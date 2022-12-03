{"id":13754,"url":"\/distributions\/13754\/click?bit=1&hash=45df24e35b9b6bb5f92ebc2bb2fa29f4eca481cf0ea0a460238620e2f8b1f176","title":"\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438?","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"8933abea-af83-5427-9245-220aa01c8f3d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Полина Лааксо

От $90 тысяч $472 тысяч в год: Insider — о зарплатах иностранных специалистов в «единорогах» Revolut, Klarna и Celonis Статьи редакции

Маркетолог в Celonis получает столько же, сколько аналитик данных. А в Revolut криптоспециалист зарабатывает на $75 тысяч больше бэкенд-разработчика.

11 просмотров
Офис Revolut / Источник: Thirdway

Работодатели в Европе не обязаны озвучивать соискателям зарплаты других сотрудников компании и указывать зарплатную вилку в объявлениях. В США же они должны раскрывать показатели местному регулятору, если нанимают сотрудников из других стран и запрашивают для них рабочие визы.

Insider изучил заявки, которые с 2019 по 2022 год получало Управление по сертификации иностранной рабочей силы в США от нескольких стартапов-«единорогов». Приведённые зарплаты — базовые и не учитывают бонусы и премии, отмечает издание.

Зарплаты в офисах Revolut в Нью-Йорке и Сан-Франциско

Британский финтех Revolut с оценкой $33 млрд предлагает традиционные платёжные и инвестиционные услуги, поддерживает криптовалюту, а также позволяет бронировать жильё и оформлять страховку на поездки.

  • Глава кредитного отдела — $255 тысяч.
  • Глава криптонаправления — $250 тысяч.
  • Старший продуктовый менеджер — $216 тысяч.
  • Старший бэкенд-разработчик — $175 тысяч.
  • Инженер по разработке алгоритмов машинного обучения — $175 тысяч.
  • Старший менеджер по кредитным рискам — $160 тысяч.
  • Старший ответственный за запуск новых направлений — $150 тысяч.
  • PR-менеджер — $149 тысяч.
  • Старший операционный менеджер — $150-165 тысяч.
  • Аналитик по операциям — $132 тысяч.
  • Инженер данных — $130 тысяч.
  • Менеджер по международным сделкам — $120 тысяч.
  • Менеджер по операциям и стратегиям — $90 тысяч.

Зарплаты в офисах Klarna в Нью-Йорке и Калифорнии

Шведская Klarna — поставщик платёжных услуг. Среди них BNPL («купи сейчас, плати потом»), компания даёт 30 дней на беспроцентное погашение. В 2021-м оценивалась в $45,6 млрд, в 2022 году — в $6,7 млрд.

  • Старший коммерческий директор — $472 тысяч.
  • Старший коммерческий менеджер — $227-350 тысяч.
  • Ведущий специалист по финансам в коммерческий отдел — $225 тысяч.
  • Старший инженер по архитектурным решениям — $125-225 тысяч.
  • Юрист — $195 тысяч.
  • Менеджер отдела аналитики — $125-185 тысяч.
  • Старший менеджер по аналитике — $180 тысяч.
  • Старший менеджер по коммуникациям — $160 тысяч.
  • Маркетолог — $159 тысяч.
  • Менеджер по выводу продукта на «прод» (delivery manager) — $127-140 тысяч.
  • Менеджер по продукту — $125 тысяч.
  • Старший аналитик — $105-122 тысячи.

Зарплаты в офисах Celonis в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Раунд-Роке

Американо-немецкая Celonis — разработчик облачных, локальных и гибридных решений для анализа бизнес-процессов: производства, заказов, поставок. Инвесторы оценивают компанию в $13 млрд.

  • Директор по трансформации клиентского опыта — $230 тысяч.
  • Вице-президент по продукту — $155 тысяч.
  • Глава отдела по работе с клиентами — $150 тысяч.
  • Вице-президент по бизнес-развитию — $140 тысяч.
  • Менеджер по продукту — $109-140 тысяч.
  • Менеджер по работе с клиентами — $117,5 тысячи.
  • Инженер по архитектурным решениям — $80-90 тысяч.
  • Специалист по анализу данных — $85 тысяч.
  • Старший маркетолог — $85 тысяч.
  • Специалист по привлечению клиентов — $58,5 тысячи.

Зарплаты в американских офисах Sorare

Французский разработчик одноимённой игры, в которой можно управлять виртуальной футбольной командой, покупая, продавая и обменивая карточки игроков. Оценка — $4,3 млрд.

  • Android-разработчик — $225-235 тысяч.
  • Ведущий инженер-разработчик — $200 тысяч.

Зарплаты в офисах Contentful в Сан-Франциско

Немецкая Contentful c оценкой $3 млрд позволяет клиентам создавать и редактировать сайты и приложения без написания кода.

  • Менеджер в отдел архитектуры решений — $230 тысяч.
  • Инженер по логистическим архитектурным решениям (enterprise solutions) — $120-125 тысяч.
  • Старший ответственный за операции и стратегию — $110 тысяч.

Зарплаты в офисах GoCardless в Сан-Франциско

Через британский финтех-сервис GoCardless организации-резиденты могут принимать платежи посредством прямого дебетования. Оценивается в $2,1 млрд.

  • Менеджер в отдел маркетинговых партнёрств — $125 тысяч.
  • Директор в отдел банковских операций — $195 тысяч.

Зарплаты в офисах Graphcore в Пало-Альто

Производитель чипов для «умных» систем из Великобритании с оценкой $2,77 млрд.

  • Специалист в области искусственного интеллекта — $141-195 тысяч.

Зарплаты в офисах Checkout.com в Нью-Йорке

Британский оператор онлайн-платежей Checkout.com позволяет оплачивать покупки клиентам и поставляет цифровые платёжные решения магазинам. Оценивается в $40 млрд.

  • Старший менеджер по работе с партнёрами — $210 тысяч.
Офис Klarna / Источник: BoF

#зарплаты #revolut #klarna

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
Комментарии
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
null