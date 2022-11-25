Финансы
Молодой пистолет

Банк «Точка» выпустил кольцо для оплаты покупок Статьи редакции

Стоимость — 4600 рублей, получить его могут только клиенты «Точки».

  • Кольцом можно оплачивать покупки в офлайн-магазинах, поездки в общественном транспорте или проводить операции в банкоматах с бесконтактным обслуживанием. Расплачиваться им можно и онлайн — для этого в интернет-магазине нужно ввести реквизиты.
  • Платёжный аксессуар привязан к банковскому счёту: все операции по нему отразятся в интернет-банке и приложении. Пополнить его можно переводом по СБП или по реквизитам и в банкоматах любых банков.
  • Кольцо работает на базе платёжной системы «Мир» — расплатиться им можно во всех регионах России и в некоторых странах, где принимают карты «Мир».

  • Аксессуар сделан из прочной керамики, не боится царапин и воды, заряжать его тоже не нужно. Чтобы получить кольцо, нужно быть клиентом «Точки». Стоимость — 4600 рублей, в наличии есть три размера.

  • Платёжные кольца есть у «Россельхозбанка» и у «Альфа-банка» — но для владельцев карты Premium.

#новость #точка

3497 просмотров
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76 комментариев
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 Hambala Fully

RFID в куске керамики

4600 рублей

Интересно, чё по марже

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Lorne Malvo

Все хорошо у нас по марже. Не переживайте, лучше закажите колечко.

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human

МКБ такие бесплатно раздавал ))) дома валяется

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Тимур Пардакулов

Что за банк точка?

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Zloy Marketolog

Банк для тех у кого одна рука занята)

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4 комментария
Philipp Novikov

Банк для предпринимателей. Принадлежит "Открытию". На самом деле, очень качественный сервис и тарифы.
Мне друг посоветовал, сам бы туда не пошел, т.к. очень скептически отношусь ко всем банкам, которые не так на слуху.

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7 комментариев
Региональный Мурод

«Банк — и точка»

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Павел Иванов

Это дочерний банк бывшего Макдака, они теперь объединились и называются Вкусно и точка.

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Blinov

Чья-то жена:

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Степан Степан

Пробку анальную для оплаты, отражение финансового благополучия, так сказать )

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Alexander Weber

Странные у вас представления о финансовом благополучии. Но собственно, я здесь не для того, чтобы вас осуждать )

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1 комментарий
Вася Пражкин
Платёжный аксессуар привязан к банковскому счёту
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Вадим Д.

Кольцо и точка.

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Иван Серик

В Точке!

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1 комментарий
Mr Black
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Вадим Д.

Казалось, мода на оплату чем попало осталась позади. Или это попытка сделать продукт только для своей ниши, как бы показать эксклюзивность "носителей"? Богемская роща, только точка и кольцо?

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Alex

Apple / Google pay отбросил все другие способы, но сейчас альтернативные становятся вновь актуальными

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Екатерина Кириллова

Пользуюсь кольцом Тройка уже лет 5 - не снимаю никогда. Срабатывает сейчас на новых терминалах молниеносно. Проходишь быстро и палец выпячивать не обязательно. До этого потеряла три карты тройки. О покупке не пожалела ни дня.
Поэтому кольцо от Точки тоже должно работать огонь и цвет отличный, ко всему подходит.
Зачем хейтить если не знаешь как кольцо в использовании 🤷🏼‍♀️

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Mr Black

Залупа а не гаджет,какой только кретин это придумал и внедрил…кольца еще какие то на руках таскать…
Помню купил как то кольцо с nfs, сделал чтобы открывало вход в офис,выкинул к чертовой матери через 2 месяца,бестолковая игрушка.

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Сергей Леопольдович

В кассе Точки в какой валюте 15 рублей выдают? ))))))

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Кузьмич

Тут главное негатив в комментариях, тогда будешь в плюсе)))

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Alexander Klimanskiy

А можно в руку банковский чип вживить?

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Roman Kotov

В левую руку чип в правую терминал оплаты, и главное в ладоши не хлопать

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1 комментарий
human

можно только трудно потом его менять ))) чтобы разными картами светить для того чтобы товарища Майора за
путать )))

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maximus

давно уже можно https://rg.ru/2015/06/11/nfc-hand-site.html

Россиянин вживил в руку чип, чтобы проходить…
Сотрудник московского интернет-магазина Madrobots по имени Влад вживил себе в руку NFC-чип из…
rg.ru
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1 комментарий
Тимофей Сбитнев

Помню, несколько лет назад было кольцо «Тройка» для оплаты в метро - срабатывало только, когда торцом прикладываешь. Смотрелось крипово: одним пальцем и так и эдак тыкаешь, а за тобой - очередь собирается)
Надеюсь, тут более удачно реализовали

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Айдар Гаязов

Ахах очень интересно со стороны это выглядит

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Михаил

Поздно ! Все модники уже купили кольцо от вилсакома с анонсом на следующий день после объявления мобилизации и ушли на фронт!

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Sergey Epihin

Все эти кольца делает одна компания.

https://payring.ru

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2 комментария
Никита Иванов

Хм, я готов купить, особенно если за баллы можно будет оплатить)) а то nfc в их карте перестал работать спустя год активной работы..

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Огромный цвет

Кольцо всевластия...

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human

А кто то такие бесплатно раздавал )))
Пресс-центр
Новости
10 июня 2019
МКБ дарит платежное кольцо при оформлении «Москарты BLACK»
С 10 июня по 10 июля 2019 года клиенты Московского кредитного банка (МКБ) при оформлении продукта «Москарта BLACK» из новой вертикальной линейки получат платежное кольцо бесплатно.

Держатели «Москарты BLACK» получат 6% на остаток собственных средств без ограничений, бесплатное снятие наличных по всему миру и переводы на карты других банков до 100 000 рублей в месяц без комиссии. По карте доступна программа «LoungeKey», в которую входят 24 бесплатных прохода в год в бизнес-залы аэропортов мира для держателя карты и его гостей.

Также клиенты смогут воспользоваться программой страхования путешествующих по РФ и за рубежом и консьерж-сервисом 24 часа в сутки. За покупки по карте с пакетом карточных услуг «Премиальный» будет начисляться 7% баллами «МКБ Бонус» в 3-х категориях повышенного начисления баллов на выбор. Welcome бонус может составить 5 000 баллов. По желанию клиента на карту можно установить кредитный лимит.

Платежное кольцо привязано к «Москарте BLACK», поэтому клиенты МКБ смогут воспользоваться всеми преимуществами продукта как с помощью пластиковой карты, так и с помощью кольца. Аксессуар полностью автономен и не требует подзарядки, его можно использовать в любых терминалах с бесконтактной технологией оплаты.

Узнать подробности и заказать карту можно по ссылке.

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Ivan Mart

Ого, в премиум продукте и бесплатно)
Если делать сравнение, то нужно смотреть что МКБ раздавал бесплатно для любого продукта, например самой обычной дебетовой карты(не голд или платинум)

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Roman Kotov

Пора пересматривать властелин колец с другими смыслами

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Vladimir Nine

Нужен перстень ещё для особо топовых клиентов. Прям под заказ.

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Артём А.

С печаткой. Чтобы можно было платежные поручения сургучем пломбировать и по почте отправлять

А вообще под заказ можно карту в ацетоне растворить, а антенку с чипом хоть в анальную пробку встроить

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Банан

Скоро будем как пираты ходить, все руки в перстнях. Одно кольцо для личного счета, второе для ИП, третье проходить в метро, четвертое дверь в офис открывает, пятое для областных маршруток )
Можно еще платежные серьги сделать!

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human

платежный Фаллоимитатор так то уже был )))

28 авг. 2018 г. — Нижегородец оплатил проезд в автобусе резиновым фаллоимитатором.

https://www.nnov.kp.ru/daily/26873/3917221/

Нижегородец оплатил проезд в автобусе резиновым…
Кондуктор к такой выходке отнеслась стоически
www.nnov.kp.ru
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Саша Прохоренко

Очень странно выпускать такой аксессуар в 1 цвете, да ещё и чёрном

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human

а в каком надо? Это же керамика то есть практически стекло причем из одного определенного состава. Там цветом особо не поиграешь

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Minimalist

Ненужная вещь.

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Олег Макаров

Это же ведь колечко отечественного производства? Отечественногоже? Да? Ну скажите что да...

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human

отечественного и что?

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Alex

Шутка про чего-то и точка

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phonetrrst

Ждём от Сбера и Тинькофф, чтобы собрать

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Бедуин

Есть у меня такое колечко, так вот что бы расплатиться нужно его снять и приложить, так что разочарование это😔

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Александр Кузнецов

Дорого, клиентам можно и подешевле

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human

у МКБ бесплатно давали ))

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2 комментария
flash

Ну выглядит нормально и на том спасибо ////

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Евгений Андреев TGM

Нфс кольцо продавал по дропшипингу в 2к15... Херня если честно

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Евгений Андреев TGM

Вот если бы сделали нфс кольцо с дисплеем, ОС и ГТА сан Андреас, то тогда в я аплодировал стоя.

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Евгений Андреев TGM

А ещё лучше вейпер

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ZIPA

Все кто будут носить такие кольца будут признаны мультисупругами со всеми вытекающими последствиями в юридической плоскости вроде общей долевой собственности на приобретаемое имущества, до обязательства исполнения супружеского долга

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Dimitri

Помню, у Альфы такое было. В 2015…

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отображаемое имя

А что насчёт выпиленных из магазинов приложений?

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Игорь трейд

работает на МИР, жаль что мир мало где работает

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human

работает на ту карту что зашьют в NFC чип так то )

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