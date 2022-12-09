Регулятор в США подал в суд, чтобы заблокировать покупку Microsoft разработчика игр Activision Blizzard Статьи редакции
Стороны договорились о сделке на $68,7 млрд в январе 2022 года.
- 8 декабря 2022 года Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд, чтобы оспорить покупку Activision Blizzard, сообщила Washington Post. Сделка может затормозить инновации на зарождающихся игровых рынках, например, развитие облачных сервисов и игр по подписке, поделился позицией регулятора источник в FTC.
- Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания всегда «стремилась к решению проблем с конкуренцией». «Мы полностью уверены в деле и приветствуем возможность представить наше видение в суде», — добавил Смит.
- Аудитория Activision достигла 154 млн активных пользователей в месяц на разных игровых приставках, компьютерах, телефонах и планшетах, говорится в заявлении FTC по поводу иска. Но если сделку закроют, Microsoft «сможет заблокировать игры для конкурентов или манипулировать ценами».
- Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard в январе 2022 года. Компания заявляла, что игры будут доступны не только на Xbox, но и на PlayStation от Sony. В начале декабря, за два дня до решения FTC, Microsoft объявила, что перенесет франшизу Call of Duty на Nintendo Switch.
- Microsoft планировала закрыть сделку до 30 июня 2023 года. Если Activision Blizzard откажется раньше, то ей придётся заплатить Microsoft $2 млрд. Если сделку заблокируют антимонопольные регуляторы, Microsoft должна будет заплатить компенсацию в $2-3 млрд.
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Нет конкурентов — нет и проблем с конкуренцией.
В США так не прокатит
Когда у нас были последние новости подобны этим, инициируемые ФАС?
Сейчас бы задаваться этим вопросом, особенно после 24 февраля. Да ещё и с такой фамилией.
не уверен, что новость позитивная, не рыночный механизм, тем более на креативном рынке
Механизм не рыночный, но как показала практика - свободный рынок приводит к печальным последствиям, так-то ограничивать вход на биржу физлицам без посредника в виде банка или брокера это тоже не рыночный механизм, но великая депрессия показала что лучше иметь регулирование чем дефляционную спираль из-за пузыря на бирже, с антимонопольщиками так же, тот же Рокфеллер не даст соврать
даже как то вспомнить тяжко
В прошлом году
ФАС выступила против сделки «Яндекса» и «Везет»
Лол, нормально им сони занесли
Для них покупка близзард это тоже самое, как если бы Apple купила Spotify, да, маленькая компания, но с таким огромным фактором влияния
Это очень ценно, так что тут не жалко время потратить и средства.
не смогут, оно уже куплено, так или иначе, новости о релизах близзов идут от мелкомягких уже)
чот не видел сегодня новостей от MS о дате релиза D4...
вчера весь день было про то что гдето у мелкомягких обнаружена дата релиза 5 июня, с самого утра
дату релиза в Майкосторе уже давно находят у любых издателей, это совпадение
Прикольно откуда такие цифры?
Если регуляторы заблокируют сделку то 3 лярда. То есть по независимым от них причинам они ещё штрах заплатят. Тут как бы выгоднее активижен.
Полный бред. Фил Спенсер публично предложил сони конракт на 10 лет с дальнейшей обсуждаемой пролонгацией, от которого они отказались, да даже Нинтендо согласились выпускать у себя Колду. И это майкрософт до последнего тянули с повышением цен на игры с 60 до 70 долларов, хотя начала этот тренд как раз сони)) Контора лицемеров везде свои щупальца распустила, лишь бы без дойной коровы не остаться, хотя ей заявляют об обратном ДОКУМЕНТАЛЬНО
Очень интересно будет посмотреть за этим батлом.
Сони по всем показателям превосходит игровое подразделение мелков, но при этом упорно настаивает что эта сделка перевесит чашу весов.
Мелки в ответ специально принижают свои достоинства, что бы смотреться на фоне этого скандала еще ущербнее (нет ни одного крупного анонса на Game Awards 2022 с учетом большого количества купленных студий ранее)
В общем запасаемся попкорном ))
Комментарий удален модератором
Поддерживаю блокировку, ибо не слишком одобряю скупку всего подряд одной крупной компанией, осуждаю монополию и майлру (сделаю это тут, а то пока нет возможности где-то еще осудить это дно))
Но при этом немного не ясны формулировки по типу штрафа в сторону Майкрософт за то, что сделка не состоялась, внимание, по независящим от них причинам.