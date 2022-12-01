«Вкусвилл» и «Сбер» запустили услугу снятия наличных с карты на кассах во всех магазинах сети Статьи редакции
Всего их более 1300 в 67 городах. Банк-эмитент карты неважен.
- Чтобы получить наличные, достаточно купить один товар — например, пакет, — и запросить у кассира нужную сумму для снятия. За один раз можно обналичить до 5000 рублей, всего за сутки — до 20 тысяч. Если средств на счету будет недостаточно, операцию выполнить не смогут — как при обычной покупке через терминал.
- «Вкусвилл» и «Сбер» не берут комиссий за услугу. Остальные российские банки-эмитенты вправе самостоятельно определять условия снятия наличных.
- Сервис может стать особенно актуальным в предпраздничные дни — для тех, кто выбирает дарить близким деньги, отметили в пресс-службе продовольственной сети.
- Компании запустили сервис в 2019 году. Тогда он работал в 51 магазине «Вкусвилла» в Санкт-Петербурге и в восьми точках в Москве и области. В 2022 году, по данным магазина, кассиры сети выдали наличными более 400 млн рублей.
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Удобно, магазинам меньше затрат на инкассацию
Ага, первое о чём подумал
Такой WIN-WIN, реально всем хорошо.
Каким образом меньше? Стоимость инкассации не зависит от объема денег же?
1. Зависит
2. Реже вызывать инкассаторов и отвлекать кассиров
Теперь без пистолета и маски!
ЦА вкусвилла пользуется наличкой?
А ЦА Найк и Адидас исключительно из спортсменов состоит?
в провинции это смешно выглядит, стоит очередь у кассы, а терминалы для самостоятельной оплаты грустят в сторонке.
Классно, осталось только деньги где-то достать
Так планировали кредиты на кассе выдавать
Кайф, теперь утром, будут приходить не только за жвачкой с купюрой в 5000, но и за снятием "налика".
Ещё больше ссор и криков на кассовой зоне 🤷
лучше бы они запустили услугу по списанию бонусов от Сбера на кассе:(
Оплата бонусами доступна в СберМаркете, подробнее рассказали тут: https://spasibosberbank.ru/partners/vkusvill 😌
Списание долгов на кассе было бы ещё круче
Удобно! Но ВкусВилл редкость во многих городах.
В пятерочке давно такое запустили. Пятерочку найдёте?
Ну видимо про пятерочку никто особо не писал, а там информации ноль. Ну и меня и ВкусВилл устроит, если что.
Не понимаю, почему вдруг решили форсировать людей переходить на нал?
Требую экспертное мнение
Никто никого не формирует. Просто предложили выбор. Или вам лучше, чтобы у вас не было выбора?
а так нет выбора? Банкоматы отменили?
Хотя я понял почему, ща сам себе отвечу
банкоматов меньше, их надо обслуживать. а тут тебе все на кассе сторонней компании, которая сама всем оперирует
сначала вкусвилл, потом подтянутся другие со временем
Да да, я как раз допер и рядом ответил 🥰
Ну а тут видимо решили его просто на кассу поставить и прорекламировали тут
Всё, я понял.
Банкоматы не вечны, и под санкциями с комплектующими проблемно (будет).
Поэтому предусмотрительно готовят замену банкоматам.
Ну если отвлечься от этой ситуации эта услуга вроде бы есть в остальном мире
Осталось кассиров научить. Был уже случай на АЗС Лукойл. Кассиры даже не знали как это сделать
наконец то дожили до кэшбэка
Literally 🔥
Очень удивился, когда первый раз увидел, что в Германии так люди в магазинах деньги снимают с карточки на кассах. Но у них этой услуге хотящую миллион лет, люди пользуются по инерции, а вот зачем нам этот атавизм?
Ура! Как офигенно! Ребята изобрели банкомат
Почти так )))
Вот это я называл кэшбэком, пока это слово не поменяло значение.
Так наличка то будет на кассе?В магнитах уже постоянные проблемы с этим,вижу сдачу не могут бабушкам дать
Я так понимаю операция проходит как покупка? То есть будет ли это работать с условной виртуальной картой просто приложив её к терминалу? Ещё звучит как схема обнала для дропперов всяких. Походил по вкусвилам, снял 10 раз по 3 куска(пинкода же эта сумма теперь не требует) и ходишь довольный списав с чужой карты условно 30к
П. С. осуждаю, не надо так делать, я лишь уточняю как устроен механизм и как будут бороться с подобными кейсами
Так если с кредитки снимать, будет в грейс или нет?
На выходе что?
2 транзакции - одна на покупку одна на снятие наличных?
Или одна транзакция на покупку (с соответствующим MCC, грейсом и так далее) - тогда способ обнала кредиток, привязанных к балансу телефона счетов и так далее.
Или одна транзакция на снятие наличных - тогда как с кешбеком и прочим за покупку?
Или работает только с дебетовыми картами сбербанка и все?
Балдёж, теперь служба безопасности Сбера будет уточнять, куда будет удобнее подойти - к банкомату или во Вкусвилл, чтобы сохранить ваши деньги
Лучше бы вкусвилл ТСО нормальные сделал и так, чтобы не возникало ситуаций, что из 3х ТСО работает один и за кассой стоит один кассир, а магазин полон людей. Теперь ещё к этой очереди прибавятся те, кто пришел снять наличку.