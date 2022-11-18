FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера

В продолжение вчерашней статьи с хроникой обнуления одной из крупнейших криптобирж: дела у компании отнюдь не налаживаются. Наоборот: кажется, скорость ее погружения в пучины ада и погибели только нарастает.