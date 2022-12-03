Маркетолог в Celonis получает столько же, сколько аналитик данных. А в Revolut криптоспециалист зарабатывает на $75 тысяч больше бэкенд-разработчика.

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Офис Revolut / Источник: Thirdway

Работодатели в Европе не обязаны озвучивать соискателям зарплаты других сотрудников компании и указывать зарплатную вилку в объявлениях. В США же они должны раскрывать показатели местному регулятору, если нанимают сотрудников из других стран и запрашивают для них рабочие визы.

Insider изучил заявки, которые с 2019 по 2022 год получало Управление по сертификации иностранной рабочей силы в США от нескольких стартапов-«единорогов». Приведённые зарплаты — базовые и не учитывают бонусы и премии, отмечает издание.

Зарплаты в офисах Revolut в Нью-Йорке и Сан-Франциско

Британский финтех Revolut с оценкой $33 млрд предлагает традиционные платёжные и инвестиционные услуги, поддерживает криптовалюту, а также позволяет бронировать жильё и оформлять страховку на поездки.

Глава кредитного отдела — $255 тысяч.



Глава криптонаправления — $250 тысяч.



Старший продуктовый менеджер — $216 тысяч.



Старший бэкенд-разработчик — $175 тысяч.

Инженер по разработке алгоритмов машинного обучения — $175 тысяч.

Старший менеджер по кредитным рискам — $160 тысяч.

Старший ответственный за запуск новых направлений — $150 тысяч.



PR-менеджер — $149 тысяч.

Старший операционный менеджер — $150-165 тысяч.

Аналитик по операциям — $132 тысяч.

Инженер данных — $130 тысяч.

Менеджер по международным сделкам — $120 тысяч.

Менеджер по операциям и стратегиям — $90 тысяч.

Зарплаты в офисах Klarna в Нью-Йорке и Калифорнии

Шведская Klarna — поставщик платёжных услуг. Среди них BNPL («купи сейчас, плати потом»), компания даёт 30 дней на беспроцентное погашение. В 2021-м оценивалась в $45,6 млрд, в 2022 году — в $6,7 млрд.

Старший коммерческий директор — $472 тысяч.

Старший коммерческий менеджер — $227-350 тысяч.

Ведущий специалист по финансам в коммерческий отдел — $225 тысяч.

Старший инженер по архитектурным решениям — $125-225 тысяч.

Юрист — $195 тысяч.



Менеджер отдела аналитики — $125-185 тысяч.



Старший менеджер по аналитике — $180 тысяч.

Старший менеджер по коммуникациям — $160 тысяч.

Маркетолог — $159 тысяч.

Менеджер по выводу продукта на «прод» (delivery manager) — $127-140 тысяч.

Менеджер по продукту — $125 тысяч.



Старший аналитик — $105-122 тысячи.

Зарплаты в офисах Celonis в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Раунд-Роке

Американо-немецкая Celonis — разработчик облачных, локальных и гибридных решений для анализа бизнес-процессов: производства, заказов, поставок. Инвесторы оценивают компанию в $13 млрд.

Директор по трансформации клиентского опыта — $230 тысяч.



Вице-президент по продукту — $155 тысяч.



Глава отдела по работе с клиентами — $150 тысяч.

Вице-президент по бизнес-развитию — $140 тысяч.

Менеджер по продукту — $109-140 тысяч.

Менеджер по работе с клиентами — $117,5 тысячи.

Инженер по архитектурным решениям — $80-90 тысяч.

Специалист по анализу данных — $85 тысяч.

Старший маркетолог — $85 тысяч.

Специалист по привлечению клиентов — $58,5 тысячи.

Зарплаты в американских офисах Sorare

Французский разработчик одноимённой игры, в которой можно управлять виртуальной футбольной командой, покупая, продавая и обменивая карточки игроков. Оценка — $4,3 млрд.

Android-разработчик — $225-235 тысяч.



Ведущий инженер-разработчик — $200 тысяч.

Зарплаты в офисах Contentful в Сан-Франциско

Немецкая Contentful c оценкой $3 млрд позволяет клиентам создавать и редактировать сайты и приложения без написания кода.

Менеджер в отдел архитектуры решений — $230 тысяч.



Инженер по логистическим архитектурным решениям (enterprise solutions) — $120-125 тысяч.

Старший ответственный за операции и стратегию — $110 тысяч.

Зарплаты в офисах GoCardless в Сан-Франциско

Через британский финтех-сервис GoCardless организации-резиденты могут принимать платежи посредством прямого дебетования. Оценивается в $2,1 млрд.

Менеджер в отдел маркетинговых партнёрств — $125 тысяч.

Директор в отдел банковских операций — $195 тысяч.

Зарплаты в офисах Graphcore в Пало-Альто

Производитель чипов для «умных» систем из Великобритании с оценкой $2,77 млрд.

Специалист в области искусственного интеллекта — $141-195 тысяч.

Зарплаты в офисах Checkout.com в Нью-Йорке

Британский оператор онлайн-платежей Checkout.com позволяет оплачивать покупки клиентам и поставляет цифровые платёжные решения магазинам. Оценивается в $40 млрд.

Старший менеджер по работе с партнёрами — $210 тысяч.