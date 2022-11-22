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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 ноября: доллар — 60,73 рубля, евро — 62,12 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:11 мск: доллар — 60,97 рублей, евро — 62,39 рубля.

Курсы на Forex на 02:14 мск: доллар — 59,77 рублей, евро — 61,21 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,55 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,97 рубля, евро — по 68,22 рубля.

Кто и как адаптируется

Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ, узнали «Ведомости». В компании отказались от комментариев.

Российский бренд электроники Irbis вывел на рынок линейку ноутбуков, компьютеров, мониторов и другой техники для корпоративного и потребительского сегментов на Windows 11 Pro и российской Astra Linux.

МТС создала свой магазин приложений для Android — AppBazar. В нём нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков.

Контекст

Квартальная выручка Zoom в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) снизилась на 9% год к году и составила $182 млн. На это повлияли укрепление доллара, «спецоперация» в Украине и снижение онлайн-активности.

Аналитический центр Минпросвещения и ИТ-подразделение Минтранса подали иски к российскому подразделению Dell. Это первые иски госструктур к американской корпорации, поданные после её ухода из России. Суть требований неясна.

Союз операторов железнодорожного транспорта предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части грузовых вагонов в Украине и Финляндии, узнали «Ведомости».

Несмотря на отсутствие официальных поставок в Россию люксовых брендов машин, некоторые дилеры не отказались от открытия для них салонов. Каналом для пополнения складов стал параллельный импорт. Например, дилер Lamborghini «Автодом» открыл салон марки в «Москва-Сити».

Forbes рассказывает про опыт эмигрантов с банковскими сервисами и системами денежных переводов в Европе и США.

Экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев 2022 года вырос почти на 13% год к году — примерно до $60 млрд. Как пишет РБК, Россия нарастила закупки в стране экскаваторов, грузовиков и резиновых шин. А вот поставки смартфонов и компьютеров пока отстают от прошлогодних уровней.

С января по ноябрь 2022 года количество краткосрочных виз, выданных россиянам Испанией, увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом в 2021 году и составило 108,8 тысячи штук. Официальные причины роста в испанском министерстве не назвали.

Аналитик исследовательской компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что окончательный уход Nvidia из России не скажется на местном рынке видеокарт. По его словам, Nvidia ничего не поставляла в страну сама — это делали и продолжают делать партнёры компании.