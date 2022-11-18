Траты подтверждались эмодзи, а документы не вызывают доверия: новый глава FTX — о ситуации внутри криптобиржи Статьи редакции
Сколько у компании сотрудников и как распределены деньги биржи — тоже неизвестно.
- Детали внутренней документации проходящей процедуру банкротства криптобиржи раскрыл в судебных документах её новый глава Джон Дж. Рэй III, пишут Bloomberg и CNBC. По его словам, за свою 40-летнюю карьеру он не видел «такого полного провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации». Дж. Рэй III — специалист по реструктуризации и, в частности, курировал дело о банкротстве энергокомпании Enron.
- У криптобиржи не было собственной бухгалтерии — её вела компания на аутсорсе. Также отсутствует «точный список» банковских счетов FTX и неизвестно общее количество сотрудников — установить, сколько их работало в криптобирже, не удалось. В целом Джон Дж. Рэй III выразил опасение по поводу достоверности любой финансовой информации, которая предоставлена в бухгалтерской отчётности.
- Принадлежащие клиентам цифровые активы никак не защищались, а для доступа к конфиденциальным данным использовалась незащищённая групповая учётная запись в электронной почте.
- Корпоративные траты обсуждались в групповом чате — как предполагает CNBC, речь идёт о Slack. Их одобряли руководители, реагируя с помощью эмодзи. Средства шли на покупку недвижимости на Багамских островах и личных вещей для сотрудников. Например, одна из таких покупок — пентхаус стоимостью в $40 млн. Это общий дом, в котором жили сотрудники криптобиржи.
- Сколько денег у компании и как они распределены, неизвестно: но общая стоимость принадлежащих FTX активов составляет $659 млн. Ещё $740 млн компания, по собственным заявлениям, перевела в «холодные» кошельки (хранилище без постоянного доступа к интернету). Кроме того, в день банкротства «куда-то» были переведены не менее $372 млн.
- Никаких записей о принятии решений у компании не было. Даже наоборот — глава криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид пользовался мессенджерами с функцией автоматического удаления сообщений и призывал к тому же сотрудников.
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Ну вот, а я думал биржей сложно управлять
Легкотня!
Чувствую, что - это только начало!
да мы всегда переоцениваем сложность.
на самом деле фундамент всему энтузиазм, риск, инициатива.
конечно нужно немного мозгов, но именно немного.
Всё что нужно знать о крипте
Всё что нужно знать о придурках
это почти синонимы, только одни совсем придурки, а вторые наполовину
Я предчувствую что будут говорить : крипта упала значит время в неë вкладываться!
При всем при этом, у них были все необходимые лицензии и разрешения на работу биржи, на работу с клиентами, всякие международные лицензии. Были привлечены всякие фонды и корпорации на сотни млн долларов. Жесть
А чтоб получить лицензию, поди, аудит "проходили".
ну а кто читал и разбирался что там за лицензии
У них были все необходимые документы для работы биржи, для обмена валют, для работы с VISA, MasterCfrd, American Express и т.д
Думаете возможно работать, привлекать инвестиции и все будут верить на слово?
я не в теме, может любой магаз за неделю такие же лицензии получает
Если все в доле отката - да, а оно так и есть
Ну Сэм не обычный мальчик. У него батя юрист
он какой-то там кент семьи Клинтон, пишут
На всю котлету - 🤑🤑🤑
Маржин колл: 😠😠😠
Штош, FTX сделал для крипты то, что ENRON в 2002 сделал для корпоративного мира - ждём законодательство в сфере внутренних контролей и корпоративного управления для криптанов а-ля закон Сарбейнза - Оксли.
Как бы не топили за децентрализацию и анархию, контроли и надзор нужны в таких делах.
Посмотрим, отмажут ли демократы одного из своих крупнейших доноров.
Зачем? Он уже бесполезен
От того, что биржи будут под контролем выиграют все.
Но биржи != Крипта)
И p2p рынок уже хорошо развит, есть достаточное количество более менее неплохих монет для расчетов.
Все что нужно знать о биржах и высоких процентах на ваши криптовклады
ничего, как показывает практика даже прочитав эту статью люди будут минусовать мои комменты типа
"а что, криптобиржа это типа надёжней?) сколько криптанов в курсе, что счётом на бирже они владеют виртуально и вся их крипта может просто испариться?"
толи от злобы, толи потому что дураки только с пятого раза понимают. единственное о чём жалею, что не влез в эту тему лет 12 назад, думал, что люди всё же умнее :)
Ну надо иметь стальные яйца если Вы о том, что купил за копейки продал за миллионы. У меня году так в 2012 было 12+ битков где то на 6к баксов или около 200к руб, ( по памяти). Ну и что вы думаете я их прям за миллионы продал? Нет конечно подорожал биток немного и продал довольный как слон, ну может %25 поднял. Думаю так делали 99,99% людей. Так что вот это вот эх, если бы лет 10 назад... пустое это.
Потрачено
мой стиль прям
печалька
🍿🤏😯 ждем больше новостей про крипту
Его отмажет демпартия.
Да. Паренёк много знает.
Обычный зумер бизнес)
Откуда удивление...
Разве что суммы могут смущать
На самом деле, подтверждение трат эмодзями чуть ли не идеальный способ снять с себя ответственность
Жду через несколько лет экранизацию
Жду через несколько лет экранизацию
Что ожидаете увидеть?
То что выглядит недостатком - является фичей (с точки зрения руководителей данной богодельни)?