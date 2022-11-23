Финансы
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Раздел «Яндекса» близится к завершению: участники реорганизации договорились об общих параметрах сделки — The Bell Статьи редакции

Согласовать их якобы должны на встрече с Путиным. В случае сделки контроль в компании перейдёт от Аркадия Воложа к новой структуре, руководить которой будет Алексей Кудрин, говорят источники.

  • Встреча Владимира Путина и главы Счётной палаты Алексея Кудрина, на которой будет обсуждаться судьба «Яндекса», может состояться уже 24 ноября, рассказал знакомый с ходом переговоров источник The Bell. По словам другого собеседника, встреча может пройти «на этой или следующей неделе».
  • О том, что соснователь «Яндекса» Аркадий Волож хочет вывести часть активов компании за рубеж, а помогает ему в этом Кудрин, ещё летом 2022 года говорили источники The Bell.
  • Теперь собеседники говорят, что участники предполагаемой сделки смогли определиться с её общей конфигурацией, но её должен согласовать Путин.

Как может быть устроена сделка

  • Сейчас материнская компания «Яндекса» — зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. После реструктуризации вместо неё появится другая — вероятно, зарегистрированная в России, пишет The Bell.
  • По словам источников, по плану принимать ключевые решения в новой материнской компании будет специально созданная структура, которую возглавит Кудрин. Близкий к компании собеседник уточнил, что в эту же структуру войдёт топ-менеджмент «Яндекса».
  • Процесс принятия решений этим органом и остальные детали реорганизации должны одобрить акционеры Yandex N.V.
  • Кудрин якобы получит в новой материнской компании «Яндекса» около 5%, писали Forbes и The Bell. Также миноритарными акционерами этой структуры могут стать несколько инвесторов. Среди возможных — структуры Владимира Потанина. В число миноритариев Yandex N.V. уже входят структуры Романа Абрамовича и банк ВТБ.
  • В результате реорганизации Yandex N.V. получит пакет акций новой материнской компании «Яндекса», пишет издание. О какой доле речь, источники не уточняют. Через Yandex N.V. Волож и другие её акционеры, вероятно, останутся миноритариями российского «Яндекса».
  • В Счётной палате, аппарате Дмитрия Пескова, компаниях Потанина, Абрамовича и в ВТБ не ответили на запросы на момент выхода текста. В «Яндексе» отказались от комментариев.
Финансы
Любой диод
Аркадий Волож снова готов обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть активов за границу — The Bell Статьи редакции

В этом плане ему помогает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

#новость #яндекс #аркадийволож

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51 комментарий
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 Ivan Boldyrev

"Завтра ко мне в кабинет с распечаткой кода за последние два месяца" — написал Кудрин своим новым коллегам.

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Районный Кирилл

Завтра код Кудрин понесёт Путину показывать.

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2 комментария
Таир Бакиев

интересно запретит ли Кудрин удаленку в Яндексе (что эквивалентно сокращению кучи народа)

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4 комментария
Васисуалий Лоханкин

Теперь собеседники говорят, что участники предполагаемой сделки смогли определиться с её общей конфигурацией, но её должен согласовать Путин.

Рука-лицо. Решение проблем от "в деревне Гадюкино прорвало трубу с гавном и никто не чинит" до разделов частных компаний.
Это и есть эффективная система управления страной?

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Дмитрий Кузнецов

Марк Цукерберг отчитывается перед сенаторами США о работе своей совершенно частной и ничуть не государственной компании.

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Столичный меч

Огонь, только это фотка после скандала с Кембридж аналитикой, когда вскрылось, что эта самая аналитика собрала данные о всех пользователях ФБ и использовала в своих целях. Куда уместнее было бы сравнить этот процесс с какой-нибудь утечкой данных Яндекс Еды и Такси.
Хотя подожди, там были 60к штрафа и гуляй, потому что Яндекс ручкается с АПшкой, видимо.
Зачем это фото Цукера под этой новостью, если ситуации совершенно разные?
Что сказать хотел?

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t t

там и Маска собираются проверять, не засланный ли он казачок и можно ли ему доверить твиттер

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1 комментарий
Oleksandr Letnikov

Как хорошо, что в россиюшке в таких случаях частные и независимые компании просто платят 60 тысяч рублей штрафа, да?

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Вадим Д.

На встрече с президентом будет решаться как именно разделить Яндекс.
Я ничего не упустил?

А Яндексу после этих весёлых стартов дадут лицензию на официальный слив данных в отдельное "окно"?

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Возможный инструмент

вы видимо упустили момент принятия закона,
где лично дед согласовывает реорганизацию

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Мяу

Это может быть фейк про согласование. Да и вообще вся статья "авторитетная" и ссылаются на "авторитетные"... ой не ссылаются вообще, а сочинение.

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2 комментария
Олег Макаров

Ну, если Кудрин реально получит 5%, за слово "коррупция" придётся всех наказывать сильнее, чем за воблу

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Возможный инструмент

так он же почти свободный художник, не государев сукин сын)

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2 комментария
Артур Кожевников

Потом ее объединят с VK, как они это любят.

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Районный Кирилл

объединят c ЧВК

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Таир Бакиев

вряд ли. Скорее будут как Сбер и ВТБ, ВГТРК и НТВ.

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Никита Иванов

Я в прошлой статье читал комменты с поддержкой Кудрина и что это умный тип. Но посмотрел его интервью и все комментарии про него не могу подтвердить, и вообще он меня пугает (как управленец такой инновационной, большой компании).

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Районный Кирилл

Ваши опасения приняты во внимание. Руководить Яндексом будет Суровикин.

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1 комментарий
Дмитрий Кузнецов

Даже если в статье правда, вряд ли такой человек будет операционкой заниматься. Максимум участие в переговорах с крупными партнерами/государством.

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2 комментария
Riddick

Ну да ну да… его же «управлять» Ядом наняли…

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Возможный инструмент

от Аркадия Воложа к новой структуре, руководить которой будет Алексей Кудрин
_____________________
закон о бане алгоритмов соцсетей и СМИ
заиграл новыми красками

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Таир Бакиев

у Яндекса уже нет ни СМИ ни соцсетей.

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Dozent

Без Путина уже не только птицекомбинаты открывают, но и уже удоев молока не будет. Недавно в новостях была новость, что отец царя героически погиб в Отечественную войну

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Кигхриль Vselensky

Ну слава богу, теперь то будет рывок наконец в сторону прорыва

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Олег Макаров

Отрицательный?

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3 комментария
Александр А.

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца :)

https://de.wiktionary.org/wiki/lieber_ein_Ende_mit_Schrecken_als_ein_Schrecken_ohne_Ende#:~:text=Hörbeispiele%3A-,lieber%20ein%20Ende%20mit%20Schrecken%20als%20ein%20Schrecken%20ohne%20Ende,auf%20längere%20Zeit%20bestehen%20bleibt

lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken…
lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – Wiktionary
de.wiktionary.org
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Ездок На Бочках

А зачем все это?

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GRK

То есть Яндекс R.I.P? Из комы не выйдет?

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Sergey Sorokin

Проебали такую компанию. Просто ублюдки

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Chapaka

Кудрин ? Скорее всего посадят. Много недочётов в палате. Волож - Израиль. Свободный гражданин

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Дмитрий Ковач

Делят технологическую компанию созданную умнейшими людьми на встрече с упырем который вытер жопу моей страной. Спасибо, поблевал

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D.

" Также миноритарными акционерами этой структуры могут стать несколько инвесторов. Среди возможных — структуры Владимира Потанина. В число миноритариев Yandex N.V. уже входят структуры Романа Абрамовича и банк ВТБ."

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Мяу

"В Счётной палате, аппарате Дмитрия Пескова, компаниях Потанина, Абрамовича и в ВТБ не ответили на запросы на момент выхода текста. В «Яндексе» отазались от комментариев."

Так откуда эта проверенная информация тогда? Нашел ссылку только на прошлую статью, которая была фиг его знает когда и там говорилось что вот-вот все случится.

Пока не будет конкретной сделки это так сотрясение воздуха и взброс, многое может по факту быть не так. Эту историю кажется с марта взбрасывают и все время все открещиваются от нее и ничего не происходит.

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Dima

Есть СМИ с репутацией, которая, в том числе, заработана источниками. Именно поэтому их цитирует редакция VC.

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