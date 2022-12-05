НСПК обяжет банки использовать QR-коды с телефонов для оплаты по картам «Мир» Статьи редакции
Банки должны обновить терминалы до апреля 2023 года. Затраты на переоборудование могут обойтись в десятки миллиардов рублей, оценил источник «Ъ».
- В начале декабря Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разослала банкам технический бюллетень. По нему с 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов приём оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне владельца карты «Мир». А с 25 октября — в 85% POS-терминалов. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на бюллетень.
- В НСПК ожидают, что к концу апреля 2023 года банки будут готовы протестировать сервис и «предоставить приём платежей с помощью такой технологии клиентам», подтвердили изданию в организации. Что будет, если они не успеют к сроку, оператор не сообщил.
- QR-коды позволяют платить телефоном, а «россияне испытывают ностальгию по этому способу оплаты», считает глава Национального платежного совета Алма Обаева. При этом НСПК влияет только на банки, обязать магазины принимать такие платежи она не может.
- По данным ЦБ, в российских магазинах установлено 3,7 млн POS-терминалов. По словам источника «Ъ» на банковском рынке, у большинства многие терминалы не могут считывать QR-коды, их придется заменять. Терминал с ридером стоит 15–20 тысяч рублей, общие затраты на переоборудование могут обойтись в десятки миллиардов рублей.
- НСПК в июне 2022 года анонсировала сервис для оплаты через QR-код на смартфоне. Владелец карты «Мир» может сгенерировать код на телефоне, а продавец должен его отсканировать для приёма денег.
- Оплата с помощью QR-кода на смартфоне широко распространена в странах Азии. Например, в Китае такая технология есть в приложениях WeChat и Alipay.
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И рядом по удобству и быстродействию с оплатой с помощью nfc не стоит.
Легче уж обычной картой расплачиваться
Не удобено только тем, что нужно приложение запускать и на qr наводить. Но все равно быстрее, чем кошелёк доставать и карту из него тянуть
Ну я не вижу сложности открыть приложение и отсканировать его. Да с NFC конечно же удобнее, Мирпэй решает, но что делать Эппловодам
мир pay любит вовремя отвалиться, постоянно "платеж не возможен по тех причинам" "у вас нет карт доступных для оплаты по nfc"
с гугл пей ни разу не было такой херни за много лет
Я испытываю ностальгию по «поднести телефон и сразу убрать», а не стоять генерировать QR в непонятном приложении, разворачивать экран от себя и ждать когда их видеокамера (сканер) его распознает.
В турции как работает: на всех банкоматах на экране горит куаркод. В приложении банка на телефоне выбираешь снять/положить, если снять то сумму. Далее открывается камера и наводишь на куаркод банкомата - он выдает сразу. По удобству - это безопасней: вы все делаете на экране смартфона, из минусов - нужен интернет на телефоне.
Вообще-то это наоборот работает, они формируют куар код, а ты в приложении банка сканишь его. Оплата кстати быстрее срабатывает, чем через NFC и при бесконтактной оплате. Но в совокупности конечно времени больше тратишь, если заранее не зайти в приложение банка и не подготовиться
Купи андроид и плати мирпеем
Все хорошо, но кэшбэк не начисляется. Решить бы и эту проблему, тогда я согласен на данную технологию)
Так речь же не про код на терминале, а про код на смартфоне, это походу не СБП, а хитрый способ токенизации, который будет работать на айфоне
Не будет его
Какие-то лишние телодвижения для оплаты. И без этого всё работает.
Но, видимо, у кого надо есть "свечной заводик".
Ну у того кто принудительно навязывает эту карту как зарплатную бюджетникам и единственный способ для получения пенсии электрату этого кого-то.
Я мир пей себе поставил. Работает нормально.
Ключевая проблема оплаты по QR: наличие стабильного интернет соединения. Нет сети, нет оплаты. С NFC можно платить и без интернета.
«россияне испытывают ностальгию по этому способу оплаты»
а чо - когда то был распостранён?
я вот кое-где видел весьма часто перевод на карту сбербанки либо по номеру карты или по телефону как способ оплаты, но сие не очень удобно, ибо надо набивать номер и можно промахнуться, особенно если оплата в маршрутке.
вот там сосканить код было б весьма актуально и, в общем, всё :-)
Я уже года три везде расплачивался просто прикладывая телефон. Даже в автобусах и мелких магазинчиках.
Кстати очень правильная инициатива, жаль что выглядит как жёсткая обязаловка
ого, зато на западе нет жёстких обязаловок, все делают добровольно лишь то, что им выгодно. например, сша навязывают невыгодный другим странам отказ от карт мир, но это ведь не жёсткая обязаловка, а их добровольное решение!
Уважаемая Алма Сакеновна кажется не в курсе, что у НСПК существует рабочее решение в виде Mir Pay, позволяющее особо не ностальгировать.
Но все мы прекрасно понимаем, что глава совета просто вкусила яблочка. От него в голове и QR-коды какие-то нелепые генерируются.
Поставь mirpay на айфон
Так уверенно прорабатывали вопрос о приёме мир-а хотя-бы в Никарагуа , что пришлось приказать принимать это говно хоть в России.
Если б не приняли как бы ты жил без бабушкиной пенсии если б ей виза отключила карту
А что, что-то изменилось? Как платил раньше телефоном, так и продолжаю платить?
Ну речь же про всех, а про частный случай тебя.
Можно уточнить личность "По словам источника «Ъ»"???
Сделали бы вот так и хоть немного бы помогли экономике и людям. Но как бы все рождает эта куча паразитов этот мир мертворожденный. Видно было это ещё когда его пенсионерам впаривали на почте.
Да шляпа это или костыль, как угодно. Это же по сути обычный перевод нала?
Тогда поправьте, если ошибся (и как писали выше):
- нет кэшбека
- долго (мне быстрее из кармана карту достать)
- без инета не работает
- лимиты в месяц на переводы действуют?
Такую сильную ностальгию я испытываю к куаркоду, что кушать не могу.
как можно испытывать ностальгию по тому чего не было?
Примерно так? https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Anemoia
На андроиде есть мирпэй, а яблоки опять костылят?
Терминалы и так уже почти все с кодами,журнализдам Комерсанта надо хоть из редакции иногда вылазить