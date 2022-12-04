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Финансы
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День 284: Доминикана планирует наладить поставки рома, доля просроченных микрозаймов россиян достигла 43% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: blog.ostrovok.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3-4 декабря: доллар — 61,77 рублей, евро — 64,98 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 2 декабря: доллар — 62 рубля, евро — 65 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,09 рублей.

Кто и как адаптируется

Доминикана планирует наладить поставки рома, кофе, авокадо и сигар в Россию через третьи страны, заявил посол республики Ханс Данненберг в интервью «РИА Новости». Возможные страны — Армения, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Контекст

ЕС предусмотрел переходный период для потолка цен на нефть и санкции за нарушение правила.

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Доля займов микрокредитов россиян, у которых есть просрочка более 90 дней, достигла 43%. До этого просрочка сильно росла в конце 2020 года, пишет РБК.

Каждая вторая опрошенная компания (49%) в России планирует вручить детям сотрудников подарки к Новому году — это рекорд за последние 10 лет, следует из опроса SuperJob. В нем приняли участие тысяча менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Российский бизнес Freedom Holding продали по балансовой стоимости, что оказалось ниже ожиданий холдинга, рассказал РБК глава компании Тимур Турлов. Холдинг объявил о продаже брокера и банка «Фридом Финанс» Максиму Повалишину, который работал в руководстве компании с момента её основания, в октябре.

Новости предыдущего дня, 3 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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9 комментариев
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 Вадим Д.

Ох, дела: тут День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, но и 284-й не пропустишь. С праздником!

Доминиканские вкусняшки приедут к нам через армяно-таджикскские руки.
Потолок нефтяных цен схлопнется постепенно, а наказания уже есть.
Просрочки микрозаймов растут, рискуют все.
Половина детей сотрудников компаний получит подарки от работодателей. И это рекорд, товарищи.

Хорошего всем дня и замечательного настроения 🤘🏻

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Васисуалий Лоханкин

Количество людей в микрокредитном рабстве все растет, еще и просроченном.

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Мурад Муртазалиев

Долги отдают только трусы)

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Похер

Особенно это касается "долга родине"

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flash

Ненавижу сигары и авакадо.... Но ладно пусть поставляют, разрешаю!

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flash

А вообще самая главная новость это то как же холодно... Живу на юге России но такое чувство что на севере (

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Allestor Klei

понаехи с севера холод привезли

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Гриша Граж

А как же то, что ❗️Страны ОПЕК+ могут договориться о резком сокращении добычи нефти в связи с ограничением цен на российскую нефть — CNBC

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Oleg Ast

источник https://www.cnbc.com/2022/12/02/opec-meeting-oil-output-cuts-on-the-table-ahead-of-russia-sanctions.html
Но вроде не все так однозначно - рецессия и снижение спроса.

OPEC+ to consider deeper oil output cuts ahead…
OPEC+, a group of 23 oil-producing nations led by Saudi Arabia and Russia, will convene on Sunday…
www.cnbc.com
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