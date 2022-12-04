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Источник: blog.ostrovok.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3-4 декабря: доллар — 61,77 рублей, евро — 64,98 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 2 декабря: доллар — 62 рубля, евро — 65 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,09 рублей.

Кто и как адаптируется

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Контекст

ЕС предусмотрел переходный период для потолка цен на нефть и санкции за нарушение правила.

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Российский бизнес Freedom Holding продали по балансовой стоимости, что оказалось ниже ожиданий холдинга, рассказал РБК глава компании Тимур Турлов. Холдинг объявил о продаже брокера и банка «Фридом Финанс» Максиму Повалишину, который работал в руководстве компании с момента её основания, в октябре.