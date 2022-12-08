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Фото «Ъ»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,93 рубля, евро — 65,89 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:15 мск: доллар — 63 рубля, евро — 65,91 рубля.

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Курсы на Forex на 07:19 мск: доллар — 62,83 рубля, евро — 65,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,8 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,98 рубля, евро — по 72,66 рубля.

Кто и как адаптируется

Два российских застройщика — «Самолёт» и «Пионер» — рассматривают возможность реализации проектов в ОАЭ и ищут площадки под строительство жилья, узнал «Ъ». За 11 месяцев 2022 года, по данным Kalinka, в Дубае россиянами заключено 87,7 тысяч сделок с недвижимостью — на 44% выше показателя 2021 года.

Какие есть проблемы и трудности

Российские авиакомпании за 10 месяцев 2022-го перевезли 81 млн пассажиров — на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Росавиации.

Продажи смартфонов в России по итогам ноября 2022 года сократились на 19% год к году, сообщает «Ъ». Всего за 11 месяцев было продано 21 млн устройств со средним чеком 22 тысячи рублей — на 3% меньше, чем в 2021-м. Доля китайских брендов на российском рынке достигла 66%.

Минторг США ввёл экспортные ограничения против 10 российских производителей электроники, которые по данным американского минфина, «способствуют развитию российского военно-промышленного и оборонно-промышленного комплекса». Под санкции попали в том числе «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производителей компьютерного оборудования Kraftway, АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» и другие.

Контекст

Минпромторг исключил из списка параллельного импорта японского производителя принтеров Kyocera. По данным ведомства, компания официально возобновила поставки своей техники в Россию.