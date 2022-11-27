Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":548761,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":548761,"gtm":null} 81 просмотров

R&D-центр Intel в Нижнем Новгороде

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 ноября: доллар — 60,47 рублей, евро — 62,87 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.20 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,75 рубля, евро — по 69,71 рубля.

Контекст

У российского бизнеса Intel сменился руководитель. По данным ЕГРЮЛ две дочерние фирмы американской корпорации в России возглавил Олег Абашев.

Новогодняя загрузка отелей на горнолыжных курортах Северного Кавказа «стремится к 100%», в некоторых отелях она составляет 80%. Об этом РБК сообщили в пресс-службе корпорации «Кавказ.РФ» — она управляет курортами Архыз, Эльбрус и Ведучи. Низкий спрос на бронирование осенью не позволил отелям сильно поднять цены.

Из международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге возобновились рейсы в Тайланд. С 1 декабря также начнутся полёты на Пхукет.