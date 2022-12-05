{"id":13763,"url":"\/distributions\/13763\/click?bit=1&hash=76dfc95129b10e657f68a4d92db0f809978b5cc7228e25a6e1afd0256241b100","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0432 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f?","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Больной Гоша

День 285: ИТ-компаниям не выдают льготные кредиты без залога имущества Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2867 просмотров
Фото «Ведомости» 

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 декабря: доллар — 61,77 рубля, евро — 64,98 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:25 мск: доллар — 61,8 рубля, евро — 65,05 рубля.

Курсы на Forex на 07:25 мск: доллар — 61.72 рубля, евро — 65.30рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65.30 рубля.

Кто и как адаптируется

Nokia получила одну экспортную лицензию на поставку телеком оборудования в Россию, рассказал РБК глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Компания направила два обращения европейским регуляторам и два американским — «по трём ожидаются решения».

Минэкономразвития заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений с компанией «Промышленные технологии» — она планирует построить в Волгоградской области завод по производству метанола.

Купить рекламу Отключить

«Газпром нефть» предложила приравнять разработчиков и эксплуатантов беспилотников к ИТ-компаниям. Она выступает «квалифицированным заказчиком» и инвестором для разработчиков беспилотных технологий. В правительстве пока не комментировали инициативу.

Какие есть проблемы и трудности

Руководители трёх ИТ-копаний рассказали «Ведомостям», что крупные банки отказывают им в выдаче льготных кредитов без залога движимого и недвижимого имущества. Представитель «Сбербанка» заявил, что требование о залоге не является обязательным, но может возникнуть «в случаях высокого уровня кредитного риска по сделке и неготовности заемщика предоставить альтернативные варианты обеспечения».

Количество хакерских атака на системы на базе Linux в России по итогам третьего квартала увеличилось более чем вдвое, пишет «Ъ». Разработчики связывают это с замещением Windows в российских компаниях.

Контекст

Сенатор Андрей Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Он не уточнил, какие именно изменения могут быть внесены в закон.

Новости предыдущего дня, 4 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Alexander Weber
Сенатор Андрей Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным»

Это можно воспринимать как анонс нападения на те страны куда бежали Россияне?

Ответить
Развернуть ветку
Roman F

Это анонс ситуации с абьюзером, когда он(она) кричит бывшей(бывшему): "Ты ещё пожалеешь об этом!".

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

В принципе, практически все инициативы Клишаса - это анонс верховенства долбоебизма.

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Навряд ли, скорее дополнительными налогами обложат или еще какую-нибудь бюрократическую тягомотину придумают

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Weber

То есть отобьют желание вообще когда либо возвращаться? Сильный и дальновидный ход

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Михалыч

Или простимулируют вернуться тех удаленщиков, которые сидят в Грузии и работают в России, т к в Грузии найти работу не могут

Ответить
Развернуть ветку
Robert Paulson

скорее как анонс очередного неработающего закона, как пакета яровой

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Шутки тут неуместны.
Реально могут создать большие проблемы!

Ответить
Развернуть ветку
ondefeat
Сенатор Андрей Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

Прям огонь. То машины забирать, теперь типа а давайте усложним жизнь и будем считать уехавших людьми второго сорта.

При этом же:

О планах создания программы по возвращению в Россию ИТ-специалистов Шадаев заявил в начале ноября. По его словам, министерство сейчас формулирует ее условия, «чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал»

Так и хочется, возвращаться, ну.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ты просто не шаришь, как у них там всё работает. Главное же не что-то сделать или не сделать, а заявить о том, что сделаешь или не сделаешь.

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Так всегда же. Все что с приставкой «льготное» требует титанических усилий/условий, чтобы это получить :)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

«Газпром нефть» предложила приравнять разработчиков и эксплуатантов беспилотников к ИТ-компаниям»

Вот так совершенно неожиданно производитель майонеза "Слобода" может стать IT-компанией.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Тяжкий утюг
«сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны

Коротко об отношении к своим согражданам и соотечественникам.
У меня бывшая была менее мстительна и токсична.

Ответить
Развернуть ветку
житель подмоста

В РФ есть только залоговое кредитование, других видов просто не существует. Я уж молчу, что банки не принимают в качестве залогового обеспечения свои собственные акции 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Дед Велосипед

Оаердрафт еще

Ответить
Развернуть ветку
flash

Айтишники ( ещё оставшиеся ) прям в восторге от таких новостей)

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган
планирует построить в Волгоградской области завод по производству метанола

Stage3 в каждый москвич с завода!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Раскатов

А стартовый капитал большинства российских ООО - 10 тысяч рублей

Ответить
Развернуть ветку
Илья Раскатов

А с артовый капитал большинства российских ООО - 10 тысяч рублей

Ответить
Развернуть ветку
fyp

Ну и дураки, так многие айтишники работают на РФ из-за границы и многие критически важные вещи работают. Себе же в ногу стреляют умники

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Льготные кредиты без залога да ИТ-компаниям — никогда такого не было и вот опять поддержка.
Nokia одна за всех в стране.
Метанол под Волгоградом будет готовить новый завод и это к лучшему.
Есть беспилотник? Ты ИТ-компания, так хочет газпром-нефть.
Самый безопасных Linux не так безопасен в РФ.
Раз уехал из страны — получи вдогонку от неё , а вернёшься — военком будет доволен.

Пусть день будет хорошим, а настроение прекрасным 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null