или эти тоже хотят 480млрд.?
"закупить смартфоны и планшеты, установить ОС и необходимое ПО, а также чтобы выплачивать зарплаты."
То собирать у нас или в Китае а то уже закупить готовые ага...
А в чем проблема на телефоны ставить уже готовую LineageOS?))
Ну продавать свои приложения можно и через локальные магазины приложений. Тут новая ОС не нужна.
Максимально логичный вопрос:
если "в Китае производство или в России из китайских деталей", то чего бы просто не покупать у дружественных же китайцев? И зачем прям новая ОС?
Но чего это я...