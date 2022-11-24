День 274: объём валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум, Natura Siberica открыла корнеры в аптеках Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 ноября: доллар — 60,5 рублей, евро — 62,28 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,08 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,73 рубля, евро — по 68,94 рубля.
Кто и как адаптируется
Новосибирский разработчик телеком-оборудования «Элтекс» в 2023 году должен представить аппаратную платформу для самостоятельного производства базовых станций 4G и 5G, рассказали источники «Ведомостей». Платформа — это «конструктор», или прототип открытого ИТ-решения («железо» и OpenRAN), на основе которого другие компании смогут производить свои изделия. В «Элтекс» не ответили на запрос.
«Эркафарм», столкнувшись с падением продаж, ищет способы удержать трафик покупателей в своих аптеках: группа решила открыть в сети «Доктор Столетов» корнеры с косметикой Natura Siberica.
Производитель водки «Белая берёзка», «Хаски» и «Пять озёр» начнёт выпускать виски из шотландских и армянских дистиллятов. Цена бутылки — до 1200 рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Коммерческие центры обработки данных столкнулись с дефицитом в России стойко-мест для серверов по итогам первого полугодия, пишут «Ведомости».
Средняя стоимость ночи в российских отелях и гостиницах на новогодние праздники на середину ноября составила 5,4 тысяч рублей, что на 35% больше год к году, сообщили в «Островке». Средний чек бронирования вырос на 81%, до 19 тысяч. Это объясняется увеличением средней продолжительности проживания — с 2,6 до 3,3 ночи. В OneTwoTrip средний чек вырос на 83,4%.
Банкиры попросили снизить требования по безопасности оборудования и устройств, которые используются при биометрии, в случаях, когда собранные данные находятся в собственных базах банков, узнал «Ъ». Иначе, пишет газета, выполнить нормы практически невозможно.
Контекст
Forbes составил свой первый рейтинг 50 крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений за пять лет. Среди лидеров — «Газпром», «Роснефть» и РЖД.
По данным ЦБ, за третий квартал мошенники похитили у клиентов банков почти 4 млрд рублей — это на 39,5% больше показателя второго квартала. При этом количество краж также выросло — на 8,8% относительно апреля-июня до 229,7 тысяч случаев.
А объём валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум. На 1 ноября остатки на счетах и депозитах населения в валюте оказались меньше $60 млрд, следует из данных ЦБ. С начала 2022 года эта часть сбережений граждан сократилась на 37,9%.
Российские интернет-магазины в 2022 году стали отказываться от услуг логистических операторов и развивают свои системы доставки, следует из исследования Data Insight. Это приводит к закрытию небольших курьерских служб и снижению объёмов бизнеса более крупных логистов, в портфеле которых была существенная доля отправлений международных брендов.
Samsung пока не приняла решения о возобновлении поставок в Россию, рассказала компания ТАСС. 24 ноября «Известия» сообщили, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределённый срок.
Новости предыдущего дня, 23 ноября — здесь.
Надо быть полным дибилом, чтобы понести доллары в российские банки - которые кинули россиян на эти самые валютные вклады.
Лучший вариант это хранить под подушкой)
Кто кого кинул, можно поподробней? Не видел инфы про кидалово на долларовых вкладах.
Тебя даже вчерашний шторм не разбудил?
Ну ты и соня
А шо было то во вчерашнем шторме?)
Наверное речь про то, что заблокировали вывод средств после начала СВО, там какие-то схемы сложные, я не в курсе - не хранил ничего. Если бы хранил - было бы обидно, конечно.
Вывод долларов с вкладов, которые были до СВО, а не после либо потом разрешили через месяц, либо вообще не запрещали (этот момент не помню).
Без проблем снимали кэш в долларах, который был на счетах до СВО.
Запретили снимать те доллары, которые куплены были после СВО, но никто не запрещал их переводить.
А запрет банален, просто кэш перестали ввозить самолетами из США и Европы что раньше делали в ежедневном режиме, а потом перестали делать.
Но никто ни у кого доллары не своровал, не списал.
А куда?
Для меня это звучит как ограничение серьёзное, но я получал валюту как ИП, а после начала СВО перешёл на крипту, поэтому я не в контексте. Помню ещё проблемы были с тем, что разрешили менять рубли на доллары, но только наличка на наличку, и банки типа тинька без отделения с кассой оказались в пролёте.
объём валютных вкладов россиян нехуево вырос, просто в банки вне юрисдикции ЦБ РФ)
Получается Америке можно воровать 300млрд золотовалютного резерва, а мне нет?
Не воровать, а замораживать активы страны, которая нападает на соседей и всё такое, ну ты понял. Никаких двойных стандартов, всё честно.
«Заморозили», а не украли. Разница все же есть.
Также как у россиян заморозили валюту на счетах)
Тут хотя бы рублями выдают, те вообще никак.
Почему это нет? Можно , разрешаю)
Откуда воровать собрались? Со своих счетов?
Ах какие вредные россияне — не несут валюту в банки, из которых её потом не добыть.
Скорей неси валюту!!1
Адрес! Уже обуваюсь.
Улица Пушкина, дом Колотушкина, ещё приводите друзей - вы получите 500 рублей на счёт как только они отдадут всю валюту нам!
Вот тебе и 274-й, и День моржа в России. С праздником!
Элтекс назначили разработчиком "конструктора" 4, 5 и больще G. Но ему, видимо, не рассказали.
Эркафарм удерживает покупателей в аптеках. Нет, пока не насильно.
ЦОДам не хватает стоек. Но не стойкости.
Ночевать в гостиницах всё дороже, но живут там всё дольше.
Банкиры считают, что биометрия слишком уж безопасно хранится, можно и попроще.
Мошенники воруют всё больше денег. Ну да, храниье деньги в сберегательной кассе.
Валюты на счетах россиян — минимум за 10 лет.
Магазины стараются сами доставлять заказы. Курьерских служб всё меньше.
Хорошего дня и отличного настроения 🤘🏻
В последнее время так много исторических минимумов) ох уж эти рекорды////
А если бы не было ограничения на снятие валюты до марта 2023 года, то вообще был бы рекорд по снятию... Предположу, что ограничение вряд ли просто так снимут, ну рекорды ведь в данный момент ни кому не интересны. Главное, что бы любезно не конвертнули.
Это уже Гойда или нет?
Вроде говорили, что все биометрические данные банки удалят… а получается, что нет…
Кто говорил? Они вроде их только собирают, зачем удалять добровольно...
-мошенники похитили у клиентов банков почти 4 млрд рублей
а еще есть, что красть у людей?
не хочу показаться тем парнем, но сука корнеры :D
https://www.youtube.com/watch?v=FIbBs3pVU0k