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Финансы
Страшный Влад

День 277: у двух «дочек» Intel в России сменился руководитель Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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R&D-центр Intel в Нижнем Новгороде

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 ноября: доллар — 60,47 рублей, евро — 62,87 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.20 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,75 рубля, евро — по 69,71 рубля.

Контекст

У российского бизнеса Intel сменился руководитель. По данным ЕГРЮЛ две дочерние фирмы американской корпорации в России возглавил Олег Абашев.

Новогодняя загрузка отелей на горнолыжных курортах Северного Кавказа «стремится к 100%», в некоторых отелях она составляет 80%. Об этом РБК сообщили в пресс-службе корпорации «Кавказ.РФ» — она управляет курортами Архыз, Эльбрус и Ведучи. Низкий спрос на бронирование осенью не позволил отелям сильно поднять цены.

Из международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге возобновились рейсы в Тайланд. С 1 декабря также начнутся полёты на Пхукет.

Новости предыдущего дня, 26 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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3 комментария
Oleksandr Yatsenko

1 января 2023 года заканчивается разрешение правительства захоранивать твердые коммунальные отходы на устаревших полигонах, не соответствующих современным требованиям. Отсрочка была дана с началом «мусорной реформы» в 2019 году. Предполагалось, что за четыре года в регионах построят новые объекты и инфраструктуру для обработки ТКО. Но не везде это получилось — «мусорного коллапса» с началом нового года опасаются примерно в каждом четвертом регионе, предостерег глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. Для того чтобы этого избежать, федеральные власти предлагают продлить разрешение до 2026 года.
РБК

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Oleksandr Yatsenko

Квест "собери новогодний стол за 5-10к" объявляется открытым

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Аня Деревянко

Как хорошо, когда нет новостей:)

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