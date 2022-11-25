День 275: пекарни уступают помещения алкомаркетам, растёт спрос на автомастерские Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 25 ноября: доллар — 60,38 рублей, евро — 62,78 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.
Кто и как адаптируется
В правительстве готовят альтернативный механизм поддержки ИТ-компаний, которые хотят получить господдержку на замещение иностранного ПО, узнал «Ъ». По данным газеты, готовятся две «дорожные карты» — российским разработчикам якобы предложат преференции на рынке госзакупок. Изначально финансировать эти проекты планировали через гранты РФРИТ и фонда «Сколково».
Структура «Росэлектроника» (входит в «Ростех») установила отечественное оборудование связи на первый опытный самолет SSJ-New. До этого такое оборудование закупали в США, Франции и Израиле.
Red Wings заключила предварительное соглашение о поставке четырёх самолётов Ту-204/214 после восстановления их лётной годности, пишут «Ведомости».
В даркнете растёт количество предложений по созданию платёжного шлюза для расчётов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные товары и услуги, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты.
Какие есть проблемы и трудности
Кассовые сборы российских кинотеатров упали на 42% к 2021 году, оценили в «Каро». К докризисному 2019-му показатель упал на 57%.
HP списал 1,4 млрд рублей ($23 млн) в связи с уходом из России, указано в отчётности американской корпорации за 2022 финансовый год. Это расходы на выходные пособия, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты.
Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 3 декабря 2022 года.
Контекст
Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков дал интервью РБК. Рассказал о динамике цен и спроса на книги, почему писатели из Индии и Турции не заменят западных авторов и о растущей популярности самиздата.
С начала 2022 года спрос на покупку автосервисов и автомастерских в России вырос в пять раз, сообщили в «Авито». В компании объясняют: спрос на услуги ремонта растёт, а формальных ограничений на работу с запчастями по параллельному импорту нет — это делает покупку такого бизнеса перспективным направлением с быстрой окупаемостью.
Резкий рост числа пекарен в крупных городах в 2021 году и высокая конкуренция среди них могли привести к насыщению сегмента. Как пишет «Ъ», спрос пекарен на помещения резко сократился, а объём сделок снизился до двухлетней давности — зато растёт активность у алкомаркетов.
Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников оборонно-промышленного комплекса при переезде из других регионов, узнали «Ведомости». Размер компенсации составит чуть больше 262 тысяч рублей на человека в год, следует из поправок в проект постановления правительства, с которым ознакомилась газета.
ФАС согласовала ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о покупке российского бизнеса KFC: оно получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для более 1000 партнёрских ресторанов. Ведомство считает, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке общепита и позволит сохранить рабочие места.
Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России наложить штраф в 2 млрд рублей на Google из-за «непрозрачных» правил блокировки каналов на YouTube.
Новости предыдущего дня, 24 ноября — здесь.
День 325: аэропорты уступают помещения алкомаркетам
День 350: больницы уступают помещения алкомаркетам
"День 365: гос учереждения уступают помещения алкомаркетам
" День 390: хрущёвки уступают помещения алкомаркетам
День 666: Гос дума уступают помещения алкомаркетам
День 777: алкомаркет уступил одно помещение для магазина закусок к пиву
День 888 главный бункер стал элитным алкомаркетом
День 800: в алкомаркетах начали продавать закуски и теперь кроме алкомаркетов ничего не осталось
Ждем гипералкомаркетов
Уже открылись - магазины "ПокупАЛКО" и т.п.
День 5000: Комнату с золотым ершиком для унитаза сдали Алкомаркету)
День после «сами знаете чего/кого/чьей…»: вся страна алкомаркет.
Да чего уж там, весь мир!
Не та картинка ////
Видимо спрос на алкоголь - следствие спроса на автомастерские? 🫣
и наоборот - чем больше людей пьет, тем больше из них сядет за руль потом, тем больше спрос на автомастерские))))
еще и зима)
Все верно. Занимаюсь коммерческой недвижимостью и вот какие тренды. Если в ноябре у меня всего 4 заявки на открытие пекарни в полумиллионном городе, то два месяца назад их было 10. Стало гораздо меньше заявок на открытие магазинов продуктов питания. Но появились новые заявки от новых форматов: такие как чижик (x5) и моя Цена (магнит). Это дискаунтеры по подобию суперуспешного светофора. Пятёрочка и магнит идут в новую нишу бюджетных цен и хотят забрать там большую долю рынку, отодвигая светофор, находку, маяк, Доброцен и победу.
Почти нет заявок на помещения под премиальные рестораны. Все точки общепита это бюджетный класс: столовые, кафе, шаурма и прочее.
Очень много заявок на авторемонтные работы, автомойки. Ни одной под автосалоны)
Гораздо меньше заявок на офисы. И кстат ют если раньше чаще достаточно часто спрашивали опен-спейс, то сейчас 95% это готовая кабинетная нарезка
Очень много заявок на алкомаркеты. Это главный локомотив сейчас, плюс пункты выдачи заказа типа вайлдберриз, озон, авито, Яндекс-маркет. Таких арендаторов сажаем очень часто, чуть ли не ежедневно
Что ещё? Склады ищут только тёплые и в отличие от прошлого периода склады сейчас актуальны с небольшой площадью. Производство тоже мельчает.
Из положительных трендов - резкий рост мебельной индустрии. За ноябрь мы посадили 7 арендаторов связанных с мебелью! Это производство, шоу румы мебели и полноценных магазин. Растет швейное производство, 6 заявок на небольшие швейные цеха.
В основном мы обслуживаем малый бизнес и реже средний, могу сказать что спада в броккеридже коммерческой недвижимости нет. Спрос просто меняется, но не уменьшается
Не понял что значит "сажаем арендаторов",в смысле на точку?
На точку же ,да?
Подскажите сколько до рывка осталось?
хз, пока стороны продолжают поднимать ставки.
и это напрягает.
мало того, что затягивается всё, но и банально может рвануть.
как бы туда и идет все.
но вопрос в том, это риторика и блеф, или нет.
сейчас даже не до локальных вот этих экономических вопросов.
Как думаете в Австралии безопасно есть рванет?
Там если не рванет - большой паук укусит.
Вспомнила вывеску в одном пивном магазине , там было что то по типу : бросить пить в такое для страны время это ужасно!
Может не так было написано, но примерно так и было)
Ну бухать дешевле если не закусывая. ) Скажем так, это индикатор стабильности. Так стабильно что хочется нажраться и забыться.
спрос пекарен на помещения резко сократился
Заголовок:пекарни уступают помещения алкомаркетам
Ну что это такое? Аналитика?
"В даркнете растёт количество предложений по созданию платёжного шлюза для расчётов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные товары и услуги, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты."
А это незаконно? Почему в даркнете? Зарегайте компанию в нормальной юрисдикции и принимайте деньги через эквайринг. Уже все более менее нормальные компании так делают, кому надо. Спрашивают: "у вас карта деревянная или нормальная?"
В пекарни эти иногда прям очереди стоят реальные,как в ссср.