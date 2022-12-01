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Финансы
Маша Цепелева

День 281: на закрывшемся заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась проверка с прокуратурой, спецназом и налоговой Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Валентина Беликова, «Деловой Петербург»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 декабря: доллар — 60,88 рубля, евро — 63,05 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 60,84 рубля, евро — 63,32 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 60,83 рубля, евро — 63,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,4 рубля.

Кто и как адаптируется

По данным «Профи», в марте и октябре среди россиян резко вырос спрос на изучение иностранных языков. Весной стали чаще искать репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%), сербскому (+184%), китайскому (+109%), болгарскому (+70%), турецкому (+55%) и армянскому (+29%) языкам. Осенью — вырос спрос на преподавателей сербского (221%), турецкого (69%), иврита (68%), армянского (60%), грузинского (51%), болгарского (50%) и китайского (15%) языков.

Правительство Москвы через электронный конкурс запланировало найти поставщика батарей и инвестора в производство аккумуляторов для электротранспорта. С 2024 по 2030 год власти хотят закупить батарей почти на 130 млрд рублей.

Промышленным предприятиям придётся переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» Центра компетенций по импортозамещению.

Какие есть проблемы и трудности

На заводе Toyota началась масштабная внеплановая проверка, организованная региональной прокуратурой, выяснил «Ъ». В ней участвуют налоговики, спецназовцы, а также специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ, которое уже получило российские активы Nissan. В сентябре 2022 года Toyota приостановила работу завода, но о продаже по символической цене не заявляла.

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Рыбопромышленники попросили полпреда президента России в ДФО субсидировать перевозку автотранспортом и отменить «Платон», чтобы стабилизировать цены на рыбу.

За несколько месяцев в России выросло количество контрафактных бумажных книг, рассказал «Ведомостям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Большой объём их продаж, по его словам, идёт через маркетплейсы.

Росавиация продлила до 9 декабря ограничения на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Контекст

Спрос на длительные поездки в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в 2022 году вырос в два раза, превысив допандемийный уровень, говорят участники туристического рынка.

Темпы роста инвестиционной активности предприятий в России в третьем квартале достигли минимальных значений за два года, сообщил Росстат.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 30 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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92 комментария
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Заслуженный кофе
проверка с прокураторой, спецназом и налоговой

Стандартная такая проверка, почти на уровне ЕГЭ

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Исторический микрофон

# а результаты проверки могут привести к возбуждению ряда уголовных дел и предъявлению других претензий, что, очевидно, отразится на стоимости актива.

Ну да, все верно. Обычная стандартная схема.

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4 комментария
Пабы старой Руси

А ещё уверенность продолжать бизнес в оставшихся фирмах хорошо подогревает

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3 комментария
Igor Kowalski

Крупные зарубежные компании тоже могут обманывать государство.

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9 комментариев
nkmstudio

Силовики называют такие проверки переговорами. Уверен, что договорятся.

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mr protusi

Это поддержка бизнеса в РФ

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Black7

Жесть. Тойта и хорошие оклады выплатила, а все равно завод хотять отжать. Похороны инвестиций в Россию на долгие годы продолжаются.

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Дима Котов

ну ничего китайские москвичи поднимут отечественный автопром (нет)

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Borislav-Iosifovich

Очень забавный комментарий на фоне того, как в странах свободного мира с прозрачной конкурентной рыночной экономикой отбирают иностранные предприятия и воруют иностранные активы (и не только русские)

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1 комментарий
Серж

А так бы все заинвестировались

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Игорь Мазаев

"...с блек-джеком, прокуратурой, спецназом и налоговой" ☝️

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zhuk navoznyi

Шлюх забыл ;)

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2 комментария
Вадим Д.

Свершилось, 281-й выпал на Всероссийский день хоккея. С праздником!

Россияне изучают нетипичные обыкновенно языки, да так истово, что все диву даются.
Мосвласти ищут как потратить 130 млрд ₽. Пока решили закупать батареи и аккумуляторы.
Предприятиям-то как "попёрло" — будут испытывать на себе ОСь Аврора.
Завод Toyota подвергся рейдерской проверке со стороны всякой хрени и прокуратуры.
Убрать «Платона» от рыбы, тогда её увидит больше россиян — надеются рыбопромышленники.
Фальшивые книги продаются на маркетплейсах.
В ЮВА россияне едут надолго. Правильно делают.
Инвестактивность упала, кто бы мог подумать.

Отличного дня и великолепного настроения 🤘🏻

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Исторический микрофон

* Завод Toyota подвергся проверке
Наверное теперь россиянам никогда не ремонтировать свои авто оригинальными запчастями

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3 комментария
Анатолий Добров

новость про языки улыбнула)

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1 комментарий
Сарыньнакичку

"Свершилось, 281-й выпал на Всероссийский день хоккея". Так эта шняга приехала поздравить работников Тойёты с праздником

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1 комментарий
Артем Якимов

Я люблю эту страну в ней есть правосудие

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Яна Назарова

проснись, ты спишь

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1 комментарий
F-117

Берут самое худшее из мировой практики

Украинский бизнесмен продал свою долю в…
История с космическим стартапом Firefly Aerospace завершила свой украинский этап.
3dnews.ru
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zhuk navoznyi

Право на ссудие скорее ;)

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Я никто и звать меня никак

А Алмаз Антей там вообще причём?

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Aleksey Kiselev

Осматривает будущие владения

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Alexander Klimanskiy

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» прикрывает спецназ от нападения из космоса. Там серьёзные люди собрались, все моменты должны быть продуманы.

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1 комментарий
R D

Они будут проводить "эксперимент" как они не нападали на завод тойоты, докажут что это НАТО напало!

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Ivan Cato

Ищут место для сборки дронов из деталей с Aliexpress. Прибыльная тема.

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2 комментария
Дарья Смолякова

Алмаз антей должен ракеты делать был, но у него цель другая на самом деле. с 90-х это чисто криминальные истории, там только несколько заказных убийств на заводе было. Сейчас они видимо, вместо поддержки СВО, ищут где что оторвать можно, как раньше, а Тойота это очень круто для них, они хотят свои машины делать, но опыта и ресурсов нет, а у Тойоты все было.

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Денис Демидов

Он там будет свои повозки собирать из китайских комплектов.
https://avtopromnews.ru/e-neva-2022-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9/

E-Neva (2022) - новый электромобиль от Алмаз-Антей
E-Neva (2022) - новый электромобиль кроссовер от Алмаз-Антей - цены, характеристики и дата выхода…
avtopromnews.ru
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4 комментария
Артур А.

Это и есть официальный представитель силовиков. Тяжеловес.

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Сергей С.

На следующий год в бюджете заложен рост расходов на гособоронзаказ на 50%, похоже подыскивают новые производственные мощности.

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Вадим Д.

Фальшивые книги плохо, а фальшивая жизнь по мнению АСТ и властей хорошо? Да ну их, простите, в жопу.
Если книга издательства стоит 800 ₽, а условный озон продаёт такую же, но на дрищёвой бумаге и за 150 ₽ — её и будут покупать.

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Пабы старой Руси

В принципе, я даже почти поверил в это заявление, пока он про маркетплейсы не начал. А после этого зазвучало как попытка роялти отжать на пустом месте

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Почему-то у меня искажение происходит, когда читаю слово "издательства" - "издевательство".

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Аня Деревянко

Сегодня первый день зимы

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Кигхриль Vselensky
на закрывшемся заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась проверка с прокураторой, спецназом и налоговой

Кто-то обиделся что за один евро не хотят продавать?

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Borislav-Iosifovich

Сколько демократическая цивилизованная Германия заплатила за отобранный ею дочерний завод Газпрома?

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3 комментария
Убежденный динозавр
В проверке участвуют налоговики, спецназовцы, а также специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ

А также, сеть стоматологий, булочная №8, Хор имени Вишневского, карликовая пони и два фрилансера.

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Олег Макаров

Фрилансеры-то зачем?

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4 комментария
Сергей Леопольдович

Сам Вишневский будет?

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Ананасинка

Как можно достигать минимальных значений прошлого? Это ведь падение или откат, но никак не достижение

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Вадим Д.

Теперь это достижения. Скоро пойдут печенеги - их отгоним и это будет большая победа.

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2 комментария
Евгений

Мне бы такое постоянство и оптимизм, как у росавиации

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Margarita Lobazina

Опечатка, до 9 декабря

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Bonzo Gonzo

разумно, все должны наладить производство Москвича. с разнообразием потом разберемся. или переименуем "разнообразие" в "жиробасие" и вопрос сам отпадет.

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Дарья Смолякова
спецназовцы, а также специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ, которое уже получило российские активы Nissan.

По большому счету, с какого хуя люди получившие активы Ниссана пришли в Тойоту?? Это что, так теперь работает, я получил активы яндекса, могу прийти теперь в маил.ру со спецназом? Ну это пиздец ребята. А причем тут Алмаз-антей? (ответ - быв. тамбоская опг). Как бы, эти вообще, ракеты должны делать сейчас делать, а не шароебиться по чужим заводам и рейдерить оборудование для своего псевдо конвейера.

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Роман Величкин
участвуют налоговики, спецназовцы

Гостеприимство со всей душой. Всегда рады гостям и инвесторам!

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F-117

Научились у своих западных партнёров 😉

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1 комментарий
Coolbits

Россия - щедрая душа!

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Олег Павлов
проверка с прокураторой, спецназом и налоговой

Когда на Илью Соболева денег не хватило, а клевый новогодний корпоратив себе устроить хочется

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Никита

"По данным «Профи», в марте и октябре резко среди россиян вырос спрос на изучение иностранных языков."

Мне кажется поэтому я стал чаще видеть рекламу одного ******

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Мурад Муртазалиев

Спасибо за поддержку бизнеса

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