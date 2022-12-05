Whoosh запланировал привлечь 5 млрд рублей на IPO при оценке от 21 млрд рублей Статьи редакции
Торги начнутся 14 декабря.
- Сервис аренды электросамокатов Whoosh определил ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже, рассказали в компании. Он установлен на уровне 185-225 рублей за акцию. Это соответсвует оценке компании в 21-25 млрд рублей. Общий размер IPO может составить 5 млрд рублей.
- Окончательная цена размещения будет объявлена, когда акции начнут торговаться на Мосбирже. Ожидается, что это произойдет 14 декабря 2022 года. Сбор заявок от инвесторов завершится 13 декабря.
- О подготовке Whoosh к IPO рассказывали источники Forbes в сентябре 2022 года. По данным РБК, сервис планировал до конца года продать на Мосбирже акции на сумму до 10 млрд рублей.
- 30 ноября Мосбиржа допустила акции Whoosh к торгам под тикером WUSH. Бумаги ПАО «Вуш Холдинг» включат в первый котировальный список — туда, как правило, входят акции крупных и устойчивых фирм.
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Надеюсь на быстрое банкротство всех компаний по аренде электроговноповозок.
поддерживаю, надоели эти суицидники которые разгоняются и никого не видят на своем пути
Что же тебе сделали эти самокаты, что ты такой злой? 😈
Засрали собой весь город.
Я всегда думал, что whoosh - это хуш, а оказалось вуш 🫣 так что оценка - дело субъективное ..
Ну-ну, будем посмотреть. Но лучше посмотреть со стороны, не играясь в инвестиции в самокаты.
Прокатит ли их рынок или нет вот в чем вопрос ;)