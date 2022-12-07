Финансы
Уличный клуб

X5 запустила услугу снятия наличных с карты на кассах в «Пятёрочках» в партнёрстве со «Сбером» Статьи редакции

С марта ритейлер тестировал услугу в «Перекрёстках».

  • Получить деньги с банковской карты на кассе можно в более 13 тысячах магазинов сети во всех регионах её присутствия. В остальных торговых точках ритейлер планирует запустить услугу в течение первого квартала 2023 года, сообщили в X5 Group.
  • Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно купить любой товар и сообщить кассиру, что он хочет снять с карты наличные. После этого покупатель получит два чека — на приобретённые товары и на сумму выданных наличных.
  • Максимальная сумма снятия за раз — 5000 рублей. Воспользоваться услугой могут держатели карт российских банков любых платёжных систем. Ритейлер не берёт комиссию за снятие, но это может сделать банк-эмитент карты в зависимости от условий обслуживания, отметили в компании.
  • В марте 2022 года X5 запустила такую же услугу в «Перекрёстках» в партнёрстве со «Сбером». За восемь месяцев пилота компания отметила востребованность сервиса, особенно в регионах с небольшим количеством банкоматов: всего пользователи совершили более 101 тысячи таких операций на сумму свыше 216 млн рублей.
  • В начале декабря подобную услугу стал предлагать и «Вкусвилл» во всех своих магазинах.

#новость #пятёрочка #сбер #x5group

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25 комментариев
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 VLAD

Мне, пожалуйста, две пачки соли и снять 10 тыс долларов.

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Организационный Никита

Какой соли? Вы не из Питера случайно?

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Цифровые комплексы

Отлично, теперь за продуктами буду ходить на почту, а за наличкой в перекресток. Главное не перепутать ничего.

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Вадим Д.

Просто уточню: деньги можно снимать только со своей карты или и "с карты того господина"?

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Павел Иванов

Орнул

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Вадим Д.

Вопрос важный! Если так можно, я, пожалуй, остерегусь с картой туда ходить (-:

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Игорь Маренков

Всяко же пин понадобится

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Вадим Д.

Так и я шучу.

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Николай Самсонов

доп услуга постоянным покупателям D

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Вадим Д.

С начислением тройных бонусов.

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Зеленый самолетик

Теперь звонки будут: Для отправки ваших средств на безопасный счет подойдите в Пятерочку

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VLAD

Подойдите в Пятёрочку, купите бутылочку вискаря товарищу майору и снимите мульон рублей для дальнейшего перемещения их в безопасную ячейку.

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ilia

"Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно купить любой товар..."

Ясно-понятно.

х5 бы наладил списание своих баллов во всех своих магазинах, а то до сих пор много где нет.

А так - посылки получать в кофейне теперь, консервы покупать на Почте, деньги снимать - в супермаркете, ага... ждем когда все это в "суперапп" завернут...

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Navigart Max

Кстати, посылки получать в магазинах очень удобно.

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SMD

Не очень понимаю, зачем это нужно Х5. На инкассации экономия?

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Alexander Klimanskiy

плюс судя из текста, необходимо обязательно, что то купить перед запросом налички

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Александр Кабешов

Кассу по другому и не откроешь.

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Андрей Никольский

Дополнительный трафик в магазины, который сложно привлечь

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SMD

У Х5 с этим проблем нет всю свою историю существования.

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Невкусно и грустно

Речь о той же самой Пятерочке, что выручай карты уже почти год починить не может?

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Организационный Никита

Все работает несколько месяцев уже. Теперь общая с Перекрестком система лояльности

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Буржуазный блик

X5 карта, если не ошибаюсь

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Буржуазный блик

Все работает уже давно

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Виталий Петрушин

Не полноценно работает, история покупок не открывается

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Дмитрий Сосновских

И на всё одна касса

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