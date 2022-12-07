X5 запустила услугу снятия наличных с карты на кассах в «Пятёрочках» в партнёрстве со «Сбером» Статьи редакции
С марта ритейлер тестировал услугу в «Перекрёстках».
- Получить деньги с банковской карты на кассе можно в более 13 тысячах магазинов сети во всех регионах её присутствия. В остальных торговых точках ритейлер планирует запустить услугу в течение первого квартала 2023 года, сообщили в X5 Group.
- Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно купить любой товар и сообщить кассиру, что он хочет снять с карты наличные. После этого покупатель получит два чека — на приобретённые товары и на сумму выданных наличных.
- Максимальная сумма снятия за раз — 5000 рублей. Воспользоваться услугой могут держатели карт российских банков любых платёжных систем. Ритейлер не берёт комиссию за снятие, но это может сделать банк-эмитент карты в зависимости от условий обслуживания, отметили в компании.
- В марте 2022 года X5 запустила такую же услугу в «Перекрёстках» в партнёрстве со «Сбером». За восемь месяцев пилота компания отметила востребованность сервиса, особенно в регионах с небольшим количеством банкоматов: всего пользователи совершили более 101 тысячи таких операций на сумму свыше 216 млн рублей.
- В начале декабря подобную услугу стал предлагать и «Вкусвилл» во всех своих магазинах.
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Мне, пожалуйста, две пачки соли и снять 10 тыс долларов.
Какой соли? Вы не из Питера случайно?
Отлично, теперь за продуктами буду ходить на почту, а за наличкой в перекресток. Главное не перепутать ничего.
Просто уточню: деньги можно снимать только со своей карты или и "с карты того господина"?
Орнул
Вопрос важный! Если так можно, я, пожалуй, остерегусь с картой туда ходить (-:
Всяко же пин понадобится
Так и я шучу.
доп услуга постоянным покупателям D
С начислением тройных бонусов.
Теперь звонки будут: Для отправки ваших средств на безопасный счет подойдите в Пятерочку
Подойдите в Пятёрочку, купите бутылочку вискаря товарищу майору и снимите мульон рублей для дальнейшего перемещения их в безопасную ячейку.
"Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно купить любой товар..."
Ясно-понятно.
х5 бы наладил списание своих баллов во всех своих магазинах, а то до сих пор много где нет.
А так - посылки получать в кофейне теперь, консервы покупать на Почте, деньги снимать - в супермаркете, ага... ждем когда все это в "суперапп" завернут...
Кстати, посылки получать в магазинах очень удобно.
Не очень понимаю, зачем это нужно Х5. На инкассации экономия?
плюс судя из текста, необходимо обязательно, что то купить перед запросом налички
Кассу по другому и не откроешь.
Дополнительный трафик в магазины, который сложно привлечь
У Х5 с этим проблем нет всю свою историю существования.
Речь о той же самой Пятерочке, что выручай карты уже почти год починить не может?
Все работает несколько месяцев уже. Теперь общая с Перекрестком система лояльности
X5 карта, если не ошибаюсь
Все работает уже давно
Не полноценно работает, история покупок не открывается
И на всё одна касса