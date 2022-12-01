Финансы
Полина Лааксо

«Вкусвилл» и «Сбер» запустили услугу снятия наличных с карты на кассах во всех магазинах сети Статьи редакции

Всего их более 1300 в 67 городах. Банк-эмитент карты неважен.

  • Чтобы получить наличные, достаточно купить один товар — например, пакет, — и запросить у кассира нужную сумму для снятия. За один раз можно обналичить до 5000 рублей, всего за сутки — до 20 тысяч. Если средств на счету будет недостаточно, операцию выполнить не смогут — как при обычной покупке через терминал.
  • «Вкусвилл» и «Сбер» не берут комиссий за услугу. Остальные российские банки-эмитенты вправе самостоятельно определять условия снятия наличных.
  • Сервис может стать особенно актуальным в предпраздничные дни — для тех, кто выбирает дарить близким деньги, отметили в пресс-службе продовольственной сети.
  • Компании запустили сервис в 2019 году. Тогда он работал в 51 магазине «Вкусвилла» в Санкт-Петербурге и в восьми точках в Москве и области. В 2022 году, по данным магазина, кассиры сети выдали наличными более 400 млн рублей.

#новость #сбербанк #вкусвилл #сбер

1314 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Написать комментарий...
 Dengi

Удобно, магазинам меньше затрат на инкассацию

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Ага, первое о чём подумал
Такой WIN-WIN, реально всем хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
Yury Volkov

Каким образом меньше? Стоимость инкассации не зависит от объема денег же?

Ответить
Развернуть ветку
Dengi

1. Зависит
2. Реже вызывать инкассаторов и отвлекать кассиров

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Теперь без пистолета и маски!

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ефимов

ЦА вкусвилла пользуется наличкой?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

А ЦА Найк и Адидас исключительно из спортсменов состоит?

Ответить
Развернуть ветку
Тесный Валера

в провинции это смешно выглядит, стоит очередь у кассы, а терминалы для самостоятельной оплаты грустят в сторонке.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Классно, осталось только деньги где-то достать

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Так планировали кредиты на кассе выдавать

Ответить
Развернуть ветку
Коллективный вентилятор

Кайф, теперь утром, будут приходить не только за жвачкой с купюрой в 5000, но и за снятием "налика".
Ещё больше ссор и криков на кассовой зоне 🤷

Ответить
Развернуть ветку
Наталия Борисова

лучше бы они запустили услугу по списанию бонусов от Сбера на кассе:(

Ответить
Развернуть ветку
Сбер

Оплата бонусами доступна в СберМаркете, подробнее рассказали тут: https://spasibosberbank.ru/partners/vkusvill 😌

Ответить
Развернуть ветку
Malina Krasnaya

Списание долгов на кассе было бы ещё круче

Ответить
Развернуть ветку
Николай Лисин

Удобно! Но ВкусВилл редкость во многих городах.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

В пятерочке давно такое запустили. Пятерочку найдёте?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Лисин

Ну видимо про пятерочку никто особо не писал, а там информации ноль. Ну и меня и ВкусВилл устроит, если что.

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный динозавр

Не понимаю, почему вдруг решили форсировать людей переходить на нал?

Требую экспертное мнение

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Никто никого не формирует. Просто предложили выбор. Или вам лучше, чтобы у вас не было выбора?

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный динозавр

а так нет выбора? Банкоматы отменили?

Хотя я понял почему, ща сам себе отвечу

Ответить
Развернуть ветку
Агент Моссада

банкоматов меньше, их надо обслуживать. а тут тебе все на кассе сторонней компании, которая сама всем оперирует
сначала вкусвилл, потом подтянутся другие со временем

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный динозавр

Да да, я как раз допер и рядом ответил 🥰

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Ну а тут видимо решили его просто на кассу поставить и прорекламировали тут

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный динозавр

Всё, я понял.
Банкоматы не вечны, и под санкциями с комплектующими проблемно (будет).

Поэтому предусмотрительно готовят замену банкоматам.

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Ну если отвлечься от этой ситуации эта услуга вроде бы есть в остальном мире

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Журавлев

Осталось кассиров научить. Был уже случай на АЗС Лукойл. Кассиры даже не знали как это сделать

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

наконец то дожили до кэшбэка

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный динозавр

Literally 🔥

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Очень удивился, когда первый раз увидел, что в Германии так люди в магазинах деньги снимают с карточки на кассах. Но у них этой услуге хотящую миллион лет, люди пользуются по инерции, а вот зачем нам этот атавизм?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Ура! Как офигенно! Ребята изобрели банкомат

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Почти так )))

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Вот это я называл кэшбэком, пока это слово не поменяло значение.

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Так наличка то будет на кассе?В магнитах уже постоянные проблемы с этим,вижу сдачу не могут бабушкам дать

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Я так понимаю операция проходит как покупка? То есть будет ли это работать с условной виртуальной картой просто приложив её к терминалу? Ещё звучит как схема обнала для дропперов всяких. Походил по вкусвилам, снял 10 раз по 3 куска(пинкода же эта сумма теперь не требует) и ходишь довольный списав с чужой карты условно 30к

П. С. осуждаю, не надо так делать, я лишь уточняю как устроен механизм и как будут бороться с подобными кейсами

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Романченко

Так если с кредитки снимать, будет в грейс или нет?

Ответить
Развернуть ветку
Крепкий пистолет

На выходе что?
2 транзакции - одна на покупку одна на снятие наличных?

Или одна транзакция на покупку (с соответствующим MCC, грейсом и так далее) - тогда способ обнала кредиток, привязанных к балансу телефона счетов и так далее.

Или одна транзакция на снятие наличных - тогда как с кешбеком и прочим за покупку?

Или работает только с дебетовыми картами сбербанка и все?

Ответить
Развернуть ветку
Глебушка

Балдёж, теперь служба безопасности Сбера будет уточнять, куда будет удобнее подойти - к банкомату или во Вкусвилл, чтобы сохранить ваши деньги

Ответить
Развернуть ветку
Rafael

Лучше бы вкусвилл ТСО нормальные сделал и так, чтобы не возникало ситуаций, что из 3х ТСО работает один и за кассой стоит один кассир, а магазин полон людей. Теперь ещё к этой очереди прибавятся те, кто пришел снять наличку.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
null