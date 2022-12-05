Финансы
Маша Цепелева

Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса» Статьи редакции

Он будет вместе с менеджментом «разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга».

  • Кудрин написал в своём Telegram-канале, что принял предложение стать советником в «Яндексе».

Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные.

Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди.

Алексей Кудрин
  • 25 ноября Yandex N.V. объявила, что рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу под управлением менеджмента. Она сохранит за собой бренд «Яндекса», а нидерландская Yandex N.V. со временем выйдет из акционеров этой группы и сменит название.
  • По данным The Bell и Telegram-канала Faridaily, в ночь на 25 ноября Кудрин решил с Путиным судьбу «Яндекса». 29 ноября Кудрин подал заявление об уходе с поста главы Счётной палаты, чтобы заняться «большими проектами».
Алексей Кудрин
Финансы
Полина Лааксо
«Коллективный Волож»: источники The Bell уточнили, как будет устроено управление «Яндексом» после реорганизации Статьи редакции

Главное из материала издания.

#новость #яндекс

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25 комментариев
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 Михаил
Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией

Для этой задачи кудрину нужно всего лишь не устраиваться в яндекс

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Слегка Придурковатый

Он может быть и не хотел. Но приказ есть приказ.

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Вадим Д.

Скорее, всё же не советником, а приказчиком.

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Aleks Melnik

Пусть повелит снизить ставки в Директе)))

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Вадим Д.

Ну в свой карман он стрелять точно не будет. А вот в наши ручонки запустить - с превеликим.

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Деда Миша

Походу шутки про майора теперь будут не шутки
Дома куча станций, и появилось желание от них избавиться

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Максим

А это бЫли шутки?

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Деда Миша

За 4.5 года ни одного доказательства прослушки и последующего набутыливания пока что нет
А дальше посмотрим

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And

Мне всегда было интересно чем люди занимаются что так боятся товарища майора :-)

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Рулон Абоев

Например, анекдоты про вождя на кухне рассказывают.

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Тупой торшер

А никто и не шутил
🌏🧑🏻‍🚀🔫👨🏻‍🚀

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Слегка Придурковатый

"...чтобы он оставался независимой..."

После написания слова "независимой" лежали всем телеграм-каналом.

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Ivan Petrov

Блядь, а зачем он там нужен, он же из счётной палаты, никак нас посчитать захотел....

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ЯжПрограммист

Это просто "крыша" кудрин там наверху многих знает, может подъехать порешать вопросы. Ну или передать "советы" от кого нужно, кому нужно.

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Aleks Melnik

Не факт, что Кудрину дадут прям решать. Это скорее синекура.

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Alister Brown

чтобы вставлять палки в колеса всем кто хочет уехать

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Игорь Протасов

Содержание для достойной пенсии.
Совета педерации на всех не хватает

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Игорь Горшков

Ну, сколько было вполне резонных замечаний, что если его поставят управлять, то это будет провал, так как он всю жизнь на госслужбе и в бизнесе не был. А тут решение все же более менее, в нынешней ситуации.

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Aleks Melnik

Яндекс стал синекурой для Кудрина

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Олег Комаров

Так, давайте по полочкам.
Будет Яндекс RU и Yandex EN. В RU будут: еда, такси, поисковик и прочее; в EN всякое абстрактное: автомобили, разметка и open source проекты. Так всё?
Куда Кудрин сядет куда Воложа посадят?

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Серж

Думаю Кудрин и абстрактное заберет а Воложу просто пинка дадут бесплатного

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Олег Макаров

Забавно, что при всём бэкргаунде отзывы о нём, как о человеке от людей, которые его лично знают в основном положительные.
Как так получается, даже не совсем понятно

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Димон

Анатолий Чубайс и нанотехнологии 2
Может не надо?

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Семён Горбунков

П…да компании

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Aleks Melnik

Нет

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