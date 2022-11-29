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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 ноября: доллар — 60,75 рубля, евро — 63,3 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 61,1 рубля, евро — 63,56 рубля.

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Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 60,21 рубля, евро — 62,49 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,21 рубля.

Кто и как адаптируется

В октябре из России в Казахстан отправили средств в эквиваленте 42,7 млрд тенге — это в 13 раз больше, чем год назад.

«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов через сервис «Почта Global». Можно заказать товары с Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, Zara, H&M, Nike. Доставка — от 14 дней.

В России впервые допустили физлиц к сделкам с цифровыми финансовыми активами. Неквалифицированные инвесторы смогли купить цифровой актив на палладий через платформу Atomyze.

Какие есть проблемы и трудности

МВД предупредило о проблемах с принтерами для печати паспортов. Закупленной техники хватит на год, а после возможны перебои с выдачей документов.

Спрос на подержанные автомобили в России в ноябре снизился на 11% к октябрю, до этого было снижение на 8% к сентябрю, подсчитали в автомобильном портале «Дром». По данным «Автостата», в октябре рынок легковых машин с пробегом составил 437 тысяч штук, на 23,8% меньше год к году и на 5% — к сентябрю. Несмотря на падение спроса, предложение держится примерно на одном уровне с сентября, а стоимость пока не снижается.

Контекст

Россияне стали чаще покупать напрямую через WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) и Telegram. Это связано с увеличением охвата мессенджеров после блокировки западных соцсетей.