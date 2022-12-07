Британский стартап с российскими корнями Bioniq купил разработчика ИИ-зеркал для тренировок Vaha Статьи редакции
По данным Blind, компания оценивалась в €150 млн.
- Производитель витаминов Bioniq выкупил 100% немецкого разработчика зеркал для тренировок Vaha, сообщили «Ведомостям» представители сторон. Сумму сделки не раскрыли.
- Vaha создал цифровое зеркало в виде LCD-экрана, которое может транслировать тренировки и контролировать их выполнение с помощью ИИ и датчиков движения. Зеркало стоит от £1295 (около 98 тысяч рублей). Компания работает в Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В числе бывших акционеров — фонд RTP Global Леонида Богуславского, который инвестировал в стартап в конце декабря 2019 года.
- Bioniq предлагает по результатам биохимического анализа крови создать индивидуальный комплекс витаминов по подписке. Сервис работает в России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландах. В 2023 году компания решила выйти на рынки США, Кувейта, Катара и Казахстана.
- Объединение персональных тренировок со сделанными на заказ витаминами позволит запустить новые продукты, рассказал сооснователь Vaha Калин Попеску. Сделка поможет Bioniq расширить глобальное присутствие и укрепить позиции в Европе и в странах Ближнего Востока, добавил гендиректор компании Вадим Федотов. Запускать новый продукт в России он не планирует.
- По данным Bild, в декабре 2022 года Vaha оценивался в €150 млн. Если сделка прошла в формате cash in, когда все деньги стали частью капитала стартапа, то сумма могла равняться этой оценке, допустил директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.
- Bioniq основали в 2019 году в Великобритании бывший гендиректор «Газпром медиа технологии» Вадим Федотов и нейрохирург Константин Карузин. По собственным данным, у компании около 40 тысяч пользователей. Финансовые показатели она не разглашает. В январе 2021 года Bioniq привлёк $7,8 млн от OKS Group.
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ИИ-зеркала? Всё уже давно изобретено:
- ну ка зеркальце скажи,да всю правду доложи я ль на свете всех спортивней,всех гибче и здоровее
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