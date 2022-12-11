День 291: Таджикистан, Армения и Узбекистан стали самыми популярными странами для полётов из России в 2022 году Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10-12 декабря: доллар — 62,38 рубля, евро — 65,84 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 72,4 рубля.
Кто и как адаптируется
В 2022 году российские банки зафиксировали кратный рост вкладов в юанях, хотя большинство из них только недавно стали предлагать этот продукт. Но доля депозитов в китайской валюте пока невысока — от 1% до 10% от общего числа валютных вкладов, выяснил РБК.
Контекст
Сотрудничество с Россией на Международной космической станции продолжается и остается профессиональным, несмотря на военные действия на Украине, заявил глава NASA Билл Нельсон в интервью Nikkei.
Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями полетов у россиян в 2022 году, следует из аналитических данных сервиса «Туту.ру». В топ-10 также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.
По данным сервиса OneTwoTrip, самым популярным зарубежным направлением стала Армения с долей 18,4%, Турция (14,6%) и Таджикистан (11,9%). В топ-10 также входят Киргизия (10,9%), Узбекистан (6,7%), Казахстан (5,8%), Азербайджан (4,7%), Белоруссия (3,9%), ОАЭ (3,6%) и Таиланд (2,0%).
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 10 декабря — здесь.
Не только для полётов, но и поездок и даже пробежек стали они популярными.
Скучные новости какие сегодня. Может, это и хорошо.
Представляете, как в какой-нибудь Швейцарии люди живут? Каждый день — только скучные новости. Никакой движухи. Делают себе своё дело, да раз в три месяца на референдумах голосуют по важным для кантона или страны вопросам.
ни величия, ни превосходства, только жопы друг другу подставляют, родитель один родителю два.
Это хоть сарказм, надеюсь? Или вы правда так себе это представляете?
UPD. Ну да, судя по началу комментария, всё-таки сарказм
на фоне красивейшей природы
Счастливые люди
До 300 осталось 9, а сегодня Международный день танго. С праздником!
Вклады в юанях кратно выросли. Ну да от ноля и 1 юань — огромный рост.
На МКС пока санкций нет, максимум — матерком покроют, но профессионально.
Бывшие советские азиатские респеблики, а с ними Турция и ОАЭ невероятно популярны для полётов у россиян.
Прекрасного воксресенья и приятного настроения всем 🤘🏻
самое страшное, что будет очевидно и 900 день.
хотя конечно все может поменяться в одночасье.
Теперь это самые дружественные страны )))
газ как качали, так и качаем.
для народу только война.
чтобы еще чутка (с десяток лет) потерпели.