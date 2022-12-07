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Фото Центр стратегических разработок

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,91 рубля, евро — 66,10 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:10 мск: доллар — 63,28 рубля, евро — 66,36 рубля.

Курсы на Forex на 07:33 мск: доллар — 63,16 рубля, евро — 66,1 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,98 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,38 рубля, евро — по 72,47 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские банки к 1 октября 2022 года выпустили 161 млн карт «Мир» — почти в полтора раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Владимир Путин поручил правительству взять под контроль цены на автомобили «для недопущения их необоснованного повышения». В 2022 году они вырастут на 12% по сравнению с рекордными показателями 2021-го.

Продажи квартир в новостройках столичного региона в ноябре 2022-го вырос на 17% по сравнению с октябрём. Девелоперы объясняют это в том числе слухами о возможной отмене или пересмотре параметров льготной ипотеки.

Какие есть проблемы и трудности

Инвесторы, поменявшие брокеров из-за санкций могут столкнуться с переплатой налогов, узнали «Ведомости». У брокеров возникли сложности при расчёте НДФЛ для клиентов, чьи активы были переведены к ним с подсанкционных площадок. Они просят Минфин разрешить им учитывать электронные данные от прошлых брокеров и обсуждают с ведомством возможность внесения поправок в Налоговый кодекс.

В Центре стратегических разработок предложили обязать ИТ-компании согласовывать иностранные инвестиции с правкомиссией и контролировать её решения через представителя государства в совете директоров. Также предлагается создавать в компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника.

Конфедерация обществ потребителей направила в ЦБ предложения по регулированию отношений потребителей и маркетплейсов в вопросе предоставления рассрочки и созданию механизмов разрешения споров, пишет «Ъ». Эксперты считают, что это поможет защитить права клиентов, но приведёт к снижению доступности товаров на площадках.

Контекст

Российские власти рассматривают три варианта ответа на потолок цен на нефть, сообщают «Ведомости». Первый вариант — полный запрет на продажу государствам, поддержавшим потолок. Второй — запрет на исполнение контрактов, куда включено условие потолка цен. Третий — введение максимального уровня дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.