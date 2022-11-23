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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 ноября: доллар — 60,65 рубля, евро — 62,17 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:28 мск: доллар — 60,73 рубля, евро — 62,74 рубля.

Курсы на Forex на 02:14 мск: доллар — 60,65 рубля, евро — 62,27 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,73 рубля, евро — по 68,94 рубля.

Брокер «Альфа-Инвестиции » готовит документы, чтобы получить специальные лицензии на разблокировку активов российских инвесторов от европейских регуляторов. Компания надеется, что лицензию выдадут до конца декабря 2022 года.

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Кто и как адаптируется

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» начала продавать франшизу в странах, куда релоцируются россияне, пишут «Ведомости». Среди них Турция, Армения, Грузия, Кипр, Азербайджан, Израиль, Таиланд, ОАЭ и другие.

«Черноголовка», «Фармалакт» и АФК «Система» заинтересовались покупкой российского подразделения американского производителя детского питания Kraft Heinz. По данным источника «Ъ», Kraft Heinz оценивает стоимость бизнеса в $2,5-3 млрд рублей.

Минцифры предложило ввести правило «второй лишний» для госзакупок софта. Так, если в тендере будет участвовать несколько компаний, заказчик будет обязан выбрать тот продукт, который включён в реестр отечественного ПО.

Авиакомпания «Азимут» впервые в истории российской авиации получит самолёт Superjet100 c двигателями «второй категории» — это двигатели подменного пула, то есть старые.

ЦБ наделил Национальную систему платежных карт (НСПК) правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем, в том числе разрешать споры и определять тарифы. Как говорят источники «Ъ», сама НСПК не планирует менять тарифы.

У «СПБ Биржи» больше нет крупных акционеров, попавших под блокирующие западные санкции. Последним из капитала вышел «Совкомбанк», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Минцифры намерено добавить в классификатор российского программного обеспечения VR- и AR-приложения. Если это произойдёт, разработчики таких продуктов смогут претендовать на льготы и участвовать в госзакупках.

Контекст

В октябре 2022 года МВД России оформило чуть больше 471 тысячи загранпаспортов — это на 48 тысяч больше, чем в сентябре. А всего с января по октябрь выдало почти 4,35 млн документов. Но самые высокие показатели по-прежнему за мартом — тогда россияне получили 553 тысяч загранпаспортов.

В шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США.

Аналитики Bloomberg заявили, что попытки России построить собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях «финансовой изоляции» провалились, пишет РБК со ссылкой на издание. Они отметили, что «Мир» из-за угрозы санкций отключили шесть из девяти стран, которые его поддерживали.

В октябре объём ввоза китайских автомобилей в Россию вырос на 27% по сравнению с январём этого же года — до $560 млн. Объём импорта с января по октябрь тем временем составил $3,61 млрд — это на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и больше, чем за весь 2021 год: тогда показатель составлял $3,45 млрд.

С сентября по июль 2022 года объём рынка доставки продуктовых наборов составил 3,4 млрд рублей — это меньше на 19% год к году и на 23% по сравнению с показателями апреля-июня, сообщили аналитики Infoline. По подсчётам, Tinkoff Data, с июля по сентябрь россияне тратили на 33% меньше в годовом выражении. Среди причин — отток платёжеспособных россиян, а также сокращение трат на фоне общей экономической нестабильности.

В октябре на онлайн-площадках банки продали максимальный с начала 2021 года объём просроченных задолжностей — 33,4 млрд рублей.