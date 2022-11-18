День 268: «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 18 ноября: доллар — 60,38 рубля, евро — 62,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,63 рубля, евро — по 68,62 рубля.
ЦБ опубликовал тарифы на трансграничные переводы через Систему быстрых платежей, или СБП: они начнут действовать с 19 декабря. Бесплатными будут переводы для получателя за границей и иностранного банка. Банк отправителя будет платить за перевод 6 рублей, тариф для физлиц определит сам.
Кто и как адаптируется
ФСБ работает над проектом приказа, который позволит операторам персональных данных выбирать, как уведомлять регулятора об утечках и взломах. Первый вариант: операторы будут заключать соглашение с ФСБ или подведомственным Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Второй: будут сообщать об инциденте на сайте РКН, а тот — передавать информацию НКЦКИ.
Госдума приняла в первом чтении проект для защиты лизингополучателей: лизинговые компании будут обязаны вносить в единый реестр сведения о заключении договоров не позднее трёх рабочих дней с даты передачи техники лизингополучателю, а не с даты подписания, пишет «Ъ». Это, помимо прочего, поможет избежать ситуаций, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем.
В 2023 году структуры группы «Марвел Дистрибуция» запустят новую площадку в Подмосковье, чтобы производить вычислительную технику. Мощность завода составит 250 тысяч единиц оборудования в год.
Завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в 2023 году предприятие выйдет на объёмы производства, сопоставимые с теми, которые были при Renault.
Какие есть проблемы и трудности
Аэропорт «Пулково» попросил Минтранс упростить воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и рядом дружественных стран — это Бахрейн, Вьетнам, Индия, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Турция. Речь о режиме открытого неба, который был введён с 2020 года, но из-за пандемии так и не заработал в полной мере, а также безвизе. Мера помогла бы привлечь больше иностранных туристов в Россию и облегчить полёты россиян за рубеж.
Металлургические компании попросили правительство выделить РЖД субсидии на скидки для них при перевозках на Дальний Восток. Субсидирование РЖД — единственный способ снизить тарифы, чтобы сохранить объёмы пока низкорентабельных перевозок на экспорт в этом направлении.
Минпромторг попросил компании, среди которых «Лаборатория Касперского», «Аквариус» и разработчик ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа», оценить безопасность отечественных и «доступных для локализации зарубежных мобильных ОС, которые могут быть использованы в рамках создания российской».
Китайский автоконцерн BAIC и российский «Автотор» договариваются о сборке машин в Калининграде. По словам одного из собеседников, стороны уже на этапе подписания соглашения.
Контекст
Правительство Финляндии предложило выделить €139 млн, чтобы построить ограждение вдоль части границы с Россией — примерно 10-20% от всей границы.
Ассоциация «Электроника-утилизация» рассказала, что с середины 2022 года россияне всё чаще сдают технику без электронных плат — примерно на 20% по сравнению с периодом до 24 февраля. Пользователи вынимают в том числе кабели.
Аналитики NielsenIQ рассказали, на чем россияне экономили с июля по сентябрь 2022 года. По их оценкам, до 30% продолжать сокращать расходы, даже если экономическая ситуация улучшится.
«Ъ» рассказал, как изменился расклад игроков на российском рынке бытовой техники после 24 февраля. Один из новых трендов — интерес к отечественным и белорусским брендам вроде «Атланта», Darina, Gefest, Flama, Elikor и «Витязя».
Продажи россиянам туров в ОАЭ с 8 по 14 ноября 2022 года превысили показатель предшествующей недели — на 41%. По другим направлениям всплеском не было. Вероятная причина — отмена властями ОАЭ пандемийных ограничений.
Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 российских аэропортов до 27 ноября 2022 года.
Новости предыдущего дня, 17 ноября — здесь.
268-й, пятница, да ещё и День рождения Деда Мороза — не чудо ли? С праздником!
Банки назначат тариф переводов по СБП через границу. Удобно.
ФСБ думает как операторам данных правильнее анонсировать их сливы.
Госдума защищает лизингополучателей, аж новый единый реестр организуют.
Москвич будет собирать что-то, но Собянин надеется, что получатся автомобили.
Пулково просит открытого неба.
Металлурги ждут скидок на перевозки от РЖД.
Минпромторг хочет пилить отечественную мобильную ось из надёжной нескрепной.
Финляндии никаких денег не жалко, лишь бы забор городить от РФ.
Россияне оставляют электронные платы себе, видимо, привычка к консервации и запасам в тяжёлое время.
Те же россияне экономят на всём и продолжать это делать.
Белорусская техника, из Китая, вестимо — новый трент среди селебрити.
Отличной пятницы и роскошного настроения 🤘🏻
Произведения Москвича после сборки придётся дорабатывать напильниками и болгарками? А то ведь и шкаф может получиться, и люк канализации.
Тикток, Ютуб с ссылками на сливы
Звучит как угроза
Снимайте санкции или мы начнем собирать москвичи!
Москвичи скоро будут ездить на москвичах!
Как раз москвичи на них ездить не будут , это для прозябающего замкада
Это ИЖ-21251
Я с утра плохо соображаю, похоже. Что вы делаете с платами, земляки?
Приходит в голову последующее выпаивание элементов прозапас. Кабель-то всегда пригодится, это понятно.
Маринуют. Спустя поколения потомки-россияне будут их рассматривать при лучине и думать как велики были их предки, что аж в Самом Китае могли такие технологии добывать.
Золото выгребают из них,так на всякий 🤣
Скука...ждем дополнений...
день 268: никто пока не попросил 25354656 млрд рублей на разработку отечественных супертурбозаряженных системосерверов
Ну предложение Финляндии довольно интересное
Так, а за Москвичей можно будет платить Додокоинами?
Нет! Только Бузкоинами или Бомжкоинами...
Предлагаю ребрендировать в Oldsmoskvich😁
OldMoZkvich обновлённая легенда...
Выпустят условные 100 штук.
Вышлют каждому диллеру по одной.
А те типа дефицитная модель сделают x2 от оф прайса, который итак уже x2 от китайца от которого его клонировали.
В итоге люди заплатят x4 за это.
Наверняка в бюджетные закупки пойдут, там все равно что брать, но свое.
Да уж Россияне на алкоголе меньше всего экономят))))
Финляндии нечего делать?
Это фарс.
Типо травли. Ну каждый должен выразить крайнюю степень обеспокоенности и при удобном случае плюнуть в псину.
Ты к кому обращаешься?
€139 млн на х*йню хотят потратить
Забавно, что совок ругали за берлинскую стену, а сейчас чухонцы спустя полвека взялись за то же самое. Задержка в развитии?
Да, интересно, а что случилось?
А что там собирают то? Китайца какого то?
Рендеры собирают и выпускают ;)
Ничего пока...только на следующей неделе начнут...
Москвич без абс - один из всадников апокалипсиса.
Как мы ездили на москвичах и ладах.. Прям все вымерли..
....надеется, что это будут автомобили и оно будет ездить
Прекрасное далёко,
не будь ко мне жестоко...
значит где-то 250 рублей + 2%
Если они доллар продают +10% от биржевого, то боюсь что 2% это не их стиль
"Завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября."
Через 3 дня...ну что-же ждём...ой а фотки уже есть?
Ох уж эта дружественная Турция.
Та которая голосовала недавно за отдачу золотовалютных резервов.
Готов получить гору минусов за покушение на честь Турецкого Барина.
ждем новости - Москвич приостанавливает сборку из-за проблем с поставками комплектующих...