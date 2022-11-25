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Источник: sedelice.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 ноября: доллар — 60,38 рублей, евро — 62,78 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:47 мск: доллар — 60,67 рублей, евро — 63,15 рублей.

Курсы на Forex на 07:03 мск: доллар — 60,59 рублей, евро — 63,16 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.

Кто и как адаптируется

В правительстве готовят альтернативный механизм поддержки ИТ-компаний, которые хотят получить господдержку на замещение иностранного ПО, узнал «Ъ». По данным газеты, готовятся две «дорожные карты» — российским разработчикам якобы предложат преференции на рынке госзакупок. Изначально финансировать эти проекты планировали через гранты РФРИТ и фонда «Сколково».

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Структура «Росэлектроника» (входит в «Ростех») установила отечественное оборудование связи на первый опытный самолет SSJ-New. До этого такое оборудование закупали в США, Франции и Израиле.

Red Wings заключила предварительное соглашение о поставке четырёх самолётов Ту-204/214 после восстановления их лётной годности, пишут «Ведомости».

В даркнете растёт количество предложений по созданию платёжного шлюза для расчётов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные товары и услуги, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты.

Какие есть проблемы и трудности

Кассовые сборы российских кинотеатров упали на 42% к 2021 году, оценили в «Каро». К докризисному 2019-му показатель упал на 57%.

HP списал 1,4 млрд рублей ($23 млн) в связи с уходом из России, указано в отчётности американской корпорации за 2022 финансовый год. Это расходы на выходные пособия, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты.

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 3 декабря 2022 года.

Контекст

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков дал интервью РБК. Рассказал о динамике цен и спроса на книги, почему писатели из Индии и Турции не заменят западных авторов и о растущей популярности самиздата.

С начала 2022 года спрос на покупку автосервисов и автомастерских в России вырос в пять раз, сообщили в «Авито». В компании объясняют: спрос на услуги ремонта растёт, а формальных ограничений на работу с запчастями по параллельному импорту нет — это делает покупку такого бизнеса перспективным направлением с быстрой окупаемостью.

Резкий рост числа пекарен в крупных городах в 2021 году и высокая конкуренция среди них могли привести к насыщению сегмента. Как пишет «Ъ», спрос пекарен на помещения резко сократился, а объём сделок снизился до двухлетней давности — зато растёт активность у алкомаркетов.

Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников оборонно-промышленного комплекса при переезде из других регионов, узнали «Ведомости». Размер компенсации составит чуть больше 262 тысяч рублей на человека в год, следует из поправок в проект постановления правительства, с которым ознакомилась газета.

ФАС согласовала ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о покупке российского бизнеса KFC: оно получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для более 1000 партнёрских ресторанов. Ведомство считает, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке общепита и позволит сохранить рабочие места.

Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России наложить штраф в 2 млрд рублей на Google из-за «непрозрачных» правил блокировки каналов на YouTube.