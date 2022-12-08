{"id":13754,"url":"\/distributions\/13754\/click?bit=1&hash=45df24e35b9b6bb5f92ebc2bb2fa29f4eca481cf0ea0a460238620e2f8b1f176","title":"\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438?","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"8933abea-af83-5427-9245-220aa01c8f3d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Чужой Даниль

День 288: спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вызвал интерес у отечественных застройщиков Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1329 просмотров
Фото «Ъ» 

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,93 рубля, евро — 65,89 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:15 мск: доллар — 63 рубля, евро — 65,91 рубля.

Курсы на Forex на 07:19 мск: доллар — 62,83 рубля, евро — 65,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,8 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,98 рубля, евро — по 72,66 рубля.

Кто и как адаптируется

Два российских застройщика — «Самолёт» и «Пионер» — рассматривают возможность реализации проектов в ОАЭ и ищут площадки под строительство жилья, узнал «Ъ». За 11 месяцев 2022 года, по данным Kalinka, в Дубае россиянами заключено 87,7 тысяч сделок с недвижимостью — на 44% выше показателя 2021 года.

Купить рекламу Отключить

Какие есть проблемы и трудности

Российские авиакомпании за 10 месяцев 2022-го перевезли 81 млн пассажиров — на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Росавиации.

Продажи смартфонов в России по итогам ноября 2022 года сократились на 19% год к году, сообщает «Ъ». Всего за 11 месяцев было продано 21 млн устройств со средним чеком 22 тысячи рублей — на 3% меньше, чем в 2021-м. Доля китайских брендов на российском рынке достигла 66%.

Минторг США ввёл экспортные ограничения против 10 российских производителей электроники, которые по данным американского минфина, «способствуют развитию российского военно-промышленного и оборонно-промышленного комплекса». Под санкции попали в том числе «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производителей компьютерного оборудования Kraftway, АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» и другие.

Контекст

Минпромторг исключил из списка параллельного импорта японского производителя принтеров Kyocera. По данным ведомства, компания официально возобновила поставки своей техники в Россию.

Новости предыдущего дня, 7 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Александр Соколов
рассматривают возможность реализации проектов в ОАЭ

А они кому-то там нужны?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

дак а чего нет. Землю всем продают, подрядчика наймут для стройки и будут через своих риелторов пылесосить клиентов с рынка Москвы

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"...по версии властей, производитель возобновил поставки в Россию. Но в компании настаивают, что лишь продают остатки"

Кто-то явно пиздит. И я на 99,1488% уверен, кто именно.

Ответить
Развернуть ветку
Аня Деревянко

Кто же говорит неправду?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Даю подсказку: это не Kyocera.

Ответить
Развернуть ветку
flash

Если честно то 81% перелëтов получился только благодаря событиям сентября....

Ответить
Развернуть ветку
flash

Возможно

Ответить
Развернуть ветку
flash

Вау возобновление поставок, а кто то ведь говорил что всё конец и трындец мы больше их не увидим....

Ответить
Развернуть ветку
SMD

Коничива, Киосера!

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Cato

Мда. Воровали и тащили все в Европу, а теперь Дубай.

Это какой-то позор.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

оказывается, там однушка на окраине Дубая стоит как за МКАДом

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Смирнов
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null