От $90 тысяч $472 тысяч в год: Insider — о зарплатах иностранных специалистов в «единорогах» Revolut, Klarna и Celonis Статьи редакции
Маркетолог в Celonis получает столько же, сколько аналитик данных. А в Revolut криптоспециалист зарабатывает на $75 тысяч больше бэкенд-разработчика.
Работодатели в Европе не обязаны озвучивать соискателям зарплаты других сотрудников компании и указывать зарплатную вилку в объявлениях. В США же они должны раскрывать показатели местному регулятору, если нанимают сотрудников из других стран и запрашивают для них рабочие визы.
Insider изучил заявки, которые с 2019 по 2022 год получало Управление по сертификации иностранной рабочей силы в США от нескольких стартапов-«единорогов». Приведённые зарплаты — базовые и не учитывают бонусы и премии, отмечает издание.
Зарплаты в офисах Revolut в Нью-Йорке и Сан-Франциско
Британский финтех Revolut с оценкой $33 млрд предлагает традиционные платёжные и инвестиционные услуги, поддерживает криптовалюту, а также позволяет бронировать жильё и оформлять страховку на поездки.
- Глава кредитного отдела — $255 тысяч.
- Глава криптонаправления — $250 тысяч.
- Старший продуктовый менеджер — $216 тысяч.
- Старший бэкенд-разработчик — $175 тысяч.
- Инженер по разработке алгоритмов машинного обучения — $175 тысяч.
- Старший менеджер по кредитным рискам — $160 тысяч.
- Старший ответственный за запуск новых направлений — $150 тысяч.
- PR-менеджер — $149 тысяч.
- Старший операционный менеджер — $150-165 тысяч.
- Аналитик по операциям — $132 тысяч.
- Инженер данных — $130 тысяч.
- Менеджер по международным сделкам — $120 тысяч.
- Менеджер по операциям и стратегиям — $90 тысяч.
Зарплаты в офисах Klarna в Нью-Йорке и Калифорнии
Шведская Klarna — поставщик платёжных услуг. Среди них BNPL («купи сейчас, плати потом»), компания даёт 30 дней на беспроцентное погашение. В 2021-м оценивалась в $45,6 млрд, в 2022 году — в $6,7 млрд.
- Старший коммерческий директор — $472 тысяч.
- Старший коммерческий менеджер — $227-350 тысяч.
- Ведущий специалист по финансам в коммерческий отдел — $225 тысяч.
- Старший инженер по архитектурным решениям — $125-225 тысяч.
- Юрист — $195 тысяч.
- Менеджер отдела аналитики — $125-185 тысяч.
- Старший менеджер по аналитике — $180 тысяч.
- Старший менеджер по коммуникациям — $160 тысяч.
- Маркетолог — $159 тысяч.
- Менеджер по выводу продукта на «прод» (delivery manager) — $127-140 тысяч.
- Менеджер по продукту — $125 тысяч.
- Старший аналитик — $105-122 тысячи.
Зарплаты в офисах Celonis в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Раунд-Роке
Американо-немецкая Celonis — разработчик облачных, локальных и гибридных решений для анализа бизнес-процессов: производства, заказов, поставок. Инвесторы оценивают компанию в $13 млрд.
- Директор по трансформации клиентского опыта — $230 тысяч.
- Вице-президент по продукту — $155 тысяч.
- Глава отдела по работе с клиентами — $150 тысяч.
- Вице-президент по бизнес-развитию — $140 тысяч.
- Менеджер по продукту — $109-140 тысяч.
- Менеджер по работе с клиентами — $117,5 тысячи.
- Инженер по архитектурным решениям — $80-90 тысяч.
- Специалист по анализу данных — $85 тысяч.
- Старший маркетолог — $85 тысяч.
- Специалист по привлечению клиентов — $58,5 тысячи.
Зарплаты в американских офисах Sorare
Французский разработчик одноимённой игры, в которой можно управлять виртуальной футбольной командой, покупая, продавая и обменивая карточки игроков. Оценка — $4,3 млрд.
- Android-разработчик — $225-235 тысяч.
- Ведущий инженер-разработчик — $200 тысяч.
Зарплаты в офисах Contentful в Сан-Франциско
Немецкая Contentful c оценкой $3 млрд позволяет клиентам создавать и редактировать сайты и приложения без написания кода.
- Менеджер в отдел архитектуры решений — $230 тысяч.
- Инженер по логистическим архитектурным решениям (enterprise solutions) — $120-125 тысяч.
- Старший ответственный за операции и стратегию — $110 тысяч.
Зарплаты в офисах GoCardless в Сан-Франциско
Через британский финтех-сервис GoCardless организации-резиденты могут принимать платежи посредством прямого дебетования. Оценивается в $2,1 млрд.
- Менеджер в отдел маркетинговых партнёрств — $125 тысяч.
- Директор в отдел банковских операций — $195 тысяч.
Зарплаты в офисах Graphcore в Пало-Альто
Производитель чипов для «умных» систем из Великобритании с оценкой $2,77 млрд.
- Специалист в области искусственного интеллекта — $141-195 тысяч.
Зарплаты в офисах Checkout.com в Нью-Йорке
Британский оператор онлайн-платежей Checkout.com позволяет оплачивать покупки клиентам и поставляет цифровые платёжные решения магазинам. Оценивается в $40 млрд.
- Старший менеджер по работе с партнёрами — $210 тысяч.
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