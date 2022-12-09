Финансы
Детский Мурод

Сбой у «Тинькофф»: клиенты пожаловались на проблемы со входом в приложения банка и «Инвестиций» Статьи редакции

Проблемы были и у «Альфа-банка», но он отчитался, что всё починил.

  • Пользователи массово жалуются на сбой в работе сервисов «Тинькофф». Первые сообщения о проблемах стали поступать в 11:45 мск.
  • На 12:40 мск в сервисе Downradar зафиксировано 4188 отчётов об ошибках. Часть жалоб (41%) связаны с проблемами в работе приложения, ещё 28% — с невозможностью войти в личный кабинет.
  • В компании подтвердили наличие проблем и заявили, что работают над их устранением. О причинах сбоя не сообщается.
  • На сбой в работе приложения также жаловались клиенты «Альфа-банка». В пресс-службе компании заявили, что сложности со входом в сервис у части клиентов возникли из-за проведения технических работ, и добавили, что сейчас проблемы устранены.
Скриншот приложения «Тинькофф» 

#новость #тинькофф #сбой

1030 просмотров
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35 комментариев
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 daddymedved

Нам можно задерживать деньги, а вам нельзя просрочить кредиты, такие дела, ребята. Тинькофф, аве.

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Mosin Lev

кто сказал что нельзя? я нормально с этим справляюсь)

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Alexey QuQu

Плюсую

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Тинькофф

Восстановим работу приложения совсем скоро.

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Вадим Д.

Ну итить-колотить, и правда не работает.

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Алеоп

У меня в инвестиции зашло. Могу купить что-то, если надо

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Вадим Д.

Скорее выходите!

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Алеоп

А понял, очередь, пускают по одному. Вышел

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Вадим Д.

Ага, видимо, что-то типа монопольного режима включили (-:

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Алеоп

Монопользовательского

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Вася Пражкин

Так купите. А что не надо - продайте. Наваритесь - отблагодарите.

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Ware Wow

А продать можешь?

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Гарри

Ииииии ... их нет

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Александр Голубев

Эпично!

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Arthur Koch

Ты прекрасен

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неформат

тинь в приложуньке бодро нарисовал шо поченил, только по факту ничего не поченил

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ИгорьOK
тинь в приложуньке бодро нарисовал шо поченил

Это у них наверно окно ошибки так стилизовано просто!

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Тинькофф

Приветствуем. Восстанавливаем работу приложения и личного кабинета, скоро наладим все.

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Вадим Д.

Связь работает? Не приложение, а сама связь. А то было тоже, знаете ли.

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Олег Макаров

Как-то слегка странно, что синхронно поломались.
Или нет?
Это же и у Тинькофф, и у Альфы, и у Сбер

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Иван Иванов

Разве ПО этих банков не базируется на единой платформе Oracle? Видимо, кто-то там дёрнул рубильник или лицензия закончилась... Интересно, как они выберутся из этой ситуации? ..... Спросил я, у которого в Тиньке зависло 30 штук :)

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Alexey QuQu

Где то писали, чтобы якобы облако Яндекса упало.
Хостятся там эти банки или нет, я не в курсе

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Roman

Как облако может упасть? Это же водяной пар!

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Олег Макаров

👍😂

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Максим Илиан

Всё пропало сегодня, все счета, все карты

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phonetrrst

Нужно перезайти

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Nataniel Bampoo

Поздравляем с обнулением. Добро пожаловать в Тинькофф...

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ИгорьOK

Так. Де там мои заныканные пять тыщ в тумбочке?!

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Alexey QuQu

Обычно процессинг не привазян к инфраструктуре других сервисов.

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Сергей Мухаев

Алло, деньги?
Выходите из чата

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Anna Kost

@альфа банк, проблемы не устранены!

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Александр

Вызывай прокуратуру, братан))))

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Злой Вупсень

@Тинькофф Ну как там с деньгами?

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VBZASH

у них то нормально, наши деньги у них)

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Роман Попков

Тинькофф заработал, все отлично!

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