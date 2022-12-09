Финансы
Маша Цепелева

Регулятор в США подал в суд, чтобы заблокировать покупку Microsoft разработчика игр Activision Blizzard Статьи редакции

Стороны договорились о сделке на $68,7 млрд в январе 2022 года.

  • 8 декабря 2022 года Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд, чтобы оспорить покупку Activision Blizzard, сообщила Washington Post. Сделка может затормозить инновации на зарождающихся игровых рынках, например, развитие облачных сервисов и игр по подписке, поделился позицией регулятора источник в FTC.
  • Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания всегда «стремилась к решению проблем с конкуренцией». «Мы полностью уверены в деле и приветствуем возможность представить наше видение в суде», — добавил Смит.
  • Аудитория Activision достигла 154 млн активных пользователей в месяц на разных игровых приставках, компьютерах, телефонах и планшетах, говорится в заявлении FTC по поводу иска. Но если сделку закроют, Microsoft «сможет заблокировать игры для конкурентов или манипулировать ценами».
  • Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard в январе 2022 года. Компания заявляла, что игры будут доступны не только на Xbox, но и на PlayStation от Sony. В начале декабря, за два дня до решения FTC, Microsoft объявила, что перенесет франшизу Call of Duty на Nintendo Switch.
  • Microsoft планировала закрыть сделку до 30 июня 2023 года. Если Activision Blizzard откажется раньше, то ей придётся заплатить Microsoft $2 млрд. Если сделку заблокируют антимонопольные регуляторы, Microsoft должна будет заплатить компенсацию в $2-3 млрд.

#новость #microsoft

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20 комментариев
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 Вадим Д.
стремилась к решению проблем с конкуренцией

Нет конкурентов — нет и проблем с конкуренцией.

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Иван Серик
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Марьян Санду

В США так не прокатит

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Alexander Nemtsov

Когда у нас были последние новости подобны этим, инициируемые ФАС?

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Pavel Cree

Сейчас бы задаваться этим вопросом, особенно после 24 февраля. Да ещё и с такой фамилией.

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Ware Wow

не уверен, что новость позитивная, не рыночный механизм, тем более на креативном рынке

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alex b

Механизм не рыночный, но как показала практика - свободный рынок приводит к печальным последствиям, так-то ограничивать вход на биржу физлицам без посредника в виде банка или брокера это тоже не рыночный механизм, но великая депрессия показала что лучше иметь регулирование чем дефляционную спираль из-за пузыря на бирже, с антимонопольщиками так же, тот же Рокфеллер не даст соврать

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Anton Barinov

даже как то вспомнить тяжко

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Серж

В прошлом году
ФАС выступила против сделки «Яндекса» и «Везет»

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Доктор Богомол Тобогган

Лол, нормально им сони занесли

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Sanya

Для них покупка близзард это тоже самое, как если бы Apple купила Spotify, да, маленькая компания, но с таким огромным фактором влияния

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Саша Антипов

Это очень ценно, так что тут не жалко время потратить и средства.

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Fedor Novikov

не смогут, оно уже куплено, так или иначе, новости о релизах близзов идут от мелкомягких уже)

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Виктор Пугай

чот не видел сегодня новостей от MS о дате релиза D4...

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Fedor Novikov

вчера весь день было про то что гдето у мелкомягких обнаружена дата релиза 5 июня, с самого утра

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Дмитрий Михейкин

дату релиза в Майкосторе уже давно находят у любых издателей, это совпадение

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Kuper Bad

Прикольно откуда такие цифры?
Если регуляторы заблокируют сделку то 3 лярда. То есть по независимым от них причинам они ещё штрах заплатят. Тут как бы выгоднее активижен.

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Дмитрий Михейкин
Но если сделку закроют, Microsoft «сможет заблокировать игры для конкурентов или манипулировать ценами».

Полный бред. Фил Спенсер публично предложил сони конракт на 10 лет с дальнейшей обсуждаемой пролонгацией, от которого они отказались, да даже Нинтендо согласились выпускать у себя Колду. И это майкрософт до последнего тянули с повышением цен на игры с 60 до 70 долларов, хотя начала этот тренд как раз сони)) Контора лицемеров везде свои щупальца распустила, лишь бы без дойной коровы не остаться, хотя ей заявляют об обратном ДОКУМЕНТАЛЬНО

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Антон Большаков

Очень интересно будет посмотреть за этим батлом.
Сони по всем показателям превосходит игровое подразделение мелков, но при этом упорно настаивает что эта сделка перевесит чашу весов.
Мелки в ответ специально принижают свои достоинства, что бы смотреться на фоне этого скандала еще ущербнее (нет ни одного крупного анонса на Game Awards 2022 с учетом большого количества купленных студий ранее)
В общем запасаемся попкорном ))

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Twwan

Поддерживаю блокировку, ибо не слишком одобряю скупку всего подряд одной крупной компанией, осуждаю монополию и майлру (сделаю это тут, а то пока нет возможности где-то еще осудить это дно))

Но при этом немного не ясны формулировки по типу штрафа в сторону Майкрософт за то, что сделка не состоялась, внимание, по независящим от них причинам.

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