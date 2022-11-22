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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 ноября: доллар — 60,73 рубля, евро — 62,12 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:11 мск: доллар — 60,97 рублей, евро — 62,39 рубля.

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Курсы на Forex на 02:14 мск: доллар — 59,77 рублей, евро — 61,21 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,55 рублей.

Кто и как адаптируется

Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ, узнали «Ведомости». В компании отказались от комментариев.

Российский бренд электроники Irbis вывел на рынок линейку ноутбуков, компьютеров, мониторов и другой техники для корпоративного и потребительского сегментов на Windows 11 Pro и российской Astra Linux.

МТС создала свой магазин приложений для Android — AppBazar. В нём нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков.

Контекст

Квартальная выручка Zoom в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) снизилась на 9% год к году и составила $182 млн. На это повлияли укрепление доллара, «спецоперация» в Украине и снижение онлайн-активности.

Аналитический центр Минпросвещения и ИТ-подразделение Минтранса подали иски к российскому подразделению Dell. Это первые иски госструктур к американской корпорации, поданные после её ухода из России. Суть требований неясна.

Союз операторов железнодорожного транспорта предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части грузовых вагонов в Украине и Финляндии, узнали «Ведомости».

Несмотря на отсутствие официальных поставок в Россию люксовых брендов машин, некоторые дилеры не отказались от открытия для них салонов. Каналом для пополнения складов стал параллельный импорт. Например, дилер Lamborghini «Автодом» открыл салон марки в «Москва-Сити».