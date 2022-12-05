Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса» Статьи редакции
Он будет вместе с менеджментом «разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга».
- Кудрин написал в своём Telegram-канале, что принял предложение стать советником в «Яндексе».
- 25 ноября Yandex N.V. объявила, что рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу под управлением менеджмента. Она сохранит за собой бренд «Яндекса», а нидерландская Yandex N.V. со временем выйдет из акционеров этой группы и сменит название.
- По данным The Bell и Telegram-канала Faridaily, в ночь на 25 ноября Кудрин решил с Путиным судьбу «Яндекса». 29 ноября Кудрин подал заявление об уходе с поста главы Счётной палаты, чтобы заняться «большими проектами».
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Для этой задачи кудрину нужно всего лишь не устраиваться в яндекс
Он может быть и не хотел. Но приказ есть приказ.
Скорее, всё же не советником, а приказчиком.
Пусть повелит снизить ставки в Директе)))
Ну в свой карман он стрелять точно не будет. А вот в наши ручонки запустить - с превеликим.
Походу шутки про майора теперь будут не шутки
Дома куча станций, и появилось желание от них избавиться
А это бЫли шутки?
За 4.5 года ни одного доказательства прослушки и последующего набутыливания пока что нет
А дальше посмотрим
Мне всегда было интересно чем люди занимаются что так боятся товарища майора :-)
Например, анекдоты про вождя на кухне рассказывают.
А никто и не шутил
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"...чтобы он оставался независимой..."
После написания слова "независимой" лежали всем телеграм-каналом.
Блядь, а зачем он там нужен, он же из счётной палаты, никак нас посчитать захотел....
Это просто "крыша" кудрин там наверху многих знает, может подъехать порешать вопросы. Ну или передать "советы" от кого нужно, кому нужно.
Не факт, что Кудрину дадут прям решать. Это скорее синекура.
чтобы вставлять палки в колеса всем кто хочет уехать
Содержание для достойной пенсии.
Совета педерации на всех не хватает
Ну, сколько было вполне резонных замечаний, что если его поставят управлять, то это будет провал, так как он всю жизнь на госслужбе и в бизнесе не был. А тут решение все же более менее, в нынешней ситуации.
Яндекс стал синекурой для Кудрина
Так, давайте по полочкам.
Будет Яндекс RU и Yandex EN. В RU будут: еда, такси, поисковик и прочее; в EN всякое абстрактное: автомобили, разметка и open source проекты. Так всё?
Куда Кудрин сядет куда Воложа посадят?
Думаю Кудрин и абстрактное заберет а Воложу просто пинка дадут бесплатного
Забавно, что при всём бэкргаунде отзывы о нём, как о человеке от людей, которые его лично знают в основном положительные.
Как так получается, даже не совсем понятно
Анатолий Чубайс и нанотехнологии 2
Может не надо?
П…да компании
Нет