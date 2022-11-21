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Источник: retail.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 ноября: доллар — 60,37 рубля, евро — 62,44 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:00 мск: доллар — 60,62 рубля, евро — 62,44 рубля.

Курсы на Forex на 04:47 мск: доллар — 59,92 рубля, евро — 61,71 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.

Кто и как адаптируется

Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria группе «Русагро», рассказали источники «Ъ».

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Ozon открывает офис в Китае для увеличения количества товаров от местных предпринимателей на маркетплейсе.

Asus зарегистрировала в ЕАЭС новые видеокарты и перерегистрировала старые, пишут «Ведомости» со ссылой на реестр. Такая регистрация позволяет ввозить товары в единую экономическую зону. В Asus в СНГ от комментариев отказались.

СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники — CDEK recommerce. Это товары, от которых отказались сразу после покупки или с небольшими дефектами, исправленными во время реставрации.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация российских фармацевтических производителей пожаловалась на сложности с провозом через Беларусь лекарств и сырья для их производства.

В последнее время участились жалобы граждан на одностороннее расторжение страховщиками договоров ОСАГО без возврата премии, пишет «Ъ». Обычно среди причин — ошибки в данных о владельце или автомобиле, совершенные при оформлении полиса.

Контекст

Финская SRV Group и её местные партнеры продали компанию Jupiter Realty 1 B.V., которой принадлежит ТРЦ «Охта молл» в Санкт-Петербурге. Покупателем объекта стала кипрская Geomare Investments Limited, её конечные бенефициары там не названы.

Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян, пишет РБК. Доля проданных коллекторам долгов, по которым нет платежей менее двух лет, упала ниже 50%.

Гендиректор «Вкусно — и точка» (бывшие рестораны McDonald's в России) Олег Пароев рассказал в интервью Forbes, как проходил перезапуск сети, почему выбрали такое название и как новый бренд приняли потребители.

Некоторые россияне, срочно уехавшие в безвизовые страны, предполагали, что долгосрочные планы обдумают позже. Но при подаче документов на визы столкнулись с проблемами: заявки не принимают без ВНЖ, а свободных слотов на ближайшее время нет. Forbes рассказывает о существующих способах переехать из популярных промежуточных пунктов.

Российская «дочка» Yum! Restaurants (рестораны KFC) перед продажей сменила название на «Юнирест», пишет «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ.