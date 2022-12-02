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Финансы
Маша Цепелева

День 282: сотрудники IKEA в Ленинградской области устроили часовую забастовку из-за условий увольнения Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 декабря: доллар — 61,14 рубля, евро — 63,82 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:00 мск: доллар — 61,57 рубля, евро — 64,93 рубля.

Курсы на Forex на 08:00 мск: доллар — 61,58 рубля, евро — 64,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,25 рубля.

Кто и как адаптируется

Работающие по франшизе кафе Baskin Robbins в России меняют вывески, выяснил «Ъ». Компания зарегистрировала новую марку BRandICE. Это поможет сэкономить на роялти, но, вероятно, кафе должны будут изменить рецептуру.

В крупных торговых центрах на треть выросло количество открывающихся магазинов российских брендов в 2022 году.

Airbus полностью откажется от российского титана в течение нескольких месяцев. По данным Reuters, концерн нарастил закупки материала в США и Японии.

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Какие есть проблемы и трудности

Сотрудники закрытого магазина «IKEA Дыбенко» в Кудрово Ленинградской области провели часовую предупредительную забастовку. Они требуют коллективных переговоров с работодателем. Сотрудники из Ленинградской и Кировской областей 2 декабря отправят в головные компании и материнский шведский холдинг требования: начислить ежегодный бонус «Спасибо» (разовая выплата к пенсионным накоплениям), сохранить рабочие места при смене собственника и выплатить каждому сотруднику пособия в семь-восемь окладов в случае увольнения.

Контекст

Изменение валюты расчётов по контрактам с компаниями из Китая и других стран увеличило долю юаня с 0,4 до 14%. Возросла значимость рубля: его доля в оплате за экспорт увеличилась с 12,3 до 32,4%. Что ЦБ делает для перестройки финансовой системы под дружественные валюты, описали «Ведомости».

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 1 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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64 комментария
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 Слегка Придурковатый

Сотрудники Икеи что-то совсем берега потеряли. Я бы даже сказал, охуели.

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Святой торшер

А если руководство не пойдет навстречу, то власти пришлют прокуратуру, налоговиков, ОМОН, а также специалистов ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ.

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2 комментария
igotosochi

Ты где пропадал?

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4 комментария
Soulis

Ну не от государства же свои права защищать, а вот от буржуинов милое дело 🤷

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Обезьяна Зумер

Надо верить в профсоюз свой. Вполне нормально организовать его для защиты своих интересов. Ведь обязанность работодатетя - покорно платить

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1 комментарий
Данный паук например

О! С возвращением!

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Фильтр для воды Aquawhore

а если требования не будут выполнены, они не выйдут на работу в магазин?

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Слегка Придурковатый

Если требования не будут выполнены, они... проведут полуторачасовую забастовку!

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Александр

А против причины всего этого кишка тонка бастовать. Ишь какие, 8 окладов им подавай…

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Nikolay Vavilov

против евросоюза и байдена бастовать?
представь- вова ушел, твои действия? поедешь в ноги кланяться - молить чтоб санкции сняли?

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3 комментария
Обезьяна Зумер

Организовать профсоюз для защиты своих интересов это нормально во многих странах. Насчет причины не понял - я так понимаю сидя на стуле ты предлагаешь другим что то делать? какая забавная причина не рисковать

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2 комментария
Serghei Maveriz

А с чего эти сотрудники решили, что им все это выплатят? По закону куда меньше

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Аня Деревянко

Вроде полгода назад им предлагали столько окладов, я думала они давно работают на благо местных производств мебели

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3 комментария
Научный меч

с икеей значит через сотрудников пошли.
ждем продолжения истории.

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flash

Простите но восемь окладов что то мало давайте 100 !

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Pavel Loginov

Да сразу им пенсию назначить как ветеранам боевых действий

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Русский коктейль

вы думаете в Икеи зарплаты были высокие? )

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6 комментариев
igotosochi

Забастовка круто. Вместо того, чтобы не работать, они будут не работать?

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Святой торшер

Т.е "ВСМПО-АВИСМА" все? Интересно, сотрудники будут требовать несколько окладов + бонусы при увольнении?
* Airbus полностью откажется от российского титана в течение нескольких месяцев, и его конкурент Boeing так же уже приостановил закупки титана в России.

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Аня Деревянко

У Аэрофлота телеки в салоне то ли уже отказали, то ли скоро откажут, т.к нет обновления программного обеспечения от производителя. Но! Готовится импортозамещение конечно. А пока книги читать можно) вот и рассказали друг другу новости

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3 комментария
Valentin Sherstobit

Трагедия для всей Селды.

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1 комментарий
Андрей Мельник

Так там вроде бы ОАК импортозаместительные самолёты строить собралась. Ну и не удивлюсь, если часть титана из США и Японии на самом деле верхнесалдинского происхождения.

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flash

Можно часть статьи с долларом пропускать... Американские горки уже не те

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Данный паук например

"Airbus полностью откажется от российского титана в течение нескольких месяцев. По данным Reuters, концерн нарастил закупки материала в США и Японии."
Ого...а как же "они не проживут без нашего титана"...

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Alex Nosov

Ну, сначала замерзнут без газа, а потом не проживут без титана)

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Русский коктейль

Напомните кто про это "они не проживут без нашего титана" говорил?

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Зеленый самолетик

Вы что, хотите что бы как в Омерике было?

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Рыжиков Константин

Люди понимают, что аналогичную замену данной работе не найти, зона комфорта, и во избежание почувствовать дискомфорт, хотят получить компенсацию, надеясь, что она продлит пару месяцев, ни чего неделания ☝️

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Армен Арзуманян

Смена вывески Baskin Robbins безусловно хорошая экономия и на роялти и на... Осталось только вывеску подобрать, предлагаю ""Боря, Рома и Ко"

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Русский коктейль

Почему не "Армен, Тигран и Ак"?

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Древний огонь

не густо по новостям

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Данный паук например

Да! Но день длинный и нудный! Ждём дополнений...

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Данный паук например

"В крупных торговых центрах на треть выросло количество открывающихся магазинов российских брендов в 2022 году."
Это перепродажники с Али? Шильдики то хоть сами производят?

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Данный паук например

"Компания зарегистрировала новую марку BRandICE. Это поможет сэкономить на роялти, но, вероятно, кафе должны будут изменить рецептуру."
Ну что думаете друзья? Г...но будет?

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Кузьмич

Оно и так не сильно вкусное было, а теперь совсем печаль будет

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Данный паук например

" Они требуют коллективных переговоров с работодателем. Сотрудники из Ленинградской и Кировской областей 2 декабря отправят в головные компании и материнский шведский холдинг требования: начислить ежегодный бонус «Спасибо» (разовая выплата к пенсионным накоплениям), сохранить рабочие места при смене собственника и выплатить каждому сотруднику пособия в семь-восемь окладов в случае увольнения."
А чего не требуют им до окончания сво платить? Ну или может быть сразу до пенсии...

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Данный паук например

"Сотрудники закрытого магазина «IKEA Дыбенко» в Кудрово Ленинградской области провели часовую предупредительную забастовку."
Им предлагали:

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Данный паук например

Но они решили что мало!
И поэтому:

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Доктор Богомол Тобогган
В крупных торговых центрах на треть выросло количество открывающихся магазинов российских брендов в 2022 году.

Вот и обещанное импортозамещение подъехало

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