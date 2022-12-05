Финансы
Больной Гоша

Whoosh запланировал привлечь 5 млрд рублей на IPO при оценке от 21 млрд рублей Статьи редакции

Торги начнутся 14 декабря.

  • Сервис аренды электросамокатов Whoosh определил ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже, рассказали в компании. Он установлен на уровне 185-225 рублей за акцию. Это соответсвует оценке компании в 21-25 млрд рублей. Общий размер IPO может составить 5 млрд рублей.
  • Окончательная цена размещения будет объявлена, когда акции начнут торговаться на Мосбирже. Ожидается, что это произойдет 14 декабря 2022 года. Сбор заявок от инвесторов завершится 13 декабря.
  • О подготовке Whoosh к IPO рассказывали источники Forbes в сентябре 2022 года. По данным РБК, сервис планировал до конца года продать на Мосбирже акции на сумму до 10 млрд рублей.
  • 30 ноября Мосбиржа допустила акции Whoosh к торгам под тикером WUSH. Бумаги ПАО «Вуш Холдинг» включат в первый котировальный список — туда, как правило, входят акции крупных и устойчивых фирм.

#новость #whoosh

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7 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Надеюсь на быстрое банкротство всех компаний по аренде электроговноповозок.

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Zana One

поддерживаю, надоели эти суицидники которые разгоняются и никого не видят на своем пути

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Айрат Галиуллин

Что же тебе сделали эти самокаты, что ты такой злой? 😈

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Слегка Придурковатый

Засрали собой весь город.

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Айрат Галиуллин

Я всегда думал, что whoosh - это хуш, а оказалось вуш 🫣 так что оценка - дело субъективное ..

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Вадим Д.

Ну-ну, будем посмотреть. Но лучше посмотреть со стороны, не играясь в инвестиции в самокаты.

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zhuk navoznyi

Прокатит ли их рынок или нет вот в чем вопрос ;)

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