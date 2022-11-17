«Тинькофф» запустил доставку золотых слитков на дом — пока только для премиальных клиентов Статьи редакции
В Москве доставка бесплатная.
- Клиенты «Тинькофф», подключённые к тарифам Tinkoff Premium и Tinkoff Private, теперь могут купить золотые слитки с доставкой на дом, сообщила компания. Приобрести предлагают мерные слитки от 500 г и стандартные от 12 кг.
- Пока сделать заказ можно только через персонального менеджера или премиальную поддержку в чатах «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции». В «ближайшее время» возможность добавят и в само приложение — чтобы не обращаться в чат.
- Доставка в Москве бесплатная, даже если заказать всего один слиток: его привезут на специальном бронеавтомобиле. Условия отправки золота в другие регионы России оговариваются с менеджерами. Если клиент не хочет держать драгметалл у себя, он может бесплатно хранить его в сейфах «Тинькофф» и потом при желании продать его обратно банку.
- Сделку заключают в онлайн-формате. Стоимость слитка фиксируют в расчётных документах, которые обе стороны подписывают электронной подписью. Правила сервиса можно изучить здесь.
- В будущем компания также «рассматривает возможности инвестирования в золото для масс-маркета», рассказала vc.ru пресс-служба «Тинькофф».
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А вы говорите, кризис, проблемы
Адреса заказавших доставку автоматически передаются в департамент грабежей?
"пока только для премиальных клиентов". Можно подумать, люди, которые покупают молоко по акции, когда-то будут заказывать доставку золотых слитков)
А вечером кто забирать прийдёт?
Следующий шаг, это продажа адресов тех, кто купил
Сообщи курьеру о том, где у тебя лежит золото, будет пользоваться спросом конечно.
Ну это же жесть. Хранить под матрасом не мягкие купюры, а твердые слитки. Как спать