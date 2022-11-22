День 272: первые госструктуры подали иски к Dell, бренд электроники Irbis пытается укрепиться на рынке Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 ноября: доллар — 60,73 рубля, евро — 62,12 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,55 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,97 рубля, евро — по 68,22 рубля.
Кто и как адаптируется
Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ, узнали «Ведомости». В компании отказались от комментариев.
Российский бренд электроники Irbis вывел на рынок линейку ноутбуков, компьютеров, мониторов и другой техники для корпоративного и потребительского сегментов на Windows 11 Pro и российской Astra Linux.
МТС создала свой магазин приложений для Android — AppBazar. В нём нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков.
Контекст
Квартальная выручка Zoom в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) снизилась на 9% год к году и составила $182 млн. На это повлияли укрепление доллара, «спецоперация» в Украине и снижение онлайн-активности.
Аналитический центр Минпросвещения и ИТ-подразделение Минтранса подали иски к российскому подразделению Dell. Это первые иски госструктур к американской корпорации, поданные после её ухода из России. Суть требований неясна.
Союз операторов железнодорожного транспорта предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части грузовых вагонов в Украине и Финляндии, узнали «Ведомости».
Несмотря на отсутствие официальных поставок в Россию люксовых брендов машин, некоторые дилеры не отказались от открытия для них салонов. Каналом для пополнения складов стал параллельный импорт. Например, дилер Lamborghini «Автодом» открыл салон марки в «Москва-Сити».
Forbes рассказывает про опыт эмигрантов с банковскими сервисами и системами денежных переводов в Европе и США.
Экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев 2022 года вырос почти на 13% год к году — примерно до $60 млрд. Как пишет РБК, Россия нарастила закупки в стране экскаваторов, грузовиков и резиновых шин. А вот поставки смартфонов и компьютеров пока отстают от прошлогодних уровней.
С января по ноябрь 2022 года количество краткосрочных виз, выданных россиянам Испанией, увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом в 2021 году и составило 108,8 тысячи штук. Официальные причины роста в испанском министерстве не назвали.
Аналитик исследовательской компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что окончательный уход Nvidia из России не скажется на местном рынке видеокарт. По его словам, Nvidia ничего не поставляла в страну сама — это делали и продолжают делать партнёры компании.
Новости предыдущего дня, 21 ноября — здесь.
Ммм, знакомый вкус
На самом деле Dell поступила очень подло и с обычными клиентами, запретив даже скачивать драйвера с их сайта, если находишься в рф.
Скорее, привкус.
Это журналистам не ясна же.
Суть требований к Dell неясна — на такой случай есть московский суд, который играючи назначит штраф от 100 000 ₽ в сутки любой компании, которой нет в стране.
Почему компании нет в стране? Юридическое лицо ООО Делл в России есть, действующее и не ликвидировано. Конечно дела с Гуглом абсурд это понятно на воздухе практически созданы, но иски к компаниям типа Делл обычно связаны с отказом по договору обслуживать, а по закону в России односторонний отказ от исполнения договора запрещён, поэтому логично что пусть или возмещают убытки или продолжают оказывать услуги по договору. Чем условный ООО Делл выше закона перед ООО Ромашка при невыполнении обязательств по договору? Я думал сторонники демократии как раз таки за равенство перед законом всех, а если к компаниям типа Делл нельзя предъявлять иски потому что это дочка иностранной компании то о каком равенстве может идти речь?) Опять же я про ситуации неисполнения договора, а не бред типа Царьграда
Вот тебе и раз: День психолога в России выпал на 272-й. С праздником!
Huawei раздробилась: даже работа внутри СНГ не едина.
Irbis (доклеив шильдики?) предъявил рынку свои девайсы. Или это угроза?
МТС развела базар, отвечают за игры.
Выручка Zoom упала. Виноваты все, кроме Zoom.
Суть требований к Dell неясна, похоже и самим требователям.
Союз (!) операторов ж/д хочет денег. Вагоны тоже, но денег — больше.
Дилеры открывают салоны без машин. Показательно, как пустые полки в позднем СССР.
Отличного всем дня и возвышенного настроения 🤘🏻
Суть требований неясна, потому-что автору влом заплатить 23 рубля за статью.
Авто типо Lamborghini будут поставляться параллельным импортом, а так как покупают их не часто, то и дефицита не будет.
Салон без машин.... И продуктовый без продуктов
Huawei раздробилась: одной жопой на двух стульях
Опишу наше волан де путинско-российской гос-во кратко:
- 90-ые и точка!
- Иск и точка!😏
- Потому что потому и точка!😏
- Хочу компенсации и точка!😏
- Без мозгов и точка!😏
- Раз без мозгов, значит не думаю и точка!😏
-пилим и точка!
Продолжайте не думать. 👍🏻
Поднимите комментарий. Что бы люди знали. Автору было влом заплатить 23 рубля, за статью, именно поэтому причина неясна. А не потому-что сам иск абсурден
Что за 23 рубля?
Автор Гений журналистики. Если вам влом заплатить 23 рубля, то хотя-бы пишите "неизвестна", а не не ясна, вводите людей в заблуждение
Требуем и точка!
Судиться с Dell это рубить сук на котором сидишь. Бункерный не вечный , рано или поздно сдохнет, война закончится. Компании начнут возвращаться. А если против них будет куча дел то они ещё подумают , выгодно им возвращаться или нет. Если дел не будет то шансы на возврат и исполнение контрактов многократно увеличиваются.
Никто не захочет в ближайшие лет 10+ точно с говнорашей дел иметь и правильно.
"В росии нет закона, есть только столб,а на столбе корона"
Где то у Гиляровского..
Отменят иски задним числом, делов то)
Если запахнет деньгами капиталисты найдут выход. Самый первый из них это просто открыть местных дистрибьюторов. Какие к ним могут быть вопросы по старым делам?
Очень идеалистические описаны представления
«Судиться с сбежавшим с объекта прорабом это рубить сук на котором сидишь»
Когда ушедшие начнут возвращаться, тут будет уже все занято китайцами. А штраф будет по сути платой за вхождение в рынок.
Помню чудо планшеты Ирбис, которые через зомби магазины народу впаривали.
Такое слово как "укрепление" сейчас звучит так странно...
А VC.ru не пытается нанимать на работу грамотных людей.
это такой мАркетинговый ход
Все МФЦ заставлены техникой Dell.
МТС бедняга куда только не сунется
мы кое-что требуем, но суть неясна
это когда кто-то обиделся и не говорит на что, а ты сидишь и гадаешь
-Суть требований неясна.
А она проста - "Хотим денег!"
С говнорашей никто не собирается сотрудничать и правильно делают 🤣🤣