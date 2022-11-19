Платформа российских основателей Immigram «выиграла» €1 млн от инвестфондов Accel, General Catalyst и других Статьи редакции
Но в итоге может и не получить деньги — из-за связи с Россией.
- Британский иммиграционный сервис Immigram победил в международной программе Slush 100 — это конкурс «питчей» для стартапов на ранних стадиях развития.
- В качестве награды проект должен получить €1 млн от инвестиционных фондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone. По данным издания Silicon Republic, компания может потратить приз на масштабирование за пределами Великобритании.
- Через 21 час после награждения организаторы Slush сообщили в Twitter и Instagram*, что жюри «проведёт тщательную проверку деятельности Immigram». «Slush не поддерживает действия России в Украине, не сотрудничает с российскими фирмами и фондами и не принимает заявки от стартапов и инвесторов, которые базируются в России», — добавили они.
- Почему организаторы Slush задумали проверить компанию уже после церемонии — точно неизвестно, сами они причин не назвали. Но выбор победителя раскритиковали в соцсетях. В Twitter, например, пишут, что компания «продолжает работать в России». А в LinkedIn указали, что в стране до сих пор живёт часть команды сервиса.
- Запущенный в 2019 году Immigram помогает ИТ-специалистам получить визу Global Talent, переехать в Великобританию, найти там квартиру и открыть банковский счёт. Компаниям может предложить кандидатов из собственной базы соискателей. Сервис основали Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов.
- Immigram, по собственным данным, помог более чем 200 специалистов, среди которых сотрудники Meta*, Google, Samsung, Revolut, Atlas, Badoo и других. В апреле 2022 года компания привлекла первый посевной раунд в размере $500 тысяч от Xploration Capital при участии основателя PandaDoc Микиты Микадо, фонда Joint Journey Ventures Сергея Дашкова, а также бизнес-ангелов.
*Meta, владеющая Instagram, включена в реестр экстремистов и террористов и запрещена в России.
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Организаторы странно похожи на наших чиновников: то ли ебобо, то ли не умеют в осознание последствий, то ли всё разом.
Всё разом
Я правильно понял, орги чисто по-русски сначала напридумывали запретов, а теперь думают, как их обходить?
В любой стране мира куча запретов и глупых налогов. Но когда ты при этом много зарабатываешь, то это не так заметно. Например в США в одних штатах можно возить оружие и легкие наркотики, а в других нет. В итоге, если ты едешь на машине, то ты делаешь крюк через "нужные штаты". Путь становится в разы длиннее. Но на это можно просто закрыть глаза.
Тупые ебланы судят о людях национальности