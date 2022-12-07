{"id":13768,"url":"\/distributions\/13768\/click?bit=1&hash=71fd2ba61ccb1c61babaf05e484d50aa39980951e309a853f26bda4b38dee406","title":"\u0427\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0435? ","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"6ac5a19e-df76-5b67-a8ea-a69df4167a4d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Финансовый Валера

День 287: иностранные инвестиции в ИТ-компании предложили согласовывать с правкомиссей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1633 просмотров
Фото Центр стратегических разработок

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,91 рубля, евро — 66,10 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:10 мск: доллар — 63,28 рубля, евро — 66,36 рубля.

Курсы на Forex на 07:33 мск: доллар — 63,16 рубля, евро — 66,1 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,98 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,38 рубля, евро — по 72,47 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские банки к 1 октября 2022 года выпустили 161 млн карт «Мир» — почти в полтора раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Владимир Путин поручил правительству взять под контроль цены на автомобили «для недопущения их необоснованного повышения». В 2022 году они вырастут на 12% по сравнению с рекордными показателями 2021-го.

Продажи квартир в новостройках столичного региона в ноябре 2022-го вырос на 17% по сравнению с октябрём. Девелоперы объясняют это в том числе слухами о возможной отмене или пересмотре параметров льготной ипотеки.

Купить рекламу Отключить

Какие есть проблемы и трудности

Инвесторы, поменявшие брокеров из-за санкций могут столкнуться с переплатой налогов, узнали «Ведомости». У брокеров возникли сложности при расчёте НДФЛ для клиентов, чьи активы были переведены к ним с подсанкционных площадок. Они просят Минфин разрешить им учитывать электронные данные от прошлых брокеров и обсуждают с ведомством возможность внесения поправок в Налоговый кодекс.

В Центре стратегических разработок предложили обязать ИТ-компании согласовывать иностранные инвестиции с правкомиссией и контролировать её решения через представителя государства в совете директоров. Также предлагается создавать в компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника.

Конфедерация обществ потребителей направила в ЦБ предложения по регулированию отношений потребителей и маркетплейсов в вопросе предоставления рассрочки и созданию механизмов разрешения споров, пишет «Ъ». Эксперты считают, что это поможет защитить права клиентов, но приведёт к снижению доступности товаров на площадках.

Контекст

Российские власти рассматривают три варианта ответа на потолок цен на нефть, сообщают «Ведомости». Первый вариант — полный запрет на продажу государствам, поддержавшим потолок. Второй — запрет на исполнение контрактов, куда включено условие потолка цен. Третий — введение максимального уровня дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Новости предыдущего дня, 6 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
63 комментария
Написать комментарий...
 Никита Климанов

"В Центре стратегических разработок предложили обязать ИТ-компании согласовывать иностранные инвестиции с правкомиссией и контролировать её решения через представителя государства в совете директоров. Также предлагается создавать в компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника"

Т.е придем к тому, что какой то хуй с горы (комиссии) будет распоряжаться инвестициями в компаниях. Человек, ни разу в своей жизни не рисковавший шкурой, лишь хлопая свинячими глазками за счет налогоплательщиков, станет решать такие задачи? Браво, че сказать

Надеюсь, эта шобла недолго будет существовать, иначе православный совочек "привет!"

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

У каждой ИТ-компании должен быть свой маленький Кудрин.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Серж

Так ИТ компании могут выйти из реестра ИТ компаний и никаких православных совочков не будет,ну правда придется перестать получать налоговые льготы за счет бюджета и отсрочек от армии

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Sergei Timofeyev

Прекрасно ведь, не? Свободный рынок, открытый для инвестиций! ))

Ответить
Развернуть ветку
Lauris

Следующим этапом можно и в совет директоров назначать специального человека, который будет контролировать процессы компании

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Bonzo Gonzo

слишком новаторски мыслите, сударь. приходите через 50 лет

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей Коновалов

Тут ведь про некий статус говорится. Не хотите контроля, не берите статус ИТ-компании.

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Подскажите, дорожная карта еще составляется?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это уже давно карта бездорожья.

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 19

Сейчас другая дорожная карта

Ответить
Развернуть ветку
Элвис Пресли,поэт-песенник

Денег нет. Держитесь там, всего доброго

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Чижмаков

ага путь назад в СССР

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Скоро и посрать без разрешения ГлавФекалКомиссии нельзя будет

Ответить
Развернуть ветку
Антон Борисов

Название зачётное

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Считаю, пропущена очень важная новость, которая многое говорит о людях, которые сидят во всяких государственных и окологосударственных структурах. Итак, слово предоставляется председателю общественной палаты Саратовской области Борису Шинчуку: https://www.kommersant.ru/doc/5707121

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Ну вы нашли кого цитировать. Самого председателя общественной палаты Саратова!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Mista

Не в той палате председательствует.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Киселёв

Чем она важна? Какой-то хер с горы ляпнул глупость, и что? Он никто, на ничего не решающей должности.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

Правкомиссии, парткомы и месткомы в каждую ИТ-компанию!
А то ишь, расслабились они, не согласовывают инвестиции. Непорядок ☝🏻

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Политрука ещё и комсорга.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иван Серик

Не удивляюсь уже ничему!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Карелин

Поезд под названием бизнес встаёт на рельсы, ура!
Следующая остановка - ограничение наценки для коммерческих предприятий

Ответить
Развернуть ветку
Элвис Пресли,поэт-песенник

Уже имеем судя из новости

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А мог быть не 287-й, а просто Международный день гражданской авиации. С праздником!

Карт Мир миллионы и миллионы, а мира всё нет.
Президент негодует необоснованными ценами. Надо повышать обоснованно.
Продажи квартир в мособласти подрастают. Всё на фоне слухов.
Инвесторам опять прилетает, теперь переплата налогов.
У властей есть 3 ответа на нефтяной потолок, все так себе.

Прекрасного дня и спокойного настроения 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Вас сегодня уже кинул какой нибудь сервис или еще нет?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Cato

Хм контроль за инвестициями иностранных инвесторов все таки нужен. Ради безопасности. Особенно в критических сферах. Оборонные предприятия и прочее. Так делают в Китае https://cnlegal.ru/china_economic_law/china_foreign_investment_restrictions_2021/

Но есть конечно нюанс. Кем этот контроль выполняется? Это те самые люди с глубокими карманами и потными руками? Те кто проворачивают свои делишки в тени прикрываясь буквой закона. Те чьи семьи в "недружественных" странах? Абсурд и шизофрения. Как им можно доверять? Вот в чем подвох.

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Да помнится такие "инвестиции" Браудер делал по заданию амеров скупая акции Газпрома втихую,вовремя раскусили,потом Калви пытался этим же заниматся с тем же Яндексом

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Иван Иванов

Это не поэтому ли из Китая убегать стартапы и инвесторы пытаются аутшооринг мутить (плохо получается)?

Ответить
Развернуть ветку
Армен Арзуманян

Цены на автомобили "В 2022 году они вырастут на 12% по сравнению с рекордными показателями 2021-го." - полагаю это касается отечественных авто, Грант к примеру, что же касается иных тех же Хендай Солярис и т.д. так они практически в два раза стоимость увеличили. Тот же Солярис более 2 миллионом и какая здесь доступность не понятно.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Сейчас Москвичи Зе подтянутся

Ответить
Развернуть ветку
Саша G

17:42 главный редактор "За рулём" - дешёвых автомобилей нет и уже, видимо, не будет никогда.

https://youtu.be/C4wvpgESWzY

Ответить
Развернуть ветку
житель подмоста

Даешь на каждое предприятие по особисту-контрразведчику!
Итак же вроде уже можно признавать иноагентом при поступлении денег из-за границы, зачем эти "комитеты" и прочая хрень...

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 19

Когда плановая экономика уже?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Уже пытались. Курс стабилизировать указами например. И по инсайдам свободный (условно) курс отстояли Набиуллина и Мишустин.
Но и у них не бесконечный лимит влияния

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Айрат Галиуллин

Ну да, давай ещё и инвестиции согласовывать, засрем окончательно инвестиционный климат

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А он ещё есть, климат, чтобы засирать его?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

Конфедераты среди потребителей?! Это что за покемоны?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Vakhitov

"Правкомиссия" — надеюсь, православная?

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

"В Центре стратегических разработок предложили обязать ИТ-компании согласовывать иностранные инвестиции с правкомиссией и контролировать её решения через представителя государства в совете директоров. Также предлагается создавать в компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника."
Право первой ночи ещё предложить забыли

Ответить
Развернуть ветку
Ревербератор

Власти как дубовый паровоз.

Сначала "мы поддержим IT, выделим средства, ипотеки, отсрочки". Потом, видимо, пришло понимание, что что бы "поддерживать" надо разбираться хоть немного в этом. Настала стадия "надо контролировать, всё контролировать, поддерживать и контролировать".

Ждём стадию "бляяя, это жесть, ну их нахуй, сами там пусть как-нибудь"..

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Вместе с этой стадией начнутся посадки.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

В правкомиссии войдут примерные признанные эксперты по IT.
Нет? Тогда, наверное, эксперты по инвестициям. Тоже нет?
А кто же тогда? А... Понятно... Никогда такого не было и вот опять...

Ответить
Развернуть ветку
flash

Выпустили кучу карт а по итогу кирпич это теперь за границей (

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 63 комментария
null