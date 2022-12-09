Сбой у «Тинькофф»: клиенты пожаловались на проблемы со входом в приложения банка и «Инвестиций» Статьи редакции
Проблемы были и у «Альфа-банка», но он отчитался, что всё починил.
- Пользователи массово жалуются на сбой в работе сервисов «Тинькофф». Первые сообщения о проблемах стали поступать в 11:45 мск.
- На 12:40 мск в сервисе Downradar зафиксировано 4188 отчётов об ошибках. Часть жалоб (41%) связаны с проблемами в работе приложения, ещё 28% — с невозможностью войти в личный кабинет.
- В компании подтвердили наличие проблем и заявили, что работают над их устранением. О причинах сбоя не сообщается.
- На сбой в работе приложения также жаловались клиенты «Альфа-банка». В пресс-службе компании заявили, что сложности со входом в сервис у части клиентов возникли из-за проведения технических работ, и добавили, что сейчас проблемы устранены.
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Нам можно задерживать деньги, а вам нельзя просрочить кредиты, такие дела, ребята. Тинькофф, аве.
кто сказал что нельзя? я нормально с этим справляюсь)
Плюсую
Восстановим работу приложения совсем скоро.
Ну итить-колотить, и правда не работает.
У меня в инвестиции зашло. Могу купить что-то, если надо
Скорее выходите!
А понял, очередь, пускают по одному. Вышел
Ага, видимо, что-то типа монопольного режима включили (-:
Монопользовательского
Так купите. А что не надо - продайте. Наваритесь - отблагодарите.
А продать можешь?
Ииииии ... их нет
Эпично!
Ты прекрасен
тинь в приложуньке бодро нарисовал шо поченил, только по факту ничего не поченил
Это у них наверно окно ошибки так стилизовано просто!
Приветствуем. Восстанавливаем работу приложения и личного кабинета, скоро наладим все.
Связь работает? Не приложение, а сама связь. А то было тоже, знаете ли.
Как-то слегка странно, что синхронно поломались.
Или нет?
Это же и у Тинькофф, и у Альфы, и у Сбер
Разве ПО этих банков не базируется на единой платформе Oracle? Видимо, кто-то там дёрнул рубильник или лицензия закончилась... Интересно, как они выберутся из этой ситуации? ..... Спросил я, у которого в Тиньке зависло 30 штук :)
Где то писали, чтобы якобы облако Яндекса упало.
Хостятся там эти банки или нет, я не в курсе
Как облако может упасть? Это же водяной пар!
👍😂
Всё пропало сегодня, все счета, все карты
Нужно перезайти
Поздравляем с обнулением. Добро пожаловать в Тинькофф...
Так. Де там мои заныканные пять тыщ в тумбочке?!
Обычно процессинг не привазян к инфраструктуре других сервисов.
Алло, деньги?
Выходите из чата
@альфа банк, проблемы не устранены!
Вызывай прокуратуру, братан))))
@Тинькофф Ну как там с деньгами?
у них то нормально, наши деньги у них)
Тинькофф заработал, все отлично!