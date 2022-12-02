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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 декабря: доллар — 61,14 рубля, евро — 63,82 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:00 мск: доллар — 61,57 рубля, евро — 64,93 рубля.

Курсы на Forex на 08:00 мск: доллар — 61,58 рубля, евро — 64,8 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,25 рубля.

Кто и как адаптируется

Работающие по франшизе кафе Baskin Robbins в России меняют вывески, выяснил «Ъ». Компания зарегистрировала новую марку BRandICE. Это поможет сэкономить на роялти, но, вероятно, кафе должны будут изменить рецептуру.

В крупных торговых центрах на треть выросло количество открывающихся магазинов российских брендов в 2022 году.

Airbus полностью откажется от российского титана в течение нескольких месяцев. По данным Reuters, концерн нарастил закупки материала в США и Японии.

Какие есть проблемы и трудности

Сотрудники закрытого магазина «IKEA Дыбенко» в Кудрово Ленинградской области провели часовую предупредительную забастовку. Они требуют коллективных переговоров с работодателем. Сотрудники из Ленинградской и Кировской областей 2 декабря отправят в головные компании и материнский шведский холдинг требования: начислить ежегодный бонус «Спасибо» (разовая выплата к пенсионным накоплениям), сохранить рабочие места при смене собственника и выплатить каждому сотруднику пособия в семь-восемь окладов в случае увольнения.

Контекст

Изменение валюты расчётов по контрактам с компаниями из Китая и других стран увеличило долю юаня с 0,4 до 14%. Возросла значимость рубля: его доля в оплате за экспорт увеличилась с 12,3 до 32,4%. Что ЦБ делает для перестройки финансовой системы под дружественные валюты, описали «Ведомости».

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