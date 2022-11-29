День 279: МВД предупредило о нехватке принтеров для печати паспортов Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 29 ноября: доллар — 60,75 рубля, евро — 63,3 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,21 рубля.
Кто и как адаптируется
В октябре из России в Казахстан отправили средств в эквиваленте 42,7 млрд тенге — это в 13 раз больше, чем год назад.
«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов через сервис «Почта Global». Можно заказать товары с Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, Zara, H&M, Nike. Доставка — от 14 дней.
В России впервые допустили физлиц к сделкам с цифровыми финансовыми активами. Неквалифицированные инвесторы смогли купить цифровой актив на палладий через платформу Atomyze.
Какие есть проблемы и трудности
МВД предупредило о проблемах с принтерами для печати паспортов. Закупленной техники хватит на год, а после возможны перебои с выдачей документов.
Спрос на подержанные автомобили в России в ноябре снизился на 11% к октябрю, до этого было снижение на 8% к сентябрю, подсчитали в автомобильном портале «Дром». По данным «Автостата», в октябре рынок легковых машин с пробегом составил 437 тысяч штук, на 23,8% меньше год к году и на 5% — к сентябрю. Несмотря на падение спроса, предложение держится примерно на одном уровне с сентября, а стоимость пока не снижается.
Контекст
Россияне стали чаще покупать напрямую через WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) и Telegram. Это связано с увеличением охвата мессенджеров после блокировки западных соцсетей.
Новости предыдущего дня, 28 ноября — здесь.
Это получается что теперь кому паспорт менять нужно будет ждать 0494836281862728282737382 лет?
Э брат, про бакшиш забыл.
Ну и нахер печатный паспорт, го электронный!
Так они и в электронный не могут🤷🏻♂️
Крепостные хотят электронный, нормальные люди чтобы паспортов не было вообще
ну да, давай беззаконие. давай раскрываемость преступлений вообще в ноль сделаем
Го от руки рисовать!
«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», – заявил Войнов.
_____________________
А что мешает их исторически начать производить по методике авто на Москвиче и продавать втридорога? В Беларуси уже отработали такую систему импортозамещения, чем мы хуже?)
Как вовремя я паспорт поменяла...
Интересно, сколько я буду ждать через полтора года?
Наверное к 2300 получите
Я получила за неделю)
Вот теперь Atomyze надо адаптировать и для других метталов и возможно в будущем для ценных бумаг. Это надо развивать и конкурент этому Atomyze нужен.
Вот это че за туфта в причинах написана? Типа покупали напрямую через лицо-книга, а теперь перекатились в вацап? Или более реально - надо было какую то причину написать, обкурились и взяли с потолка? ИМХО второй вариант реалистичней выглядит
Так исторически сложилось.
30 лет коррупции и 8 импортозамещения. Пынямать надо!