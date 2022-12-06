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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,18 рубля, евро — 65,52 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:32 мск: доллар — 62,76 рубля, евро — 65,82 рубля.

Курсы на Forex на 07:33 мск: доллар — 62,31 рубля, евро — 65,89 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,3 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,29 рубля, евро — по 72,54 рубля.

Кто и как адаптируется

Оператор магазинов обуви и аксессуаров Munz Group — это Thomas Munz и Salamander — планирует запустить новый формат розничных точек с одеждой собственных торговых марок и международных брендов, рассказала компания «Ъ». Сеть со средним ценовым сегментом назовут Thomas Munz Store. Первую коллекцию Thomas Munz надеются выпустить весной 2023 года, а Salamander — осенью.

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, чтобы освободить компании под санкциями от налога на прибыль от продажи акций в уставном капитале других организаций, рассказало РБК. Такая поправка о нулевой ставке будет распространятся на сделки, заключённые в течение 2022 года.

Основной владелец пивоваренной компании «Бочкари» задумался о покупке закрытого завода PepsiCo в Подмосковье — вероятно, чтобы производить больше безалкогольных напитков.

Дистрибьютор электроники DiHouse запустит бренд бытовой техники Red. 85% нового ООО принадлежит предпринимательнице Юлии Барышевой, 15% — DiHouse. Производить товар будут в Китае, России, Узбекистане и Белоруссии, а для разработки привлекли около 700 сотрудников ответственной Redmond, которые ушли оттуда из-за судебных разбирательств, передаёт «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Дочерняя структура «Ростелекома» попросила льготные кредиты на развитие сервисов «умного» дома «Ростелеком Ключ». Речь о 625 млн рублей под ставку 3% и об ещё одном займе на сумму 600 млн рублей для работу над системой «Видеонаблюдение и умный дом». На какой срок и от какой финансовой организации компания надеется получить деньги, неизвестно.

Контекст

«Ведомости» поговорили с аналитиками, чтобы узнать, как поток цен на российскую нефть скажется на курсе рубля и доходах российского бюджета. Рубль, скорее всего, ослабнет, но на бюджете потолок скажется несильно: сокращение поставок компенсируется ростом цен.

После ухода из России зарубежных сервисов для аренды жилья россияне стали чаще бронировать варианты на сайтах самих отелей. Но самой популярной платформой стал Ostrovok.ru, узнали в редакции РБК.