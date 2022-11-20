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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 ноября: доллар — 60,37 рубля, евро — 62,44 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,03 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,58 рубля, евро — по 69,99 рубля.

Контекст

С 1 по 13 ноября 2022 года средний чек в российских ресторанах и барах сократился на 26% в годовом выражении и составил 994 рубля. В столовых и недорогих кафе показатель, наоборот, вырос — на 17% до 458 рублей. Лидеры по тратам в первой категории — Москва и Санкт-Петербург. Во второй — Камчатский край, а также Костромская и Владимирская области. Тенденция сохранится и в декабре, поскольку россияне урезают необязательные траты, полагают аналитики.

С 7 по 13 ноября 2022 года индекс, отражающий количество посетителей на 1000 м² торговых площадей в ТЦ Санкт-Петербурга и Москвы, составил на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. От показателей 2019 года индекс отстаёт на 27-29%. По словам аналитиков, одни из причин упадка — общее снижение доходов у россиян, а также уход иностранных брендов.

По словам министра экономразвития Максима Решетникова, больше всех от санкций против России пострадала экономика Калининградской области. Однако ситуацию удалось стабилизировать, сообщил он: по итогам десяти месяцев 2022 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области выросли на 22,5%. Объём инвестиций к концу первого полугодия увеличился вдвое.

После 21 сентября 2022 года в России выросло количество обращений в центры психологической помощи — заметнее, чем после 24 февраля. Цифр участники рынка не приводят, но среди наиболее частых жалоб называют проблемы со сном и «непонимание, как жить дальше и строить планы на будущее».

Часть россиян после 24 февраля и 21 сентября уезжали в безвизовые страны, чтобы уже там решать, куда двигаться дальше. В итоге некоторые не могли податься на визу: то нет свободных для записи окон, то документы не принимают без ВНЖ в стране пребывания. Какие есть способы всё-таки переехать из «промежуточных» пунктов — рассказал в своём материале Forbes.