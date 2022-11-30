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Ереван

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 ноября: доллар — 61,07 рубля, евро — 63,38 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 60,85 рубля, евро — 63,07 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 60,3 рубля, евро — 62,32 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,55 рубля.

Кто и как адаптируется

«Ситимобил» договорился о поставках 2000 «Москвичей» для таксопарков, переговоры также ведёт «Яндекс Go», выяснил Forbes.

В первой половине 2023 года Natura Siberica запланировала начать продажи в Катаре, Сингапуре, Израиле и Палестине. Также идут переговоры с новыми партнерами в Малайзии и Ираке. Марка уже представлена в магазинах восьми стран Ближнего Востока, а также во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии.

В Армении в четыре раза год к году увеличилось число временных регистраций россиян, заявлений на ВНЖ — в 2,5 раза.

Из-за сокращения импорта крепкого алкоголя в России начали развиваться бренды алкоголя, прежде всего в категориях джина и ликеров. По данным NielsenIQ, в этих сегментах локальные новинки стали наиболее успешными, заняв с начала года около 10% всех продаж.

Мебельные компании начали адаптировать производство под продажу на маркетплейсах на фоне падения спроса в магазинах. Специальные коллекции для онлайн-площадок разработали «Ангстрем», Mr. Doors и «Первая мебельная фабрика». Такая мебель отличается меньшим размером, простотой сборки и ценой.

Какие есть проблемы и трудности

Игровой холдинг My.Games, который в октябре VK продала управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, может продать часть мобильных игр, зависящих от лицензий зарубежных компаний. Часть проектов My.Games уже перевела на кипрскую структуру, чтобы их не удалили из зарубежных магазинов мобильных приложений, выяснил «Ъ».

Правительство расширило список запрещенных к вывозу в в «недружественные» страны товаров. Среди них — вертолёты, беспилотники, бронемашины, ракеты, взрывчатые и химические вещества, различные приборы и комплектующие.

Контекст

В Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовом оснащении стоит почти на 100 тысяч рублей дешевле, чем в автосалонах в России. Цены сравнили «Ведомости». Lada Niva Travel — на 50 тысяч дешевле в Казахстане, Lada Vesta — почти на 300 тысяч. Источник, близкий в «АвтоВАЗу» объяснил это тем, что машины собраны из запасов, завезенных в республику при более слабом рубле.