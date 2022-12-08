День 288: спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вызвал интерес у отечественных застройщиков Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,93 рубля, евро — 65,89 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,8 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,98 рубля, евро — по 72,66 рубля.
Кто и как адаптируется
Два российских застройщика — «Самолёт» и «Пионер» — рассматривают возможность реализации проектов в ОАЭ и ищут площадки под строительство жилья, узнал «Ъ». За 11 месяцев 2022 года, по данным Kalinka, в Дубае россиянами заключено 87,7 тысяч сделок с недвижимостью — на 44% выше показателя 2021 года.
Какие есть проблемы и трудности
Российские авиакомпании за 10 месяцев 2022-го перевезли 81 млн пассажиров — на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Росавиации.
Продажи смартфонов в России по итогам ноября 2022 года сократились на 19% год к году, сообщает «Ъ». Всего за 11 месяцев было продано 21 млн устройств со средним чеком 22 тысячи рублей — на 3% меньше, чем в 2021-м. Доля китайских брендов на российском рынке достигла 66%.
Минторг США ввёл экспортные ограничения против 10 российских производителей электроники, которые по данным американского минфина, «способствуют развитию российского военно-промышленного и оборонно-промышленного комплекса». Под санкции попали в том числе «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производителей компьютерного оборудования Kraftway, АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» и другие.
Контекст
Минпромторг исключил из списка параллельного импорта японского производителя принтеров Kyocera. По данным ведомства, компания официально возобновила поставки своей техники в Россию.
Новости предыдущего дня, 7 декабря — здесь.
А они кому-то там нужны?
дак а чего нет. Землю всем продают, подрядчика наймут для стройки и будут через своих риелторов пылесосить клиентов с рынка Москвы
"...по версии властей, производитель возобновил поставки в Россию. Но в компании настаивают, что лишь продают остатки"
Кто-то явно пиздит. И я на 99,1488% уверен, кто именно.
Кто же говорит неправду?
Даю подсказку: это не Kyocera.
Если честно то 81% перелëтов получился только благодаря событиям сентября....
Возможно
Вау возобновление поставок, а кто то ведь говорил что всё конец и трындец мы больше их не увидим....
Коничива, Киосера!
Мда. Воровали и тащили все в Европу, а теперь Дубай.
Это какой-то позор.
оказывается, там однушка на окраине Дубая стоит как за МКАДом