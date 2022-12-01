День 281: на закрывшемся заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась проверка с прокураторой, спецназом и налоговой Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1 декабря: доллар — 60,88 рубля, евро — 63,05 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,4 рубля.
Кто и как адаптируется
По данным «Профи», в марте и октябре резко среди россиян резко вырос спрос на изучение иностранных языков. Весной стали чаще искать репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%), сербскому (+184%), китайскому (+109%), болгарскому (+70%), турецкому (+55%) и армянскому (+29%) языкам. Осенью — вырос спрос на преподавателей сербского (221%), турецкого (69%), иврита (68%), армянского (60%), грузинского (51%), болгарского (50%) и китайского (15%) языков.
Правительство Москвы через электронный конкурс запланировало найти поставщика батарей и инвестора в производство аккумуляторов для электротранспорта. С 2024 по 2030 год власти хотят закупить батарей почти на 130 млрд рублей.
Промышленным предприятиям придётся переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» Центра компетенций по импортозамещению.
Какие есть проблемы и трудности
На заводе Toyota началась масштабная внеплановая проверка, организованная региональной прокуратурой, выяснил «Ъ». В ней участвуют налоговики, спецназовцы, а также специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ, которое уже получило российские активы Nissan. В сентябре 2022 года Toyota приостановила работу завода, но о продаже по символической цене не заявляла.
Рыбопромышленники попросили полпреда президента России в ДФО субсидировать перевозку автотранспортом и отменить «Платон», чтобы стабилизировать цены на рыбу.
За несколько месяцев в России выросло количество контрафактных бумажных книг, рассказал «Ведомостям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Большой объём их продаж, по его словам, идёт через маркетплейсы.
Контекст
Спрос на длительные поездки в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в 2022 году вырос в два раза, превысив допандемийный уровень, говорят участники туристического рынка.
Темпы роста инвестиционной активности предприятий в России в третьем квартале достигли минимальных значений за два года, сообщил Росстат.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 30 ноября — здесь.
Стандартная такая проверка, почти на уровне ЕГЭ
# а результаты проверки могут привести к возбуждению ряда уголовных дел и предъявлению других претензий, что, очевидно, отразится на стоимости актива.
Ну да, все верно. Обычная стандартная схема.
Да с 2000 она в моде, все отнять и полить между силовиками называется ;)
Сбить цену, купить около нуля. Ничего нового, стандартная схема изъятия, я даже зевнул
А ещё уверенность продолжать бизнес в оставшихся фирмах хорошо подогревает
Пусть продолжают, у спецназа с налоговой план ещё большой
Крупные зарубежные компании тоже могут обманывать государство.
Это верно. И чтобы не ошибится, в чем именно обманывают, для верности присали всех: Прокуратуру, налоговиков, ОМОН, а также специалистов ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ.
Кого еще не хвает? Как вы считаете?
"...с блек-джеком, прокуратурой, спецназом и налоговой" ☝️
Шлюх забыл ;)
Так то ш прокуратура, ну
Не забыл
Свершилось, 281-й выпал на Всероссийский день хоккея. С праздником!
Россияне изучают нетипичные обыкновенно языки, да так истово, что все диву даются.
Мосвласти ищут как потратить 130 млрд ₽. Пока решили закупать батареи и аккумуляторы.
Предприятиям-то как "попёрло" — будут испытывать на себе ОСь Аврора.
Завод Toyota подвергся рейдерской проверке со стороны всякой хрени и прокуратуры.
Убрать «Платона» от рыбы, тогда её увидит больше россиян — надеются рыбопромышленники.
Фальшивые книги продаются на маркетплейсах.
В ЮВА россияне едут надолго. Правильно делают.
Инвестактивность упала, кто бы мог подумать.
Отличного дня и великолепного настроения 🤘🏻
* Завод Toyota подвергся проверке
Наверное теперь россиянам никогда не ремонтировать свои авто оригинальными запчастями
Проволочкой подвязывать и смолой заклеивать — все технологии на ближайшие десятилетия.
Я люблю эту страну в ней есть правосудие
Право на ссудие скорее ;)
А Алмаз Антей там вообще причём?
Осматривает будущие владения
Они будут проводить "эксперимент" как они не нападали на завод тойоты, докажут что это НАТО напало!
Ищут место для сборки дронов из деталей с Aliexpress. Прибыльная тема.
Это и есть официальный представитель силовиков. Тяжеловес.
Фальшивые книги плохо, а фальшивая жизнь по мнению АСТ и властей хорошо? Да ну их, простите, в жопу.
Если книга издательства стоит 800 ₽, а условный озон продаёт такую же, но на дрищёвой бумаге и за 150 ₽ — её и будут покупать.
В принципе, я даже почти поверил в это заявление, пока он про маркетплейсы не начал. А после этого зазвучало как попытка роялти отжать на пустом месте
Именно так. Глядишь, Михалкова опять подтянут, тот это дело очень любит.
Кто-то обиделся что за один евро не хотят продавать?
Вот не пофиг? Только у ботов погарает на это.
чегО?
зато у Вас не подгорает, что решили, об этом, нам сообщить...
Просто ты долбаёб, олежек.
Ваши слова каждое утро, перед зеркалом, нам тоже не интересны, как и высер выше...
Я же говорю, что дурачок ты.
С регистрацией на прекрасном ресурсе!
Да, помойка ещё та. Нужно как TJ закрыть, а Комитет распустить.
Пятнадцатирублевые рассказывают про ботов :)
О, методичка поменялась, походу. У пяти центовых или гривновых, таких как ты, ранее 15 рублей был ответ.
У тебя даже и методички не меняется. Подумай об этом ;)
Когда на Илью Соболева денег не хватило, а клевый новогодний корпоратив себе устроить хочется