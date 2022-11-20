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Финансы
Полина Лааксо

День 270: россияне стали меньше тратить в ресторанах и барах и больше — в столовых и недорогих кафе Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 ноября: доллар — 60,37 рубля, евро — 62,44 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,03 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,58 рубля, евро — по 69,99 рубля.

Контекст

С 1 по 13 ноября 2022 года средний чек в российских ресторанах и барах сократился на 26% в годовом выражении и составил 994 рубля. В столовых и недорогих кафе показатель, наоборот, вырос — на 17% до 458 рублей. Лидеры по тратам в первой категории — Москва и Санкт-Петербург. Во второй — Камчатский край, а также Костромская и Владимирская области. Тенденция сохранится и в декабре, поскольку россияне урезают необязательные траты, полагают аналитики.

Источник: РБК

С 7 по 13 ноября 2022 года индекс, отражающий количество посетителей на 1000 м² торговых площадей в ТЦ Санкт-Петербурга и Москвы, составил на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. От показателей 2019 года индекс отстаёт на 27-29%. По словам аналитиков, одни из причин упадка — общее снижение доходов у россиян, а также уход иностранных брендов.

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По словам министра экономразвития Максима Решетникова, больше всех от санкций против России пострадала экономика Калининградской области. Однако ситуацию удалось стабилизировать, сообщил он: по итогам десяти месяцев 2022 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области выросли на 22,5%. Объём инвестиций к концу первого полугодия увеличился вдвое.

После 21 сентября 2022 года в России выросло количество обращений в центры психологической помощи — заметнее, чем после 24 февраля. Цифр участники рынка не приводят, но среди наиболее частых жалоб называют проблемы со сном и «непонимание, как жить дальше и строить планы на будущее».

Часть россиян после 24 февраля и 21 сентября уезжали в безвизовые страны, чтобы уже там решать, куда двигаться дальше. В итоге некоторые не могли податься на визу: то нет свободных для записи окон, то документы не принимают без ВНЖ в стране пребывания. Какие есть способы всё-таки переехать из «промежуточных» пунктов — рассказал в своём материале Forbes.

Новости предыдущего дня, 19 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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42 комментария
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 Петр Вавилов

Вот честно не понимал я некогда рестораны. Прийти туда, чтобы поесть мелкую порцию да еще по конской цене? Туда идет если только событие может какое то. Но сегодня не до событий. Многие даже дни рожденья не справляют, настроения нет.

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Подлинный Данила

верно, да ещё профурсетка какая на уши подсядет, смеётся, гогочет, а сама крем-брюле ложкой наворачивает, курва этакая.

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Дед Велосипед

Я обычно, в таких случаях, сибаса сразу заказываю

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Петр Вавилов

Для таких целей если что кондитерские придумали.

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Alex Shevchenko

Да и ещё обслужит официант профессионал 😁

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flash

Ну как по мне логично идти в рестораны если событие какое то, тип зачем так часто и без повода идти? Если тут есть мажоры которые могут мне пояснить то поясните ////

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Иван Серик

У меня до пандемии и свалившегося кризиса было в порядке вещей сходить пообедать/поужинать ибо готовить лень! Норма жизни была.

Нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать!

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Деревянный нос

Мне готовить не лень, я готовить обожаю. А вот с посудой вопрос открытый после всей готовки. Посудомойку обязательно встрою, когда в своей квартире буду жить. Это что-то невероятное. После меня почему-то всегда как рота прошла, но я и посуду люблю. Разную. Поэтому тоже баловалась, а теперь на боках плюс, в кошельке минус, одна посуда довольная.

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Andrey Dmitriev

1. Готовить самому лень.
2. Далеко не всю еду закажешь с доставкой.

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Михаил Романов

У одного знакомого после свалившегося на него денех, появился пунктик - ходить в рестораны, как он говорил для расширения кругозора, в неделю таких походов могло быть 3-4, каждый раз в новый за редкими исключениями

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user_90123129312

Есть такое выражение "never eat alone", а ресторан — место абстрагироваться от рутины, поговорить в нейтральных условиях и без обременения. Если ваша жизнь насыщена, то и ходить будете чаще, как минимум это удобно.

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Олег Макаров

Я не мажор вовсе, могу привести только собственную мотивацию: чтобы не готовить.

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Alexander Klimanskiy

Я хожу в ресторан за впечатлением. Хороший шеф повар делает интересные блюда, с интересным сочетанием продуктов. Это, что то вроде как сходить на спектакль или на выставку.

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Andrey Lebedev
Прийти туда, чтобы поесть мелкую порцию

Не все еду в граммах считают. Мне, например, важнее удовольствие, которое я получу от процесса.

да еще по конской цене?

Для вас — конской, для кого-то — нет. Это очень субъективная оценка.

тип зачем так часто и без повода идти?

Кухня, атмосфера, обслуживание. Возможность попробовать блюда в исполнении профессиональных поваров.
P.S. Зачем вообще всегда искать повод? Можно и без него хорошо проводить время.

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Депутат
Прийти туда, чтобы поесть мелкую порцию да еще по конской цене?

Я еще помню славные времена, когда vc был сайтом для среднего класса. Или теперь это такой средний класс?

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Аня Деревянко

На вс вход только для среднего класса? :0 предупреждать же надо, я бы не регистрировалась. Захарова вон тоже помнит времена, когда на самолётах летали только прилично одетые люди, а щас ты посмотри всякая шваль с рюкзаками

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Todd

1) Есть где с порциями все ок. Например, Гинза.

Размер порций это проблема подавляющей части общепита в России.

2) Нельзя сравнивать еду из столовки с ресторанной, если мы говорим не про среднестатистический провинциальный ресторан, а про современный.

Если для вас разницы в блюдах нет - ок, вам повезло ;)

3) Размер порции в блюде не главное.

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Депутат
Вот честно не понимал я некогда рестораны.

А сейчас начал понимать?

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Деревянный нос

Я вот типовую порцию того же фо бо не осиливаю. Может, Вы куда-то в молекулярную кухню ходите?

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Demyan Belyakov

Так там литр супа порция. Она на работающего вьетнамца рассчитана. Ему волов пасти и окопы рыть еще. Куда там барышне одолеть. Хорошо что я прожорливей вьетнамцев))))

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Деревянный нос

Так люди берут вокруг. Я прям себя ущербной чувствовала)

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Подлинный Данила
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flash

Ëмаë это не нос а морковь!

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Илья Попов

Ну и правильно - нос не покушаешь, а морковь...

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Oleksandr Yatsenko
В столовых и недорогих кафе показатель, наоборот, вырос — на 17% до 458 рублей.

так это цены выросли, а не спрос...

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Аня Деревянко

Думаете не стали больше есть?

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Oleksandr Yatsenko

а почему должны? стресс заедать?

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Аня Деревянко

На радостях, что дешевле, чем в ресторане))

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роман долгополов

А ресторанах выходит просто упали цены на треть по этой схемке))

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flash

Поздравляю с 270 днëм, уверенно движемся к году /////

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Аня Деревянко

95 денёчков и мы там

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Вадим Д.

День педиатра + 270-й. С праздником и здоровья!

Деньги россиян перетекают из ресторанов в столовые.
Снижение доходов уменьшает плотность россиян на торговых площадях. Скоро и людей там не встретить будет.
Санкции лупят по Калининграду, но это всё равно "на пользу".
Мобилизация отправляет людей к психологам надёжнее, чем начало СВО.
То ли с визой, то ли без – вот такой пошёл замес. И что делать – не всегда понятно.

Прекрасного воскресенья всем и добродушного настроения 🤘🏻

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Андрей Рядькин

кажется, готовить выходит дороже чем заказать готовое через делевери

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Петр Вавилов

ну тут вы знаете из чего и из какого животного все приготовлено. Я про то если будите сами готовить.

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Павел Иванов

Да, тут как с женщинами: можно либо сводить даму в какое-нибудь заведение и получить потом облом, а можно вызвать готовое на пару часов без ухаживаний и с гарантированным результатом

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FigarrrrrrrRo Butchinini
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Денис Колокольцев

у нас в микрогородке (15К населения) есть заводская столовка, шаверма от азеров, и додо-пицца. и последняя проигрывает этим двум) в тур сезон и по выхам туда с детьми еще ходят, а в остальном там пустовато. к столовке тоже подъезжают тур автобусы летом, а так же ходят работяги в обед. она же забрала на себя корпоративы - часть зала огорожена парчовыми шторами, за которыми гуляют веселые свадьбы и тихие похороны) little russia

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Mike Glukhov
обращений в центры психологической помощи
непонимание, как жить дальше и строить планы на будущее

Вот интересно было бы узнать что там на это отвечают, это ведь по сути обязанность пу.

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Aleksandr P

ну так уровень жизни падает дикими темпами. Заграницу вылететь это уже фантастика. Вот и до ресторанов уже доходит

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Илья Попов

тратить в ресторанах и барах и больше — в столовых и недорогих кафе... Все удивлены, почему?

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Артур Мороз

Что за раздел "Развлечения дома"? Это как из мема

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Зеленый самолетик

Плевать, главное что бы Омерике было плохо

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