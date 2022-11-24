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Источник: purelove.me

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 ноября: доллар — 60,5 рублей, евро — 62,28 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:28 мск: доллар — 60,58 рублей, евро — 62,55 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 60,49 рублей, евро — 63,11 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,08 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,73 рубля, евро — по 68,94 рубля.

Кто и как адаптируется

Новосибирский разработчик телеком-оборудования «Элтекс» в 2023 году должен представить аппаратную платформу для самостоятельного производства базовых станций 4G и 5G, рассказали источники «Ведомостей». Платформа — это «конструктор», или прототип открытого ИТ-решения («железо» и OpenRAN), на основе которого другие компании смогут производить свои изделия. В «Элтекс» не ответили на запрос.

«Эркафарм», столкнувшись с падением продаж, ищет способы удержать трафик покупателей в своих аптеках: группа решила открыть в сети «Доктор Столетов» корнеры с косметикой Natura Siberica.

Производитель водки «Белая берёзка», «Хаски» и «Пять озёр» начнёт выпускать виски из шотландских и армянских дистиллятов. Цена бутылки — до 1200 рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Коммерческие центры обработки данных столкнулись с дефицитом в России стойко-мест для серверов по итогам первого полугодия, пишут «Ведомости».

Средняя стоимость ночи в российских отелях и гостиницах на новогодние праздники на середину ноября составила 5,4 тысяч рублей, что на 35% больше год к году, сообщили в «Островке». Средний чек бронирования вырос на 81%, до 19 тысяч. Это объясняется увеличением средней продолжительности проживания — с 2,6 до 3,3 ночи. В OneTwoTrip средний чек вырос на 83,4%.

Банкиры попросили снизить требования по безопасности оборудования и устройств, которые используются при биометрии, в случаях, когда собранные данные находятся в собственных базах банков, узнал «Ъ». Иначе, пишет газета, выполнить нормы практически невозможно.

Контекст

Forbes составил свой первый рейтинг 50 крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений за пять лет. Среди лидеров — «Газпром», «Роснефть» и РЖД.

По данным ЦБ, за третий квартал мошенники похитили у клиентов банков почти 4 млрд рублей — это на 39,5% больше показателя второго квартала. При этом количество краж также выросло — на 8,8% относительно апреля-июня до 229,7 тысяч случаев.

А объём валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум. На 1 ноября остатки на счетах и депозитах населения в валюте оказались меньше $60 млрд, следует из данных ЦБ. С начала 2022 года эта часть сбережений граждан сократилась на 37,9%.

Российские интернет-магазины в 2022 году стали отказываться от услуг логистических операторов и развивают свои системы доставки, следует из исследования Data Insight. Это приводит к закрытию небольших курьерских служб и снижению объёмов бизнеса более крупных логистов, в портфеле которых была существенная доля отправлений международных брендов.

Samsung пока не приняла решения о возобновлении поставок в Россию, рассказала компания ТАСС. 24 ноября «Известия» сообщили, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределённый срок.