День 273: «СПБ Биржа» избавилась от последнего крупного подсанкционного акционера Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23 ноября: доллар — 60,65 рубля, евро — 62,17 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,73 рубля, евро — по 68,94 рубля.
Брокер «Альфа-Инвестиции » готовит документы, чтобы получить специальные лицензии на разблокировку активов российских инвесторов от европейских регуляторов. Компания надеется, что лицензию выдадут до конца декабря 2022 года.
Кто и как адаптируется
Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» начала продавать франшизу в странах, куда релоцируются россияне, пишут «Ведомости». Среди них Турция, Армения, Грузия, Кипр, Азербайджан, Израиль, Таиланд, ОАЭ и другие.
«Черноголовка», «Фармалакт» и АФК «Система» заинтересовались покупкой российского подразделения американского производителя детского питания Kraft Heinz. По данным источника «Ъ», Kraft Heinz оценивает стоимость бизнеса в $2,5-3 млрд рублей.
Минцифры предложило ввести правило «второй лишний» для госзакупок софта. Так, если в тендере будет участвовать несколько компаний, заказчик будет обязан выбрать тот продукт, который включён в реестр отечественного ПО.
Авиакомпания «Азимут» впервые в истории российской авиации получит самолёт Superjet100 c двигателями «второй категории» — это двигатели подменного пула, то есть старые.
ЦБ наделил Национальную систему платежных карт (НСПК) правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем, в том числе разрешать споры и определять тарифы. Как говорят источники «Ъ», сама НСПК не планирует менять тарифы.
У «СПБ Биржи» больше нет крупных акционеров, попавших под блокирующие западные санкции. Последним из капитала вышел «Совкомбанк», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Минцифры намерено добавить в классификатор российского программного обеспечения VR- и AR-приложения. Если это произойдёт, разработчики таких продуктов смогут претендовать на льготы и участвовать в госзакупках.
Контекст
В октябре 2022 года МВД России оформило чуть больше 471 тысячи загранпаспортов — это на 48 тысяч больше, чем в сентябре. А всего с января по октябрь выдало почти 4,35 млн документов. Но самые высокие показатели по-прежнему за мартом — тогда россияне получили 553 тысяч загранпаспортов.
В шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США.
Аналитики Bloomberg заявили, что попытки России построить собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях «финансовой изоляции» провалились, пишет РБК со ссылкой на издание. Они отметили, что «Мир» из-за угрозы санкций отключили шесть из девяти стран, которые его поддерживали.
В октябре объём ввоза китайских автомобилей в Россию вырос на 27% по сравнению с январём этого же года — до $560 млн. Объём импорта с января по октябрь тем временем составил $3,61 млрд — это на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и больше, чем за весь 2021 год: тогда показатель составлял $3,45 млрд.
С сентября по июль 2022 года объём рынка доставки продуктовых наборов составил 3,4 млрд рублей — это меньше на 19% год к году и на 23% по сравнению с показателями апреля-июня, сообщили аналитики Infoline. По подсчётам, Tinkoff Data, с июля по сентябрь россияне тратили на 33% меньше в годовом выражении. Среди причин — отток платёжеспособных россиян, а также сокращение трат на фоне общей экономической нестабильности.
В октябре на онлайн-площадках банки продали максимальный с начала 2021 года объём просроченных задолжностей — 33,4 млрд рублей.
Новости предыдущего дня, 22 ноября — здесь.
273-й, вот же зараза, прямо на Международный день акварели. С праздником!
Альфа ждёт и надеется, а инвестиции ни мычат, ни телятся.
Ёбидоёби доёбивается до чужих краёв, где замечены россияне.
Детское питание Heinz черноголовка — аероятная реальность. Газированный банан и брокколи.
Отечественный есть — остальные на выход. Теперь только так выбирать софт при госзакупках.
Двигатели старые, но самолёты как-бы новые.
СПБ Биржа избавилась от крупных акционеров под санкциями. Остались под веществами?
Страна наращивает выдачу загранпаспортов. Это успех.
Странам не нужен Мир, страх США сильнее.
Китайские авто захватили страну и не думают останавливаться.
Продуктовые наборы всё реже заказывают с доставкой. Экономия — тренд на годы.
Отличного дня и прекрасного настроения 🤘🏻
Подвезли авиадвигатели «второй свежести». Всё плохо, ещё Булгаков устами Воланда предупреждал.
Ну а что, церковь сейчас помолиться на двигатели и они будут новенькими. Опыт освящения серверных у нас имеется, на ТВ был ролик)
О да, эти всё «прошивать» умеют, что ни дай.
Переехали люди а за ними и компании.... Может правительство тоже туда переедет?)
К правительству лететь - гравицаппу надо иметь! Правительство на другой планете живет… родной.
© «Кин-дза-дза!»
Они уже давно не с нами живут.))
Не уж, пусть остаётся где есть
Что бы сделать там ещё хуже?
Вы имели ввиду просто хуже ?
"Минцифры предложило ввести правило «второй лишний» для госзакупок софта. Так, если в тендере будет участвовать несколько компаний, заказчик будет обязан выбрать тот продукт, который включён в реестр отечественного ПО."
Это друзья просто показуха что-ли? Тендер просто ради тендера я правильно понимаю?
-куда ты идешь?
-на тендер.
-для чего идëшь?
-для тендера, что бы потом попасть на тендер....
$2,5-3 млрд рублей😏
Простите не понял вас? $ или Рублей? Если рублей то чего так мало? Государевых людей, важных членов обидеть хотите? Такие копейки им предлагать...
"В шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США."
Ой-ой что творится.
Невидимая рука рынка порешала вопросик
Насчёт Альфы новость звучит хорошо, но я бы не радовалась раньше времени////
"ЦБ наделил Национальную систему платежных карт (НСПК) правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем, в том числе разрешать споры и определять тарифы."
Определять тарифы? Это как? Они же с нами теперь не работают что там определят то будут? Не понял друзья поясните пожалуйста!
"Авиакомпания «Азимут» впервые в истории российской авиации получит самолёт Superjet100 c двигателями «второй категории» — это двигатели подменного пула, то есть старые."
Старые двигатели? Ой...
"Минцифры намерено добавить в классификатор российского программного обеспечения VR- и AR-приложения. Если это произойдёт, разработчики таких продуктов смогут претендовать на льготы и участвовать в госзакупках."
В реестр их! В реестр срочно! И выделить 1005000млрд!
странно, в пророссийских изданиях уверяли, что никаких проблем с частями самолетов нет и не будет