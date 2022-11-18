Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 ноября: доллар — 60,38 рубля, евро — 62,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:35 мск: доллар — 60,52 рубля, евро — 62,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,63 рубля, евро — по 68,62 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 60,49 рубля, евро — 62,4 рубля.

ЦБ опубликовал тарифы на трансграничные переводы через Систему быстрых платежей, или СБП: они начнут действовать с 19 декабря. Бесплатными будут переводы для получателя за границей и иностранного банка. Банк отправителя будет платить за перевод 6 рублей, тариф для физлиц определит сам.

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Кто и как адаптируется

ФСБ работает над проектом приказа, который позволит операторам персональных данных выбирать, как уведомлять регулятора об утечках и взломах. Первый вариант: операторы будут заключать соглашение с ФСБ или подведомственным Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Второй: будут сообщать об инциденте на сайте РКН, а тот — передавать информацию НКЦКИ.

Госдума приняла в первом чтении проект для защиты лизингополучателей: лизинговые компании будут обязаны вносить в единый реестр сведения о заключении договоров не позднее трёх рабочих дней с даты передачи техники лизингополучателю, а не с даты подписания, пишет «Ъ». Это, помимо прочего, поможет избежать ситуаций, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем.

В 2023 году структуры группы «Марвел Дистрибуция» запустят новую площадку в Подмосковье, чтобы производить вычислительную технику. Мощность завода составит 250 тысяч единиц оборудования в год.

Завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на неделе с 21 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в 2023 году предприятие выйдет на объёмы производства, сопоставимые с теми, которые были при Renault.

Какие есть проблемы и трудности

Аэропорт «Пулково» попросил Минтранс упростить воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и рядом дружественных стран — это Бахрейн, Вьетнам, Индия, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Турция. Речь о режиме открытого неба, который был введён с 2020 года, но из-за пандемии так и не заработал в полной мере, а также безвизе. Мера помогла бы привлечь больше иностранных туристов в Россию и облегчить полёты россиян за рубеж.

Металлургические компании попросили правительство выделить РЖД субсидии на скидки для них при перевозках на Дальний Восток. Субсидирование РЖД — единственный способ снизить тарифы, чтобы сохранить объёмы пока низкорентабельных перевозок на экспорт в этом направлении.

Минпромторг попросил компании, среди которых «Лаборатория Касперского», «Аквариус» и разработчик ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа», оценить безопасность отечественных и «доступных для локализации зарубежных мобильных ОС, которые могут быть использованы в рамках создания российской».

Китайский автоконцерн BAIC и российский «Автотор» договариваются о сборке машин в Калининграде. По словам одного из собеседников, стороны уже на этапе подписания соглашения.

Контекст

Правительство Финляндии предложило выделить €139 млн, чтобы построить ограждение вдоль части границы с Россией — примерно 10-20% от всей границы.

Ассоциация «Электроника-утилизация» рассказала, что с середины 2022 года россияне всё чаще сдают технику без электронных плат — примерно на 20% по сравнению с периодом до 24 февраля. Пользователи вынимают в том числе кабели.

Аналитики NielsenIQ рассказали, на чем россияне экономили с июля по сентябрь 2022 года. По их оценкам, до 30% продолжать сокращать расходы, даже если экономическая ситуация улучшится.

«Ъ» рассказал, как изменился расклад игроков на российском рынке бытовой техники после 24 февраля. Один из новых трендов — интерес к отечественным и белорусским брендам вроде «Атланта», Darina, Gefest, Flama, Elikor и «Витязя».

Продажи россиянам туров в ОАЭ с 8 по 14 ноября 2022 года превысили показатель предшествующей недели — на 41%. По другим направлениям всплеском не было. Вероятная причина — отмена властями ОАЭ пандемийных ограничений.

Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 российских аэропортов до 27 ноября 2022 года.