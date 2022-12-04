День 284: Доминикана планирует наладить поставки рома, доля просроченных микрозаймов россиян достигла 43% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 3-4 декабря: доллар — 61,77 рублей, евро — 64,98 рублей.
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Кто и как адаптируется
Доминикана планирует наладить поставки рома, кофе, авокадо и сигар в Россию через третьи страны, заявил посол республики Ханс Данненберг в интервью «РИА Новости». Возможные страны — Армения, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.
Контекст
ЕС предусмотрел переходный период для потолка цен на нефть и санкции за нарушение правила.
Доля займов микрокредитов россиян, у которых есть просрочка более 90 дней, достигла 43%. До этого просрочка сильно росла в конце 2020 года, пишет РБК.
Каждая вторая опрошенная компания (49%) в России планирует вручить детям сотрудников подарки к Новому году — это рекорд за последние 10 лет, следует из опроса SuperJob. В нем приняли участие тысяча менеджеров по персоналу из всех округов страны.
Российский бизнес Freedom Holding продали по балансовой стоимости, что оказалось ниже ожиданий холдинга, рассказал РБК глава компании Тимур Турлов. Холдинг объявил о продаже брокера и банка «Фридом Финанс» Максиму Повалишину, который работал в руководстве компании с момента её основания, в октябре.
Новости предыдущего дня, 3 декабря — здесь.
Ох, дела: тут День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, но и 284-й не пропустишь. С праздником!
Доминиканские вкусняшки приедут к нам через армяно-таджикскские руки.
Потолок нефтяных цен схлопнется постепенно, а наказания уже есть.
Просрочки микрозаймов растут, рискуют все.
Половина детей сотрудников компаний получит подарки от работодателей. И это рекорд, товарищи.
Хорошего всем дня и замечательного настроения 🤘🏻
Количество людей в микрокредитном рабстве все растет, еще и просроченном.
Долги отдают только трусы)
Особенно это касается "долга родине"
Ненавижу сигары и авакадо.... Но ладно пусть поставляют, разрешаю!
А вообще самая главная новость это то как же холодно... Живу на юге России но такое чувство что на севере (
понаехи с севера холод привезли
А как же то, что ❗️Страны ОПЕК+ могут договориться о резком сокращении добычи нефти в связи с ограничением цен на российскую нефть — CNBC
источник https://www.cnbc.com/2022/12/02/opec-meeting-oil-output-cuts-on-the-table-ahead-of-russia-sanctions.html
Но вроде не все так однозначно - рецессия и снижение спроса.