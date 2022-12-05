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«МегаФон» продал долю в «Связном» Статьи редакции

Имена покупателей и сумма сделки не называются.

  • «Мегафон» вышел из состава акционеров сети магазинов «Связной», рассказал РБК глава оператора Хачатур Помбухчан. Имена покупателей, сумму сделки и другие детали он не раскрыл, отметив, что компании сохранили коммерческие и партнёрские контакты.
  • По его словам, «Связной» не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на эту компанию «отнимает время, усилия команды и бесполезен». Помбухчан также подчеркнул, что «Мегафон» продвинулся в развитии собственной розничной сети.
  • «МегаФон» стал совладельцем «Связного» в апреле 2018 года. Компания получила 25% плюс одну акцию и два места в совете директоров после сделки по объединению ритейлера с «Евросетью», 100% которой оператор получил несколькими месяцами раньше.
  • «Связной» имеет более 2,6 тысяч магазинов в 1,1 тысячи городов России, указано на сайте. По данным «Контур Фокуса», 69,2% компании принадлежит кипрской DTsretail, 24,8% — нидерландской Euroset Holding, ещё 5,4% — АО «Группа компаний Связной». Чистая прибыль сети за 2021 года составила 15,2 млн рублей.

#новость #мегафон #связной

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16 комментариев
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 Вадим Д.

Странно, что в Связном вообще у кого-то доли остались.
Туда разве что погреться зимой заходят, судя по прибыли.

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Rus Lan

тоже вот подумал об этом, странно, что кто-то эти доли вообще хочет..

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sua

За 2600 магазин 15 млн прибыль... Конечно нужно выбросить такое бизнес...

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Alexander Golubev

Хорошо оптимизируют налоги?

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Кирилл Кириллов

Ну хотя бы не в минус 😂

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Miskatonic University

ну для такой крупной компании с таким оборотом всё равно что в минус

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Дмитрий Гончаров

15,2 млн рублей при рекордном для сети обороте в 105 млрд рублей, так звучит более трагично

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Александр Зайцев

Работа ради работы какая-то

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Кирилл Кириллов

Работал в связном до 2018 года и было классно, большой опыт работы в сотовом ретейле и в связном были хорошие условия, налажены все процессы, потому что компания очень старая и сначала нулевых годов отлаживала работу, но потом после объединения с евросетью наступила жопа и большинство старых сотрудников уволились, а том числе руководящий состав

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Дмитрий Гончаров

Ну а что тут говорить, я бы никому не советовал там покупать технику, там только и делают, что впаривают говно, которое выгодно продать, а не которое нужно человеку

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Кирилл Кириллов

Да это во всем мобильном оффлайн ретейле, не хочешь чтобы тебе выпаривали, заказывай онлайн и все

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Кирилл Кириллов

До войны пока не ушли бренды, там был очень хороший выбор, очень удобный сайт и сервис, там можно было покупать нормально технику. Я про интернет магазин конечно, в ларек у метро бы точно не пошел ничего покупать, но это я, а есть огромное количество людей, которым такой формат подходит.

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Roll Null

Для меня Связной - это 2008, я думал, он уже рипнулся давно

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Вика Тонина

вооот, а говорят 2007-2008 нельзя вернуть

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Евгений Н

Ответчик в 131 деле на сумму 3млрд https://b2book.ru/inn/7714617793-ooo-set-sviaznoi/ явно это токсичный актив для мегафона.

Сеть Связной, ООО, ИНН 7714617793, Москва
сеть связной, ооо, москва, инн 7714617793, огрн 1057748288850, 123007, город москва, пр-д 2-й…
b2book.ru
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Поздний самолет

начало конца? переоформление на парня из московской области.
кому такая ноша то нужна...

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