Вывозить валюту свыше $10 тысяч смогут лишь уполномоченные банки и ВЭБ для обмена Статьи редакции
Другие по-прежнему ограничены лимитом. Однако у ВЭБ и уполномоченных банков тоже есть свои ограничения.
- Банк России разрешил вывозить за пределы России наличную валюту свыше $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте только госкорпорации «ВЭБ.РФ» и уполномоченным банкам, говорится в сообщении регулятора. Но речь идёт не обо всех операциях.
- Уполномоченные банки и «ВЭБ.РФ» смогут вывозить за рубеж только изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. Для вывоза ветхих купюр потребуется разрешение ЦБ.
- Если банки и госкорпорация будут ввозить назад в Россию такую же сумму иностранной валюты, то тогда будет достаточно лишь направить в Банк России уведомление о планируемой операции. Если ввоза валюты в Россию в таком же объеме не последует, то тогда для этой сделки потребуется получить разрешение ЦБ.
- Уполномоченные банки и «ВЭБ.РФ» могут получить разрешение на вывоз наличной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты.
- Физические и другие юридические лица все так же не могут вывозить наличную валюту сверх лимита. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено, напоминает регулятор.
- Запрет на вывоз валюты суммой свыше $10 тысяч был введен со 2 марта 2022 года. Тогда Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны. Указ подписан в связи с введением США и другими странами санкций против граждан и компаний России.
- В середине октября Путин своим указом уполномочил ЦБ выдавать разрешения на вывоз из России наличной валюты суммой свыше $10 тысяч. По оценке ЦБ, которую в августе приводила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, на руках у населения скопилось наличных долларов и евро примерно на $85 млрд. Поставки в Россию банкнот долларов, евро и фунтов запрещены санкциями.
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Дед похоже бежать собрался с валютой
Подскажите, допустим выезжает женщина с ребёнком, каждый из них может вывезти по 10 тысяч или только совершеннолетий?
Каждый
Если женщину зовут Вэб, а ребёнок - уполномоченный банк, то проблем нет.
каждый может по 10 тысяч
Каждый
Каждый
Здесь будут скупать / загребыть по заниженному курсу у населения, и вывозить в баулах в свои хранилища там.