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Финансы
Полина Лааксо

День 268: «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Strah Shop

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 ноября: доллар — 60,38 рубля, евро — 62,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:35 мск: доллар — 60,52 рубля, евро — 62,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,63 рубля, евро — по 68,62 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 60,49 рубля, евро — 62,4 рубля.

ЦБ опубликовал тарифы на трансграничные переводы через Систему быстрых платежей, или СБП: они начнут действовать с 19 декабря. Бесплатными будут переводы для получателя за границей и иностранного банка. Банк отправителя будет платить за перевод 6 рублей, тариф для физлиц определит сам.

Кто и как адаптируется

ФСБ работает над проектом приказа, который позволит операторам персональных данных выбирать, как уведомлять регулятора об утечках и взломах. Первый вариант: операторы будут заключать соглашение с ФСБ или подведомственным Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Второй: будут сообщать об инциденте на сайте РКН, а тот — передавать информацию НКЦКИ.

Госдума приняла в первом чтении проект для защиты лизингополучателей: лизинговые компании будут обязаны вносить в единый реестр сведения о заключении договоров не позднее трёх рабочих дней с даты передачи техники лизингополучателю, а не с даты подписания, пишет «Ъ». Это, помимо прочего, поможет избежать ситуаций, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем.

В 2023 году структуры группы «Марвел Дистрибуция» запустят новую площадку в Подмосковье, чтобы производить вычислительную технику. Мощность завода составит 250 тысяч единиц оборудования в год.

Завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в 2023 году предприятие выйдет на объёмы производства, сопоставимые с теми, которые были при Renault.

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Какие есть проблемы и трудности

Аэропорт «Пулково» попросил Минтранс упростить воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и рядом дружественных стран — это Бахрейн, Вьетнам, Индия, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Турция. Речь о режиме открытого неба, который был введён с 2020 года, но из-за пандемии так и не заработал в полной мере, а также безвизе. Мера помогла бы привлечь больше иностранных туристов в Россию и облегчить полёты россиян за рубеж.

Металлургические компании попросили правительство выделить РЖД субсидии на скидки для них при перевозках на Дальний Восток. Субсидирование РЖД — единственный способ снизить тарифы, чтобы сохранить объёмы пока низкорентабельных перевозок на экспорт в этом направлении.

Минпромторг попросил компании, среди которых «Лаборатория Касперского», «Аквариус» и разработчик ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа», оценить безопасность отечественных и «доступных для локализации зарубежных мобильных ОС, которые могут быть использованы в рамках создания российской».

Китайский автоконцерн BAIC и российский «Автотор» договариваются о сборке машин в Калининграде. По словам одного из собеседников, стороны уже на этапе подписания соглашения.

Контекст

Правительство Финляндии предложило выделить €139 млн, чтобы построить ограждение вдоль части границы с Россией — примерно 10-20% от всей границы.

Ассоциация «Электроника-утилизация» рассказала, что с середины 2022 года россияне всё чаще сдают технику без электронных плат — примерно на 20% по сравнению с периодом до 24 февраля. Пользователи вынимают в том числе кабели.

Аналитики NielsenIQ рассказали, на чем россияне экономили с июля по сентябрь 2022 года. По их оценкам, до 30% продолжать сокращать расходы, даже если экономическая ситуация улучшится.

«Ъ» рассказал, как изменился расклад игроков на российском рынке бытовой техники после 24 февраля. Один из новых трендов — интерес к отечественным и белорусским брендам вроде «Атланта», Darina, Gefest, Flama, Elikor и «Витязя».

Продажи россиянам туров в ОАЭ с 8 по 14 ноября 2022 года превысили показатель предшествующей недели — на 41%. По другим направлениям всплеском не было. Вероятная причина — отмена властями ОАЭ пандемийных ограничений.

Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 российских аэропортов до 27 ноября 2022 года.

Новости предыдущего дня, 17 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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71 комментарий
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 Вадим Д.

268-й, пятница, да ещё и День рождения Деда Мороза — не чудо ли? С праздником!

Банки назначат тариф переводов по СБП через границу. Удобно.
ФСБ думает как операторам данных правильнее анонсировать их сливы.
Госдума защищает лизингополучателей, аж новый единый реестр организуют.
Москвич будет собирать что-то, но Собянин надеется, что получатся автомобили.
Пулково просит открытого неба.
Металлурги ждут скидок на перевозки от РЖД.
Минпромторг хочет пилить отечественную мобильную ось из надёжной нескрепной.
Финляндии никаких денег не жалко, лишь бы забор городить от РФ.
Россияне оставляют электронные платы себе, видимо, привычка к консервации и запасам в тяжёлое время.
Те же россияне экономят на всём и продолжать это делать.
Белорусская техника, из Китая, вестимо — новый трент среди селебрити.

Отличной пятницы и роскошного настроения 🤘🏻

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Вадим Д.

Произведения Москвича после сборки придётся дорабатывать напильниками и болгарками? А то ведь и шкаф может получиться, и люк канализации.

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4 комментария
Sergei Timofeyev
ФСБ думает как операторам данных правильнее анонсировать их сливы.

Тикток, Ютуб с ссылками на сливы

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Невкусно и грустно
«Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября

Звучит как угроза

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Герман Хибберт

Снимайте санкции или мы начнем собирать москвичи!

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1 комментарий
Элвис Пресли, поэт-песенник

Москвичи скоро будут ездить на москвичах!

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Екатерина Реднекова

Как раз москвичи на них ездить не будут , это для прозябающего замкада

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1 комментарий
Деда Миша
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Sergei Timofeyev

Это ИЖ-21251

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Кто-то такой
россияне всё чаще сдают технику без электронных плат

Я с утра плохо соображаю, похоже. Что вы делаете с платами, земляки?
Приходит в голову последующее выпаивание элементов прозапас. Кабель-то всегда пригодится, это понятно.

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Вадим Д.

Маринуют. Спустя поколения потомки-россияне будут их рассматривать при лучине и думать как велики были их предки, что аж в Самом Китае могли такие технологии добывать.

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Mr Black

Золото выгребают из них,так на всякий 🤣

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2 комментария
Равный чувак

Скука...ждем дополнений...

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Полина Лааксо
Автор

день 268: никто пока не попросил 25354656 млрд рублей на разработку отечественных супертурбозаряженных системосерверов

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3 комментария
flash

Ну предложение Финляндии довольно интересное

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Трудящийся пёс_анон

Так, а за Москвичей можно будет платить Додокоинами?

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Равный чувак

Нет! Только Бузкоинами или Бомжкоинами...

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Предлагаю ребрендировать в Oldsmoskvich😁

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Равный чувак

OldMoZkvich обновлённая легенда...

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3 комментария
Дима К.
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Ментат

Выпустят условные 100 штук.
Вышлют каждому диллеру по одной.
А те типа дефицитная модель сделают x2 от оф прайса, который итак уже x2 от китайца от которого его клонировали.
В итоге люди заплатят x4 за это.

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Искренний дебаркадер

Наверняка в бюджетные закупки пойдут, там все равно что брать, но свое.

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3 комментария
Елена Конструктивная

Да уж Россияне на алкоголе меньше всего экономят))))

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flash

Финляндии нечего делать?

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Ivan Cato

Это фарс.

Типо травли. Ну каждый должен выразить крайнюю степень обеспокоенности и при удобном случае плюнуть в псину.

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Юрий Б.

Ты к кому обращаешься?

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9 комментариев
Фёдор Спирин

€139 млн на х*йню хотят потратить

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Доктор Богомол Тобогган

Забавно, что совок ругали за берлинскую стену, а сейчас чухонцы спустя полвека взялись за то же самое. Задержка в развитии?

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Юрий Б.

Да, интересно, а что случилось?

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1 комментарий
Thom322

А что там собирают то? Китайца какого то?

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Искренний дебаркадер

Рендеры собирают и выпускают ;)

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Равный чувак

Ничего пока...только на следующей неделе начнут...

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1 комментарий
Герман Хибберт

Москвич без абс - один из всадников апокалипсиса.

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Искренний дебаркадер

Как мы ездили на москвичах и ладах.. Прям все вымерли..

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1 комментарий
Просто Сергей
Завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется....

....надеется, что это будут автомобили и оно будет ездить

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Oleksandr Yatsenko

Прекрасное далёко,
не будь ко мне жестоко...

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Oleksandr Yatsenko
Банк отправителя будет платить за перевод 6 рублей, тариф для физлиц определит сам.

значит где-то 250 рублей + 2%

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Искренний дебаркадер

Если они доллар продают +10% от биржевого, то боюсь что 2% это не их стиль

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Равный чувак

"Завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября."
Через 3 дня...ну что-же ждём...ой а фотки уже есть?

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Ivan Cato

Ох уж эта дружественная Турция.

Та которая голосовала недавно за отдачу золотовалютных резервов.

Готов получить гору минусов за покушение на честь Турецкого Барина.

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Инженер-душнила

ждем новости - Москвич приостанавливает сборку из-за проблем с поставками комплектующих...

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