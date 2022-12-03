День 283: на рынке говорят об уходе из России телеканала Disney Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 3 декабря: доллар — 61,77 рублей, евро — 64,98 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,25 рублей.
Кто и как адаптируется
В Нижегородской области начали производить российско-белорусские трамваи.
Какие есть проблемы и трудности
Российский детский телеканал Disney, локальная версия американского Disney Channel, прекращает вещание с 14 декабря, написал 2 декабря 2022 года Mash. Собеседник «Ъ» в одном из операторов подтвердил, что партнёров начали уведомлять об уходе Disney с российского рынка. Но официальных документов и сроков пока нет, добавил другой источник.
Контекст
Страны G7 согласились установить потолок цен не нефть, экспортируемую из России по морю, на уровне в $60 за баррель.
«Лидер» обращалась к «Вымпелкому» (бренд «Билайн») с требованием признать обязательства материнской Veon по еврооблигациям, но получила «категорический отказ», пишут «Ведомости» со ссылкой на «Лидера». В итоге компания обратилась в суд: она пытается запретить продажу «Вымпелкома» без гарантий выплат. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.
Интерес российского бизнеса к поездкам за рубеж по итогам осеннего делового сезона вырос, хотя и не достиг уровня доковидного 2019 года. Командировочные чаще летают в Стамбул, ОАЭ, Сербию и страны постсоветского пространства, рассказали «Ъ» участники рынка.
Новости предыдущего дня, 2 декабря — здесь.
Главный виновник ребенок.
Пока, Микки 🥲