День 281: на закрывшемся заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась проверка с прокуратурой, спецназом и налоговой Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 1 декабря: доллар — 60,88 рубля, евро — 63,05 рубля.
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Кто и как адаптируется
По данным «Профи», в марте и октябре среди россиян резко вырос спрос на изучение иностранных языков. Весной стали чаще искать репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%), сербскому (+184%), китайскому (+109%), болгарскому (+70%), турецкому (+55%) и армянскому (+29%) языкам. Осенью — вырос спрос на преподавателей сербского (221%), турецкого (69%), иврита (68%), армянского (60%), грузинского (51%), болгарского (50%) и китайского (15%) языков.
Правительство Москвы через электронный конкурс запланировало найти поставщика батарей и инвестора в производство аккумуляторов для электротранспорта. С 2024 по 2030 год власти хотят закупить батарей почти на 130 млрд рублей.
Промышленным предприятиям придётся переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» Центра компетенций по импортозамещению.
Какие есть проблемы и трудности
На заводе Toyota началась масштабная внеплановая проверка, организованная региональной прокуратурой, выяснил «Ъ». В ней участвуют налоговики, спецназовцы, а также специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ, которое уже получило российские активы Nissan. В сентябре 2022 года Toyota приостановила работу завода, но о продаже по символической цене не заявляла.
Рыбопромышленники попросили полпреда президента России в ДФО субсидировать перевозку автотранспортом и отменить «Платон», чтобы стабилизировать цены на рыбу.
За несколько месяцев в России выросло количество контрафактных бумажных книг, рассказал «Ведомостям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Большой объём их продаж, по его словам, идёт через маркетплейсы.
Росавиация продлила до 9 декабря ограничения на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Контекст
Спрос на длительные поездки в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в 2022 году вырос в два раза, превысив допандемийный уровень, говорят участники туристического рынка.
Темпы роста инвестиционной активности предприятий в России в третьем квартале достигли минимальных значений за два года, сообщил Росстат.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 30 ноября — здесь.
Стандартная такая проверка, почти на уровне ЕГЭ
# а результаты проверки могут привести к возбуждению ряда уголовных дел и предъявлению других претензий, что, очевидно, отразится на стоимости актива.
Ну да, все верно. Обычная стандартная схема.
А ещё уверенность продолжать бизнес в оставшихся фирмах хорошо подогревает
Крупные зарубежные компании тоже могут обманывать государство.
Силовики называют такие проверки переговорами. Уверен, что договорятся.
Это поддержка бизнеса в РФ
Жесть. Тойта и хорошие оклады выплатила, а все равно завод хотять отжать. Похороны инвестиций в Россию на долгие годы продолжаются.
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ну ничего китайские москвичи поднимут отечественный автопром (нет)
Очень забавный комментарий на фоне того, как в странах свободного мира с прозрачной конкурентной рыночной экономикой отбирают иностранные предприятия и воруют иностранные активы (и не только русские)
А так бы все заинвестировались
"...с блек-джеком, прокуратурой, спецназом и налоговой" ☝️
Шлюх забыл ;)
Свершилось, 281-й выпал на Всероссийский день хоккея. С праздником!
Россияне изучают нетипичные обыкновенно языки, да так истово, что все диву даются.
Мосвласти ищут как потратить 130 млрд ₽. Пока решили закупать батареи и аккумуляторы.
Предприятиям-то как "попёрло" — будут испытывать на себе ОСь Аврора.
Завод Toyota подвергся рейдерской проверке со стороны всякой хрени и прокуратуры.
Убрать «Платона» от рыбы, тогда её увидит больше россиян — надеются рыбопромышленники.
Фальшивые книги продаются на маркетплейсах.
В ЮВА россияне едут надолго. Правильно делают.
Инвестактивность упала, кто бы мог подумать.
Отличного дня и великолепного настроения 🤘🏻
* Завод Toyota подвергся проверке
Наверное теперь россиянам никогда не ремонтировать свои авто оригинальными запчастями
новость про языки улыбнула)
"Свершилось, 281-й выпал на Всероссийский день хоккея". Так эта шняга приехала поздравить работников Тойёты с праздником
Я люблю эту страну в ней есть правосудие
проснись, ты спишь
Берут самое худшее из мировой практики
Право на ссудие скорее ;)
А Алмаз Антей там вообще причём?
Осматривает будущие владения
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» прикрывает спецназ от нападения из космоса. Там серьёзные люди собрались, все моменты должны быть продуманы.
Они будут проводить "эксперимент" как они не нападали на завод тойоты, докажут что это НАТО напало!
Ищут место для сборки дронов из деталей с Aliexpress. Прибыльная тема.
Алмаз антей должен ракеты делать был, но у него цель другая на самом деле. с 90-х это чисто криминальные истории, там только несколько заказных убийств на заводе было. Сейчас они видимо, вместо поддержки СВО, ищут где что оторвать можно, как раньше, а Тойота это очень круто для них, они хотят свои машины делать, но опыта и ресурсов нет, а у Тойоты все было.
Он там будет свои повозки собирать из китайских комплектов.
https://avtopromnews.ru/e-neva-2022-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9/
Это и есть официальный представитель силовиков. Тяжеловес.
На следующий год в бюджете заложен рост расходов на гособоронзаказ на 50%, похоже подыскивают новые производственные мощности.
Фальшивые книги плохо, а фальшивая жизнь по мнению АСТ и властей хорошо? Да ну их, простите, в жопу.
Если книга издательства стоит 800 ₽, а условный озон продаёт такую же, но на дрищёвой бумаге и за 150 ₽ — её и будут покупать.
В принципе, я даже почти поверил в это заявление, пока он про маркетплейсы не начал. А после этого зазвучало как попытка роялти отжать на пустом месте
Почему-то у меня искажение происходит, когда читаю слово "издательства" - "издевательство".
Сегодня первый день зимы
Кто-то обиделся что за один евро не хотят продавать?
Сколько демократическая цивилизованная Германия заплатила за отобранный ею дочерний завод Газпрома?
А также, сеть стоматологий, булочная №8, Хор имени Вишневского, карликовая пони и два фрилансера.
Фрилансеры-то зачем?
Сам Вишневский будет?
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Как можно достигать минимальных значений прошлого? Это ведь падение или откат, но никак не достижение
Теперь это достижения. Скоро пойдут печенеги - их отгоним и это будет большая победа.
Мне бы такое постоянство и оптимизм, как у росавиации
Опечатка, до 9 декабря
разумно, все должны наладить производство Москвича. с разнообразием потом разберемся. или переименуем "разнообразие" в "жиробасие" и вопрос сам отпадет.
По большому счету, с какого хуя люди получившие активы Ниссана пришли в Тойоту?? Это что, так теперь работает, я получил активы яндекса, могу прийти теперь в маил.ру со спецназом? Ну это пиздец ребята. А причем тут Алмаз-антей? (ответ - быв. тамбоская опг). Как бы, эти вообще, ракеты должны делать сейчас делать, а не шароебиться по чужим заводам и рейдерить оборудование для своего псевдо конвейера.
Гостеприимство со всей душой. Всегда рады гостям и инвесторам!
Научились у своих западных партнёров 😉
Россия - щедрая душа!
Когда на Илью Соболева денег не хватило, а клевый новогодний корпоратив себе устроить хочется
"По данным «Профи», в марте и октябре резко среди россиян вырос спрос на изучение иностранных языков."
Мне кажется поэтому я стал чаще видеть рекламу одного ******
Спасибо за поддержку бизнеса
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