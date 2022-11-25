Финансы
Многолетний супер_стар

«Яндекс» запланировал выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента Статьи редакции

Беспилотники, облачные технологии и некоторые другие подразделения продолжат работать в России, но их международные части выделят в самостоятельные компании.

  • Совет директоров нидерландской Yandex N.V. объявил о предварительных намерениях внести изменения в структуру собственности и корпоративного управления.
  • Материнская компания «Яндекса» рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса».
  • Управление выделенной частью бизнеса перейдёт к топ-менеджменту «Яндекса». Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить название.
  • Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, но их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.
  • Подробности возможных изменений компания раскроет позже. Их должны одобрить акционеры Yandex N.V.
  • На фоне новости акции компании на Мосбирже в моменте росли на 1,61% — до 2153 рублей за штуку, на 16:57 мск они растут на 0,65% — до 2144 рублей.
Источник: «Яндекс Карты»

Как развивались события вокруг «Яндекса»

  • Слухи о том, что «Яндекс» собирается поменять нынешнюю структуру управления, ходили с весны 2022 года. Летом источники The Bell говорили, что сооснователь компании Аркадий Волож хочет вывести часть её активов за рубеж, а помогает ему в этом Алексей Кудрин.
  • В конце ноября собеседники издания рассказали, что раздел близится к завершению: по плану у «Яндекса» должна была появиться новая материнская компания, ключевые решения в которой будет принимать специально созданная структура. В неё войдёт топ-менеджмент «Яндекса», а главой станет Кудрин, говорили источники.
  • В результате реорганизации зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. получит пакет акций новой материнской компании, писало издание. По данным Forbes и The Bell, Кудрин якобы получит за свою помощь около 5% «Яндекса».
  • Утвердить сделку, по словам источников, должен был Владимир Путин. Кудрин решил судьбу «Яндекса» с ним в ночь на 25 ноября, писал The Bell.
  • Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС в середине марта из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным. После этого он покинул управляющие посты в компании, а после «Яндекс» обменял «Новости» и «Дзен» на Delivery Club.
  • В июне под европейские санкции попал Аркадий Волож, после чего также покинул все посты в «Яндексе».

Материал подготовлен при участии Евгении Евсеевой.

#новость #яндекс

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23 комментария
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 Вадим Д.

"Ну вот и всё, ты замужем теперь" - напевал Кудрин после совещания.

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Печальный Петя

github.com/c0dr1n

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Вадим Д.

И? 404.

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Печальный Петя

это ребус, ну

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Вадим Д.

А, блин, адрес прочёл (-: Болею второй день.

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Rifat Kayumov

юморит кандибобер

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Печальный Петя

эсямнесез

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Оранжевый шар
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Дмитрий Зима

весь день недоумевал, почему нет новости на vc про отжим яндекса. кстати и в этой новости нет ничего конкретного про Кудрина

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Ware Wow

потому что отжали его еще в 2009 году
остальное уже просто обретение форм.

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Оранжевый шар
Утвердить сделку, по словам источников, должен был Владимир Путин. Кудрин решил судьбу «Яндекса» с ним в ночь на 25 ноября, писал The Bell.

Я думаю не надо мелочиться, и каждый поисковый запрос тоже делать через него.

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Ware Wow

Хоть бы блин у Воложа получилось что-то.

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Сарыньнакичку

У Воложа уже получилось - слить дело всей жизни Кудрину. А точнее его шефу.
Отжали Яндекс у Воложа отжали
Теперь взлетит он в заоблачные дали

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Невкусно и грустно
Кудрин решил судьбу «Яндекса» с ним в ночь на 25 ноября

Как говорится, 15 минут стыда и дело в шляпе %)

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Администратор Аккаунта

в чемоданчике же

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Кирилл Родин

в начале один директор попал под санкции,затем второй,с точки зрения бизнеса не удивительно,что отделили часть

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Сарыньнакичку

Воложизация Яндекса переходит в стадию кудринизации?

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Администратор Аккаунта

Кудрекс

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Heather Morris

что же это будет с яндексом

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Genio Genio

Все интересно, правильно и очень сложно будет въжать в своё русло независимости

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Genio Genio

Яндекс и точка :)

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житель подмоста

РосПоиск начало...

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Артур Кожевников
Яндекс продолжит развиваться как _частная_независимая_ группа компаний
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