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Фото «Ведомости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 декабря: доллар — 61,77 рубля, евро — 64,98 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:25 мск: доллар — 61,8 рубля, евро — 65,05 рубля.

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Курсы на Forex на 07:25 мск: доллар — 61.72 рубля, евро — 65.30рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65.30 рубля.

Кто и как адаптируется

Nokia получила одну экспортную лицензию на поставку телеком оборудования в Россию, рассказал РБК глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Компания направила два обращения европейским регуляторам и два американским — «по трём ожидаются решения».

Минэкономразвития заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений с компанией «Промышленные технологии» — она планирует построить в Волгоградской области завод по производству метанола.

«Газпром нефть» предложила приравнять разработчиков и эксплуатантов беспилотников к ИТ-компаниям. Она выступает «квалифицированным заказчиком» и инвестором для разработчиков беспилотных технологий. В правительстве пока не комментировали инициативу.

Какие есть проблемы и трудности

Руководители трёх ИТ-копаний рассказали «Ведомостям», что крупные банки отказывают им в выдаче льготных кредитов без залога движимого и недвижимого имущества. Представитель «Сбербанка» заявил, что требование о залоге не является обязательным, но может возникнуть «в случаях высокого уровня кредитного риска по сделке и неготовности заемщика предоставить альтернативные варианты обеспечения».

Количество хакерских атака на системы на базе Linux в России по итогам третьего квартала увеличилось более чем вдвое, пишет «Ъ». Разработчики связывают это с замещением Windows в российских компаниях.

Контекст

Сенатор Андрей Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Он не уточнил, какие именно изменения могут быть внесены в закон.