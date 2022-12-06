Финансы
Полина Лааксо

«Ростелеком» попросил 1,2 млрд рублей у Минцифры на развитие систем «умного» дома — «Ъ» Статьи редакции

Компания, помимо прочего, хочет «исключить зависимость от зарубежных решений».

Источник: «Область 45»
  • ООО «РТК ИТ» — дочерняя структура «Ростелекома» — подала заявку на два кредита, сообщает «Ъ» со ссылкой на паспорта двух проектов, которые компания показала центру «Управление разработкой ПО» при Минцифры. Это 625 млн рублей под ставку 3% на «Ростелеком Ключ» и 600 млн рублей для системы «Видеонаблюдение и умный дом».
  • «Ростелеком Ключ» — это домофоны, видеонаблюдение за территорией многоквартирного дома и сбор данных со счётчиков. «РТК ИТ» заменит итальянскую платформу домофонов Comelit на собственную, откажется от британских и китайских устройств BAS-IP и Akuvox и разработает своё веб-приложение (PWA), чтобы «не зависеть от магазинов App Store и Google Play». Второй проект — это внутридомовая система видеонаблюдения.
  • К концу 2024 года оператор рассчитывает увеличить число подъездов, подключённых к платформе «Ростелеком Ключ», до 300 тысяч. В сентябре 2022 года её использовали 2600 домов, но сколько это подъездов — не уточняется. За тот же срок он также хочет установить 861 тысячу камер, которых на начало осени было 420 тысяч.
  • Оба проекта, согласно паспортам, одобрены рабочей группой, отмечает «Ъ». Но срок кредитования и организация, которая может выдать заём, не упомянуты.
  • Спрос на такие системы может вырасти за счёт интереса регуляторов и силовых структур, считает один из собеседников газеты. Он не исключает, что установка российских платформ станет обязательной. К тому же переход на «умные» решения уже обсуждают в правительстве.
  • Однако сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб предупреждает, что у «Ростелекома» могут возникнуть проблемы с производительностью приложения на устройствах Apple. PWA часто «плохо работают» на iOS, говорит он: уведомления приходят не всегда, а само PWA расходует много заряда.
  • В ноябре 2022 года «Ростелеком» также запросил 480 млрд рублей, чтобы построить мобильную экосистему на российской ОС «Аврора» и выпустить в рамках проекта около 70 тысяч «отечественных» смартфонов и планшетов.

#ростелеком #новость

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59 комментариев
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 Пыня Окурок

Умная слежка,гайки затягиваются

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possum

Ну, здесь уже за один ник лайк.

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Сергей Веселовзоров

радует лишь то, что гайки производятся также как гвозди

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Denis Uvarov

товарищ майор счастлив

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Andrew Simon

Для начала нужно попробовать реализовать программу "умный хозяин дома".

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Genio Genio

У многих хозяев дом это квартира, а остальное, подъезд, двор, чистота и обустройства там это не их, поэтому такие люди срут, срут и срут, главное что у него за порогом все хорошо, а на остальное и на всех насрать, поэтому нужно начать с культуры понимания своего дома да и города в целом

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3 комментария
Nikolay Ionov

Умным может быть только кто-то один: либо дом, либо хозяин)

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A V

А потом хоп и ваш ключ не подходит к Ростелеком-ключ )
А давайте сразу оснастим квартиры электронными замками, шелк, и все сидят по домам и ждут военкома.

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Слегка Придурковатый

"Спрос на такие системы может вырасти за счёт интереса регуляторов и силовых структур"

Кто бы сомневался.

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Армен Арзуманян

Ну за порядком в доме следить же нужно...

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Иван Владимирович

Прямой речью написали это, даже не скрывают. Большинство все равно стадные, не поймут. Эх((

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Игорь Мазаев

Умный дом — дом где-нибудь в Италии 🤔🧘

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Eli

Эту лавочку уже прикрыли

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Вадим Д.

Во как денег хочется, аж умный дом телеком.
Только он от ростелекома, не окажется ли такой дом безумным? И появится ли в итоге вообще.

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Ivan Petrov

Товарищ майор будет видеть и слышать всё

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3 комментария
flash

Товарищ майор одобряет

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Sergei Timofeyev

А оборудование чьё? Опять Китай, но в статье написано, что хотят от него уйти )) В России нет промышленных мощностей для создания камер.

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Я никто и звать меня никак

Нормально все у нас с камерами.
На всех сидящих хватает

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Nikolay Vavilov

можешь делать свое оборудование, все будут только рады.

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4 комментария
СвяТой_ТапоК

Что в iPhone своего? Тайваньский процессор или русский сапфир?

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4 комментария
Artem Zinnatullin

Мрази всё строят тоталитаризм, гос-во вообще свой нос совать в дом не должно.

Пошли к чёрту все причастные к таким разработкам. Что ещё должно произойти чтобы перестали на такие проекты идти инженеры/дизайнеры/менеджеры?

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Угон Харлеев

А можно обычным гражданам "на развитие своего, хоть какого нибудь дома"?

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Vitaliy Ivanov

Ростелеком и что-то умное не сочитается вообще никак... Не знаю как вы, но я крайне в шоке, как они решили вопрос с обращениями своих пользователей. Закрыли нахер все офисы, на Яндекс картах даже не написано, что офисы не работают. Вернее он работает, но клиент там только в одном направлении может идти. А со всеми проблемами клиент может только позвонить или написать на сайт))) ага, видел я там за 15 минут, пока сам втыкал что куда, 3 бабули пытались просто хоть с кем то решить свои вопросы. Сидят у них в колл-центре попугайчики, регистрируют претензии как им вздумается, пишут отсебятину и по 30 дней вопрос не решают. У меня кейс с 24 августа, до сих пор не могут решить вопрос. Они делают умный дом, умный телефон, а восстановить емейл не могут, не давать им никаких денег! Они все просрут, потерялись бы уже нахер, чем такой гавносервис делать, как они. Когда эти ключи вдруг неожиданно перестанут работать, будете в квартиру по канату забираться!!! Вообще не пускайте этих свидетелей телекома в дома!!!

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Денис Демидов

Деньги получат с обязательством подключать камеры домофонов к системе "стоп уклонист"

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Дмитрий Гончаров

Интересно, насколько нужно быть одаренным, чтобы ставить системы от гос помойки, которые еще и камеры могут посмотерть в случае надобности, а потом и повестку по умному принтеру распечатать))

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Vitaliy Ivanov

О дааа... А этот умный принтер тебе как арендное оборудование поставят, ещё и расходники к нему в тридорого будут продавать)))

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Nikolay Vavilov

Удачи ростелекому, благодаря им в деревне в 50 км от города есть оптика в доме, если добавят всякие фишки умного дома - только в плюс.
автору минус за желтый заголовок - как будто они бесплатно попросили, по сути же это кредитное проектное финансирование.

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Евгений Торанов

Те другие игроки рынка - дурачки, которые не придумали просить денежку у государства?

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Make Luv

Плюсую, 500мбит в моем захолустье.

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Igor Shatalov

Город Тверь. Колодец ростелекома в 2-х метрах от дома. Оптики нет и не предвидится. Нет возможности. Зато есть возможность по несколько раз в году звонить и предлагать услуги интернета

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Вадим Д.

Новый закон Мерфи:
Если у Ростелекома

«Ростелекома» могут возникнуть проблемы с производительностью

они обязательно возникнут.

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Армен Арзуманян

Ростелеком умеет просить и осваивать...

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Inna Moon

Умный дом,но ростелеком тупой))))

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Мягкий холод

Я так понимаю, он сам замки откроет, когда за мной придут чуваки в погонах

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Максим Першин
Чистая прибыль «Ростелекома» за 2021 год выросла на 26%, до ₽31,8 млрд. Об этом говорится в отчете на сайте компании.

А самим не?)

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Дмитрий Русаков

На текущий момент - умный дом это прежде всего интересная игрушка для гиков, ставить себе устройства, управляемые с чужого сервера - так себе идея. Общих стандартов тоже нет ( не только у нас, но и по всему миру) .
Если кто-то хочет поразвлечься - https://nodered.org - классная платформа. Код открытый.

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Anton Vlasov

вот как раз только гики и будут загоняться с nodered или home assistant. а "обычные" люди поставят вот такую облачную ебулу не понимая что отдают контроль над домом непонятно кому.

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Я никто и звать меня никак

Ну а хуле не попросить. Дадут же

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Михаил Баженов

Товарищи из Ростелекома а можно не надо?

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Bolt Thrower

Если этот дом будет умный, то он точно должен будет уехать из России

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Дмитрий Филиппов

О, очередная монополизация рынка, какой пиздец.

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Евгений

А где в статье про монополизацию рынка? Про деньги вижу, про влажные мечты об импортозамещении вижу. Про монополизацию не вижу

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Genio Genio

Боюсь что наши граждане не поймут этого нового и умного с камерами и интернетом

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Евгений Торанов

Не нажрутся никак

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Владислав Березняков

Они интернет в Москве сделать не могут. Редкосное г. Отключился, побыл с ними год, так за отключение денег просят))). , Ростелеком позорники идите сети вначале в порядок приведите.

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