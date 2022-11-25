Банк «Точка» выпустил кольцо для оплаты покупок Статьи редакции
Стоимость — 4600 рублей, получить его могут только клиенты «Точки».
- Кольцом можно оплачивать покупки в офлайн-магазинах, поездки в общественном транспорте или проводить операции в банкоматах с бесконтактным обслуживанием. Расплачиваться им можно и онлайн — для этого в интернет-магазине нужно ввести реквизиты.
- Платёжный аксессуар привязан к банковскому счёту: все операции по нему отразятся в интернет-банке и приложении. Пополнить его можно переводом по СБП или по реквизитам и в банкоматах любых банков.
- Кольцо работает на базе платёжной системы «Мир» — расплатиться им можно во всех регионах России и в некоторых странах, где принимают карты «Мир».
Аксессуар сделан из прочной керамики, не боится царапин и воды, заряжать его тоже не нужно. Чтобы получить кольцо, нужно быть клиентом «Точки». Стоимость — 4600 рублей, в наличии есть три размера.
- Платёжные кольца есть у «Россельхозбанка» и у «Альфа-банка» — но для владельцев карты Premium.
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RFID в куске керамики4600 рублей
Интересно, чё по марже
Все хорошо у нас по марже. Не переживайте, лучше закажите колечко.
МКБ такие бесплатно раздавал ))) дома валяется
Что за банк точка?
Банк для тех у кого одна рука занята)
Банк для предпринимателей. Принадлежит "Открытию". На самом деле, очень качественный сервис и тарифы.
Мне друг посоветовал, сам бы туда не пошел, т.к. очень скептически отношусь ко всем банкам, которые не так на слуху.
«Банк — и точка»
Это дочерний банк бывшего Макдака, они теперь объединились и называются Вкусно и точка.
Чья-то жена:
Пробку анальную для оплаты, отражение финансового благополучия, так сказать )
Странные у вас представления о финансовом благополучии. Но собственно, я здесь не для того, чтобы вас осуждать )
Кольцо и точка.
В Точке!
Казалось, мода на оплату чем попало осталась позади. Или это попытка сделать продукт только для своей ниши, как бы показать эксклюзивность "носителей"? Богемская роща, только точка и кольцо?
Apple / Google pay отбросил все другие способы, но сейчас альтернативные становятся вновь актуальными
Пользуюсь кольцом Тройка уже лет 5 - не снимаю никогда. Срабатывает сейчас на новых терминалах молниеносно. Проходишь быстро и палец выпячивать не обязательно. До этого потеряла три карты тройки. О покупке не пожалела ни дня.
Поэтому кольцо от Точки тоже должно работать огонь и цвет отличный, ко всему подходит.
Зачем хейтить если не знаешь как кольцо в использовании 🤷🏼♀️
Залупа а не гаджет,какой только кретин это придумал и внедрил…кольца еще какие то на руках таскать…
Помню купил как то кольцо с nfs, сделал чтобы открывало вход в офис,выкинул к чертовой матери через 2 месяца,бестолковая игрушка.
В кассе Точки в какой валюте 15 рублей выдают? ))))))
Тут главное негатив в комментариях, тогда будешь в плюсе)))
А можно в руку банковский чип вживить?
В левую руку чип в правую терминал оплаты, и главное в ладоши не хлопать
можно только трудно потом его менять ))) чтобы разными картами светить для того чтобы товарища Майора за
путать )))
давно уже можно https://rg.ru/2015/06/11/nfc-hand-site.html
Помню, несколько лет назад было кольцо «Тройка» для оплаты в метро - срабатывало только, когда торцом прикладываешь. Смотрелось крипово: одним пальцем и так и эдак тыкаешь, а за тобой - очередь собирается)
Надеюсь, тут более удачно реализовали
Ахах очень интересно со стороны это выглядит
Поздно ! Все модники уже купили кольцо от вилсакома с анонсом на следующий день после объявления мобилизации и ушли на фронт!
Все эти кольца делает одна компания.
https://payring.ru
Хм, я готов купить, особенно если за баллы можно будет оплатить)) а то nfc в их карте перестал работать спустя год активной работы..
Кольцо всевластия...
А кто то такие бесплатно раздавал )))
Пресс-центр
Новости
10 июня 2019
МКБ дарит платежное кольцо при оформлении «Москарты BLACK»
С 10 июня по 10 июля 2019 года клиенты Московского кредитного банка (МКБ) при оформлении продукта «Москарта BLACK» из новой вертикальной линейки получат платежное кольцо бесплатно.
Держатели «Москарты BLACK» получат 6% на остаток собственных средств без ограничений, бесплатное снятие наличных по всему миру и переводы на карты других банков до 100 000 рублей в месяц без комиссии. По карте доступна программа «LoungeKey», в которую входят 24 бесплатных прохода в год в бизнес-залы аэропортов мира для держателя карты и его гостей.
Также клиенты смогут воспользоваться программой страхования путешествующих по РФ и за рубежом и консьерж-сервисом 24 часа в сутки. За покупки по карте с пакетом карточных услуг «Премиальный» будет начисляться 7% баллами «МКБ Бонус» в 3-х категориях повышенного начисления баллов на выбор. Welcome бонус может составить 5 000 баллов. По желанию клиента на карту можно установить кредитный лимит.
Платежное кольцо привязано к «Москарте BLACK», поэтому клиенты МКБ смогут воспользоваться всеми преимуществами продукта как с помощью пластиковой карты, так и с помощью кольца. Аксессуар полностью автономен и не требует подзарядки, его можно использовать в любых терминалах с бесконтактной технологией оплаты.
Узнать подробности и заказать карту можно по ссылке.
Ого, в премиум продукте и бесплатно)
Если делать сравнение, то нужно смотреть что МКБ раздавал бесплатно для любого продукта, например самой обычной дебетовой карты(не голд или платинум)
Пора пересматривать властелин колец с другими смыслами
Нужен перстень ещё для особо топовых клиентов. Прям под заказ.
С печаткой. Чтобы можно было платежные поручения сургучем пломбировать и по почте отправлять
А вообще под заказ можно карту в ацетоне растворить, а антенку с чипом хоть в анальную пробку встроить
Скоро будем как пираты ходить, все руки в перстнях. Одно кольцо для личного счета, второе для ИП, третье проходить в метро, четвертое дверь в офис открывает, пятое для областных маршруток )
Можно еще платежные серьги сделать!
платежный Фаллоимитатор так то уже был )))
28 авг. 2018 г. — Нижегородец оплатил проезд в автобусе резиновым фаллоимитатором.
https://www.nnov.kp.ru/daily/26873/3917221/
Очень странно выпускать такой аксессуар в 1 цвете, да ещё и чёрном
а в каком надо? Это же керамика то есть практически стекло причем из одного определенного состава. Там цветом особо не поиграешь
Ненужная вещь.
Это же ведь колечко отечественного производства? Отечественногоже? Да? Ну скажите что да...
отечественного и что?
Шутка про чего-то и точка
Ждём от Сбера и Тинькофф, чтобы собрать
Есть у меня такое колечко, так вот что бы расплатиться нужно его снять и приложить, так что разочарование это😔
Дорого, клиентам можно и подешевле
у МКБ бесплатно давали ))
Ну выглядит нормально и на том спасибо ////
Нфс кольцо продавал по дропшипингу в 2к15... Херня если честно
Вот если бы сделали нфс кольцо с дисплеем, ОС и ГТА сан Андреас, то тогда в я аплодировал стоя.
А ещё лучше вейпер
Все кто будут носить такие кольца будут признаны мультисупругами со всеми вытекающими последствиями в юридической плоскости вроде общей долевой собственности на приобретаемое имущества, до обязательства исполнения супружеского долга
Помню, у Альфы такое было. В 2015…
А что насчёт выпиленных из магазинов приложений?
работает на МИР, жаль что мир мало где работает
работает на ту карту что зашьют в NFC чип так то )