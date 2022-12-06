«Ростелеком» попросил 1,2 млрд рублей у Минцифры на развитие систем «умного» дома — «Ъ» Статьи редакции
Компания, помимо прочего, хочет «исключить зависимость от зарубежных решений».
- ООО «РТК ИТ» — дочерняя структура «Ростелекома» — подала заявку на два кредита, сообщает «Ъ» со ссылкой на паспорта двух проектов, которые компания показала центру «Управление разработкой ПО» при Минцифры. Это 625 млн рублей под ставку 3% на «Ростелеком Ключ» и 600 млн рублей для системы «Видеонаблюдение и умный дом».
- «Ростелеком Ключ» — это домофоны, видеонаблюдение за территорией многоквартирного дома и сбор данных со счётчиков. «РТК ИТ» заменит итальянскую платформу домофонов Comelit на собственную, откажется от британских и китайских устройств BAS-IP и Akuvox и разработает своё веб-приложение (PWA), чтобы «не зависеть от магазинов App Store и Google Play». Второй проект — это внутридомовая система видеонаблюдения.
- К концу 2024 года оператор рассчитывает увеличить число подъездов, подключённых к платформе «Ростелеком Ключ», до 300 тысяч. В сентябре 2022 года её использовали 2600 домов, но сколько это подъездов — не уточняется. За тот же срок он также хочет установить 861 тысячу камер, которых на начало осени было 420 тысяч.
- Оба проекта, согласно паспортам, одобрены рабочей группой, отмечает «Ъ». Но срок кредитования и организация, которая может выдать заём, не упомянуты.
- Спрос на такие системы может вырасти за счёт интереса регуляторов и силовых структур, считает один из собеседников газеты. Он не исключает, что установка российских платформ станет обязательной. К тому же переход на «умные» решения уже обсуждают в правительстве.
- Однако сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб предупреждает, что у «Ростелекома» могут возникнуть проблемы с производительностью приложения на устройствах Apple. PWA часто «плохо работают» на iOS, говорит он: уведомления приходят не всегда, а само PWA расходует много заряда.
- В ноябре 2022 года «Ростелеком» также запросил 480 млрд рублей, чтобы построить мобильную экосистему на российской ОС «Аврора» и выпустить в рамках проекта около 70 тысяч «отечественных» смартфонов и планшетов.
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Умная слежка,гайки затягиваются
Ну, здесь уже за один ник лайк.
радует лишь то, что гайки производятся также как гвозди
товарищ майор счастлив
Для начала нужно попробовать реализовать программу "умный хозяин дома".
У многих хозяев дом это квартира, а остальное, подъезд, двор, чистота и обустройства там это не их, поэтому такие люди срут, срут и срут, главное что у него за порогом все хорошо, а на остальное и на всех насрать, поэтому нужно начать с культуры понимания своего дома да и города в целом
Умным может быть только кто-то один: либо дом, либо хозяин)
А потом хоп и ваш ключ не подходит к Ростелеком-ключ )
А давайте сразу оснастим квартиры электронными замками, шелк, и все сидят по домам и ждут военкома.
"Спрос на такие системы может вырасти за счёт интереса регуляторов и силовых структур"
Кто бы сомневался.
Ну за порядком в доме следить же нужно...
Прямой речью написали это, даже не скрывают. Большинство все равно стадные, не поймут. Эх((
Умный дом — дом где-нибудь в Италии 🤔🧘
Эту лавочку уже прикрыли
Во как денег хочется, аж умный дом телеком.
Только он от ростелекома, не окажется ли такой дом безумным? И появится ли в итоге вообще.
Товарищ майор будет видеть и слышать всё
Товарищ майор одобряет
А оборудование чьё? Опять Китай, но в статье написано, что хотят от него уйти )) В России нет промышленных мощностей для создания камер.
Нормально все у нас с камерами.
На всех сидящих хватает
можешь делать свое оборудование, все будут только рады.
Что в iPhone своего? Тайваньский процессор или русский сапфир?
Мрази всё строят тоталитаризм, гос-во вообще свой нос совать в дом не должно.
Пошли к чёрту все причастные к таким разработкам. Что ещё должно произойти чтобы перестали на такие проекты идти инженеры/дизайнеры/менеджеры?
А можно обычным гражданам "на развитие своего, хоть какого нибудь дома"?
Ростелеком и что-то умное не сочитается вообще никак... Не знаю как вы, но я крайне в шоке, как они решили вопрос с обращениями своих пользователей. Закрыли нахер все офисы, на Яндекс картах даже не написано, что офисы не работают. Вернее он работает, но клиент там только в одном направлении может идти. А со всеми проблемами клиент может только позвонить или написать на сайт))) ага, видел я там за 15 минут, пока сам втыкал что куда, 3 бабули пытались просто хоть с кем то решить свои вопросы. Сидят у них в колл-центре попугайчики, регистрируют претензии как им вздумается, пишут отсебятину и по 30 дней вопрос не решают. У меня кейс с 24 августа, до сих пор не могут решить вопрос. Они делают умный дом, умный телефон, а восстановить емейл не могут, не давать им никаких денег! Они все просрут, потерялись бы уже нахер, чем такой гавносервис делать, как они. Когда эти ключи вдруг неожиданно перестанут работать, будете в квартиру по канату забираться!!! Вообще не пускайте этих свидетелей телекома в дома!!!
Деньги получат с обязательством подключать камеры домофонов к системе "стоп уклонист"
Интересно, насколько нужно быть одаренным, чтобы ставить системы от гос помойки, которые еще и камеры могут посмотерть в случае надобности, а потом и повестку по умному принтеру распечатать))
О дааа... А этот умный принтер тебе как арендное оборудование поставят, ещё и расходники к нему в тридорого будут продавать)))
Удачи ростелекому, благодаря им в деревне в 50 км от города есть оптика в доме, если добавят всякие фишки умного дома - только в плюс.
автору минус за желтый заголовок - как будто они бесплатно попросили, по сути же это кредитное проектное финансирование.
Те другие игроки рынка - дурачки, которые не придумали просить денежку у государства?
Плюсую, 500мбит в моем захолустье.
Город Тверь. Колодец ростелекома в 2-х метрах от дома. Оптики нет и не предвидится. Нет возможности. Зато есть возможность по несколько раз в году звонить и предлагать услуги интернета
Новый закон Мерфи:«Ростелекома» могут возникнуть проблемы с производительностью
Если у Ростелекома
они обязательно возникнут.
Ростелеком умеет просить и осваивать...
Умный дом,но ростелеком тупой))))
Я так понимаю, он сам замки откроет, когда за мной придут чуваки в погонах
А самим не?)
На текущий момент - умный дом это прежде всего интересная игрушка для гиков, ставить себе устройства, управляемые с чужого сервера - так себе идея. Общих стандартов тоже нет ( не только у нас, но и по всему миру) .
Если кто-то хочет поразвлечься - https://nodered.org - классная платформа. Код открытый.
вот как раз только гики и будут загоняться с nodered или home assistant. а "обычные" люди поставят вот такую облачную ебулу не понимая что отдают контроль над домом непонятно кому.
Ну а хуле не попросить. Дадут же
Товарищи из Ростелекома а можно не надо?
Если этот дом будет умный, то он точно должен будет уехать из России
О, очередная монополизация рынка, какой пиздец.
А где в статье про монополизацию рынка? Про деньги вижу, про влажные мечты об импортозамещении вижу. Про монополизацию не вижу
Боюсь что наши граждане не поймут этого нового и умного с камерами и интернетом
Не нажрутся никак
Они интернет в Москве сделать не могут. Редкосное г. Отключился, побыл с ними год, так за отключение денег просят))). , Ростелеком позорники идите сети вначале в порядок приведите.