Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":559346,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":559346,"gtm":null} 159 просмотров

Душанбе

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 декабря: доллар — 62,38 рубля, евро — 65,84 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 9 декабря: доллар — 62,43 рубля, евро — 65,55 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 72,4 рубля.

Кто и как адаптируется

В 2022 году российские банки зафиксировали кратный рост вкладов в юанях, хотя большинство из них только недавно стали предлагать этот продукт. Но доля депозитов в китайской валюте пока невысока — от 1% до 10% от общего числа валютных вкладов, выяснил РБК.

Контекст

Сотрудничество с Россией на Международной космической станции продолжается и остается профессиональным, несмотря на военные действия на Украине, заявил глава NASA Билл Нельсон в интервью Nikkei.

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями полетов у россиян в 2022 году, следует из аналитических данных сервиса «Туту.ру». В топ-10 также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.

По данным сервиса OneTwoTrip, самым популярным зарубежным направлением стала Армения с долей 18,4%, Турция (14,6%) и Таджикистан (11,9%). В топ-10 также входят Киргизия (10,9%), Узбекистан (6,7%), Казахстан (5,8%), Азербайджан (4,7%), Белоруссия (3,9%), ОАЭ (3,6%) и Таиланд (2,0%).

Материал дополняется