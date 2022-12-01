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Финансы
Маша Цепелева

День 281: на закрывшемся заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась проверка с прокураторой, спецназом и налоговой Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Валентина Беликова, «Деловой Петербург»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 декабря: доллар — 60,88 рубля, евро — 63,05 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 60,84 рубля, евро — 63,32 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 60,83 рубля, евро — 63,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,4 рубля.

Кто и как адаптируется

По данным «Профи», в марте и октябре резко среди россиян резко вырос спрос на изучение иностранных языков. Весной стали чаще искать репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%), сербскому (+184%), китайскому (+109%), болгарскому (+70%), турецкому (+55%) и армянскому (+29%) языкам. Осенью — вырос спрос на преподавателей сербского (221%), турецкого (69%), иврита (68%), армянского (60%), грузинского (51%), болгарского (50%) и китайского (15%) языков.

Правительство Москвы через электронный конкурс запланировало найти поставщика батарей и инвестора в производство аккумуляторов для электротранспорта. С 2024 по 2030 год власти хотят закупить батарей почти на 130 млрд рублей.

Промышленным предприятиям придётся переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» Центра компетенций по импортозамещению.

Какие есть проблемы и трудности

На заводе Toyota началась масштабная внеплановая проверка, организованная региональной прокуратурой, выяснил «Ъ». В ней участвуют налоговики, спецназовцы, а также специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ, которое уже получило российские активы Nissan. В сентябре 2022 года Toyota приостановила работу завода, но о продаже по символической цене не заявляла.

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Рыбопромышленники попросили полпреда президента России в ДФО субсидировать перевозку автотранспортом и отменить «Платон», чтобы стабилизировать цены на рыбу.

За несколько месяцев в России выросло количество контрафактных бумажных книг, рассказал «Ведомостям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Большой объём их продаж, по его словам, идёт через маркетплейсы.

Контекст

Спрос на длительные поездки в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в 2022 году вырос в два раза, превысив допандемийный уровень, говорят участники туристического рынка.

Темпы роста инвестиционной активности предприятий в России в третьем квартале достигли минимальных значений за два года, сообщил Росстат.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 30 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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37 комментариев
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Заслуженный кофе
проверка с прокураторой, спецназом и налоговой

Стандартная такая проверка, почти на уровне ЕГЭ

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Исторический микрофон

# а результаты проверки могут привести к возбуждению ряда уголовных дел и предъявлению других претензий, что, очевидно, отразится на стоимости актива.

Ну да, все верно. Обычная стандартная схема.

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zhuk navoznyi

Да с 2000 она в моде, все отнять и полить между силовиками называется ;)

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Павел Шувалов

Сбить цену, купить около нуля. Ничего нового, стандартная схема изъятия, я даже зевнул

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Пабы старой Руси

А ещё уверенность продолжать бизнес в оставшихся фирмах хорошо подогревает

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Заслуженный кофе

Пусть продолжают, у спецназа с налоговой план ещё большой

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Igor Kowalski

Крупные зарубежные компании тоже могут обманывать государство.

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Исторический микрофон

Это верно. И чтобы не ошибится, в чем именно обманывают, для верности присали всех: Прокуратуру, налоговиков, ОМОН, а также специалистов ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ.
Кого еще не хвает? Как вы считаете?

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Игорь Мазаев

"...с блек-джеком, прокуратурой, спецназом и налоговой" ☝️

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zhuk navoznyi

Шлюх забыл ;)

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Alexander Weber

Так то ш прокуратура, ну

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Пабы старой Руси

Не забыл

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Вадим Д.

Свершилось, 281-й выпал на Всероссийский день хоккея. С праздником!

Россияне изучают нетипичные обыкновенно языки, да так истово, что все диву даются.
Мосвласти ищут как потратить 130 млрд ₽. Пока решили закупать батареи и аккумуляторы.
Предприятиям-то как "попёрло" — будут испытывать на себе ОСь Аврора.
Завод Toyota подвергся рейдерской проверке со стороны всякой хрени и прокуратуры.
Убрать «Платона» от рыбы, тогда её увидит больше россиян — надеются рыбопромышленники.
Фальшивые книги продаются на маркетплейсах.
В ЮВА россияне едут надолго. Правильно делают.
Инвестактивность упала, кто бы мог подумать.

Отличного дня и великолепного настроения 🤘🏻

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Исторический микрофон

* Завод Toyota подвергся проверке
Наверное теперь россиянам никогда не ремонтировать свои авто оригинальными запчастями

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Вадим Д.

Проволочкой подвязывать и смолой заклеивать — все технологии на ближайшие десятилетия.

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Артем Якимов

Я люблю эту страну в ней есть правосудие

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zhuk navoznyi

Право на ссудие скорее ;)

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Я никто и звать меня никак

А Алмаз Антей там вообще причём?

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Aleksey Kiselev

Осматривает будущие владения

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R D

Они будут проводить "эксперимент" как они не нападали на завод тойоты, докажут что это НАТО напало!

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Ivan Cato

Ищут место для сборки дронов из деталей с Aliexpress. Прибыльная тема.

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Артур А.

Это и есть официальный представитель силовиков. Тяжеловес.

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Вадим Д.

Фальшивые книги плохо, а фальшивая жизнь по мнению АСТ и властей хорошо? Да ну их, простите, в жопу.
Если книга издательства стоит 800 ₽, а условный озон продаёт такую же, но на дрищёвой бумаге и за 150 ₽ — её и будут покупать.

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Пабы старой Руси

В принципе, я даже почти поверил в это заявление, пока он про маркетплейсы не начал. А после этого зазвучало как попытка роялти отжать на пустом месте

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Вадим Д.

Именно так. Глядишь, Михалкова опять подтянут, тот это дело очень любит.

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Кигхриль Vselensky
на закрывшемся заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась проверка с прокураторой, спецназом и налоговой

Кто-то обиделся что за один евро не хотят продавать?

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Fap Fap
на закрывшемся заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась проверка с прокураторой, спецназом и налоговой

Вот не пофиг? Только у ботов погарает на это.

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Уполномоченный Илья

чегО?

зато у Вас не подгорает, что решили, об этом, нам сообщить...

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Fap Fap

Просто ты долбаёб, олежек.

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Уполномоченный Илья

Ваши слова каждое утро, перед зеркалом, нам тоже не интересны, как и высер выше...

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Fap Fap

Я же говорю, что дурачок ты.

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Вадим Д.

С регистрацией на прекрасном ресурсе!

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Fap Fap

Да, помойка ещё та. Нужно как TJ закрыть, а Комитет распустить.

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Red Fox

Пятнадцатирублевые рассказывают про ботов :)

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Fap Fap

О, методичка поменялась, походу. У пяти центовых или гривновых, таких как ты, ранее 15 рублей был ответ.

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Red Fox

У тебя даже и методички не меняется. Подумай об этом ;)

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Олег Павлов
проверка с прокураторой, спецназом и налоговой

Когда на Илью Соболева денег не хватило, а клевый новогодний корпоратив себе устроить хочется

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