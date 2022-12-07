День 287: иностранные инвестиции в ИТ-компании предложили согласовывать с правкомиссей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,91 рубля, евро — 66,10 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,98 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,38 рубля, евро — по 72,47 рубля.
Кто и как адаптируется
Российские банки к 1 октября 2022 года выпустили 161 млн карт «Мир» — почти в полтора раза больше чем за аналогичный период прошлого года.
Владимир Путин поручил правительству взять под контроль цены на автомобили «для недопущения их необоснованного повышения». В 2022 году они вырастут на 12% по сравнению с рекордными показателями 2021-го.
Продажи квартир в новостройках столичного региона в ноябре 2022-го вырос на 17% по сравнению с октябрём. Девелоперы объясняют это в том числе слухами о возможной отмене или пересмотре параметров льготной ипотеки.
Какие есть проблемы и трудности
Инвесторы, поменявшие брокеров из-за санкций могут столкнуться с переплатой налогов, узнали «Ведомости». У брокеров возникли сложности при расчёте НДФЛ для клиентов, чьи активы были переведены к ним с подсанкционных площадок. Они просят Минфин разрешить им учитывать электронные данные от прошлых брокеров и обсуждают с ведомством возможность внесения поправок в Налоговый кодекс.
В Центре стратегических разработок предложили обязать ИТ-компании согласовывать иностранные инвестиции с правкомиссией и контролировать её решения через представителя государства в совете директоров. Также предлагается создавать в компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника.
Конфедерация обществ потребителей направила в ЦБ предложения по регулированию отношений потребителей и маркетплейсов в вопросе предоставления рассрочки и созданию механизмов разрешения споров, пишет «Ъ». Эксперты считают, что это поможет защитить права клиентов, но приведёт к снижению доступности товаров на площадках.
Контекст
Российские власти рассматривают три варианта ответа на потолок цен на нефть, сообщают «Ведомости». Первый вариант — полный запрет на продажу государствам, поддержавшим потолок. Второй — запрет на исполнение контрактов, куда включено условие потолка цен. Третий — введение максимального уровня дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.
Новости предыдущего дня, 6 декабря — здесь.
"В Центре стратегических разработок предложили обязать ИТ-компании согласовывать иностранные инвестиции с правкомиссией и контролировать её решения через представителя государства в совете директоров. Также предлагается создавать в компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника"
Т.е придем к тому, что какой то хуй с горы (комиссии) будет распоряжаться инвестициями в компаниях. Человек, ни разу в своей жизни не рисковавший шкурой, лишь хлопая свинячими глазками за счет налогоплательщиков, станет решать такие задачи? Браво, че сказать
Надеюсь, эта шобла недолго будет существовать, иначе православный совочек "привет!"
У каждой ИТ-компании должен быть свой маленький Кудрин.
Так ИТ компании могут выйти из реестра ИТ компаний и никаких православных совочков не будет,ну правда придется перестать получать налоговые льготы за счет бюджета и отсрочек от армии
Прекрасно ведь, не? Свободный рынок, открытый для инвестиций! ))
Следующим этапом можно и в совет директоров назначать специального человека, который будет контролировать процессы компании
слишком новаторски мыслите, сударь. приходите через 50 лет
Тут ведь про некий статус говорится. Не хотите контроля, не берите статус ИТ-компании.
Подскажите, дорожная карта еще составляется?
Это уже давно карта бездорожья.
Сейчас другая дорожная карта
Денег нет. Держитесь там, всего доброго
ага путь назад в СССР
Скоро и посрать без разрешения ГлавФекалКомиссии нельзя будет
Название зачётное
Считаю, пропущена очень важная новость, которая многое говорит о людях, которые сидят во всяких государственных и окологосударственных структурах. Итак, слово предоставляется председателю общественной палаты Саратовской области Борису Шинчуку: https://www.kommersant.ru/doc/5707121
Ну вы нашли кого цитировать. Самого председателя общественной палаты Саратова!
Не в той палате председательствует.
Чем она важна? Какой-то хер с горы ляпнул глупость, и что? Он никто, на ничего не решающей должности.
Правкомиссии, парткомы и месткомы в каждую ИТ-компанию!
А то ишь, расслабились они, не согласовывают инвестиции. Непорядок ☝🏻
Политрука ещё и комсорга.
Не удивляюсь уже ничему!
Поезд под названием бизнес встаёт на рельсы, ура!
Следующая остановка - ограничение наценки для коммерческих предприятий
Уже имеем судя из новости
А мог быть не 287-й, а просто Международный день гражданской авиации. С праздником!
Карт Мир миллионы и миллионы, а мира всё нет.
Президент негодует необоснованными ценами. Надо повышать обоснованно.
Продажи квартир в мособласти подрастают. Всё на фоне слухов.
Инвесторам опять прилетает, теперь переплата налогов.
У властей есть 3 ответа на нефтяной потолок, все так себе.
Прекрасного дня и спокойного настроения 🤘🏻
Вас сегодня уже кинул какой нибудь сервис или еще нет?
Хм контроль за инвестициями иностранных инвесторов все таки нужен. Ради безопасности. Особенно в критических сферах. Оборонные предприятия и прочее. Так делают в Китае https://cnlegal.ru/china_economic_law/china_foreign_investment_restrictions_2021/
Но есть конечно нюанс. Кем этот контроль выполняется? Это те самые люди с глубокими карманами и потными руками? Те кто проворачивают свои делишки в тени прикрываясь буквой закона. Те чьи семьи в "недружественных" странах? Абсурд и шизофрения. Как им можно доверять? Вот в чем подвох.
Да помнится такие "инвестиции" Браудер делал по заданию амеров скупая акции Газпрома втихую,вовремя раскусили,потом Калви пытался этим же заниматся с тем же Яндексом
Это не поэтому ли из Китая убегать стартапы и инвесторы пытаются аутшооринг мутить (плохо получается)?
Цены на автомобили "В 2022 году они вырастут на 12% по сравнению с рекордными показателями 2021-го." - полагаю это касается отечественных авто, Грант к примеру, что же касается иных тех же Хендай Солярис и т.д. так они практически в два раза стоимость увеличили. Тот же Солярис более 2 миллионом и какая здесь доступность не понятно.
Сейчас Москвичи Зе подтянутся
17:42 главный редактор "За рулём" - дешёвых автомобилей нет и уже, видимо, не будет никогда.
https://youtu.be/C4wvpgESWzY
Даешь на каждое предприятие по особисту-контрразведчику!
Итак же вроде уже можно признавать иноагентом при поступлении денег из-за границы, зачем эти "комитеты" и прочая хрень...
Когда плановая экономика уже?
Уже пытались. Курс стабилизировать указами например. И по инсайдам свободный (условно) курс отстояли Набиуллина и Мишустин.
Но и у них не бесконечный лимит влияния
Ну да, давай ещё и инвестиции согласовывать, засрем окончательно инвестиционный климат
А он ещё есть, климат, чтобы засирать его?
Конфедераты среди потребителей?! Это что за покемоны?
"Правкомиссия" — надеюсь, православная?
"В Центре стратегических разработок предложили обязать ИТ-компании согласовывать иностранные инвестиции с правкомиссией и контролировать её решения через представителя государства в совете директоров. Также предлагается создавать в компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника."
Право первой ночи ещё предложить забыли
Власти как дубовый паровоз.
Сначала "мы поддержим IT, выделим средства, ипотеки, отсрочки". Потом, видимо, пришло понимание, что что бы "поддерживать" надо разбираться хоть немного в этом. Настала стадия "надо контролировать, всё контролировать, поддерживать и контролировать".
Ждём стадию "бляяя, это жесть, ну их нахуй, сами там пусть как-нибудь"..
Вместе с этой стадией начнутся посадки.
В правкомиссии войдут примерные признанные эксперты по IT.
Нет? Тогда, наверное, эксперты по инвестициям. Тоже нет?
А кто же тогда? А... Понятно... Никогда такого не было и вот опять...
Выпустили кучу карт а по итогу кирпич это теперь за границей (