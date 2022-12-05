День 285: ИТ-компаниям не выдают льготные кредиты без залога имущества Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5 декабря: доллар — 61,77 рубля, евро — 64,98 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65.30 рубля.
Кто и как адаптируется
Nokia получила одну экспортную лицензию на поставку телеком оборудования в Россию, рассказал РБК глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Компания направила два обращения европейским регуляторам и два американским — «по трём ожидаются решения».
Минэкономразвития заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений с компанией «Промышленные технологии» — она планирует построить в Волгоградской области завод по производству метанола.
«Газпром нефть» предложила приравнять разработчиков и эксплуатантов беспилотников к ИТ-компаниям. Она выступает «квалифицированным заказчиком» и инвестором для разработчиков беспилотных технологий. В правительстве пока не комментировали инициативу.
Какие есть проблемы и трудности
Руководители трёх ИТ-копаний рассказали «Ведомостям», что крупные банки отказывают им в выдаче льготных кредитов без залога движимого и недвижимого имущества. Представитель «Сбербанка» заявил, что требование о залоге не является обязательным, но может возникнуть «в случаях высокого уровня кредитного риска по сделке и неготовности заемщика предоставить альтернативные варианты обеспечения».
Количество хакерских атака на системы на базе Linux в России по итогам третьего квартала увеличилось более чем вдвое, пишет «Ъ». Разработчики связывают это с замещением Windows в российских компаниях.
Контекст
Сенатор Андрей Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Он не уточнил, какие именно изменения могут быть внесены в закон.
Новости предыдущего дня, 4 декабря — здесь.
Это можно воспринимать как анонс нападения на те страны куда бежали Россияне?
Это анонс ситуации с абьюзером, когда он(она) кричит бывшей(бывшему): "Ты ещё пожалеешь об этом!".
В принципе, практически все инициативы Клишаса - это анонс верховенства долбоебизма.
Навряд ли, скорее дополнительными налогами обложат или еще какую-нибудь бюрократическую тягомотину придумают
То есть отобьют желание вообще когда либо возвращаться? Сильный и дальновидный ход
Или простимулируют вернуться тех удаленщиков, которые сидят в Грузии и работают в России, т к в Грузии найти работу не могут
скорее как анонс очередного неработающего закона, как пакета яровой
Шутки тут неуместны.
Реально могут создать большие проблемы!
Прям огонь. То машины забирать, теперь типа а давайте усложним жизнь и будем считать уехавших людьми второго сорта.
При этом же:О планах создания программы по возвращению в Россию ИТ-специалистов Шадаев заявил в начале ноября. По его словам, министерство сейчас формулирует ее условия, «чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал»
Так и хочется, возвращаться, ну.
Ты просто не шаришь, как у них там всё работает. Главное же не что-то сделать или не сделать, а заявить о том, что сделаешь или не сделаешь.
Так всегда же. Все что с приставкой «льготное» требует титанических усилий/условий, чтобы это получить :)
«Газпром нефть» предложила приравнять разработчиков и эксплуатантов беспилотников к ИТ-компаниям»
Вот так совершенно неожиданно производитель майонеза "Слобода" может стать IT-компанией.
Коротко об отношении к своим согражданам и соотечественникам.
У меня бывшая была менее мстительна и токсична.
В РФ есть только залоговое кредитование, других видов просто не существует. Я уж молчу, что банки не принимают в качестве залогового обеспечения свои собственные акции 🤣
Оаердрафт еще
Айтишники ( ещё оставшиеся ) прям в восторге от таких новостей)
Stage3 в каждый москвич с завода!
А стартовый капитал большинства российских ООО - 10 тысяч рублей
А с артовый капитал большинства российских ООО - 10 тысяч рублей
Ну и дураки, так многие айтишники работают на РФ из-за границы и многие критически важные вещи работают. Себе же в ногу стреляют умники
Льготные кредиты без залога да ИТ-компаниям — никогда такого не было и вот опять поддержка.
Nokia одна за всех в стране.
Метанол под Волгоградом будет готовить новый завод и это к лучшему.
Есть беспилотник? Ты ИТ-компания, так хочет газпром-нефть.
Самый безопасных Linux не так безопасен в РФ.
Раз уехал из страны — получи вдогонку от неё , а вернёшься — военком будет доволен.
Пусть день будет хорошим, а настроение прекрасным 🤘🏻