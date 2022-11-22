День 272: первые госструктуры подали иски к Dell, отечественная Irbis пытается укрепиться ны рынке Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 ноября: доллар — 60,73 рубля, евро — 62,12 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,55 рублей.
Кто и как адаптируется
Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ, узнали «Ведомости». В компании отказались от комментариев.
Российский бренд электроники Irbis вывел на рынок линейку ноутбуков, компьютеров, мониторов и другой техники для корпоративного и потребительского сегментов на Windows 11 Pro и российской Astra Linux.
МТС создала свой магазин приложений для Android — AppBazar. В нём нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков.
Контекст
Квартальная выручка Zoom в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) снизилась на 9% год к году и составила $182 млн. На это повлияли укрепление доллара, «спецоперация» в Украине и снижение онлайн-активности.
Аналитический центр Минпросвещения и ИТ-подразделение Минтранса подали иски к российскому подразделению Dell. Это первые иски госструктур к американской корпорации, поданные после её ухода из России. Суть требований неясна.
Союз операторов железнодорожного транспорта предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части грузовых вагонов в Украине и Финляндии, узнали «Ведомости».
Несмотря на отсутствие официальных поставок в Россию люксовых брендов машин, некоторые дилеры не отказались от открытия для них салонов. Каналом для пополнения складов стал параллельный импорт. Например, дилер Lamborghini «Автодом» открыл салон марки в «Москва-Сити».
Новости предыдущего дня, 21 ноября — здесь.
Ммм, знакомый вкус
На самом деле Dell поступила очень подло и с обычными клиентами, запретив даже скачивать драйвера с их сайта, если находишься в рф.
Коллективная ответственность!!1
А Майкрософт поступили не подло? Очевидно, что им оно тоже не надо. Все, у кого клиент американский госсектор (microsoft, dell он же vmware, cisco, hp, adobe и прочие) уходят с треском из России. Причем это не их выбор
Скорее, привкус.
Привкус гойды?
Это журналистам не ясна же.
Вот тебе и раз: День психолога в России выпал на 272-й. С праздником!
Huawei раздробилась: даже работа внутри СНГ не едина.
Irbis (доклеив шильдики?) предъявил рынку свои девайсы. Или это угроза?
МТС развела базар, отвечают за игры.
Выручка Zoom упала. Виноваты все, кроме Zoom.
Суть требований к Dell неясна, похоже и самим требователям.
Союз (!) операторов ж/д хочет денег. Вагоны тоже, но денег — больше.
Дилеры открывают салоны без машин. Показательно, как пустые полки в позднем СССР.
Отличного всем дня и возвышенного настроения 🤘🏻
Салон без машин.... И продуктовый без продуктов
Именно!
Суть требований неясна, потому-что автору влом заплатить 23 рубля за статью, гений
Суть требований к Dell неясна — на такой случай есть московский суд, который играючи назначит штраф от 100 000 ₽ в сутки любой компании, которой нет в стране.
Почему компании нет в стране? Юридическое лицо ООО Делл в России есть, действующее и не ликвидировано. Конечно дела с Гуглом абсурд это понятно на воздухе практически созданы, но иски к компаниям типа Делл обычно связаны с отказом по договору обслуживать, а по закону в России односторонний отказ от исполнения договора запрещён, поэтому логично что пусть или возмещают убытки или продолжают оказывать услуги по договору. Чем условный ООО Делл выше перед законом перед ООО Ромашка при невыполнении обязательств по договору?
Опишу наше волан де путинско-российской гос-во кратко:
- 90-ые и точка!
- Иск и точка!😏
- Потому что потому и точка!😏
- Хочу компенсации и точка!😏
- Без мозгов и точка!😏
- Раз без мозгов, значит не думаю и точка!😏
-пилим и точка!
Продолжайте не думать. 👍🏻
Требуем и точка!
Такое слово как "укрепление" сейчас звучит так странно...
Автор Гений журналистики. Если вам влом заплатить 23 рубля, то хотя-бы пишите "неизвестна", а не не ясна, вводите людей в заблуждение
Поднимите комментарий. Что бы люди знали. Автору было влом заплатить 23 рубля, за статью, именно поэтому причина неясна. А не потому-что сам иск абсурден