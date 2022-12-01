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Фото Валентина Беликова, «Деловой Петербург»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 декабря: доллар — 60,88 рубля, евро — 63,05 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 60,84 рубля, евро — 63,32 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 60,83 рубля, евро — 63,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,4 рубля.

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Кто и как адаптируется

По данным «Профи», в марте и октябре резко среди россиян резко вырос спрос на изучение иностранных языков. Весной стали чаще искать репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%), сербскому (+184%), китайскому (+109%), болгарскому (+70%), турецкому (+55%) и армянскому (+29%) языкам. Осенью — вырос спрос на преподавателей сербского (221%), турецкого (69%), иврита (68%), армянского (60%), грузинского (51%), болгарского (50%) и китайского (15%) языков.

Правительство Москвы через электронный конкурс запланировало найти поставщика батарей и инвестора в производство аккумуляторов для электротранспорта. С 2024 по 2030 год власти хотят закупить батарей почти на 130 млрд рублей.

Промышленным предприятиям придётся переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» Центра компетенций по импортозамещению.

Какие есть проблемы и трудности

На заводе Toyota началась масштабная внеплановая проверка, организованная региональной прокуратурой, выяснил «Ъ». В ней участвуют налоговики, спецназовцы, а также специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ, которое уже получило российские активы Nissan. В сентябре 2022 года Toyota приостановила работу завода, но о продаже по символической цене не заявляла.

Рыбопромышленники попросили полпреда президента России в ДФО субсидировать перевозку автотранспортом и отменить «Платон», чтобы стабилизировать цены на рыбу.

За несколько месяцев в России выросло количество контрафактных бумажных книг, рассказал «Ведомостям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Большой объём их продаж, по его словам, идёт через маркетплейсы.

Контекст

Спрос на длительные поездки в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в 2022 году вырос в два раза, превысив допандемийный уровень, говорят участники туристического рынка.

Темпы роста инвестиционной активности предприятий в России в третьем квартале достигли минимальных значений за два года, сообщил Росстат.

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