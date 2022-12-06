День 286: обувные Thomas Munz и Salamander будут продавать одежду, фирмы под санкциями хотят освободить от части налогов Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,18 рубля, евро — 65,52 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,3 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,29 рубля, евро — по 72,54 рубля.
Кто и как адаптируется
Оператор магазинов обуви и аксессуаров Munz Group — это Thomas Munz и Salamander — планирует запустить новый формат розничных точек с одеждой собственных торговых марок и международных брендов, рассказала компания «Ъ». Сеть со средним ценовым сегментом назовут Thomas Munz Store. Первую коллекцию Thomas Munz надеются выпустить весной 2023 года, а Salamander — осенью.
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, чтобы освободить компании под санкциями от налога на прибыль от продажи акций в уставном капитале других организаций, рассказало РБК. Такая поправка о нулевой ставке будет распространятся на сделки, заключённые в течение 2022 года.
Основной владелец пивоваренной компании «Бочкари» задумался о покупке закрытого завода PepsiCo в Подмосковье — вероятно, чтобы производить больше безалкогольных напитков.
Дистрибьютор электроники DiHouse запустит бренд бытовой техники Red. 85% нового ООО принадлежит предпринимательнице Юлии Барышевой, 15% — DiHouse. Производить товар будут в Китае, России, Узбекистане и Белоруссии, а для разработки привлекли около 700 сотрудников ответственной Redmond, которые ушли оттуда из-за судебных разбирательств, передаёт «Ъ».
Какие есть проблемы и трудности
Дочерняя структура «Ростелекома» попросила льготные кредиты на развитие сервисов «умного» дома «Ростелеком Ключ». Речь о 625 млн рублей под ставку 3% и об ещё одном займе на сумму 600 млн рублей для работу над системой «Видеонаблюдение и умный дом». На какой срок и от какой финансовой организации компания надеется получить деньги, неизвестно.
Контекст
«Ведомости» поговорили с аналитиками, чтобы узнать, как поток цен на российскую нефть скажется на курсе рубля и доходах российского бюджета. Рубль, скорее всего, ослабнет, но на бюджете потолок скажется несильно: сокращение поставок компенсируется ростом цен.
После ухода из России зарубежных сервисов для аренды жилья россияне стали чаще бронировать варианты на сайтах самих отелей. Но самой популярной платформой стал Ostrovok.ru, узнали в редакции РБК.
Новости предыдущего дня, 5 декабря — здесь.
А помните время без санкции, доллар по 30, интеграция с Европой, не летали ракеты.
Слава богу мы смогли от этого освободиться
Это было как страшный сон. Вперёд, в светлое будущее, гиперборейцы!
Задышали полной грудью без этой всей фигни)))
Помню-помню. Ашан, 2008 год. Огурцы из Испании, томаты из Турции, шампиньоны из Польши, картошка из Саудовской Аравии, яблоки Польша. Своего производства ни хера не было. Сейчас в любое время года в любом супермаркете овощи из российских тепличных комплексов с небольшими вкраплениями Азербайджана и Узбекистана, шампиньоны тоже российские и даже дешевле, чем до санкций, и многое такое. Войну нахер, но и 2008 тоже нахер
Это смотря где. У нас в магазинах огурцы губернаторского сыночка дороже китайских. Его же помидоры вдвое дороже манго. Фруктовый салат нарубить дешевле, чем овощной от местного производителя. Есть еще фермерская продукция и ярмарки. Вот только когда в разгар ковида Китай закрылся на лопату, у местных фермеров случился внезапный приступ неурожая))
Кто заставляет покупать?
Офигенная логика - появляется свое производство, дороже импортного, но и покупать никто не заставляет)) А на кой черт оно тогда надо? Губернатору то понятно, он же бюджетник, на госслужбе много не заработаешь.
Местные компании, лоббирующие свои интересы, благодаря которым импорт овощей снизился? Или монополисты, вроде мираторга (не овощи, но тем не менее), не?
Я бы и рад поддерживать отечественного производителя, но, блджад, как мне это сделать, если, например, крупнейшая на северо-западе птицефабрика Северная принадлежит Таиландской компании, а оформлена через нидерландский офшор?
О, ю а фром VladiVostok
На столько узнаваемая ситуация?
Так вы ещё про белорусские креветки забыли написать. Тоже под влиянием кризиса стали разводить.
Какой фиг обычному покупателю чью картошку он покупает, если на свою з/п он мог купить существенно больше картошки (а еще хамон какой-нибудь)? И почему Россия закупала картошку вообще не возникает вопроса (хз из Аравии, но точно закупали из тех же Нидерландов, которые - "клочок" по сравнению с нашей территорией даже если брать только пригодную для с/х)? И что мешало производителям производить - когда можно было и семена, и технику покупать тогда дешевле? При всем этом куча земель стоят и зарастают
Ну это так, вопросы "на подумать" для тех, кто "зато свое!" считают за главный критерий. Пока выбираете огурцы и помидоры "местные" по цене в разы дороже привезенных бананов, апельсинов и пр.
А помните хлеб за 19....
Я помню хлеб по 20 копеек. А вот по 16 - уже не помню.
И такое было? А вообще так то я имела в виду рубли но копейки так копейки
Конечно было. Покупал буханку на большой перемене и пытался съесть - было очень вкусно.
Голодное детство....
Почему никто никогда не вспоминает батон нарезного по 3000 рублей? Я вот помню.
Сникерс сначала 200 (92-й год), потом 500 (95-й)
Ростелеком, а губа не треснет? Льготные кредиты им на "умный" дом и видеонаблюдение. Охуели там совсем уже.
Крайне позитивный первый комментарий
Согласен, сдаю позиции. Чот слишком добрый стал.
В последнее время слишком позитивно....
-для работу над системой «Видеонаблюдение и умный дом»
зачем это сейчас в настоящее время?
Именно в настоящее время это важнее всего. Чтобы трищу маёру было удобней.
Верно а то ещё ущемлять права товарищей маëров начнут нам в России нужно движение за права товарищей маëров
Томас мюнз - российский бренд, с обувкой паршивенького качества за оверпрайс. О какой работе под санкциями идёт речь в посте?
Я даже помню, как было расследование про Thomas Munz — типичный бренд-оборотень. В Германии номинальный адрес, про "знаменитую" немецкую продукцию там ничего не знают, а производство в Китае, причем на Hh они искали технологов обувного производства с релокацией в Китай.
да у нас хватает таких брендов. тот же Bork
Ну здесь главное, как назовешься и напишешь название. Пишешь "мюнз" и уже хуже, чем "munz" звучит - так можно под немцев косить сразу
Дочерняя структура «Ростелекома» попросила льготные кредиты на развитие сервисов «умного» дома «Ростелеком Ключ»
Почему же это "проблемы и трудности"? Мне сложно, например, представить компанию, у которой в свободном обороте был миллиард рублей на такие проекты ещё в досанкционное время. А то, что запросили льготный - так если сейчас есть шанс такой получить, чего же не воспользоваться? Тут, скорее "кто и как адаптируется"
на всё? ведь топливо-перевозки-цена товара
При потолке цен
Умный дом? Сейчас? Серьёзно?
А что вы хотите, чтоб у вас был глупый дом?
Умными должны быть жильцы. А дом сойдёт кирпичный.
Некий Ivan Mart не любит умных жильцов. Видимо, привык к быдлу.
Нормальный.
а можно умный дом с госуслугами интегрировать?
А вы и правда, очень душный инженер!:-)
Еробакс крепчает к 286-му, а ещё сегодня — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. С праздником!
Рубашки Salamander и пальто Thomas Munz — веяния времени.
Минфин вроде как ии хочет поддержать, но неуверенно, неубедительно.
«Бочкари» и пепси — вместе веселее!
Новая китайско-российско-узбекско-белорусская техника Red угрожает аыйти на рынок.
Ростелекому так хочется денег, что придумали «умный дом телеком».
Потолков аналитики не боятся, верят, что всё будет хорошо с нефтью.
Россияне до того расстроились, что бронируют отели прямо на сайтах отелей.
Великолепного дня и чудесного настроения всем 🤘🏻
Хорошая новость: сегодня обошлось без очередной поддержки ИТ-компаний.
Огромное спасибо от пингвина и отрасли.
нужно выключать счетчик.
ибо это действует немного на нервную систему.
все ждут дня 1. после того как.
но хз сколько ждать, поэтому этот фактор учитывается как незначительная корреляция на повседневную жизнь/действия, при его срабатывании.