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Финансы
Географический велосипед

День 271: Ozon открывает офис в Китае, банки сократили продажи «свежих» долгов россиян Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: retail.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 ноября: доллар — 60,37 рубля, евро — 62,44 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:00 мск: доллар — 60,62 рубля, евро — 62,44 рубля.

Курсы на Forex на 04:47 мск: доллар — 59,92 рубля, евро — 61,71 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.

Кто и как адаптируется

Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria группе «Русагро», рассказали источники «Ъ».

Ozon открывает офис в Китае для увеличения количества товаров от местных предпринимателей на маркетплейсе.

Asus зарегистрировала в ЕАЭС новые видеокарты и перерегистрировала старые, пишут «Ведомости» со ссылой на реестр. Такая регистрация позволяет ввозить товары в единую экономическую зону. В Asus в СНГ от комментариев отказались.

СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники — CDEK recommerce. Это товары, от которых отказались сразу после покупки или с небольшими дефектами, исправленными во время реставрации.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация российских фармацевтических производителей пожаловалась на сложности с провозом через Беларусь лекарств и сырья для их производства.

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В последнее время участились жалобы граждан на одностороннее расторжение страховщиками договоров ОСАГО без возврата премии, пишет «Ъ». Обычно среди причин — ошибки в данных о владельце или автомобиле, совершенные при оформлении полиса.

Контекст

Финская SRV Group и её местные партнеры продали компанию Jupiter Realty 1 B.V., которой принадлежит ТРЦ «Охта молл» в Санкт-Петербурге. Покупателем объекта стала кипрская Geomare Investments Limited, её конечные бенефициары там не названы.

Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян, пишет РБК. Доля проданных коллекторам долгов, по которым нет платежей менее двух лет, упала ниже 50%.

Гендиректор «Вкусно — и точка» (бывшие рестораны McDonald's в России) Олег Пароев рассказал в интервью Forbes, как проходил перезапуск сети, почему выбрали такое название и как новый бренд приняли потребители.

Некоторые россияне, срочно уехавшие в безвизовые страны, предполагали, что долгосрочные планы обдумают позже. Но при подаче документов на визы столкнулись с проблемами: заявки не принимают без ВНЖ, а свободных слотов на ближайшее время нет. Forbes рассказывает о существующих способах переехать из популярных промежуточных пунктов.

Российская «дочка» Yum! Restaurants (рестораны KFC) перед продажей сменила название на «Юнирест», пишет «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Новости предыдущего дня, 20 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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48 комментариев
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 Аня Деревянко

Уехавшие россияне снова просят у меня денег взаймы, как научиться говорить нет родне

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Следующий кофе

Легко! Скажите что вы ватник и поддерживаете они вас пошлют...

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Alexander Golubev

А деньги тогда где брать?

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Следующий кофе

Ну работать наверное...

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flash

Можно ещё конечно не работать и сидеть без дела но тогда....

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Виктор Албанец

Какая связь?

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Аня Деревянко

Мои не такие брезгливые

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Alexander Golubev

Ну это было понятно по выезду в Среднюю Азию и Закавказье.

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flash

Ещё скажите что смотрите " Стаса, ай как просто " друзья либералы заценят, а и ещё " Вечер с Владимиром Соловьёвым "////

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Следующий кофе

Шутка если что...

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Вадим Д.

Ещё месяц и 300, а жаль. Сегодня Всемирный день приветствий, всем привет и с праздником!

Майонез Ряба может стать совсем отечественным. Большое дело.
Китайцам тоже достанется от рук-загребук: там будет офис Озон.
Видюхи Asus на просторах ЕАЭС обрели новую жизнь.
СДЭК реставрирует электронику — видимо, новый тренд. Берегите технику, граждане.
Протиснуть через РБ лекарства и сырьё всё сложнее. Скукожилась?
Банки зажимают продажи долгов россиян. Такая корова нужна самому?
Раскрыты причины названия Вкусно-и-точки.
Уезжающие россияне не думали наперёд. Теперь сидят без ВНЖ.
KFC: трансформируюсь в Юнирест.

Хорошего всем дня и роскошного настроения 🤘🏻

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Александр Вараксин

Типа соревнуешься с автором? Или чё это?

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Следующий кофе

Простите а вы чего такой злой с утра? Это же СОКР!
Во:
https://vc.ru/s/sokr

СОКР — Cообщество на vc.ru
«СОКР. Коротко о главном» – все главные новости дня за 4 минуты. Очень быстро и только факты…
vc.ru
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Spooky Surfer

Мне теперь интересно, как потребители по мнению шишек приняли "Вкусно и точка".

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Личной микроскоп

прочитал "как потребители шишек приняли "Вкусно и точка" ))

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Вадим Д.

С огоньком в глазах.

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Кузьмич

Вкусные шишки и точка!

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Вадим Д.

Озон протянул в Китай руку-загребуку. Не получить бы по ней.

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Никита

Накручивают социальный рейтинг

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Следующий кофе

Будут продавать кошка-жён?

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Никита

И миску риса

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flash

Руки загребуки решили что не боятся комунистов!

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Вадим Д.

Опасный настрой, как бы не поотрубали.

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Chazim

Поотрубали бы эти руки с их мерзкой рекламой, которая нравится только людям допубертаного возраста.

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Небольшой космос

Производитель пальмого масла решил что россиян так просто не возьмёшь! Сбежал,трус!

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Ivan Cato

Пальмовое масло, по мнению всех честных пречестных неподкупных врачей абсолютно невредно!

Ешьте больше, главное не обляпайтесь.

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Sergei Timofeyev

Сливочное масло не менее вредно, если его чрезмерно много (люблю бутеры с маслом).

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роман долгополов

Индонезийцы планируют послать всех "мировых продавцов" и не только пальмового масла но и лития и самим маржу иметь,вот только пока гегемон санкциями стращает

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Следующий кофе

Планирую да? И сколько ещё планировать будут? 3-5-10лет?

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роман долгополов

Ну да ,там тоже много планируют

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flash

Уже на протяжении почти 271 дня читаю эти новости, помню какой был в первые дни ажиотаж, столько просмотров и коментов... + охота на ботов, хорошо что я тогда не зарегистрировалась ////

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Кузьмич

Боты выдохлись, завозите новых

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Валдислав

Кажется они в тихую набирают свою армию

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Кузьмич

Подкрадываются ... главное, чтобы не сзади

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Следующий кофе

Ой...

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Следующий кофе

Кстати да ботных и ватных как-то меньше стало...платить что-ли перестали? Уже даже на них в казне денег не хватает? Тогда друзья это же просто ...

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flash

Может на виси деньги закончились, в последнее время мне в ютюб шортс попадаются англоязычные видео ( у меня там почти всё в шортсах на английском ) с поддержкой Путина и довольно много , может наша пропаганда работает и они действительно поддерживают его ( в комментариях тоже обожают Путина ) , но может им ничего себе так заплатили ////

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Следующий кофе

"СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники — CDEK recommerce. Это товары, от которых отказались сразу после покупки или с небольшими дефектами, исправленными во время реставрации."
Это чего друзья у нас теперь всякий битый хлам по цене нового будет...ну и новости...

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Mister Melon

Ссылку на сам сервис так и не нашел.

Почему по цене нового?зависит от жадности сдэка.

В покойном ныне юлмарте я в 2019 понабрал достаточно много такой техники, буквально за копейеки, и она почти вся работала. Как они ее там оценивали не знаю, но мультиварку я купил за 6(шесть) рублей, usb хаб на 5 портов за 11, монитор за 250.

Но понятно что эти цены были скорее багом, да и времена были другие. И там был только самовывоз с их главного центра на Пулковском шоссе с СПб, никаких доставок.

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Следующий кофе

"и она почти вся работала."
Ну не-е...я проверять не буду...

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Следующий кофе

Чёт никто денег не просит...скука...ждём дополнений!

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flash

Прошу миллион ( можно рублей ) долга просто так, без бумаг и т д, оплата долга... Вы вернëте мне 5 процентов от того что я потратила ////

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Genio Genio

Когда я проснусь и не увижу этого заголовка - день ххх.....?

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Виктор Албанец

очевидно в день победы

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роман долгополов

Вы каждый день его и так видите-от рождества христова))

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Следующий кофе

Скорее можно не проснутся...

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Артур А.

Asus нашла лазейку. Ждём Nvidia.

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Зеленый самолетик

Дорожная карта еще составляется?

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