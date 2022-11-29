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Финансы
Маша Цепелева

День 279: МВД предупредило о нехватке принтеров для печати паспортов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 ноября: доллар — 60,75 рубля, евро — 63,3 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 61,1 рубля, евро — 63,56 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 60,21 рубля, евро — 62,49 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,21 рубля.

Кто и как адаптируется

В октябре из России в Казахстан отправили средств в эквиваленте 42,7 млрд тенге — это в 13 раз больше, чем год назад.

«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов через сервис «Почта Global». Можно заказать товары с Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, Zara, H&M, Nike. Доставка — от 14 дней.

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В России впервые допустили физлиц к сделкам с цифровыми финансовыми активами. Неквалифицированные инвесторы смогли купить цифровой актив на палладий через платформу Atomyze.

Какие есть проблемы и трудности

МВД предупредило о проблемах с принтерами для печати паспортов. Закупленной техники хватит на год, а после возможны перебои с выдачей документов.

Спрос на подержанные автомобили в России в ноябре снизился на 11% к октябрю, до этого было снижение на 8% к сентябрю, подсчитали в автомобильном портале «Дром». По данным «Автостата», в октябре рынок легковых машин с пробегом составил 437 тысяч штук, на 23,8% меньше год к году и на 5% — к сентябрю. Несмотря на падение спроса, предложение держится примерно на одном уровне с сентября, а стоимость пока не снижается.

Контекст

Россияне стали чаще покупать напрямую через WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) и Telegram. Это связано с увеличением охвата мессенджеров после блокировки западных соцсетей.

Новости предыдущего дня, 28 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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15 комментариев
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 flash

Это получается что теперь кому паспорт менять нужно будет ждать 0494836281862728282737382 лет?

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Alexander Klimanskiy

Э брат, про бакшиш забыл.

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Айрат Галиуллин

Ну и нахер печатный паспорт, го электронный!

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Шкапов Дмитрий

Так они и в электронный не могут🤷🏻‍♂️

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Илитный Иксперт

Крепостные хотят электронный, нормальные люди чтобы паспортов не было вообще

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Иван Вялков

ну да, давай беззаконие. давай раскрываемость преступлений вообще в ноль сделаем

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igotosochi

Го от руки рисовать!

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Кирилл Фотькин

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», – заявил Войнов.
_____________________

А что мешает их исторически начать производить по методике авто на Москвиче и продавать втридорога? В Беларуси уже отработали такую систему импортозамещения, чем мы хуже?)

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Inna Moon

Как вовремя я паспорт поменяла...

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Андрей Мельник

Интересно, сколько я буду ждать через полтора года?

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flash

Наверное к 2300 получите

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Inna Moon

Я получила за неделю)

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Мяу

Вот теперь Atomyze надо адаптировать и для других метталов и возможно в будущем для ценных бумаг. Это надо развивать и конкурент этому Atomyze нужен.

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Dev
Россияне стали чаще покупать напрямую через WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) и Telegram. Это связано с увеличением охвата мессенджеров после блокировки западных соцсетей.

Вот это че за туфта в причинах написана? Типа покупали напрямую через лицо-книга, а теперь перекатились в вацап? Или более реально - надо было какую то причину написать, обкурились и взяли с потолка? ИМХО второй вариант реалистичней выглядит

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Ivan Cato

Так исторически сложилось.

30 лет коррупции и 8 импортозамещения. Пынямать надо!

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