Финансы
Русский колос

Траты подтверждались эмодзи, а документы не вызывают доверия: новый глава FTX — о ситуации внутри криптобиржи Статьи редакции

Сколько у компании сотрудников и как распределены деньги биржи — тоже неизвестно.

  • Детали внутренней документации проходящей процедуру банкротства криптобиржи раскрыл в судебных документах её новый глава Джон Дж. Рэй III, пишут Bloomberg и CNBC. По его словам, за свою 40-летнюю карьеру он не видел «такого полного провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации». Дж. Рэй III — специалист по реструктуризации и, в частности, курировал дело о банкротстве энергокомпании Enron.
  • У криптобиржи не было собственной бухгалтерии — её вела компания на аутсорсе. Также отсутствует «точный список» банковских счетов FTX и неизвестно общее количество сотрудников — установить, сколько их работало в криптобирже, не удалось. В целом Джон Дж. Рэй III выразил опасение по поводу достоверности любой финансовой информации, которая предоставлена в бухгалтерской отчётности.
  • Принадлежащие клиентам цифровые активы никак не защищались, а для доступа к конфиденциальным данным использовалась незащищённая групповая учётная запись в электронной почте.
  • Корпоративные траты обсуждались в групповом чате — как предполагает CNBC, речь идёт о Slack. Их одобряли руководители, реагируя с помощью эмодзи. Средства шли на покупку недвижимости на Багамских островах и личных вещей для сотрудников. Например, одна из таких покупок — пентхаус стоимостью в $40 млн. Это общий дом, в котором жили сотрудники криптобиржи.
  • Сколько денег у компании и как они распределены, неизвестно: но общая стоимость принадлежащих FTX активов составляет $659 млн. Ещё $740 млн компания, по собственным заявлениям, перевела в «холодные» кошельки (хранилище без постоянного доступа к интернету). Кроме того, в день банкротства «куда-то» были переведены не менее $372 млн.
  • Никаких записей о принятии решений у компании не было. Даже наоборот — глава криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид пользовался мессенджерами с функцией автоматического удаления сообщений и призывал к тому же сотрудников.
Финансы
Павел Комаровский
FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера

В продолжение вчерашней статьи с хроникой обнуления одной из крупнейших криптобирж: дела у компании отнюдь не налаживаются. Наоборот: кажется, скорость ее погружения в пучины ада и погибели только нарастает.

Кэролайн Эллисон. Признайтесь, вам же тоже сразу захотелось выдать ей миллиардов десять баксов, чтобы она ими поуправляла?

#новость #ftx

3027 просмотров
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38 комментариев
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 Max Pashkov

Ну вот, а я думал биржей сложно управлять

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flash

Легкотня!

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Иван Серик

Чувствую, что - это только начало!

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Ware Wow

да мы всегда переоцениваем сложность.
на самом деле фундамент всему энтузиазм, риск, инициатива.
конечно нужно немного мозгов, но именно немного.

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Исключительный будильник

Всё что нужно знать о крипте

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Андрей Верижников

Всё что нужно знать о придурках

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Yury Y

это почти синонимы, только одни совсем придурки, а вторые наполовину

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flash

Я предчувствую что будут говорить : крипта упала значит время в неë вкладываться!

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Иван Серик
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Прочий теркин30см

При всем при этом, у них были все необходимые лицензии и разрешения на работу биржи, на работу с клиентами, всякие международные лицензии. Были привлечены всякие фонды и корпорации на сотни млн долларов. Жесть

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Alexander

А чтоб получить лицензию, поди, аудит "проходили".

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Yury Y

ну а кто читал и разбирался что там за лицензии

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Прочий теркин30см

У них были все необходимые документы для работы биржи, для обмена валют, для работы с VISA, MasterCfrd, American Express и т.д
Думаете возможно работать, привлекать инвестиции и все будут верить на слово?

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Yury Y

я не в теме, может любой магаз за неделю такие же лицензии получает

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Эффект Доплера

Если все в доле отката - да, а оно так и есть

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Андрей Верижников

Ну Сэм не обычный мальчик. У него батя юрист

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Эдуард

он какой-то там кент семьи Клинтон, пишут

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Макс Макаров

На всю котлету - 🤑🤑🤑

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Аким Гребенкин

Маржин колл: 😠😠😠

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Кирилл Спиридонов

Штош, FTX сделал для крипты то, что ENRON в 2002 сделал для корпоративного мира - ждём законодательство в сфере внутренних контролей и корпоративного управления для криптанов а-ля закон Сарбейнза - Оксли.

Как бы не топили за децентрализацию и анархию, контроли и надзор нужны в таких делах.

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Valentin Dombrovsky

Посмотрим, отмажут ли демократы одного из своих крупнейших доноров.

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Ватник Наизнанку

Зачем? Он уже бесполезен

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Angry saler

От того, что биржи будут под контролем выиграют все.
Но биржи != Крипта)
И p2p рынок уже хорошо развит, есть достаточное количество более менее неплохих монет для расчетов.

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One Droid

Все что нужно знать о биржах и высоких процентах на ваши криптовклады

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Yury Y

ничего, как показывает практика даже прочитав эту статью люди будут минусовать мои комменты типа
"а что, криптобиржа это типа надёжней?) сколько криптанов в курсе, что счётом на бирже они владеют виртуально и вся их крипта может просто испариться?"
толи от злобы, толи потому что дураки только с пятого раза понимают. единственное о чём жалею, что не влез в эту тему лет 12 назад, думал, что люди всё же умнее :)

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EHF

Ну надо иметь стальные яйца если Вы о том, что купил за копейки продал за миллионы. У меня году так в 2012 было 12+ битков где то на 6к баксов или около 200к руб, ( по памяти). Ну и что вы думаете я их прям за миллионы продал? Нет конечно подорожал биток немного и продал довольный как слон, ну может %25 поднял. Думаю так делали 99,99% людей. Так что вот это вот эх, если бы лет 10 назад... пустое это.

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Деда Миша

Потрачено

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Ware Wow

мой стиль прям

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bloger

печалька

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Тимур Харисов

🍿🤏😯 ждем больше новостей про крипту

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Selfish Ledger

Его отмажет демпартия.

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Alexander

Да. Паренёк много знает.

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Руслан Астафьев

Обычный зумер бизнес)
Откуда удивление...
Разве что суммы могут смущать

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Полина Калинина

На самом деле, подтверждение трат эмодзями чуть ли не идеальный способ снять с себя ответственность

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Vadim M

Жду через несколько лет экранизацию

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Vadim M

Жду через несколько лет экранизацию

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Веб Инструменты

Что ожидаете увидеть?

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Веб Инструменты

То что выглядит недостатком - является фичей (с точки зрения руководителей данной богодельни)?

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