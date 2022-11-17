Финансы
Полина Лааксо

«Тинькофф» запустил доставку золотых слитков на дом — пока только для премиальных клиентов Статьи редакции

В Москве доставка бесплатная.

Бронемобиль для золота
  • Клиенты «Тинькофф», подключённые к тарифам Tinkoff Premium и Tinkoff Private, теперь могут купить золотые слитки с доставкой на дом, сообщила компания. Приобрести предлагают мерные слитки от 500 г и стандартные от 12 кг.
  • Пока сделать заказ можно только через персонального менеджера или премиальную поддержку в чатах «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции». В «ближайшее время» возможность добавят и в само приложение — чтобы не обращаться в чат.
  • Доставка в Москве бесплатная, даже если заказать всего один слиток: его привезут на специальном бронеавтомобиле. Условия отправки золота в другие регионы России оговариваются с менеджерами. Если клиент не хочет держать драгметалл у себя, он может бесплатно хранить его в сейфах «Тинькофф» и потом при желании продать его обратно банку.
  • Сделку заключают в онлайн-формате. Стоимость слитка фиксируют в расчётных документах, которые обе стороны подписывают электронной подписью. Правила сервиса можно изучить здесь.
  • В будущем компания также «рассматривает возможности инвестирования в золото для масс-маркета», рассказала vc.ru пресс-служба «Тинькофф».

#новость #тинькофф #золото

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7 комментариев
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 Andrey Yukin

А вы говорите, кризис, проблемы

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Вадим Д.

Адреса заказавших доставку автоматически передаются в департамент грабежей?

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Маргарита Баженова

"пока только для премиальных клиентов". Можно подумать, люди, которые покупают молоко по акции, когда-то будут заказывать доставку золотых слитков)

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Tayler

А вечером кто забирать прийдёт?

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Игорь Протасов

Следующий шаг, это продажа адресов тех, кто купил

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Vitaly Ya

Сообщи курьеру о том, где у тебя лежит золото, будет пользоваться спросом конечно.

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Ржавые скрепы

Ну это же жесть. Хранить под матрасом не мягкие купюры, а твердые слитки. Как спать

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