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Финансы
Маша Цепелева

День 291: Таджикистан, Армения и Узбекистан стали самыми популярными странами для полётов из России в 2022 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Душанбе

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 декабря: доллар — 62,38 рубля, евро — 65,84 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 9 декабря: доллар — 62,43 рубля, евро — 65,55 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 72,4 рубля.

Кто и как адаптируется

В 2022 году российские банки зафиксировали кратный рост вкладов в юанях, хотя большинство из них только недавно стали предлагать этот продукт. Но доля депозитов в китайской валюте пока невысока — от 1% до 10% от общего числа валютных вкладов, выяснил РБК.

Контекст

Сотрудничество с Россией на Международной космической станции продолжается и остается профессиональным, несмотря на военные действия на Украине, заявил глава NASA Билл Нельсон в интервью Nikkei.

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Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями полетов у россиян в 2022 году, следует из аналитических данных сервиса «Туту.ру». В топ-10 также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.

По данным сервиса OneTwoTrip, самым популярным зарубежным направлением стала Армения с долей 18,4%, Турция (14,6%) и Таджикистан (11,9%). В топ-10 также входят Киргизия (10,9%), Узбекистан (6,7%), Казахстан (5,8%), Азербайджан (4,7%), Белоруссия (3,9%), ОАЭ (3,6%) и Таиланд (2,0%).

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 10 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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11 комментариев
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 Вадим Д.

Не только для полётов, но и поездок и даже пробежек стали они популярными.

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Олег Макаров

Скучные новости какие сегодня. Может, это и хорошо.

Представляете, как в какой-нибудь Швейцарии люди живут? Каждый день — только скучные новости. Никакой движухи. Делают себе своё дело, да раз в три месяца на референдумах голосуют по важным для кантона или страны вопросам.

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Ware Wow

ни величия, ни превосходства, только жопы друг другу подставляют, родитель один родителю два.

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Олег Макаров

Это хоть сарказм, надеюсь? Или вы правда так себе это представляете?
UPD. Ну да, судя по началу комментария, всё-таки сарказм

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Martin Prestone
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Андрей Рядькин

на фоне красивейшей природы

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Павел Гусев

Счастливые люди

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Вадим Д.

До 300 осталось 9, а сегодня Международный день танго. С праздником!

Вклады в юанях кратно выросли. Ну да от ноля и 1 юань — огромный рост.
На МКС пока санкций нет, максимум — матерком покроют, но профессионально.
Бывшие советские азиатские респеблики, а с ними Турция и ОАЭ невероятно популярны для полётов у россиян.

Прекрасного воксресенья и приятного настроения всем 🤘🏻

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Ware Wow

самое страшное, что будет очевидно и 900 день.
хотя конечно все может поменяться в одночасье.

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Andrey Kuznetsov

Теперь это самые дружественные страны )))

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Чужой ГОСТ

газ как качали, так и качаем.
для народу только война.
чтобы еще чутка (с десяток лет) потерпели.

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