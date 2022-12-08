«Альфа-банк» и ПСБ возглавили рейтинг лучших интернет-банков для ИП и малого бизнеса по версии Markswebb Статьи редакции
В списке лидеров также — «Делобанк» и «Точка».
- Агентство Markswebb представило ежегодный рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса (есть у vc.ru). Всего списка два — для ИП без сотрудников и для малого и среднего бизнеса. Первый возглавил «Альфа-банк», второй — ПСБ. В компании отметили, что последний в 2021 году занимал только девятое место.
- Второе и третье места в списке наиболее удобного банка для ИП заняли ПСБ и «Делобанк», для малого и среднего бизнеса — «Альфа-банк» и «Точка» соответственно.
- По мнению аналитиков, характерные черты для лучших банков — настройка рабочей зоны (мультибанк, лимиты по категориям для корпоративных карт), удобство подключения новых продуктов, расширенные возможности по работе с сотрудниками (например, массовые выплаты самозанятым), полноценная бухгалтерия и формирования закрывающих документов для ИП.
- Интернет-банки «Открытие», «Ак Барс» и «Модульбанк» находятся в середине рейтинга, они добавляют точечные перспективные функции, отмечают аналитики: выпуск корпоративной кредитной карты («Открытие», «Модульбанк»), сводный календарь по всем сервисам, возможность добавлять свои события («Ак Барс», «Открытие»), справочник контрагентов и удобное открытие допсчетов (все три банка).
- «Уралсиб», ВТБ, «Совкомбанк», УБРиР и «Райффайзенбанк» развивают интернет-банки, отдавая приоритет определённым продуктам. Среди них: кредиты, зарплатный проект, маркетплейс нефинансовых и партнёрских сервисов («Уралсиб»); приём платежей от физлиц, бухгалтерия для ИП и управление закрывающими документами («Совкомбанк»); ВЭД и валютный контроль, корпоративные карты (ВТБ); лучшие результаты в юзабилити-тестах, маркетплейс нефинансовых и партнёрских сервисов (УБРиР); зарплатный проект («Райффайзенбанк»).
- В интернет-банках «МТС Банка», «Газпромбанка» и «Банка Авангард» большинства нужных предпринимателю сервисов нет или они требуют развития, говорят аналитики. Например, не хватает конструктора первичных документов и подсказок для сложных сценариев. При этом у «МТС банка» и «Газпромбанка» интернет-банки появились относительно недавно. У «Банк Авангарда» большинство клиентских сценариев проходят в офлайне, поясняют аналитики.
- В исследовании участвовали банки топ-10 Business Internet Banking Rank 2021 для любой модели бизнеса, самые популярные банки — лидеры по количеству тематических запросов в поиске «Яндекса», три банка участвовали по собственной инициативе. Каждый оценивали UX-исследователи по 146 пользовательским сценариям и в пяти юзабилити-тестах. Также Markswebb опросило предпринимателей.
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Это по мнению карманной хибары Альфы, которую уже несколько лет пытаются в СМИ представить как объективное рейтинговое агенство?
По опыту скажу, альфа один из самы вредных, недружественных и дремучих банков для бизнеса.
Судя по рекламному баннеру Альфы в верхней части страницы, эта статья — часть рекламной кампании на ВЦ.
АЛЬФА?!
Интересно на критерии отбора посмотреть у этого марксавеба 😀 клоунада
Да это альфовая контора, какие критерии, камон)
Альфа - любители 115 ФЗ влепить, по себе знаю
ПСБ? Ахахаха. Под чем авторы «агентства»?
По ощущениям, рынок давно уже понял, что лучше Точки не бывает.
Точка кстати норм, но без прилы очень тяжело(
Еще из минусов отметил, что не нашел тарифа, который выгодно подходит мне.
Классная идея — создать рейтинг и становиться его лидером!
Мыслите шире.
Создать рейтинговое агенство
В 2022-ом лучший банк для бизнеса - тот, который не в РФ.
Ага, особенно когда твой счёт потом заблочат внезапно из-за санкций, нихрена не объясняя.
ПСБ 😅😅😅 че за бред )) один из самых ущербных банков ))
У альфы хороший валютный контроль, всегда помогали с получением платежей и оформлением документов. Лайк
Но нет бесплатного тарифа, пришлось ещё в сбере открыть расчётный счёт после санкций
В 2022 году только валютным контролем и хвастаться банку без свифта.
Логика покинула чат... Из-за санкций открыть счёт в подсанкционном банке... Ух 😂
Мне даже интересно почему было принято такое решение?
ПСБ вообще впервые слышу, но Альфа вроде норм для бизнеса. Открытие вообще должно быть внизу из-за невозможности зайти в прилу или на сайт не из рф.
Вообще, в былые времена "ПСБ" называли Промышленно-строительный банк из Питера, потом его поглотил ВТБ, аббревиатура освободилась. Но Промсвязьбанк всегда и был Промсвязьбанком.
Я бы на первое место поставил точку, только из-за тех поддержки. Отвечают живые люди, очень быстро решают вопросы. Да и в целом удобный банк. Но лучше конечно держать счета в нескольких разных банках.
А на последние места поставил сбер и ВТБ. Я вчера в сбере пытался узнать информацию по счету, пришлось провисеть на телефоне больше 20 минут, и что бы счет закрыть, нужно какие то сложные действия делать. И постоянно ездить к ним в офис.
тот самый момент когда если продукт не очень то никакие рейтинги не вывезут)
Даже свое карманное рейтинговое агенство не спасет...
Хз почему точку тут упоминают так часто в приятном ключе. Мало того, что у них приложения нет, так еще и открытие ип сопровождалось бесконечным количеством звонков от их партнеров.
Приложение есть, у меня на айфоне давно еще было установлено, можно через сервесные центры установить. ИП лучше в тиньке открывать, так как у них сеть курьеров работает тупо лучше и их больше.
Даже если вы просто ИП откроете через налоговую, вас так же будут долбать звонками. Данные текут из налоговой.
Нужно оценивать надежность, отзывы и информационный фон вокруг банка, человечность по отношению к клиенту, и потом уже всякие функциональные штучки.
Да, как неожиданно;) сначала зашёл в ПСБ и мне там сотрудники не понравились. Рядом был Альфа и с ними начал работать.
Что за банк ПСБ? Не слышал о таком.
Я точкой пользуюсь, в целом норм, но кредит фиг дадут.
С ВЭД у Точки всё было проще и намного быстрее чем у Альфа (раньше). Модульбанку бы сделать простую автоматическую бесплатную бухгалтерию как у Точки.