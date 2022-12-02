День 282: сотрудники IKEA в Ленинградской области устроили часовую забастовку из-за условий увольнения Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2 декабря: доллар — 61,14 рубля, евро — 63,82 рубля.
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Кто и как адаптируется
Работающие по франшизе кафе Baskin Robbins в России меняют вывески, выяснил «Ъ». Компания зарегистрировала новую марку BRandICE. Это поможет сэкономить на роялти, но, вероятно, кафе должны будут изменить рецептуру.
В крупных торговых центрах на треть выросло количество открывающихся магазинов российских брендов в 2022 году.
Airbus полностью откажется от российского титана в течение нескольких месяцев. По данным Reuters, концерн нарастил закупки материала в США и Японии.
Какие есть проблемы и трудности
Сотрудники закрытого магазина «IKEA Дыбенко» в Кудрово Ленинградской области провели часовую предупредительную забастовку. Они требуют коллективных переговоров с работодателем. Сотрудники из Ленинградской и Кировской областей 2 декабря отправят в головные компании и материнский шведский холдинг требования: начислить ежегодный бонус «Спасибо» (разовая выплата к пенсионным накоплениям), сохранить рабочие места при смене собственника и выплатить каждому сотруднику пособия в семь-восемь окладов в случае увольнения.
Контекст
Изменение валюты расчётов по контрактам с компаниями из Китая и других стран увеличило долю юаня с 0,4 до 14%. Возросла значимость рубля: его доля в оплате за экспорт увеличилась с 12,3 до 32,4%. Что ЦБ делает для перестройки финансовой системы под дружественные валюты, описали «Ведомости».
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 1 декабря — здесь.
Сотрудники Икеи что-то совсем берега потеряли. Я бы даже сказал, охуели.
А если руководство не пойдет навстречу, то власти пришлют прокуратуру, налоговиков, ОМОН, а также специалистов ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ.
Ты где пропадал?
Ну не от государства же свои права защищать, а вот от буржуинов милое дело 🤷
Надо верить в профсоюз свой. Вполне нормально организовать его для защиты своих интересов. Ведь обязанность работодатетя - покорно платить
О! С возвращением!
а если требования не будут выполнены, они не выйдут на работу в магазин?
Если требования не будут выполнены, они... проведут полуторачасовую забастовку!
А против причины всего этого кишка тонка бастовать. Ишь какие, 8 окладов им подавай…
против евросоюза и байдена бастовать?
представь- вова ушел, твои действия? поедешь в ноги кланяться - молить чтоб санкции сняли?
Организовать профсоюз для защиты своих интересов это нормально во многих странах. Насчет причины не понял - я так понимаю сидя на стуле ты предлагаешь другим что то делать? какая забавная причина не рисковать
А с чего эти сотрудники решили, что им все это выплатят? По закону куда меньше
Вроде полгода назад им предлагали столько окладов, я думала они давно работают на благо местных производств мебели
с икеей значит через сотрудников пошли.
ждем продолжения истории.
Простите но восемь окладов что то мало давайте 100 !
Да сразу им пенсию назначить как ветеранам боевых действий
вы думаете в Икеи зарплаты были высокие? )
Забастовка круто. Вместо того, чтобы не работать, они будут не работать?
Т.е "ВСМПО-АВИСМА" все? Интересно, сотрудники будут требовать несколько окладов + бонусы при увольнении?
* Airbus полностью откажется от российского титана в течение нескольких месяцев, и его конкурент Boeing так же уже приостановил закупки титана в России.
У Аэрофлота телеки в салоне то ли уже отказали, то ли скоро откажут, т.к нет обновления программного обеспечения от производителя. Но! Готовится импортозамещение конечно. А пока книги читать можно) вот и рассказали друг другу новости
Трагедия для всей Селды.
Так там вроде бы ОАК импортозаместительные самолёты строить собралась. Ну и не удивлюсь, если часть титана из США и Японии на самом деле верхнесалдинского происхождения.
Можно часть статьи с долларом пропускать... Американские горки уже не те
"Airbus полностью откажется от российского титана в течение нескольких месяцев. По данным Reuters, концерн нарастил закупки материала в США и Японии."
Ого...а как же "они не проживут без нашего титана"...
Ну, сначала замерзнут без газа, а потом не проживут без титана)
Напомните кто про это "они не проживут без нашего титана" говорил?
Вы что, хотите что бы как в Омерике было?
Люди понимают, что аналогичную замену данной работе не найти, зона комфорта, и во избежание почувствовать дискомфорт, хотят получить компенсацию, надеясь, что она продлит пару месяцев, ни чего неделания ☝️
Смена вывески Baskin Robbins безусловно хорошая экономия и на роялти и на... Осталось только вывеску подобрать, предлагаю ""Боря, Рома и Ко"
Почему не "Армен, Тигран и Ак"?
не густо по новостям
Да! Но день длинный и нудный! Ждём дополнений...
"В крупных торговых центрах на треть выросло количество открывающихся магазинов российских брендов в 2022 году."
Это перепродажники с Али? Шильдики то хоть сами производят?
"Компания зарегистрировала новую марку BRandICE. Это поможет сэкономить на роялти, но, вероятно, кафе должны будут изменить рецептуру."
Ну что думаете друзья? Г...но будет?
Оно и так не сильно вкусное было, а теперь совсем печаль будет
" Они требуют коллективных переговоров с работодателем. Сотрудники из Ленинградской и Кировской областей 2 декабря отправят в головные компании и материнский шведский холдинг требования: начислить ежегодный бонус «Спасибо» (разовая выплата к пенсионным накоплениям), сохранить рабочие места при смене собственника и выплатить каждому сотруднику пособия в семь-восемь окладов в случае увольнения."
А чего не требуют им до окончания сво платить? Ну или может быть сразу до пенсии...
"Сотрудники закрытого магазина «IKEA Дыбенко» в Кудрово Ленинградской области провели часовую предупредительную забастовку."
Им предлагали:
Но они решили что мало!
И поэтому:
Вот и обещанное импортозамещение подъехало