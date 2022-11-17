«Ростелеком» попросил 480 млрд рублей, чтобы построить мобильную экосистему на российской ОС «Аврора»

«Ростелеком» хочет выпустить 65,9 млн смартфонов и планшетов на российской ОС «Аврора» к 2030 году —

Для этого придётся ввести запрет на установку российского ПО на иностранные устройства и ограничить параллельный импорт. Но участники рынка считают, что даже это не поможет.